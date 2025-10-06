Cifre record la Ziua Națională a Vinului: peste 150.000 de vizitatori și 106 vinării participante

10:20

NASA și-a prezentat cei mai noi astronauți: 10 oameni de știință, ingineri și piloți de test, aleși din peste 8.000 de aplicanți, care vor contribui la explorarea Lunii și, posibil, a planetei Marte. Pentru prima dată, femeile sunt majoritare într-o nouă promoție de astronauți – șase femei și patru bărbați. Cei zece stronauți vor urma doi [...]