PLDM solicită Guvernului să publice prețul de livrare a gazelor naturale în sezonul rece 2025-2026

Oficial.md, 6 octombrie 2025 15:50

Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) solicită Guvernului Republicii Moldova să facă public, fără întârziere,..

• • •

Acum 15 minute
15:50
Acum o oră
15:20
Cod Galben de ploi de lungă durată Oficial.md
Primăria Chișinău ATENȚIONEAZĂ! Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis Cod Galben de ploi de lungă..
15:20
Comentator politic: Voturile culese de Vasile Costiuc îi aparțin pe drept Oficial.md
„Își dorește PAS să se transforme în elefantul care strică din neatenție bibelourile? Nu cred!..
15:20
ANOFM a ajutat peste 17 000 de persoane să-și găsească un loc de muncă de la începutul anului Oficial.md
De la începutul anului 2025, prin intermediul subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă ale..
Acum 2 ore
14:40
Președintele Oficiului Teritorial Basarabeasca al fostului Partid Politic ,,Șor” a fost condamnat la 3 ani de închisoare Oficial.md
La data de 6 octombrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare în..
14:40
Festivalul Internațional de Operă și Balet „Maria Bieșu” s-a încheiat Oficial.md
Festivalul Internațional de Operă și Balet „Maria Bieșu” – ediția a 33-a s-a încheiat cu..
14:30
(VIDEO) Chișinău va sărbători hramul pe 14 octombrie Oficial.md
Pe 14 octombrie, Chișinăul va sărbători Hramul orașului. Evenimentul va începe la ora 08:00 cu..
14:30
Cinci provocări majore cărora va trebui să le facă faţă Guvernul Republicii Moldova în continuare Oficial.md
Astăzi, când alegerile au trecut, tot mai des se aud întrebări de genul: Ce va..
14:20
Vlad Bătrîncea, la Consiliul Republican al organizației de tineret a PSRM: Tinerii socialiști trebuie să propună o viziune nouă Oficial.md
Vicepreședintele Parlamentului, membru al Comitetului Executiv Politic al PSRM, Vlad Batrîncea, a participat la ședința..
14:10
Pavilioane noi pentru joacă pentru copiii din 136 de grădinițe Oficial.md
Copiii din 136 de grădinițe din țară se vor bucura de pavilioane noi, complexe de..
Acum 4 ore
13:30
Stanislav Iuhnevici aduce Moldovei medalia de bronz la Campionatul Mondial de sambo din Indonezia Oficial.md
Sportivul moldovean Stanislav Iuhnevici a repetat performanța de anul trecut de la Campionatul Mondial de..
13:10
Ion Ceban: Reorganizările interne sunt o etapă firească în dezvoltarea instituției Oficial.md
Ion Ceban, primarul general al municipiului Chișinău, deputat ales pe lista Blocului ALTERNATIVA, a venit..
13:10
Maia Sandu: Apropierea de UE aduce rezultate concrete pentru cetățenii noștri Oficial.md
Președintele Maia Sandu spune că „apropierea de Uniunea Europeană aduce rezultate concrete pentru cetățenii noștri”,..
12:10
Alegeri locale noi. Mâine e ultima zi de depunere a documentelor pentru înregistrare Oficial.md
Comisia Electorală Centrală informează că mâine, 7 octombrie 2025, este ultima zi de depunere a documentelor pentru înregistrarea..
Acum 6 ore
11:10
(DOC) 56 de eurodeputați au solicitat deschiderea imediată a negocierilor de aderare pe capitole cu Republica Moldova Oficial.md
Europarlamentarul Victor Negrescu a anunțat, ieri, că a inițiat, cu sprijinul a 55 de eurodeputați..
11:10
Igor Grosu: Aderarea Republicii Moldova la Zona Unică de Plăți în Euro – SEPA confirmă parcursul european al țării Oficial.md
Liderul PAS, Igor Grosu, afirmă că aderarea Republicii Moldova la Zona Unică de Plăți în..
