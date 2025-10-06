Extinderea sistemelor de irigații aduce stabilitate și creștere agriculturii din Moldova în perioada 2022-2024
Ziarul National, 6 octombrie 2025 18:45
6 octombrie 2025, Chișinău - Accesul la apă pentru irigare are un rol crucial în reducerea vulnerabilității fermierilor la schimbările climatice. D...
Alte ştiri de Ziarul National
Acum 30 minute
18:45
Medvedev stârnește controverse: europenii trebuie să simtă frica războiului pe pielea lor # Ziarul National
Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Federației Ruse, a declarat că europenii ar trebui să simtă pe pielea lor ce înseamn...
18:45
Extinderea sistemelor de irigații aduce stabilitate și creștere agriculturii din Moldova în perioada 2022-2024 # Ziarul National
6 octombrie 2025, Chișinău - Accesul la apă pentru irigare are un rol crucial în reducerea vulnerabilității fermierilor la schimbările climatice. D...
Acum 2 ore
17:45
Moldova impresionează peste 150.000 de vizitatori la Ziua Națională a Vinului 2025 cu vinuri premiate și tradiții autentice # Ziarul National
6 octombrie 2025, Chișinău - În zilele de 4 și 5 octombrie 2025, Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău a fost gazda celei de-a XXIV-a ediții a...
17:45
Ministerul Educației lansează concurs național de eseuri pentru elevii minorităților etnice din Moldova # Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării a inițiat un concurs de eseuri pentru elevii minorităților etnice din instituțiile de învățământ alolingve sau c...
17:45
Greta Thunberg și alți 171 de activiști deportați de Israel în Grecia și Slovacia: acuzații de condiții inumane în detenție # Ziarul National
Israelul a anunțat că 171 de activiști din flota umanitară, inclusiv Greta Thunberg, au fost deportați luni în Grecia și Slovacia. Greta Thunberg, ...
17:45
Ministrul Apărării discuta cu ambasadorul Italiei despre întărirea colaborării militare și misiunile internaționale ale Moldovei # Ziarul National
Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, a fost gazda ambasadorului Italiei în R. Moldova, Giuseppe Maria Perricone, la sediul instituției. Discuțiile...
17:45
„Întărirea legăturilor dintre afaceri și știință: pași spre viitorul industrial al Moldovei” # Ziarul National
Colaborarea dintre mediul de afaceri și cel științific a fost discutată în cadrul evenimentului „Dialog PRO-INDUSTRIE: Catalizatorul viitorului ind...
17:45
Seniorii se întorc pe băncile facultății: Învățare continuă la Universitatea Vârstei a Treia în Moldova # Ziarul National
În anul academic recent început, mai mult de 150 de persoane trecute de 60 de ani din Chișinău, Bălți și Cahul au decis să redevină studenți prin i...
Acum 4 ore
16:45
Ideologul lui Putin îi vrea pe moldoveni ÎNGENUNCHIAȚI în fața Rusiei și amenință cu războiul. Dughin, nemulțumit de prestația lui Șor și Dodon la alegerile parlamentare # Ziarul National
Ideologul Alexandr Dughin amenință cu războiul mai multe state suverane din spațiul ex-sovietic, inclusiv R. Moldova, dacă acestea nu vor adopt...
16:30
Cod roșu de furtuni și inundații în Bulgaria: Trei persoane decedate lângă coasta Mării Negre # Ziarul National
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români aflaţi în Bulgaria sau care intenţionează să călătorească acolo despre codurile de ...
16:30
Moldova își reafirmă angajamentul pentru agricultură sustenabilă la reuniunea FAO din Budapesta # Ziarul National
6 octombrie 2025, Chișinău - Între 2 și 3 octombrie 2025, Republica Moldova a participat la cea de-a 44-a sesiune a Comisiei Europene pentru Agricu...
16:30
Atitudinea ADEVĂRATĂ a lui Dmitri Medvedev față de europeni, inclusiv moldoveni. „Niște animale proaste. Simt sfârșitul lor apropiat și agonizant” # Ziarul National
Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, îi numește „animale proaste” pe europenii îngrijorați de valul de drone s...
15:15
Ucraina lovește strategic: o fabrică de explozibili și un terminal petrolier din Crimeea, atacate cu succes # Ziarul National
Forțele armate ucrainene au anunțat că au lovit una dintre cele mai importante fabrici din Rusia, specializate în producția de explozibili pentru d...
15:15
ULTIMA ORĂ // Oamenii lui Șor ajung unul câte unul la ÎNCHISOARE, în timp ce fugarul se ascunde la Moscova. Reprezentantul fugarului din Basarabeasca va fi și bun de plată - s-a dispus confiscarea a peste 1,75 de MILIOANE de lei în folosul statului # Ziarul National
Președintele Organizației Teritorial Basarabeasca al fostului Partid Politic „Șor” a fost condamnat la trei ani de închisoare cu executare, d...
