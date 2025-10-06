A încetat din viață chitaristul Ruslan Țăranu (1953‑2025) — o legendă a rockului moldovenesc

12:40

Un polițist din București a fost lovit cu o sticlă în cap în timpul unei intervenții la o petrecere din Sectorul 3, în noaptea de duminică spre luni. Agentul a fost solicitat să intervină pentru aplanarea unui conflict izbucnit între participanți. În momentul în care a încercat să calmeze spiritele, unul dintre cei implicați …