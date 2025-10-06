CEC a transmis Curții Constituționale actele pentru validarea alegerilor parlamentare
Vocea Basarabiei, 6 octombrie 2025 18:40
Comisia Electorală Centrală a transmis Curții Constituționale toate actele necesare pentru confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie și validarea mandatelor deputaților aleși. Dosarul transmis conține procesul-verbal privind centralizarea rezultatelor alegerilor, listele candidaților aleși și ale supleanților, dar și raportul general privind desfășurarea scrutinului. Conform legislației electorale, Curtea Constituțională are la dispoziție 10 zile pentru
• • •
Acum 30 minute
18:40
CEC a transmis Curții Constituționale actele pentru validarea alegerilor parlamentare # Vocea Basarabiei
Acum o oră
18:10
Curtea de Apel Centru a respins astăzi recursul depus de avocații fostului lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, de a anula arestul în dosarul privind achiziționarea blanchetelor pentru pașapoarte. Astfel, conform deciziei instanței, mandatul de arest rămâne în vigoare. „Se respinge ca nefondat recursul declarat de învinuitul Vlad Plahotniuc. Se menține încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul
Acum 2 ore
17:40
Un grup de experți germani va acorda asistență autorităților de la Chișinău în implementarea proiectelor de modernizare a Armatei Naționale. Experții Bundeswehrului și-au început activitatea și vor rămâne la Chișinău pentru următorii patru ani. Șeful grupului, locotenent-colonel Oliver Lotze, a fost prezentat astăzi, în cadrul unei întrevederi între ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, și ambasadorul Germaniei
17:10
Peste 150.000 de vizitatori au fost prezenți anul acesta la Ziua Națională a Vinului, eveniment desfășurat în acest weekend în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău. De asemenea la ediția din acest an au fost prezenți oaspeți din peste 30 de state. Ziua Vinului a adunat în Piața Marii Adunări Naționale și 106 vinării, dintre
Acum 4 ore
16:40
Președintele oficiului teritorial din Basarabeasca al fostului partid „Șor" a fost condamnat la trei ani de închisoare pentru complicitate la finanțarea ilegală a formațiunii de către un grup criminal organizat. O decizie în acest sens a fost luată luni, 6 octombrie, de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Astfel, el își va executa pedeapsa într-un penitenciar semiînchis
16:10
„Stop Investiții False”, campanie de prevenire a escrocheriilor online în R. Moldova # Vocea Basarabiei
Inspectoratul General al Poliției din Republica Moldova a lansat campania națională „Stop Investiții False", un apel ferm la vigilență în fața escrocheriilor online. Conform datelor statistice, numărul infracțiunilor financiar-bancare comise în mediul online din Republica Moldova a crescut semnificativ în 2025. Numai în primele nouă luni ale anului, au fost înregistrate peste 1.200 de cazuri, cu
Acum 6 ore
15:00
Vicepreședinte CEC, despre votul din diaspora: Participarea în Rusia scade constant, în timp ce în Italia și Germania crește # Vocea Basarabiei
Analiza statistică arată o mobilizare constantă a diasporei din Republica Moldova în statele din Uniunea Europeană, în special în Italia, Franța și Germania. Declarația aparține vicepreședintelui Comisiei Electorale Centrale, Pavel Postica, care a remarcat, în același timp, că în Rusia interesul alegătorilor este tot mai redus, ceea ce a determinat decizia privind deschiderea a doar
14:40
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis cod galben de ploi de lungă durată pentru toate localitățile din Republica Moldova. Alerta este valabilă pentru zilele de 7 și 8 octombrie. Potrivit meteorologilor, în această perioadă vor cădea ploi continue, „prin cumulare se vor înregistra cantități de apă de 15-49 l/m2, izolat 50-90 l/m2". Menționăm că, acum
14:10
Alegeri locale noi în șase localități din R. Moldova: Detalii privind procesul de depunere a candidaturilor # Vocea Basarabiei
