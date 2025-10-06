Un ciclon lovește sud-estul României. Toate școlile din Constanța vor fi închise miercuri din cauza riscului de inundații majore
Ziua, 6 octombrie 2025 15:40
Un ciclon format în Marea Mediterană se deplasează spre Marea Neagră și va aduce începând de marți seară ploi torențiale, vânt puternic și ninsori la altitudini mari, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). Sud-estul României intră sub cod roșu de ploi abundente, iar în județul Constanța toate școlile vor fi închise miercuri, în urma unei
Acum 5 minute
16:00
Ion Ceban încă stă pe gânduri. Edilul nu a decis dacă rămâne la Primărie sau merge în Parlament # Ziua
Primarul Capitalei, Ion Ceban, ales deputat din partea Blocului „Alternativa", unde a fost cap de listă, încă nu are o decizie categorică dacă rămâne în funcția de edil sau merge în Parlament. Ion Ceban evită deocamdată să vină cu un răspuns clar despre viitorul lui politic. „Orice decizie politică va fi anunțată la momentul
Acum 30 minute
15:40
Un ciclon lovește sud-estul României. Toate școlile din Constanța vor fi închise miercuri din cauza riscului de inundații majore # Ziua
Un ciclon format în Marea Mediterană se deplasează spre Marea Neagră și va aduce începând de marți seară ploi torențiale, vânt puternic și ninsori la altitudini mari, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). Sud-estul României intră sub cod roșu de ploi abundente, iar în județul Constanța toate școlile vor fi închise miercuri, în urma unei
Acum o oră
15:30
Un alt președinte al unei organizații raionale a fostului partid „Șor”, condamnat la trei ani de închisoare cu executare # Ziua
Fostul șef al Oficiului Teritorial Basarabeasca al fostului partid „Șor" a fost condamnat la trei ani de închisoare cu executare pentru „săvârșirea infracțiunii de complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat". Sentința a fost pronunțată de către luni, 6 octombrie, de către Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. „Instanța i-a
15:10
Merkel acuză Polonia și statele baltice că au împiedicat dialogul UE–Rusia și „au contribuit la izbucnirea războiului din Ucraina” # Ziua
Fostul cancelar german Angela Merkel a declarat într-un interviu pentru publicația ungară Partizan că Polonia și țările baltice poartă o parte din responsabilitatea pentru eșecul contactelor diplomatice dintre Uniunea Europeană și Rusia, ceea ce, în opinia sa, „în cele din urmă a dus la războiul din Ucraina". Merkel a afirmat că, în 2021, a încercat
Acum 2 ore
14:50
Două zile de ploi intense. În unele regiuni se va înregistra o cantitate dublă față de norma lunară # Ziua
În următoarele două zile sunt anunțate ploi intense pe tot teritoriul Republicii Moldova. În contextul unui ciclon mediteranean, meteorologii au emis cod galben de ploi de lungă durată. Sunt anunțate cantități ce vor varia între 15 și 49 de litri pe metru pătrat, iar în unele regiuni volumul va ajunge până la 90 de litri
14:20
Un bărbat din din Drochia, condamnat la aproape 20 de închisoare pentru omorul mamei sale vitrege # Ziua
Un bărbat de 63 de ani din Drochia a fost condamnat la 19 ani și jumătate de închisoare pentru omorul mamei sale vitrege. Sentința a fost pronunțată de Judecătoria Drochia, sediul Central. „Potrivit învinuirii înainte, în data de 6 decembrie 2024, inculpatul, în vârstă de 63 de ani, din raionul Drochia, fiind în stare de
Acum 4 ore
14:00
Președintele Trump afirmă că SUA au lovit încă un vas în largul Venezuelei și ar putea urma operațiuni terestre # Ziua
Președintele american Donald Trump a declarat duminică că forțele SUA au atacat sâmbătă seara un alt vas presupus a transporta droguri ilegale în largul Venezuelei și că, în continuare, Statele Unite vor începe să urmărească traficul de droguri și pe uscat. Trump a făcut declarația în cadrul unui discurs susținut la Stația Navală Norfolk, lângă