10:50
Vlad Filat: Alegătorul din Republica Moldova rămâne, în mare parte, pro-european Oficial.md
Vlad Filat, liderul Partidului Liberal Democrat din Moldova (PLDM), spune că rezultatele alegerilor parlamentare nu..
10:50
Premierul: De acum înainte, transferurile de bani între Moldova și alte țări din Uniunea Europeană vor fi fără comisioane mari Oficial.md
De astăzi, Republica Moldova este conectată la Zona unică de plăți în euro (SEPA). Premierul Dorin..
10:50
„Un nou început” anunțat de Andrei Năstase: Au trecut 10 ani, dar lupta pentru adevăr și dreptate nu s-a încheiat Oficial.md
Andrei Năstase, fost candidat independent la alegerile parlamentare din 28 septembrie curent, anunță „un nou..
10:20
IGSU continuă măsurile de prevenire a intoxicațiilor cu dioxid de carbon în gospodăriile din țară Oficial.md
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI continuă Campania de prevenire a cazurilor de..
10:10
Sinteza activității CNA pentru săptămâna trecută Oficial.md
Centrul Național Anticorupție (CNA) prezintă bilanțul săptămânal al activităților desfășurate în domeniile de combatere și..
Acum 8 ore
10:00
De astăzi, Republica Moldova este conectată la SEPA Oficial.md
Republica Moldova devine de astăzi, 6 octombrie 2025, parte operațională a Zonei Unice de Plăți în..
09:30
Futsalul, un instrument pentru dezvoltarea fotbalului juvenil din Republica Moldova Oficial.md
Federația Moldovenească de Fotbal a organizat la Arena FMF Futsal din Ciorescu un seminar special..
Acum 24 ore
19:10
CEC a atribuit mandatele pentru 101 deputați Oficial.md
Comisia Electorală Centrală a aprobat, în ședința de astăzi, procesul-verbal privind centralizarea rezultatelor alegerilor parlamentare..
Ieri
10:20
CUB: Nu putem vorbi despre justiție electorală atâta timp cât PAS a format blocuri camuflate cu Platforma DA și a semnat acorduri scrise cu blocul BUN… Oficial.md
Partidul Coaliția pentru Unitate și Bunăstare (CUB) condamnă sancțiunile aplicate de CEC față de Partidul..
10:10
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat la Gala Laureaților concursului republican „Pedagogul Anului 2025” Oficial.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat la Gala Laureaților concursului republican „Pedagogul Anului 2025”, unde..
10:10
PSDE: Legea prevede fără echivoc: votul fiecărui cetățean este personal, egal și direct Oficial.md
Partidul Social Democrat European (PSDE), într-o declarație, spune că „voturile ale 90 de mii de..
Mai mult de 2 zile în urmă
12:00
Blocul Alternativa condamnă transformarea CEC din autoritatea care veghează și organizează alegeri libere și corecte în organ autoritar de investigații Oficial.md
Blocul Alternativa condamnă transformarea Comisiei Electorale Centrale din autoritatea care veghează și organizează alegeri libere..
11:50
„Land Resource” SRL – promotorul energiei alternative, care se impune prin calitate Oficial.md
Astăzi, sursele de energie de alternativă reprezintă o preocupare majoră, iar companiile ce activează în..
11:50
Un grup de studenți ai Universității de Stat din Moldova au participat la un exercițiu de simulare a traducerii simultane desfășurat la Parlament Oficial.md
Un grup de studenți ai Universității de Stat din Moldova au participat la un exercițiu de..
3 octombrie 2025
17:20
Precizările Poliției privind reținerea lui Constantin Țuțu Oficial.md
Poliția Națională vine cu precizări în legătură cu reținerea lui Constantin Țuțu, aflat în căutare..
17:10
Start sezonului termic 2025-2026 în municipiul Chișinău Oficial.md
Începând cu ziua de vineri, 03 octombrie 2025, în capitală începe sezonul de încălzire 2025-2026..
16:30
Curtea de Conturi a găzduit misiunea de asistență tehnică în domeniul auditului IT, desfășurată în parteneriat cu Curtea de Conturi a Olandei Oficial.md
În perioada 29 septembrie – 2 octombrie 2025, la Chișinău s-a desfășurat o misiune de..