Mâine, 7 octombrie 2025, este ultima zi de depunere a documentelor pentru înregistrarea candidaților la alegerile locale noi din 16 noiembrie 2025. Potrivit Comisiei Electore Centatrale, dosarele de înregistrare a candidaților se depun la consiliile electorale de circumscripție din unitățile administrativ-teritoriale de nivelul I în care se vor desfășura alegeri locale noi. Până astăzi, 6 octombrie, pentru funcția de primar
13:40
Primarul Ion Ceban a comentat astăzi, în premieră, valul de demisii din cadrul Primăriei municipiului Chișinău, care au avut loc imediat după scrutinul parlamentar din 28 septembrie. Astfel, el a spus că instituția este „un organism viu" și că „schimbările fac parte din viața fiecărei organizații care se dezvoltă, care activează și care muncește". „La moment, după cum
Acum 8 ore
12:40
Maia Sandu, despre aderarea R. Moldova la SEPA: Apropierea de UE aduce rezultate concrete pentru cetățeni # Vocea Basarabiei
Președinta Maia Sandu a venit cu o reacție după ce Republica Moldova a devenit parte operațională a Zonei Unice de Plăți în Euro (SEPA). Șefa statului a subliniat că apropierea de Uniunea Europeană aduce rezultate concrete pentru cetățenii noștri. „De azi, Republica Moldova face parte din Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA). Dacă până
12:30
Locuitorii din raioanele Ungheni, Anenii Noi și Cantemir vor putea beneficia de consultații gratuite oferite de echipe mobile de medici specialiști. Astfel, pe 6 și 7 octombrie, complexul radiodiagnostic mobil pentru examinarea cutiei toracice se va afla în Centrul de Sănătate Țânțăreni din raionul Anenii Noi, informează Compania Naționale de Asigurări în Medicină. Tot în
12:10
Premierul francez Sebastien Lecornu și-a prezentat luni demisia, pe care președintele Emmanuel Macron a acceptat-o, a anunțat Palatul Elysée într-un comunicat. Numit pe 9 septembrie, Lecornu urma să prezinte marți declarația sa de politică generală în Adunarea Națională (camera inferioară a parlamentului francez). Demisia sa este neașteptată și marchează adâncirea crizei politice din Franța, transmite Agerpres.
12:00
Premierul de la Chișinău: Aderarea la SEPA, un pas concret spre integrarea R. Moldova în spațiul economic european # Vocea Basarabiei
Premierul Dorin Recean a salutat aderarea Republicii Moldova la Zona unică de plăți în euro (SEPA), subliniind că acesta este încă un pas concret spre integrarea deplină a statului în spațiul economic european. „De astăzi, Republica Moldova este conectată la Zona unică de plăți în euro (SEPA). Acest lucru înseamnă transferuri de bani în euro
11:50
(FOTO) Petiție pentru deschiderea negocierilor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană # Vocea Basarabiei
Europarlamentarul Victor Negrescu a lansat recent o petiție prin care solicită inițierea negocierilor de aderare cu Republica Moldova. Documentul, adresat președintelui Consiliului European, Antonio Costa, a fost semnat de 55 de eurodeputați reprezentând 19 țări europene. „Este un semnal politic puternic: Parlamentul European susține fără rezerve viitorul european al Republicii Moldova, recunoaște reformele realizate și
11:40
Șeful IGP, noi detalii despre reținerea lui Constantin Țuțu: Avea obligația de a nu părăsi Grecia # Vocea Basarabiei
Fostul deputat democrat, Constantin Țuțu, este vizat în mai multe dosare penale pentru trecerea ilegală a frontierei și trafic de influență în Republica Moldova, dar și în alte state. Declarații în acest sens au fost făcute de Viorel Cernăuțeanu, șeful Inspectoratului General de Poliție. Șeful IGP a oferit mai multe detalii privind circumstanțele în care
Acum 12 ore
10:40
Republica Moldova devine oficial parte a Zonei Unice de Plăți în Euro (SEPA) – transferuri mai rapide și mai ieftine în euro # Vocea Basarabiei
Începând de astăzi, 6 octombrie 2025, Republica Moldova devine parte operațională a Zonei Unice de Plăți în Euro (SEPA – Single Euro Payments Area), alăturându-se celor 41 de state europene care beneficiază de transferuri în euro rapide, sigure și cu costuri reduse, potrivit unui comunicat al Băncii Naționale a Moldovei (BNM). „Integrarea Moldovei în SEPA
10:10
Fostul adjunct al SIS, Alexandru Bălan, rămâne în arest preventiv încă 30 de zile # Vocea Basarabiei