13:40
Președintele României, Nicușor Dan, își completează echipa de la Cotroceni. Ludovic Orban și Marius Lazurca, printre noii consilieri # Ziua
Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat numirea noilor consilieri prezidențiali, consilieri de stat și consilieri onorifici, care își vor prelua atribuțiile în lunile octombrie și noiembrie 2025. Potrivit Administrației Prezidențiale, aceste numiri urmăresc construirea „unei administrații profesioniste, eficiente și aliniate priorităților mandatului prezidențial". Printre noii membri ai echipei se numără Ludovic Orban, fost premier, care
13:10
Atac ucrainean de amploare asupra Rusiei. Terminalul petrolier din Crimeea, cuprins de flăcări, și mii de consumatori din Belgorod, în beznă # Ziua
În noaptea de 6 octombrie, dronele ucrainene au lovit mai multe obiective de pe teritoriul anexat al Crimeii, dintre care cel mai grav incident a fost la terminalul petrolier din Feodosia, cea mai mare bază de stocare a carburanților din peninsulă, potrivit canalului de monitorizare „Crimean Wind" și anunţurilor distribuite de surse pro ucrainene. În
12:40
Ziua celui ce s-a îndoit spre a ne întări pe toți în credință. Biserica Ortodoxă de stil nou îl cinstește astăzi pe Sfântul Apostol Toma # Ziua
Biserica Ortodoxă de stil nou îl prăznuiește astăzi, 6 octombrie, pe Sfântul Apostol Toma, unul dintre cei doisprezece ucenici ai Mântuitorului Iisus Hristos, numit în tradiția creștină și „Toma necredinciosul" sau „ocrotitorul întârziaților". A propovăduit Cuvântul Evangheliei tocmai în India și a întemeiat acolo primele comunități de creștini și este unul dintre stâlpii pe care
12:20
Ion Ceban susține că plecările de la Primăria Chișinău nu se încheie: Instituția trece printr-un „proces intern de reorganizare” # Ziua
Primarul Capitalei, Ion Ceban, a făcut primele declarații despre plecările de săptămâna trecută din cadrul cabinetului său și din unele subdiviziuni municipale. Edilul precizează că Primăria Chișinău trece printr-un proces intern de reorganizare și a dat de înțeles că vor mai urma mai multe „repoziționări". „La moment, după cum am menționat și săptămâna trecută, au fost
Acum 6 ore
11:50
Premierul Georgiei acuză opoziția de tentativă de lovitură de stat și UE de ingerințe în politica internă # Ziua
Prim-ministrul Georgiei, Irakli Kobakhidze, a acuzat opoziția de încercarea de a răsturna guvernul printr-o lovitură de stat și a declarat că va continua să apere ordinea constituțională, la doar câteva ore după ce partidul său, Visul Georgian, a obținut victorii în toate alegerile locale desfășurate în weekend. Primarul în exercițiu al Tbilisiului, Kakha Kaladze, fost
11:10
Un moldovean, căutat de polițiștii din Slovacia pentru tentativă de răpire a unui minor, reținut de polițiștii români de frontieră # Ziua
Un cetățean moldovean, dat în căutare și cercetat în Slovacia pentru tentativă de răpire a unui minor, a fost reținut în Vama Albița de polițiștii români de frontieră în timp ce încerca să intre în Republica Moldova. Bărbatul, în vârstă de 36 de ani, era pasager într-un autocar cu destinația Republica Moldova și a fost
11:10
Criză politică în Franța. Premierul Sebastien Lecornu demisionează după mai puțin de o lună în funcție # Ziua
O nouă criză politică în Franța. Premierul francez Sebastien Lecornu, numit pe 9 septembrie, și-a înaintat demisia luni, 6 octombrie, potrivit BFM, citând surse de la Palatul Elysee, iar președintele Emmanuel Macron a acceptat-o. Lecornu devine astfel deținătorul celui mai scurt mandat de prim-ministru din istoria Franței. Demisia survine după reacțiile negative la adresa noului
10:40
După victoria electorală, Andrej Babis promite că Cehia va rămâne fidelă Europei și NATO: „Suntem patrioți ai Europei, nu inamicii ei” # Ziua
