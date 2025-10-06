Situație dezolantă în lumea muzicii: Artistul Ruslan Țaranu a decedat, dar nimeni dintre apropiați nu au ridicat cadavrul de la morgă. După mai multe solicitări, a intervenit Ministerul Culturii

08:50

Diana Cuciuc face dezvăluiri șocante despre moartea fiicei sale, Andreea și confirmă zvonurile că adolescenta ar fi murit, după ce i s-ar fi pus în pahar substanțe interzise. Mai mult, aceasta publică dezvăluirile pe rețele, atașând și o fotografie cu Cristian și Nicolae Botgros, amplificând și mai mult zvonurile că drogul ucigaș ar fi venit anume de la nepotul maestrului. Diana Cuciuc a izbucnit în spațiul public, după ce Cristi Botgros a ajuns în spital, în stare gravă, din cauza unei supradoze. „Nu a fost pedepsit nimeni, pentru că avem o țară coruptă”, a scris Diana. Maestrul Nicolae Botgros a devenit deputat, pe lista PAS.