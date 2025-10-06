Vicepreședintele CEC, Pavel Postică: Din 10 mii de buletine trimise în Rusia, puțin peste 4 mii au fost utilizate
Radio Chisinau, 6 octombrie 2025 17:20
Analiza statistică arată o mobilizare constantă a diasporei moldovenești în statele din Uniunea Europeană, în special în Italia, Franța și Germania. Declarația aparține vicepreședintelui Comisiei Electorale Centrale, Pavel Postica, și a fost făcută în cadrul dezbaterii publice: „Încrederea în instituțiile statului în perioada preelectorală: provocări, riscuri și căi de consolidare”, organizată de Agenția de Presă IPN. În același timp, potrivit vicepreședintelui CEC, în Federația Rusă interesul alegătorilor este tot mai redus, ceea ce a determinat decizia privind deschiderea a doar două secții de votare.
• • •
Acum 30 minute
17:20
Acum o oră
17:00
Premiul Nobel pentru Medicină a fost obținut de trei cercetători pentru studiile despre „toleranța imunitară periferică” # Radio Chisinau
Premiul Nobel pentru Medicină din 2025 a fost câștigat de oamenii de știință Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell și Shimon Sakaguchi pentru ''descoperirile lor privind toleranța imunitară periferică'', conform anunțului făcut luni de Adunarea Nobel de la Institutul Karolinska din Stockholm, Suedia, potrivit site-ului nobelprize.org și agențiilor Reuters și AFP.
16:40
Ministerul Agriculturii prezintă „cifre record” de la Ziua Națională a Vinului: Peste 150 de mii de vizitatori și oaspeți din peste 30 de țări # Radio Chisinau
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) prezintă „cifre record” de la Ziua Națională a Vinului, cel mai important eveniment dedicat patrimoniului vitivinicol al Republicii Moldova, care s-a desfășurat pe 4 și 5 octombrie, în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău, sub sloganul brandului de țară „Vinul Moldovei. Uimitor de bun”.
Acum 2 ore
16:15
DOSAR TRANSNISTREAN | Istoricul Octavian Țîcu: Republica Moldova devine tot mai atractivă pentru locuitorii din regiunea transnistreană (Audio) # Radio Chisinau
Rezultatele alegerilor parlamentare relevă o deschidere tot mai mare a locuitorilor din stânga Nistrului pentru integrarea europeană a Republicii Moldova, în ciuda regimului autoritar din regiunea transnistreană, observă istoricul Octavian Țîcu. El a spus, la emisiunea „Dosar Transnistrean” de la Radio Chișinău, că printr-o guvernare ferm pro-europeană la Chișinău și curățarea scenei politice de partide putiniste, reintegrarea regiunii transnistrene devine un obiectiv realizabil.
16:00
Pregătirea fondului locativ din Chișinău pentru sezonul rece, pe ultima sută de metri # Radio Chisinau
Pregătirea fondului locativ pentru sezonul rece 2025-2026 se află pe ultima sută de metri, a anunțat Ghenadie Dubița, șef adjunct al Direcției generale locativ-comunală și amenajare, în cadrul ședinței operative de la Primăria Chișinău. Potrivit acestuia, în blocurile locative administrate de ÎMGFL, lucrările de profilaxie a sistemelor inginerești sunt finalizate în proporție de 99%. Totodată, în blocurile gestionate de asociațiile de locatari, aceste lucrări au fost realizate în proporție de aproximativ 72%, transmite IPN.
15:40
Șeful oficiului teritorial Basarabeasca al fostului partid „Șor”, condamnat în lipsă la 3 ani de închisoare # Radio Chisinau
Președintele oficiului teritorial din Basarabeasca al fostului partid Șor a fost condamnat la trei ani de închisoare pentru complicitate la finanțarea ilegală a formațiunii de către un grup criminal organizat.
Acum 4 ore
15:20
România urmează să preia, la 1 ianuarie 2026, președinția în exercițiu a Inițiativei Central Europene # Radio Chisinau
România ar urma să preia, la 1 ianuarie 2026, președinția în exercițiu a Inițiativei Central Europene, transmite Agerpres.