Omul de afaceri și fost premier al Cehiei între anii 2017–2021, Andrej Babis, a obținut o victorie istorică în alegerile parlamentare. În urma scrutinului desfășurat vineri și sâmbătă, partidul său, ANO („Acțiunea Cetățenilor Nemulțumiți"), a acumulat peste 34% din voturi. Babis ar putea reveni la conducerea guvernului dacă va reuși să formeze o coaliție cu
Acum 8 ore
09:50
Cernăuțeanu susține că Țuțu nu avea voie să plece din Grecia: „Ar fi încălcat un mandat judecătoresc emis de statul elen” # Ziua
Fostul deputat democrat, Constantin Țuțu, aflat în prezent în arest preventiv în R. Moldova, nu avea voie să părăsească teritoriul Greciei. Cel puțin asta spune șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, care insistă că Țuțu, după ce a părăsit Grecia, s-a aflat o perioadă în regiunea transnistreană. „Dar am văzut că a apărut informația,
09:20
Israelul și Hamas se pregătesc pentru negocieri privind un acord de încetare a focului în Fâșia Gaza # Ziua
Israelul și Hamas urmează să înceapă luni, în Egipt, negocieri indirecte privind un acord de încetare a focului, bazat pe planul de pace elaborat de președintele american Donald Trump. Discuțiile vor avea loc la Sharm el-Sheikh, iar armata israeliană a anunțat că își reduce operațiunile ofensive din Gaza. Într-un mesaj publicat duminică seara, președintele Donald
09:10
Transferurile din Europa devin de azi mai ieftine și mai rapide. R. Moldova a aderat la Zona Unică de Plăți în Euro # Ziua
Transferurile în euro devin de azi mai ieftine și mai rapide atât pentru moldovenii aflați în statele europene, cât și pentru companii. Republica Moldova a aderat oficial la SEPA (Zona Unică de Plăți în Euro), sistem la care s-au conectat deja opt bănci comerciale. Banca Națională anunță că pentru moldovenii din diasporă, transferurile în euro
08:40
Un moldovean din Italia a murit, iar altul se află în stare gravă la spital în urma unei explozii produse la locul de muncă # Ziua
Un moldovean în vârstă de 31 de ani a murit într-un spital din sudul Italiei în urma unei explozii produse la locul de muncă. Un alt coleg de-al său, la fel cetățean al R. Moldova, se află în stare gravă la spital. Tragedia a avut loc în urma unei explozii, care a avut loc sâmbătă
Acum 24 ore
18:20
CEC a declarat valabile alegerile parlamentare. Noul parlament ar urma să fie validat în cel mult 10 zile # Ziua
Comisia Electorală Centrală a declarat valabile alegerile parlamentare din 28 septembrie și a aprobat centralizarea rezultatelor, la o săptămână după scrutin. Rezultatele finale vor fi prezentate Curții Constituționale, pentru confirmarea alegerilor și validarea mandatelor de deputat, în decurs de 10 zile, potrivit IPN. În cadrul ședinței de duminică, 5 octombrie, președinta Comisiei Electorale Centrale, Angelica
16:40
Fostul șef adjunct al SIS, Alexandru Bălan, rămâne în izolator. Curtea de Apel București a prelungit arestul cu încă 30 de zile # Ziua
Curtea de Apel București a decis prelungirea măsurii de arest preventiv pentru Alexandru Bălan, fost șef adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) al Republicii Moldova. Astfel, acesta rămâne după gratii încă 30 de zile, între 10 octombrie și 8 noiembrie. Măsura a fost dispusă la solicitarea DIICOT, care instrumentează un dosar ce vizează
16:20
Vremea își face de cap în România: ninsori cu viscol la munte și ploi puternice cu vânt și frig în toată țara, până joi # Ziua
Atenție maximă dacă intenționați să călătoriți în România, în următoarele zile. Administrația Națională de Meteorologie a emis, duminică, o informare de ploi importante cantitativ, dar și ninsori pe alocuri viscolite în zonele muntoase. De asemenea, vremea va fi marcată de intensificări ale vântului și vreme rece. Avertizarea este valabilă în întreaga țară până joi seara.
