Număr record de vizitatori la Ziua Națională a Vinului

11:40

„Energocom Furnizare” anunță consumatorii de gaze naturale că, începând de luni, 6 octombrie, vor fi emise primele facturi aferente consumului din luna septembrie. Facturile vor ajunge la consumatori prin poștă sau email, exact cum s-a întâmplat până acum. De asemenea, procesul de facturare rămâne neschimbat. Noua factură va avea un design nou, modern, gândit pentru […] Articolul Facturi noi la gaze: cum arată și ce trebuie să știi apare prima dată în Vocea Basarabiei.