15:00
ANTA atenționează transportatorii din Republica Moldova: Reguli noi de traversare a frontierei Letoniei cu Rusia și Belarus # Radio Chisinau
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) aduce la cunoștința operatorilor de transport rutier internațional de mărfuri și de persoane despre modificările introduse de autoritățile Republicii Letonia privind traversarea frontierei de stat cu Federația Rusă și Republica Belarus, la punctele de trecere „Grebneva”, „Terehova” și „Pāternieki”.
14:40
Fostul director al publicației „Pravda” a murit după ce a căzut de la etajul 14. „Știa multe despre banii Partidului Comunist” # Radio Chisinau
Viaceslav Leontiev, fostul director al influentei edituri „Pravda”, asociată ziarului oficial al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, a murit în seara zilei de 5 octombrie, după ce a căzut de la la fereastră, de la o înălțime de aproximativ circa 21 de metri, în apropierea locuinței sale din Moscova.
14:20
„Stop Investiții False!”. Campanie de combatere a escrocheriilor în mediul online, lansată de autoritățile de Republicii Moldova # Radio Chisinau
Inspectoratul General al Poliției a lansat astăzi campania „Stop Investiții False” în contextul Lunii Securității Cibernetice, pentru combaterea escrocheriilor în mediul online, care au cauzat un prejudiciu de peste 200 de milioane de lei în primele nouă luni ale anului curent. Inițiativa, desfășurată în parteneriat cu Academia de Guvernare Electronică a Estoniei, urmărește informarea masivă a cetățenilor despre riscurile și schemele de escrocherie.
14:05
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis cod galben de ploi de lungă durată pentru toate localitățile din Republica Moldova. Alerta este valabilă pentru zilele de 7 și 8 octombrie.
13:45
Criză de viitori judecători și procurori. Situație fără precedent la examenul de admitere la INJ # Radio Chisinau
Doar cinci candidați înscriși la examenul de admitere pentru formarea inițială la Institutul Național al Justiției (INJ) la funcția de procuror ar fi promovat toate probele. INJ a publicat astăzi rezultatele finale ale concursului.
Acum 6 ore
13:30
Maia Sandu, după aderarea Republicii Moldova la SEPA: „Apropierea de Uniunea Europeană aduce rezultate concrete pentru cetățenii noștri” # Radio Chisinau
Președinta Maia Sandu consideră că aderarea Republicii Moldova la Zona unică de plăți în euro reprezintă unul dintre avantajele concrete pe care le presupune apropierea de Uniunea Europeană.
13:15
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru ziua de 7 octombrie.
12:50
Igor Grosu, despre derarea la SEPA: „Un moment istoric pentru sistemul financiar național și confirmă parcursul european al Republicii Moldova” # Radio Chisinau
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a transmis un mesaj pe Facebook în care apreciază că aderarea la SEPA confirmă parcursul european al Republicii Moldova.
12:30
Se circulă în condiții de ploaie. Șoferii sunt îndemnați să conducă automobilele cu prudență # Radio Chisinau
Pe drumurile din țară se circulă în condiții de ploaie. În acest context, polițiștii îndeamnă șoferii să conducă autovehiculele cu atenție din cauza carosabilului umed, transmite MOLDPRES.
12:15
Guvernul urmează să aprobe miercuri Strategia militară pentru perioada 2025-2035. Proiectul conține un program de modernizare tehnologică, de consolidare a capabilităților defensive și de aliniere la standardele europene și internaționale. Strategia stabilește 18 direcții prioritare de acțiune, care urmăresc dezvoltarea multilaterală a Forțelor Armate, transmite IPN.
11:55
Premierul Franței și-a dat demisia la mai puțin de 12 ore de când și-a desemnat membrii cabinetului # Radio Chisinau
Prim-ministrul Sebastien Lecornu numit cu doar o lună în urmă și-a prezentat demisia lui Emmanuel Macron. Președintele francez a acceptat-o.