Ieri
14:40
„Povești ce unesc generații”. La Chișinău se desfășoară Gala Internațională a Teatrelor de Păpuși „Licurici-80” # Ziua
În perioada 4–12 octombrie 2025, Teatrul Republican de Păpuși „Licurici" din Chișinău găzduiește Gala Internațională a Teatrelor de Păpuși „Licurici-80", ediția a VI-a, desfășurată sub genericul „Povești ce unesc generații". Potrivit agenției de stat Moldpres, festivalul se desfășoară în mai multe spații culturale din Chișinău – Teatrul „Licurici", Teatrul Național „Mihai Eminescu" și Teatrul Municipal
14:20
Omagiu și recunoștință pentru dascăli. 5 octombrie – Ziua Mondială a Educației și Ziua Profesorului # Ziua
Cadrele didactice din întreaga lume, inclusiv din Republica Moldova sunt sărbătorite astăzi, cu prilejul Zilei Internaționale a Profesorului. Evenimentul, marcat prin ceremonii festive în școli și universități, aduce în prim-plan rolul esențial al profesorilor în educația și formarea generațiilor viitoare. Autoritățile locale și naționale au transmis mesaje de apreciere pentru efortul și dedicarea dascălilor, subliniind
13:50
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a inițiat o petiție prin care cere începerea negocierilor de aderare cu R. Moldova # Ziua
Vicepreședintele român al Parlamentului European, Victor Negrescu, a lansat o scrisoare, semnată și de alți 55 de europarlamentari, prin care îi cere președintelui Consiliului European, António Costa, prin care îi cer deschiderea imediată a negocierilor de aderare pe capitole cu Republica Moldova. Într-o postare pe Facebook, oficialul român notează că acesta este un semnal puternic
13:00
Precizările CEC în legătură cu sancțiunile aplicate Partidului „Democrația Acasă”. Ultimul cuvânt îl are Curtea Constituțională # Ziua
Comisia Electorală Centrală (CEC) precizează că a aplicat sancțiuni Partidului „Democrația Acasă", fără să se pronunțe însă asupra unei eventuale lipsire a formațiunii de mandatele de deputat abținute la alegerile parlamentare. Potrivit CEC, raportul cu privire la abaterile constatate va fi transmis Curții Constituționale, care are competența să decidă asupra validării rezultatelor. Autoritatea electorală notează,
12:40
Atac aerian masiv asupra Ucrainei. Cinci morți și distrugeri majore. Zelenski cere oprirea „terorii aeriene” și acțiuni ferme din partea Occidentului # Ziua
Ucraina a fost lovită în noaptea de 5 octombrie de unul dintre cele mai ample atacuri aeriene lansate de Rusia în ultimele luni. Potrivit autorităților de la Kiev, asupra teritoriului ucrainean au fost lansate peste 50 de rachete și aproximativ 500 de drone de atac. Cele mai grave distrugeri au fost raportate în regiunile Liov
12:10
Suveraniștii, pe cale să preia puterea în Cehia. Aliatul lui Viktor Orban a câștigat alegerile parlamentare, dar nu a obținut majoritatea # Ziua
Partidul „Acțiunea Cetățenilor Nemulțumiți" (ANO), condus de fostul premier ceh, miliardarul Andrej Babis, a
12:10
Sărbătoarea Vinului continuă în centrul Capitalei. Astăzi va fi decernat premiul „Polobocul de Aur” # Ziua
Ziua Națională a Vinului continuă în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău, cu degustări și povești captivante din spatele fiecărei sticle de vin. Duminică, pe scena principală a evenimentului, va fi decernat premiul „Polobocul de Aur”, acordat celor mai buni producători de vin de casă, transmite IPN. Concursul este organizat de Camera de Comerț și […] Articolul Sărbătoarea Vinului continuă în centrul Capitalei. Astăzi va fi decernat premiul „Polobocul de Aur” apare prima dată în ZIUA.md.