Curtea de Apel București a decis prelungirea arestului preventiv pentru Alexandru Bălan, fostul șef adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) al Republicii Moldova. Acesta va rămâne în detenție pentru încă 30 de zile, în perioada 10 octombrie – 8 noiembrie, la solicitarea DIICOT. Bălan este vizat într-un dosar complex care vizează presupuse fapte
10:10
Focuri de armă pe o stradă aglomerată din Sydney: 20 de răniți, un suspect în arest # Vocea Basarabiei
Un bărbat în vârstă de 60 de ani a fost reținut în Sydney, Australia, după ce ar fi tras între 50 și 100 de gloanțe pe o stradă intens circulată din zona Inner West a orașului, rănind 20 de persoane. Incidentul a avut loc duminică seara și a fost descris de autorități drept „grav și
08:50
CEC a aprobat rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie: PAS obține majoritatea, raportul transmis Curții Constituționale # Vocea Basarabiei
Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat rezultatele finale ale alegerilor parlamentare din 28 septembrie, confirmând victoria detașată a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS). Documentul a fost transmis Curții Constituționale pentru validare. Potrivit raportului CEC, PAS a obținut 55 de mandate, asigurându-și o majoritate parlamentară confortabilă. Blocul Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei
Ieri
13:20
Ungheni și Konin semnează o Declarație de cooperare pentru sprijinirea parcursului european al Republicii Moldova # Vocea Basarabiei
O delegație din orașul Konin, Polonia, condusă de primarul Piotr Korytkowski, a efectuat o vizită oficială în municipiul Ungheni, în cadrul căreia a fost semnată o Declarație de cooperare între cele două orașe, având ca obiectiv consolidarea relațiilor bilaterale și sprijinirea integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Documentul a fost semnat de primarul municipiului Ungheni,
12:20
Maia Sandu: „Pentru o țară mică precum Republica Moldova, educația este cel mai puternic instrument de apărare” # Vocea Basarabiei
Ieri, 4 octombrie, la Arena Chișinău, a avut loc ceremonia festivă de premiere a celor mai buni profesori, învățători și educatori, în cadrul concursului republican „Pedagogul Anului 2025". Evenimentul a reunit cadre didactice din întreaga țară, fiind onorat de prezența președintei Maia Sandu, care a subliniat importanța educației pentru viitorul Republicii Moldova. În discursul său,
11:10
Dan Perciun anunță nouă obiective strategice pentru modernizarea educației: salarii mai mari, infrastructură modernă și performanțe academice ridicate # Vocea Basarabiei
Ministrul educației, Dan Perciun, a prezentat sâmbătă, în cadrul Galei „Pedagogul Anului", un set de nouă obiective-cheie pentru dezvoltarea sistemului educațional în următorii patru ani. Măsurile vizează îmbunătățirea performanțelor academice, creșterea finanțării în infrastructură și cercetare, precum și majorarea salariilor din sectorul educațional, transmite IPN. Printre principalele ținte se numără: Ministrul a menționat și necesitatea
10:30
China anulează zboruri și închide magazine înaintea sosirii taifunului Matmo în provinciile Hainan și Guangdong # Vocea Basarabiei
Autoritățile chineze au anunțat anularea zborurilor și închiderea magazinelor sâmbătă, pe măsură ce taifunul Matmo se apropie de provinciile sudice Hainan și Guangdong, potrivit AFP, citată de MOLDPRES. Fenomenul meteorologic sosește chiar în perioada extrem de aglomerată a vacanței naționale de opt zile, când milioane de chinezi călătoresc pentru a marca Ziua Națională și Festivalul
10:00
Populistul Andrej Babiš câștigă alegerile din Cehia: se conturează un guvern minoritar sprijinit de extrema dreaptă # Vocea Basarabiei
Partidul populist ANO 2011, condus de miliardarul Andrej Babiš, a câștigat alegerile parlamentare din Republica Cehă, desfășurate vineri și sâmbătă, obținând 34,7% din voturi. Pe locul doi s-a clasat coaliția de guvernare SPOLU, condusă de premierul Petr Fiala, cu 23,2%, în timp ce formațiunea de stânga Stačilo! („A fost destul!") nu a reușit să intre
Mai mult de 2 zile în urmă
18:10