11:40
Un fost ambasador al României în Republica Moldova a devenit consilierul pe politică externă al lui Nicușor Dan. Lista completă a noilor consilieri prezidențiali # Radio Chisinau
Președintele Nicușor Dan și-a numit echipa de consilieri, din care fac parte Marius Lazurca, Eugen Tomac, Ludovic Orban, Valentin Naumescu, Cosmin Soare. Printre cei 16 consilieri se numără mulți colaboratori apropiați ai lui Nicșor Dan din politică (Ludovic Orban, Eugen Tomac, Valentin Naumescu), din Primăria București (Diana Pungă, Cosmin Soare, Ana-Maria Geană, Andreea Miu) și din societatea civilă (Ștefania Simion).
Acum 8 ore
11:20
„Mai puține bariere, mai puține costuri și mai mulți bani care ajung acasă la familii”. Ce spune premierul Dorin Recean, după conectarea Republicii Moldova la SEPA # Radio Chisinau
Premierul Dorin Recean a transmis printr-o postare pe Facebook, după ce Republica Moldova a fost conectată la SEPA, că aceasta reprezintă un pas concret spre integrarea deplină a Republicii Moldova în spațiul economic european.
11:05
Consultații medicale gratuite pentru locuitorii din trei raioane ale Republicii Moldova # Radio Chisinau
Echipele mobile de medici specialiști vor oferi populației din raioanele Ungheni, Anenii Noi și Cantemir consultații profilactice gratuite, acoperite din mijloacele financiare ale fondului măsurilor de profilaxie al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM), comunică MOLDPRES.
10:45
LIVE | Evenimentul de lansare a campaniei naționale „Stop Investițiilor False!”, un apel ferm la vigilență în fața escrocheriilor online # Radio Chisinau
Poliția Republicii Moldova lansează campania campaniei națională „Stop Investițiilor False!”, un apel ferm la vigilență în fața escrocheriilor online.
10:35
Încasări de peste 840 milioane lei au fost raportate de Serviciul Vamal în ultima săptămână # Radio Chisinau
În perioada 29 septembrie - 5 octombrie 2025, încasările Serviciului Vamal la bugetul de stat se ridică la peste 840,29 milioane de lei, iar de la începutul anului curent, Serviciul Vamal a colectat la bugetul de stat circa 30,34 miliarde lei, ceea ce constituie îndeplinirea cifrei de control la 100,3%.
10:15
VIDEO | Atac ucrainean masiv cu sute de drone asupra Rusiei. Vizate au fost zona Mării Negre și Crimeea # Radio Chisinau
Rusia a afirmat luni dimineață că peste noapte a interceptat 251 de drone ucrainene, mai ales în zona Mării Negre, ceea ce înseamnă că acesta a fost unul dintre cele mai ample atacuri aeriene ucrainene din cei trei ani și jumătate de război, transmit AFP și Reuters.
10:00
Leul moldovenesc se depreciază în raport cu euro și dolarul, în prima zi a săptămânii # Radio Chisinau
Moneda unică europeană și dolarul american se apreciază astăzi în raport cu leul moldovenesc, relevă datele Băncii Naționale a Moldovei (BNM), informează MOLDPRES.
09:55
Acum 12 ore
09:35
Ruble înecate: cum „bugetul” Tiraspolului hrănește forțele de securitate și propaganda pe timp de criză (Revista presei) # Radio Chisinau
Presa din Republica Moldova alocă astăzi spații situației în care se află Partidul Democrația Acasă, care așteaptă verdictul Curții Constituționale pentru a afla dacă are sau nu deputați în Parlamentul Republicii Moldova. De asemenea, un alt subiect de interes care este abordat în materialele de presă de astăzi este cel al crizei din regiunea transnistreană și chelutielilor pentru propagandă a așa-ziselor autorități de la Tiraspol, în timp ce furnizarea gazelor naturale este restricționată.
09:20
Plăți în euro rapide, sigure și la costuri reduse, la fel ca în Uniunea Europeană. Republica Moldova este conectată la SEPA începând de astăzi # Radio Chisinau
Republica Moldova devine de astăzi, 6 octombrie 2025, parte operațională a Zonei Unice de Plăți în Euro (SEPA - Single Euro Payments Area) – infrastructura care reunește 41 de țări europene și oferă cetățenilor și companiilor transferuri în euro rapide, sigure și la costuri reduse, chiar zero, arată un comunicat al Băncii Naționale a Moldovei.