11:50
Proteste violente la Tbilisi împotriva partidului de guvernământ. Maia Sandu, solidară cu opoziția din Georgia # Ziua
Zeci de mii de oameni au ieșit sâmbătă seara în stradă la Tbilisi, capitala Georgiei, răspunzând apelului partidelor de opoziție la proteste față de partidul aflat la guvernare, Visul Georgian. Manifestațiile au coincis cu alegerile locale, desfășurate pe fondul tensiunilor politice generate de înrăutățirea relațiilor cu Uniunea Europeană. Protestul a degenerat în confruntări în apropierea […] Articolul Proteste violente la Tbilisi împotriva partidului de guvernământ. Maia Sandu, solidară cu opoziția din Georgia apare prima dată în ZIUA.md.
4 octombrie 2025
17:10
România a revenit pe primul loc ca piață de desfacere pentru vinurile și alte băuturi alcoolice din Republica Moldova, cu un volum de 20,7 milioane de dolari, ceea ce reprezintă o pondere de aproximativ 17 la sută din total. România este urmată la mică distanță de Belarus, cu 20,2 milioane de dolari și o cotă […] Articolul România redevine principala piaţă de desfacere pentru vinurile moldovenești apare prima dată în ZIUA.md.
16:40
Moldovenii vor afla, la începutul iernii, noul tarif pentru gaz. În decembrie, ANRE va examina demersul Energocom # Ziua
Moldovenii va cunoaște în luna decembrie dacă tariful pentru gazele naturale va fi redus sau majorat. La început de iarnă, Energocom urmează să expedieze Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică calculele privind costul de achiziție al gazului, iar regulatorul va lua o decizie finală. Despre acest lucru a anunțat directorul Energocom, Eugen Buzatu, pentru bani.md. Autoritățile au anunțat […] Articolul Moldovenii vor afla, la începutul iernii, noul tarif pentru gaz. În decembrie, ANRE va examina demersul Energocom apare prima dată în ZIUA.md.
16:10
Constantin Țuțu a fost plasat în arest pentru 30 de zile. Fostul deputat, acuzat de traversarea ilegală a frontierei și dare de mită # Ziua
Fostul deputat Constantin Țuțu a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Judecătoria Chișinău a admis demersul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, care I-a prezentat lui Țuțu învinuirile pentru două infracțiuni. Acesta este acuzat de traversarea ilegală a frontierei cu Ucraina şi promisiunea unei sume de peste 14.000 lei unui polițist de […] Articolul Constantin Țuțu a fost plasat în arest pentru 30 de zile. Fostul deputat, acuzat de traversarea ilegală a frontierei și dare de mită apare prima dată în ZIUA.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
15:30
Acum 172 de ani începea Războiul Crimeii, conflagrație încheiată cu înfrângerea rușilor care au fost alungați de la Gurile Dunării și din principatele românești # Ziua
Acum 172 de ani, în martie 1853, începea cel de-al treilea război ruso-turc din secolul al XIX, cunoscut și ca Războiul Crimeii, purtat între Imperiul Rus și Imperiul Otoman aflat într-o alianță cu Imperiului Francez, cel Britanic și, ulterior, Regatul Sardiniei. A fost o conflagrație care s-a încheiat cu înfrângerea rușilor, care, în urma Tratatului de Pace […] Articolul Acum 172 de ani începea Războiul Crimeii, conflagrație încheiată cu înfrângerea rușilor care au fost alungați de la Gurile Dunării și din principatele românești apare prima dată în ZIUA.md.
14:50
VIDEO | Constantin Țuțu îi contrazice pe polițiști și procurori și spune că a trecut legal frontiera cu R. Moldova # Ziua
„Am trecut legal”. Așa a răspuns Constantin Țuțu la întrebările jurnaliștilor, care l-au prins pe fostul deputat în fața judecătoriei în momentul în care era dus de mascați în fața magistraților pentru aplicarea arestului preventiv cerut de procurori. Întrebat cum a ajuns pe teritoriul Republicii Moldova, acesta a declarat că a intrat în țară […] Articolul VIDEO | Constantin Țuțu îi contrazice pe polițiști și procurori și spune că a trecut legal frontiera cu R. Moldova apare prima dată în ZIUA.md.