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a premiat astăzi, 4 octombrie, cei 13 câștigători ai concursului republican „Pedagogul anului 2025", în cadrul unei ceremonii festive desfășurate la Arena Chișinău. La ediția din acest an au fost desemnați câștigătorii în cinci categorii: Profesorul anului – Limbă și comunicare, Profesorul anului – Matematică și științe, Profesorul anului –
17:10
Lot de hinkali marca „Deosebit”, retras din comerț din cauza contaminării cu Salmonella # Vocea Basarabiei
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a anunțat, la 3 octombrie, retragerea din comerț a unui lot de produse hinkali, marca comercială „Deosebit". Măsura a fost luată după ce, în urma controalelor de laborator, s-a depistat prezența bacteriei Salmonella spp. în produs. Operatorul din domeniul alimentar, Ferex GB SRL, recheamă produsele de la consumatori, recomandându-le
17:10
Fostul deputat Constantin Țuțu, plasat în arest pentru 30 de zile după tentativa de traversare ilegală a frontierei # Vocea Basarabiei

13:00
Inundații devastatoare în estul Bulgariei: trei morți și stare de urgență în mai multe regiuni # Vocea Basarabiei
Estul Bulgariei a fost grav afectat vineri seara de ploi torențiale și inundații masive, care au provocat moartea a trei persoane, printre care și un ofițer al poliției de frontieră. Autoritățile au declarat stare de urgență în mai multe municipalități din districtele Burgas, Montana și Pernik. Cele mai mari pagube s-au înregistrat în stațiunea Elenite, […] Articolul Inundații devastatoare în estul Bulgariei: trei morți și stare de urgență în mai multe regiuni apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:30
Naftogaz, lovită de cel mai devastator atac de la începutul războiului; Ucraina lovește o rafinărie din Urali # Vocea Basarabiei
Compania de stat ucraineană de petrol și gaze Naftogaz a fost ținta celui mai puternic atac aerian de la începutul războiului, în noaptea de joi spre vineri, când Rusia a lansat 35 de rachete și 60 de drone asupra infrastructurii energetice din regiunile Harkov și Poltava. „Acesta a fost cel mai masiv atac asupra infrastructurii […] Articolul Naftogaz, lovită de cel mai devastator atac de la începutul războiului; Ucraina lovește o rafinărie din Urali apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:30
Post de pompieri voluntari inaugurat la Zubrești: peste 12.000 de oameni vor beneficia de intervenții mai rapide # Vocea Basarabiei
În localitatea Zubrești, raionul Strășeni, a fost inaugurat astăzi, 3 octombrie, un nou Post teritorial de salvatori și pompieri voluntari, menit să îmbunătățească siguranța comunității și capacitățile de intervenție în caz de urgență. La ceremonia de deschidere au fost prezenți Victor Grosu, Secretar de Stat al Ministerului Afacerilor Interne, colonelul Aurel Baciu, șeful Inspectoratului General […] Articolul Post de pompieri voluntari inaugurat la Zubrești: peste 12.000 de oameni vor beneficia de intervenții mai rapide apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:30
EcoVoucher: Peste 3.000 de familii vor primi vouchere de 6.000 de lei pentru electrocasnice eficiente energetic # Vocea Basarabiei
Programul EcoVoucher lansează, începând cu 3 octombrie 2025, cea de-a șasea sesiune din acest an, destinată sprijinirii familiilor cu doi copii și a gospodăriilor cu persoane peste 63 de ani. Sesiunea va avea loc între 3–19 octombrie și are scopul de a reduce cheltuielile la energie și de a crește confortul zilnic în locuințe. Potrivit […] Articolul EcoVoucher: Peste 3.000 de familii vor primi vouchere de 6.000 de lei pentru electrocasnice eficiente energetic apare prima dată în Vocea Basarabiei.
3 octombrie 2025
22:50
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a obținut „performanțe politice care merită respectul”. Declarația a fost făcută de Ilie Bolojan, premierul de la București. Întrebat în cadrul unei emisiuni dacă o vede pe Maia Sandu competitor politic în România, peste trei ani, când va termina mandatul de președinte al Republicii Moldova, șeful Guvernului de la București […] Articolul Va candida Maia Sandu în România? Răspunsul premierului de la București apare prima dată în Vocea Basarabiei.