Acum 6 ore
14:30
Șor ar putea PIERDE controlul asupra UTA Găgăuzia: „E nevoie de instituirea unei administrații TEMPORARE în Găgăuzia. Șor și curatorii săi au investit în jur de 300 de MILIOANE $ în această campanie, însă jumătate din bani au fost FURAȚI chia de Șor” # Ziarul National
UTA Găgăuzia rămâne „o bombă cu efect întârziat” în mâinile grupării Șor, care va întreprinde eforturi în continuare pentru a folosi regiunea î...
14:30
Moscova în dificultate: plățile pentru gazele din Transnistria, blocate de băncile europene # Ziarul National
Rusia este în căutarea unei noi companii care să faciliteze plata livrărilor de gaze naturale către regiunea transnistreană. Drept urmare, criza en...
14:15
Ursula von der Leyen, din nou sub presiunea moțiunilor de cenzură în Parlamentul European # Ziarul National
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se confruntă cu o nouă încercare de demitere, pentru a doua oară în decurs de trei luni, din pa...
14:15
FusionWorks transformă Moldova într-un hub IT european inovator cu ajutorul inteligenței artificiale # Ziarul National
Cu câțiva ani în urmă, când fondatorii FusionWorks căutau să încheie un contract cu o companie din Europa, se confruntau cu întrebarea: "Moldova? U...
14:00
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, și speakerul Igor Grosu au apreciat în mod deosebit faptul că pe 6 octombrie, R. Moldova a aderat la s...
Acum 8 ore
12:00
Stanislav Iuhnevici câștigă bronzul pentru Moldova la Mondialul de sambo din Indonezia # Ziarul National
Sportivul moldovean Stanislav Iuhnevici a realizat din nou performanța de anul trecut la Campionatul Mondial de sambo pentru seniori.La ediția ac...
12:00
Moldova triumfă cu șapte medalii la Campionatul European de Taekwondo pentru țările mici # Ziarul National
Republica Moldova a obținut un succes impresionant la Campionatul European al țărilor mici de taekwondo, organizat în Riga, Letonia, adunând un tot...
12:00
Titlu revizuit: Proces de judecată la Chișinău pentru falsificarea de acte: Trei inculpați implicați în migrația ilegală spre Italia # Ziarul National
Procurorii PCCOCS au trimis în judecată trei persoane din Călărași și Strășeni, acuzate de organizarea migrației ilegale către Italia. Acestea sunt...
12:00
Ministerul Educației celebrează promotorii sportului la gala #BeActive Awards în Chișinău # Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării a marcat încheierea Săptămânii Europene a Sportului 2025 printr-un eveniment festiv denumit #BeActive Awards. Ac...
12:00
Procuratura Drochia a făcut publică condamnarea unui bărbat din raionul Drochia pentru uciderea mamei sale vitrege. Prin sentința recent dată de Ju...
12:00
Premierul Dorin Recean anunță: Moldova face pași importanți spre integrarea economică europeană prin conectarea la SEPA # Ziarul National
Premierul Dorin Recean a subliniat importanța faptului că, începând de astăzi, 6 octombrie, Republica Moldova s-a conectat la Zona unică de plăți î...
12:00
Guvernul aprobă noua strategie militară a R. Moldova pentru 2025-2035: Modernizare și aliniere la standarde internaționale # Ziarul National
Guvernul este pe cale să aprobe miercuri Strategia militară pentru perioada 2025-2035. Proiectul include un program de modernizare tehnologică, con...
12:00
Alerta lui Viorel Cernăuțeanu: persoane din anturajul lui Șor pot intra în Parlament și amenința statul de drept din R. Moldova # Ziarul National
Printre cei 101 deputați aleși în Parlamentul Republicii Moldova se numără persoane apropiate rețelei oligarhului fugar prorus Ilan Șor. Prezența a...
12:00
Primăria Chișinău, pe un butoi de pulbere după ce „Alternativa” a dat chix la parlamentare. Mai mulți oameni-cheie DEMIȘI, iar primarul Ceban „s-ar afla într-o situație dificilă și urmează să facă o alegere foarte importantă...” # Ziarul National
Primarul municipiului Chișinău a dispărut din spațiul public după alegerile parlamentare din 28 septembrie și a anunțat prin postări pe rețelel...
11:15
Veste BUNĂ pentru cetățeni, diaspora, companii și întreaga economie: Transferile internaționale vor fi procesate la fel ca în UE, cu doar câțiva euro sau chiar GRATUIT. Companiile moldovenești, la nivel de egalitate cu cele europene # Ziarul National
Republica Moldova devine de astăzi, 6 octombrie 2025, parte operațională a Zonei Unice de Plăți în Euro (SEPA) – infrastructura care reunește 4...
Acum 12 ore
10:30
Rusia raportează doborârea a 251 de drone ucrainene, inclusiv 61 deasupra Mării Negre, în timp ce atacurile continuă să afecteze infrastructura din Belgorod # Ziarul National
Rusia a anunțat că unitățile sale de apărare aeriană au distrus peste noapte 251 de drone ucrainene. Majoritatea incidentelor au avut loc deasupra ...
10:30
SUA acuză Cuba de implicare masivă alături de Rusia în conflictul din Ucraina: până la 5.000 de cubanezi pe front! # Ziarul National
Administrația lui Donald Trump mobilizează diplomați americani pentru a face lobby împotriva unei rezoluții ONU care cere ridicarea embargoului SUA...
