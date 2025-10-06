VIDEO // Deputatul nou-ales pe lista PAS, Maxim Potîrniche, surprins dansând cu soția de Ziua Vinului: ”Ne-am jiucat fumeia”

18:00

Familiile de vârstnici de la sate au, în medie, un venit lunar de puțin peste 4300 de lei, conform datelor Biroului Național de Statistică. Aproximativ 70 la sută din această sumă reprezintă pensia și alte alocații sociale, iar restul sunt venituri obținute din salarii, din agricultură, transferuri din străinătate sau din alte activități. În orașe, […] The post BNS: Bătrânii din sate trăiesc cu un venit lunar de doar 4300 de lei appeared first on Omniapres.