21:00
Articolul ȘTIRI cu Natalia Catan din 03.10.2025, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
20:40
Cea de-a douăzeci și patra ediție a Zilei Naționale a Vinului va avea loc, la Chișinău, în perioada 4-5 octombrie. Anul acesta evenimentul se va desfășura sub sloganul „Vinurile noastre – Neașteptat de grozave”, un omagiu adus tradițiilor vinificatorii milenare, inovației și pasiunii care definesc vinificația din Republica Moldova. Ziua Vinului va aduna în Piața […] Articolul Cum va fi marcată Ziua Vinului la Chișinău apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:50
De astăzi, 3 octombrie, în municipiul Chișinău începe sezonul de încălzire 2025–2026. O dispoziție în acest sens a fost semnată de Primărie. Conform documentului, furnizorii „Termoelectrica” și „Apă-Canal Chișinău” vor asigura conectarea la sistemul de încălzire a blocurilor locative, instituțiilor de învățământ și celor medicale, în baza contractelor existente și la solicitarea beneficiarilor. De asemenea, […] Articolul Începe sezonul de încălzire 2025–2026 în Chișinău apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:50
Președintele României a prezentat la Copenhaga raportul privind anularea alegerilor din 2024 # Vocea Basarabiei
Președintele României, Nicușor Dan, a prezentat, în cadrul Summitului Comunității Politice Europene de la Copenhaga, raportul privind anularea alegerilor prezidențiale de anul trecut. Analiza citată subliniază existența unei infrastructuri extinse de dezinformare, coordonată de Federația Rusă, utilizată încă din 2022 pentru a crea o percepție anti-sistem și pentru a influența evenimente cheie, inclusiv scrutinul prezidențial […] Articolul Președintele României a prezentat la Copenhaga raportul privind anularea alegerilor din 2024 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:30
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a venit cu mai multe recomandări pentru cetățeni în contextul în care Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare privind ploi puternice, valabilă pentru data de 4 octombrie 2025. Astfel, IGSU îndeamnă populația să respecte măsurile de precauție pentru prevenirea situațiilor de risc. De asemenea, instituția recomandă […] Articolul Ploi puternice pe 4 octombrie: Ce recomandă IGSU pentru evitarea pericolelor apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:50
Curtea Constituțională urmează să decidă asupra validării mandatelor partidului lui Vasile Costiuc # Vocea Basarabiei
Curtea Constituțională urmează să decidă asupra validării mandatelor de deputat de pe lista Partidului Politic „Democrația Acasă”. Comisia Electorală Centrală (CEC) a admis parțial contestația PAS privind anularea mandatelor Partidului Democrația Acasă (PPDA), condus de Vasile Costiuc, aplicând o avertizare și anulând pe o perioadă de 12 luni alocația de stat pentru performanțele obținute de […] Articolul Curtea Constituțională urmează să decidă asupra validării mandatelor partidului lui Vasile Costiuc apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:40
Poliția Republicii Moldova a venit cu precizări oficiale privind reținerea fostului deputat și Constantin Țuțu, aflat în căutare într-un dosar penal pentru traversare ilegală a frontierei de stat. Potrivit oamenilor legii, în ultima perioadă, Țuțu s-a aflat pe teritoriul din stânga Nistrului, iar după ce a aflat că este vizat într-o cauză penală, a traversat […] Articolul Noi detalii privind reținerea lui Constantin Țuțu apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:20
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis cod galben de ploi puternice pentru zona centrală, sudică și parțial nordică a Republicii Moldova. Avertizarea este valabilă pentru ziua de 4 octombrie, în intervalul orelor 00:00 – 17:00. Potrivit meteorologilor, în zonele vizate se prevăd ploi puternice. Prin acumulare se vor înregistra cantități de apă de 15-30 […] Articolul Cod galben de ploi puternice în Republica Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:10
Poliția din Republica Moldova și Consiliul Europei, parteneri în combaterea discriminării # Vocea Basarabiei
Consiliul Europei va rămâne un partener de încredere în sprijinirea Poliției Republicii Moldova pentru a promova egalitatea și incluziunea socială. Declarația a fost făcută de șeful Diviziei Programe de Incluziune și Anti-Discriminare al Consiliului Europei, Thorsten Afflerbach, în cadrul unei întrevederi cu Viorel Cernăuțeanu, șeful IGP. Cei doi oficiali au discutat despre progresele înregistrate de […] Articolul Poliția din Republica Moldova și Consiliul Europei, parteneri în combaterea discriminării apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:20
