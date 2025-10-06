Chișinăul sărbătorește Hramul orașului: Evenimente și activități pentru toate vârstele

14:40

Campania de plantare de toamnă a început în mai multe locații din toate sectoarele Capitalei.Printre speciile alese de specialiști și care sunt plantate se numără arborii de platan, arborele de lalea și liquidambarul.În sezonul autumnal se vor planta sute de arbori cu balot și mii de arbuști. Acțiunile de plantare fac parte din strategia municipalității […] Articolul Campania de plantare de toamnă începe în toate sectoarele Capitalei apare prima dată în DemocracyMD.