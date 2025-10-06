Greta Thunberg și peste 170 de activiști, numiți de Israel „provocatori”, au fost deportați în Grecia și Slovacia

11:00

Caz cutremurător în orașul Mărășești din Vrancea. Un copil de trei ani a fost ucis de o haită de câini. Localnicii spun că le e frică să mai iasă pe stradă şi că, în ultimii ani, au făcut zeci de sesizări la primărie. Edilii, în schimb, susţin că adună zeci de maidanezi, dar oamenii continuă să abandoneze animale, scrie presa română.