Locuitorii din regiunea transnistreană au rămas fără apă caldă după ce autoritățile nerecunoscute de la Tiraspol au instituit un regim de economisire a gazului. Potrivit presei din regiunea transnistreană, fără apă caldă au rămas inițial locuitorii din Bender, Dubăsari și Grigoriopol. Ulterior, începând cu ora 13:00 a fost deconectată apa caldă și în Tiraspol, Rîbnița […] Articolul Locuitorii din regiunea transnistreană au rămas fără apă caldă apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:00
(VIDEO) Rețea de distribuție a drogurilor sintetice, destructurată la Chișinău: 7 kg de substanțe interzise, ridicate de poliție # Vocea Basarabiei
O rețea de distribuție a drogurilor sintetice a fost destructurată de ofițerii Inspectoratului de Poliție Botanica și procurori.Doi bărbați din Chișinău au fost reținuți, fiind suspectați de deținere și transportare de substanțe narcotice în proporții deosebit de mari, în scop de comercializare. Potrivit oamenilor legii, suspecții au fost prinși în flagrant „în timp ce transportau […] Articolul (VIDEO) Rețea de distribuție a drogurilor sintetice, destructurată la Chișinău: 7 kg de substanțe interzise, ridicate de poliție apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:30
70% dintre serviciile publice destinate companiilor sunt astăzi disponibile online, arată datele oferite de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării. Potrivit autorităților, din totalul de 407 servicii publice dedicate antreprenorilor și întreprinzătorilor, 284 pot fi accesate deja în format digital, eliminând astfel drumurile inutile la ghișee și simplificând interacțiunea cu administrația publică. În ultimele trei luni, […] Articolul Serviciile publice pentru antreprenori, tot mai accesibile în format digital apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:30
Reacție la București după criticile lui Putin: Rusia a încercat să influențeze alegerile din România și Republica Moldova și a eșuat # Vocea Basarabiei
Rusia a încercat să influențeze alegeri în România și Republica Moldova și a eșuat pentru că cetățenii acestor state preferă alte valori și perspective. Declarația a fost făcută de purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe de la București, Andrei Țărnea. „Rusia a interferat în procese electorale și a încercat să influențeze alegeri în România […] Articolul Reacție la București după criticile lui Putin: Rusia a încercat să influențeze alegerile din România și Republica Moldova și a eșuat apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:20
Fost deputat democrat Constantin Țuțu a fost reținut pentru 72 de ore, fiind suspectat de traversarea ilegală a frontierei Republicii Moldova. Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), pe numele acestuia au fost inițiate acțiuni procesual-penale, cu respectarea garanțiilor procedurale și a prezumției de nevinovăție. „Procurorii PCCOCS urmează să revină cu amănunte”, […] Articolul Constantin Țuțu, reținut pentru 72 de ore apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:00
Percheziții într-un dosar privind sustragerea documentației unui proiect de infrastructură: Un fost primar, vizat # Vocea Basarabiei
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) au efectuat astăzi, 3 octombrie, mai multe percheziții la domiciliul unui fost primar din raionul Glodeni, dar și la locuința și sediul unei persoane juridice din Chișinău. Acțiunile au avut loc în cadrul unei cauze penale pornite pentru sustragerea documentației a unui proiect de apeduct. Conform informațiilor preliminare, suspecții ar […] Articolul Percheziții într-un dosar privind sustragerea documentației unui proiect de infrastructură: Un fost primar, vizat apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:20
Incendii în Rîșcani și Anenii Noi: O persoană a decedat, alte două sunt în stare gravă la spital # Vocea Basarabiei
O persoană și-a pierdut viața, iar alte două au ajuns în stare gravă la spital, în urma unor incendii produse în raioanele Rîșcani și Anenii Noi. Un incendiu a fost raportat în noaptea de 3 octombrie, la ora 01:05, într-o casă din localitatea Chirca, raionul Anenii Noi. La fața locului s-au deplasat trei echipaje de […] Articolul Incendii în Rîșcani și Anenii Noi: O persoană a decedat, alte două sunt în stare gravă la spital apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:40
„Energocom Furnizare” anunță consumatorii de gaze naturale că, începând de luni, 6 octombrie, vor fi emise primele facturi aferente consumului din luna septembrie. Facturile vor ajunge la consumatori prin poștă sau email, exact cum s-a întâmplat până acum. De asemenea, procesul de facturare rămâne neschimbat. Noua factură va avea un design nou, modern, gândit pentru […] Articolul Facturi noi la gaze: cum arată și ce trebuie să știi apare prima dată în Vocea Basarabiei.