09:30
08:30
Negocieri în Egipt: Discuții pentru sfârșitul conflictului dintre Hamas și Israel în Gaza # Ziarul National
Reprezentanți ai Hamas, Israelului și Statelor Unite vor începe, luni, în Egipt, discuții indirecte pentru eliberarea ostaticilor reținuți în Gaza ...
Acum 24 ore
00:30
Friedrich Merz suspectează Rusia în spatele incursiunilor masive de drone în Germania # Ziarul National
Cancelarul german Friedrich Merz a afirmat că presupune că Rusia este responsabilă pentru majoritatea incursiunilor de drone observate în Germania ...
5 octombrie 2025
22:30
UE impune restricții stricte asupra utilizării spumelor de stingere cu "chimicale eterne" pentru protejarea mediului # Ziarul National
Comisia Europeană a anunțat vineri impunerea unor restricții asupra utilizării substanțelor cunoscute sub numele de PFAS sau "chimicale eterne"...
22:30
Concedieri masive la orizont dacă negocierile privind shutdown-ul eșuează: avertismentul Casei Albe! # Ziarul National
Administrația Trump se pregătește să inițieze concedieri masive ale angajaților federali, în cazul în care președintele Donald Trump va decide că n...
22:30
Livrarea de rachete Tomahawk Ucrainei de către SUA: Putin avertizează asupra riscurilor escaladării și deteriorării relațiilor ruso-americane # Ziarul National
O decizie potențială a Statelor Unite de a livra rachete Tomahawk Ucrainei ar putea pune în pericol tendința pozitivă din relațiile dintre Rusia și...
19:30
Vremea în Republica Moldova pentru săptămâna următoare va începe cu ploi frecvente și vânturi moderate, dar se va îmbunătăți treptat spre sfârșitul...
19:30
Republica Moldova: Alegerile parlamentare din 28 septembrie, validate de CEC; Distribuția mandatelor în noul Legislativ # Ziarul National
Comisia Electorală Centrală (CEC) din Republica Moldova a anunțat că, duminică, rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie sunt consider...
Ieri
18:30
CEC întărește sancțiunile: Partidul lui Vasile Costiuc rămâne fără alocații până în 2027 # Ziarul National
Partidul Democrația Acasă nu va primi alocații de la stat până în noiembrie 2027. Comisia Electorală Centrală a hotărât retragerea subvențiilor pen...
16:30
Vicepreședintele Parlamentului European propune începerea negocierilor de aderare cu Republica Moldova, susținut de 55 de eurodeputați # Ziarul National
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a lansat recent o petiție prin care solicită inițierea negocierilor de aderare cu Republi...
16:30
Hamas pregătește negocieri cruciale pentru schimbul de prizonieri și oprirea conflictului din Gaza # Ziarul National
Un lider de rang înalt al Hamas a declarat duminică că organizația islamistă palestiniană dorește să încheie un acord pentru a pune capăt războiulu...
15:30
Satul Nimoreni din raionul Ialoveni a fost animat recent de un eveniment plin de energie și entuziasm – #BeActive Village, organizat în cadrul Săpt...
13:30
Israel anunță evacuarea masivă a orașului Gaza: 900.000 de locuitori au părăsit zona # Ziarul National
Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a declarat duminică faptul că în jur de 900.000 de locuitori au evacuat orașul Gaza, loc unde armata ...
12:30
Tragedie în Ucraina: Atacurile rusești curmă vieți, iar Polonia își mobilizează forțele aeriene și terestre # Ziarul National
Cinci persoane și-au pierdut viața duminică în urma atacurilor rusești asupra regiunilor ucrainene Zaporojie, situată în sud, și Lviv, aflată în ve...
12:30
Vinul Moldovei: O emblemă națională sărbătorită de Ziua Vinului 2025, afirmă Igor Grosu # Ziarul National
Povestea de succes a vinului moldovenesc nu este întâmplătoare. Aceasta reprezintă o dovadă clară că tradiția, munca și pasiunea pot transforma un ...
08:30
Atac rusesc la Zaporijjie: O persoană ucisă și nouă rănite, Polonia își întărește apărarea aeriană # Ziarul National
Autoritățile ucrainene au anunțat moartea unei persoane în urma unui atac al Rusiei la Zaporijjie. Între timp, Polonia a mobilizat avioane și siste...
08:30
Trump și Israelul intensifică eforturile pentru pace: Negocieri cruciale la Cairo privind eliberarea ostaticilor și încetarea conflictului din Gaza. # Ziarul National
Negociatorii israelieni și ai Hamas sunt așteptați duminică la Cairo pentru discuții indirecte care vizează încetarea conflictului din Gaza și elib...
08:30
07:30
Cooperare pe ascuns: China ajută Rusia cu informații precise pentru atacuri în Ucraina, avertizează serviciile secrete ucrainene # Ziarul National
China furnizează informații valoroase Rusiei pentru a ajuta Moscova să inițieze atacuri mai precise cu rachete în Ucraina, a afirmat un oficial de ...
