Atenție la escrocii de pe online! Numărul persoanelor care au căzut în plasa infractorilor este în creștere: Prejudiciul este de peste 200 milioane de lei de la începutul anului - VIDEO

ProTV.md, 6 octombrie 2025 17:10

Atenție la escrocii de pe online! Numărul persoanelor care au căzut în plasa infractorilor este în creștere: Prejudiciul este de peste 200 milioane de lei de la începutul anului - VIDEO

Acum 5 minute
17:30
Răzbunare aeriană de proporții: Ucraina lansează peste 250 de drone asupra Rusiei, vizând depozite petroliere, după atacurile sângeroase din weekend - VIDEO ProTV.md
Acum 30 minute
17:10
Atenție la escrocii de pe online! Numărul persoanelor care au căzut în plasa infractorilor este în creștere: Prejudiciul este de peste 200 milioane de lei de la începutul anului - VIDEO ProTV.md
Acum o oră
17:00
Din șoferi, în pietoni. 60 de conducători auto au fost prinși în stare de ebrietate la volan, weekendul trecut: Unul avea depășită norma admisibilă de peste nouă ori - VIDEO ProTV.md
17:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 06.10.2025 ProTV.md
17:00
Armata lui Putin a bombardat un centru prenatal din Sumî. În clădire se aflau 166 de persoane - VIDEO ProTV.md
16:50
Donald Trump vrea să trimită Garda Națională în orașe conduse de democrați. Autoritățile contestă în instanță decizia - VIDEO ProTV.md
16:50
Plahotniuc rămâne cu toate mandatele de arest pe numele său. Curtea de Apel a respins cel de al treilea recurs depus de avocat - VIDEO ProTV.md
16:40
Care sunt opțiunile lui Emmanuel Macron pentru a încerca să readucă stabilitatea politică în Franța, după demisia premierului Sébastien Lecornu ProTV.md
16:40
Stanislav Iuhnevici și-a apărat medalia de bronz la Campionatul Mondial de sambo ProTV.md
16:40
Expoziție de bijuterii la Istanbul. Au fost prezentate produse spectaculoase, după ce aurul a atins un preț record - VIDEO ProTV.md
Acum 2 ore
16:30
Ethan Mbappe, şah-mat pentru PSG! A înscris contra fostei echipe chiar sub privirile lui Kylian - VIDEO ProTV.md
16:30
Barcelona, eșec usturător cu Sevilla, primul din La Liga. Lewandowski a ratat un penalty - VIDEO ProTV.md
16:30
Haaland la datorie! Manchester City profită de pasul greșit al lui Liverpool - VIDEO ProTV.md
16:30
O țară UE se confruntă cu mii de atacuri cibernetice pe zi. „Multe poartă o amprentă rusească clară” ProTV.md
16:30
Papa Leon anulează una dintre reformele lui Francisc și taie o putere cheie a Băncii Vaticanului ProTV.md
16:30
Cum explică Angela Merkel invazia Rusiei în Ucraina: Putin încălca tot mai des Acordul de la Minsk ProTV.md
16:30
Zimbru Chișinău a urcat pe treapta secundă în campionatul Moldovei, după ce a câștigat fără drept de apel partida cu Milsami - VIDEO ProTV.md
Acum 4 ore
15:20
Atenție, călători. Reguli noi de traversare a frontierei Letoniei cu Federația Rusă și Republica Belarus. Despre ce este vorba ProTV.md
15:20
Un moldovean, cercetat pentru tentativă de răpire a unui copil pe teritoriul Slovaciei, reținut de polițiștii de frontieră români, la vama Albiţa ProTV.md
15:00
Vești bune pentru șoferi: Carburanții se ieftinesc. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO ProTV.md
14:50
Încă o persoană afiliată fugarului Ilan Șor - condamnată la 3 ani de închisoare. Despre cine este vorba ProTV.md
14:40
550 de pastile cu substanțe restricționate - depistate în bagajul unei femei, la vama Otaci. Unde pleca aceasta - FOTO ProTV.md
14:30
