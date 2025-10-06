Se caută o femeie din satul Alexăndreni, rătăcită în timp ce culegea ciuperci în pădure

11:10

Un bărbat de 63 de ani din raionul Drochia a fost condamnat la 19 ani și 6 luni de închisoare pentru omorul mamei sale vitrege, în vârstă de 72 de ani. Sentința a fost pronunțată recent de Judecătoria Drochia, sediul Central. Crima a avut loc în dimineața zilei de 6 decembrie 2024, într-un sat din […] Articolul Și-a înjunghiat mama vitregă de șase ori. Un bărbat de 63 de ani, condamnat la 19 ani de închisoare apare prima dată în Realitatea.md.