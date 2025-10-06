Un ciclon lovește sud-estul României. Toate școlile din Constanța vor fi închise miercuri din cauza riscului de inundații majore

09:10

Estul Bulgariei, în special orașele și satele de litoral, au fost grav afectate de inundațiile de vineri seara provocate de cantități mari de ploi. Autoritățile bulgare au instituit starea de urgență din cauza ploilor torențiale, care au ucis trei persoane, printre care și un polițist de frontieră. Stațiunea Elenite din districtul Burgas, în preajma localității