16:10
Unde mergem în weekend să privim fotbal Oficial.md
Site-ul FMF vă prezintă programul fotbalistic pentru acest weekend. Vineri, sâmbătă și duminică vom putea..
16:10
Două persoane au fost descarcerate de salvatori în urma unui accident de circulație produs la Cantemir Oficial.md
Două persoane au fost descarcerate de salvatori în urma unui accident de circulație, produs în..
15:20
7 kilograme de droguri sintetice, în valoare de 4,5 mln. lei, scoase din circuit Oficial.md
Ofițerii Inspectoratului de Poliție Botanica, în comun cu procurorii, au destructurat o rețea de distribuție..
15:20
Au fost selectați câștigătorii Premiului Național Oficial.md
Câștigătorii din acest an ai Premiului Național au fost selectați în cadrul ședinței Comisiei pentru..
15:10
Târg cu produse autohtone și în acest weekend în Capitală Oficial.md
Primăria Chișinău informează că în weekendul: 04 – 05 octombrie, în sectoarele Capitalei vor fi..
14:20
Dragoș Galbur: Este prea târziu pentru a anula rezultatele unui partid… Oficial.md
Liderul PNM, Dragoș Galbur, spune că ceea ce se întâmplă acum cu Partidul „Democrația Acasă”..
13:20
(VIDEO) Maia Sandu a adresat mulțumiri cetățenilor pentru alegerea făcută la alegerile parlamentare Oficial.md
Președintele Maia Sandu a adresat mulțumiri cetățenilor pentru alegerea făcută la parlamentare. „La Summitul Comunității..
13:10
Igor Dodon: Prin excluderea unui partid parlamentar, PAS generează alegeri repetate sau anticipate Oficial.md
Liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Igor Dodon, spune că prin excluderea unui partid parlamentar,..
12:00
Peste 800 de metri de conducte de gaze supraterane au fost montate în unul dintre cartierele ale centrului raional Florești Oficial.md
Peste 800 de metri de conducte de gaze supraterane au fost montați în unul dintre..
12:00
ANTA: Vehiculele autorizate pentru transportul de pasageri nu pot fi utilizate pentru transportul de mărfuri Oficial.md
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) atenționează operatorii de transport rutier și conducătorii auto asupra riscurilor..
11:50
Igor Grosu: Foștii fruntași ai Platformei DA nu sunt membri ai PAS și nu au fost obligați să adere la PAS Oficial.md
Igor Grosu, liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), a declarat că nu e corect faptul..
11:30
Două persoane intoxicate cu monoxid de carbon, alta și-a pierdut viața în incendii Oficial.md
Două persoane au suferit intoxicație cu monoxid de carbon, iar alta și-a pierdut viața în..
11:30
Vasile Costiuc și-a restabilit dreptul de a conduce Oficial.md
Vasile Costiuc, liderul Partidului „Democrația Acasă”, urmare a deciziei instanței de judecată, și-a restabilit, ieri,..
10:40
„Termoelectrica” S.A. demarează procedura de conectare la agentul termic Oficial.md
„Termoelectrica” S.A. informează consumatorii municipiului Chișinău că în corespundere cu diminuarea temperaturii aerului exterior, este..
10:30
Ministra de Interne, în discuții cu oficiali români despre proeicte comune privind securitatea la frontieră Oficial.md
Republica Moldova și România își întăresc parteneriatul în domeniul securității, pentru a răspunde direct nevoilor..
10:10
Ministra Justiției a avut o întrevedere cu omologul român Oficial.md
Ministra Justiției, Veronica Mihailov‑Moraru, a avut o întrevedere la București cu omologul român, Radu Marinescu. „România este și..
10:00
De luni vor fi emise de către Enegocom Furnizare primele facturi pentru consumul de gaze naturale Oficial.md
Energocom Furnizare informează consumatorii de gaze naturale că, începând de luni, 6 octombrie, vor fi..