Premiul Nobel pentru Medicină a fost câștigat de trei cercetători, pentru studiile privind „toleranța imunitară periferică” ProTV.md
14:20
Mai mulți locuitori ai capitalei vor rămâne fără gaz în perioada 6-10 octombrie. Adresele vizate și motivul anunțat de autorități ProTV.md
14:20
Retorica ce a dominat pe Facebook în ultimele 2 săptămâni de campanie: Occidentul cade, ne vând țara, alegerile sunt furate ProTV.md
14:00
Caz șocant în România. Un băiețel de 3 ani, sfâşiat de o haită de maidanezi. Plecase de acasă fără să anunţe ProTV.md
13:50
Și-a înjunghiat mortal mama vitregă. Inculpatul - condamnat la 19 ani de închisoare ProTV.md
13:50
Cod GALBEN de ploi de lungă durată pe întreg teritoriul țării ProTV.md
13:50
FCSB, victorie prețioasă cu Universitatea Craiova! Campioana "s-a trezit" când conta mai mult și se apropie la 5 puncte de play-off ProTV.md
13:40
Ion Ceban, încă indecis dacă va merge sau nu în Parlament. Cum a răspuns primarul capitalei la întrebarea reporterului PRO TV - VIDEO ProTV.md
13:40
Un șofer prins băut la volan și un bărbat încătușat după ce a lovit un carabiner. Mai multe incidente de „Ziua Vinului”, înregistrate de carabinieri ProTV.md
Acum 6 ore
13:20
Thomas Müller marchează, iar Vancouver spulberă San Jose - VIDEO ProTV.md
13:20
Ion Ceban, indecis dacă va fi sau nu deputat. Cum răspunde primarul capitalei ProTV.md
13:10
Pulisic ratează un penalty și Juventus rămâne neînvinsă în Serie A ProTV.md
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 06.10.2025 ProTV.md
12:50
Și-a înjughiat mortal mama vitregă. Inculpatul - condamnat la 19 ani de închisoare ProTV.md
12:40
METRO MOLDOVA INVESTEȘTE ÎN VIITORUL GASTRONOMIEI ProTV.md
12:30
Ion Ceban, primele declarații despre remanierile de la primărie. El anunță că mai urmează schimbări - VIDEO ProTV.md
12:30
Președintele Maia Sandu, după ce țara noastră a fost conectată la SEPA: „Apropierea de Uniunea Europeană aduce rezultate concrete pentru cetățenii noștri" ProTV.md
12:30
S-a încheiat cea mai lungă serie de invincibilitate din top 5 campionate! Jack Grealish, omul decisiv ProTV.md
12:10
Ion Ceban, primele declarații despre remanierile de la primărie. El a sugerat că vor fi și alte schimbări - VIDEO ProTV.md
12:10
„Încă un pas în procesul nostru de integrare europeană." Cu ce mesaje au venit Igor Grosu și Dorin Recean, după ce țara noastră a fost conectată la SEPA - VIDEO ProTV.md
12:10
 Plăți SEPA cu ZERO comision, doar la Victoriabank ProTV.md
11:40
Marina Tauber încă nu a fost anunțată în căutare internațională prin Interpol. Șeful IGP, despre șansele de extrădare a acesteia în cazul în care ea s-ar afla pe teritoriul Federației Ruse ProTV.md
11:40
Expert: Piaţa cu cel mai mare preț la zahăr de pe continent riscă să fie monopolizată. Cu cât se va scumpi zahărul? ProTV.md
11:40
Trei bărbați din Călărași și Strășeni, trimiși în judecată pentru migrație ilegală. Aceștia au falsificat acte românești ProTV.md
Acum 8 ore
11:00
Protest la Amsterdam față de războiul din Gaza: 250.000 de oameni în stradă. „Guvernul de la Haga să facă presiuni asupra Israelului” ProTV.md
10:40
Ce țară a trimis cele mai multe trupe străine care luptă de partea Rusiei în Ucraina, după Coreea de Nord: „Pioni în război” ProTV.md
10:30
Un nou nivel de confort în Botanica: complex rezidențial premium pentru cei care aleg ce e mai bun ProTV.md
10:30
Calitate verificată în timp: locuințe moderne în suburbie ProTV.md