09:00
Atac armat la Sydney: 20 de răniți. Ce spune poliția australiană despre posibilitatea unui act terorist # Radio Chisinau
Un bărbat se află în arest după ce ar fi tras până la o sută de gloanțe pe o stradă aglomerată din Sydney, Australia, rănind 20 de persoane. Poliția a exclus luni orice legătură cu terorismul sau cu activitățile unor bande, relatează AFP.
08:40
Antrenorii naționalelor României și Republicii Moldova au anunțat loturile pentru meciul amical din 9 octombrie # Radio Chisinau
Joi, 9 octombrie, cu începere de la ora 21:00, pe Arena Națională din București va avea loc partida amicală dintre selecționatele României și Republicii Moldova.
08:20
METEO | Săptămâna începe cu cer noros și maxime termice care nu vor depăși 8 grade Celsius pe timp de noapte # Radio Chisinau
Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță că astăzi, 6 octombrie, vremea va fi una specifică anotimpului de toamnă, cu cer noros și ploi slabe pe întreg teritoriul Republicii Moldova.
08:00
Premiile Nobel vor fi anunțate începând de luni. Sunt considerate printre cele mai prestigioase distincții din lume pentru realizări în medicină, fizică, chimie, literatură, economie și pace, transmite News.ro.
Acum 24 ore
18:55
Ex-șeful SIS, Alexandru Bălan, rămâne în arest preventiv încă 30 de zile, până pe 8 noiembrie # Radio Chisinau
Curtea de Apel București a decis prelungirea măsurii de arest preventiv pentru fostul șef adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) al Republicii Moldova Alexandru Bălan. Astfel, acesta rămâne după gratii încă 30 de zile, între 10 octombrie și 8 noiembrie.
18:55
Comisia Electorală Centrală a aprobat rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Validarea va fi decisă de Curtea Constituțională # Radio Chisinau
Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie, câștigate detașat de partidul de guvernământ PAS și le-a transmis Curții Constituțională pentru validare, care trebuie să decidă și dacă menține rezultatul partidului „Democrația Acasă”, sancționat pentru campanie suspectă pe rețeaua TikTok.
18:50
17:50
Simptomul de COVID cu care unii pacienții vor rămâne toată viața. Un nou studiu arată că o recuperare completă ar putea fi imposibilă # Radio Chisinau
Un nou studiu arată că unele persoane care și-au pierdut mirosul după ce s-au îmbolnăvit de COVID s-ar putea să nu mai scape niciodată de acest simptom. La doi ani după infectare, 80% dintre pacienții care au raportat că li s-a modificat simțul olfactiv au obținut rezultate slabe în urma unui test clinic de detectare a mirosurilor.
Ieri
17:25
Încă un drum de importanță regională urmează a fi reabilitat cu bani oferiți de Banca Mondială # Radio Chisinau
Administrația Națională a Drumurilor anunță lansarea licitației pentru execuția lucrărilor de reabilitare a Coridorului 8, în cadrul contractului de lucrări, finanțat de Banca Mondială și cofinanțat de Guvernul Republicii Moldova.
17:00
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a publicat un mesaj pe rețelele de socializare în care condamnă Rusia pentru atacurile asupra Ucrainei în care a bombardat trenuri de pasageri și a lovit infrastructura civilă.
16:35
O companie aeriană low-cost anunță că va aplica noi reguli începând cu luna noiembrie # Radio Chisinau
Începând cu luna noiembrie, pasagerii zborurilor operate de compania low-cost Ryanair vor fi obligați să se înregistreze online și să își genereze biletul de îmbarcare în aplicația companiei. Biletele de îmbarcare tipărite pe hârtie nu vor mai fi acceptate, transmite IPN
16:10
Învingător în alegerile legislative din Cehia, Andrej Babis se declară loial Europei # Radio Chisinau
Miliardarul Andrej Babis, al cărui partid a ieșit în frunte sâmbătă în alegerile legislative din Republica Cehă, a ținut să-i asigure pe alegători de sentimentele sale pro-europene, după o întâlnire cu președintele Petr Pavel duminică dimineață, pentru a începe discuțiile privind viitorul guvern, relatează AFP, citată de MOLDPRES.
15:45
MDED și Consiliul de Comerț al Suediei au semnat un memorandum de cooperare în vederea integrării europene a Republicii Moldova # Radio Chisinau
Un Memorandum de Înțelegere pentru consolidarea cooperării în procesul de integrare europeană a fost semnat de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării și Consiliul Național de Comerț al Suediei.
15:20
Ziua Națională a Vinului 2025 | Cei mai buni producători de vin de casă au fost premiați în cadrul concursului „Polobocul de aur” # Radio Chisinau
Cele mai bune vinuri de casă, selectate în cadrul concursului „Polobocul de Aur”, organizat de Camera de Comerț și Industrie (CCI) a Republicii Moldova, au fost premiate astăzi, la Chișinău, în cadrul celei de-a 24-a ediții a Zilei Naționale a Vinului. Astfel, câștigătorii au obținut trofeul mult râvnit, Premiul Mare „Polobocul de Aur” - un butoi de 100 de litri.
15:00
Victor Negrescu și alți 55 de eurodeputați au semnat o scrisoare adresată lui António Costa prin care cer „deschiderea imediată” a negocierilor de aderare cu R. Moldova # Radio Chisinau
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, anunță că a inițiat, împreună cu alți 55 de eurodeputați din 19 țări europene care reprezintă principalele familii politice democratice, o scrisoare comună adresată președintelui Consiliului European, António Costa, prin care solicită deschiderea imediată a negocierilor de aderare pe capitole cu Republica Moldova.
14:30
O femeie a fost împușcată în SUA în timpul manifestațiilor față de politica anti-migrație a lui Donald Trump # Radio Chisinau
O femeie înarmată a fost împușcată de agenți americani ai poliției de frontieră în momentul în care a intrat cu mașina în vehiculele agenților federali anti-migrație.
14:05
Parlamentul a găzduit studenți de la USM pentru un exercițiu de simulare a traducerii simultane # Radio Chisinau
Peste 50 de studenți ai Universității de Stat din Moldova, specialitățile traducere și interpretare, au participat la un exercițiu de simulare a traducerii simultane desfășurat la Parlament.
13:40
Întrevedere la București între Vladimir Bolea și omologul său român, Ciprian Șerban. Proiectele de infrastructură și negocierile cu UE pentru finanțare prin programul SAFE, pe agenda discuțiilor # Radio Chisinau
România va continua să sprijine Republica Moldova în negocierile cu Comisia Europeană privind programul SAFE, un instrument esențial care va contribui la facilitarea conexiunilor cu spațiul european. Subiectul a fost discutat, la București, în cadrul unei întrevederi dintre ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova, Vladimir Bolea, și ministrul Transporturilor și Infrastructurii al României, Ciprian Șerban.
13:25
Membrii CEC se întrunesc în ședință pentru a stabili numărul de mandate în viitorul parlament # Radio Chisinau
Comisia Electorală Centrală (CEC) se întrunește astăzi, 5 octombrie, în ședință, printre subiectele incluse pe ordinea de zi fiind aprobarea Raportului cu privire la rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Documentul va fi expediat ulterior Curții Constituționale, care va avea la dispoziție zece zile pentru validarea scrutinului și a mandatelor viitorilor parlamentari.
13:00
Ziua Națională a Vinului continuă. Trupa Snails și alți artiști vor evolua în a doua zi de sărbătoare în PMAN # Radio Chisinau
Peste 100 de producători autohtoni de vinuri participă la cea de-a XXIV-a ediție a Sărbătorii Naționale a Vinului, care continuă în cea de-a doua zi a evenimentelor din Piața Marii Adunări Naționale (PMAN).
12:50
VIDEO | Dan Perciun, mesaj adresat de Ziua Mondială Educației și Ziua Profesorului: „Astăzi, întreaga societate spune „mulțumesc” celor care au ales cea mai nobilă profesie” # Radio Chisinau
Astăzi, 5 octombrie, în Republica Moldova este marcată astăzi Ziua Profesională a Lucrătorilor din Învățământ, odată cu Ziua Mondială a Educației. Cu acest prilej, Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a adresat un mesaj de felicitare angajaților din domeniul educației, subliniind că „sistemul nostru educațional este coloana vertebrală a acestui stat”.
12:25