14:30
VIDEO | Dublu atac cu drone asupra unei gări din regiunea Sumî. Cel puțin 30 de persoane, rănite în urma loviturilor asupra trenurilor # Ziua
Forțele ruse au efectuat un dublu atac cu drone asupra gării din orașul Șostka, regiunea Sumî, aflat la câteva zeci de kilometri de granița cu Rusia. În urma loviturilor, care au vizat două trenuri, au fost rănite cel puțin 30 de persoane, inclusiv trei copii. Autoritățile anunță că în momentul atacului în zonă se aflau […] Articolul VIDEO | Dublu atac cu drone asupra unei gări din regiunea Sumî. Cel puțin 30 de persoane, rănite în urma loviturilor asupra trenurilor apare prima dată în ZIUA.md.
13:40
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a anunțat concurs privind suplinirea funcțiilor de conducere în mai multe instanțe judecătorești. Posturile vacante anunțate sunt cele de președinte al judecătoriilor Chișinău, Comrat și Cimișlia, dar și cele de vicepreședinte în Judecătoria Chișinău (4 posturi) și în cele din Cimișlia, Comrat, Criuleni, Edineț și Strășeni. Anunțul privind concursul a fost publicat în Monitorul Oficial din […] Articolul În luna noiembrie, Judecătoria Chișinău ar putea avea o conducere desemnată oficial apare prima dată în ZIUA.md.
13:00
Bacteria Salmonella a fost depistată în produse cu carne livrate în magazinele din țară. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor anunță că retrage din magazine un lot de hinkali, produse tradiționale georgiene, ale mărcii comerciale Deosebit. „Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor vă informează că operatorul din domeniul alimentar Ferex GB SRL: recheamă de la consumatori […] Articolul Produse cu carne retrase din magazine de ANSA, după depistarea bacteriei Salmonella apare prima dată în ZIUA.md.
12:30
Iurie Ciocan, optimist că toate 101 mandate de deputat vor fi validate: Luni, cel mai proabil, CEC va transmite raportul Curții Constituționale # Ziua
Iurie Ciocan, fost președinte al Comisiei Electorale Centrale, speră că democrația va câștiga și Curtea Constituțională va valida mandatele tuturor celor 101 deputați. Ciocan susține că, cel mai probabil, raportul CEC, care va conține și „speța” referitoare la Partidul „Democrația Acasă”, va fi prezentat luni Curții Constituționale și nu exclude că procesul va fi unul […] Articolul Iurie Ciocan, optimist că toate 101 mandate de deputat vor fi validate: Luni, cel mai proabil, CEC va transmite raportul Curții Constituționale apare prima dată în ZIUA.md.
12:10
VIDEO | Grav accident în orașul Ungheni. Șoferul unui BMW a murit, după ce a intrat în viteză într-un camion # Ziua
Șoferul unui BMW, în vârstă de 37 de ani, a murit după ce a intrat în viteză cu mașina într-un camion care încerca să vireze regulamentar la o benzinărie. Accidentul a avut loc noaptea pe strada Ștefan cel Mare din orașul Ungheni. Din primele cercetări, polițiștii au stabilit că un bărbat de 40 de ani, aflat […] Articolul VIDEO | Grav accident în orașul Ungheni. Șoferul unui BMW a murit, după ce a intrat în viteză într-un camion apare prima dată în ZIUA.md.
11:20
În acest weekend, în centrul Chișinăului are loc cea de-a 24-a ediție a Zilei Naționale a Vinului. Evenimentul, organizat în Piața Marii Adunări Naționale, a adunat peste 100 de vinificatori din toate regiunile, oferind vizitatorilor o experiență complexă: degustări, masterclass-uri, spectacole folclorice și descoperirea identității vinului moldovenesc sub genericul „Vinul nostru uimitor de bun”. Vizitatorii au acces […] Articolul Peste 100 de companii vinicole și crame s-au adunat la cea de-a 24-a ediție a Zilei Vinului apare prima dată în ZIUA.md.
10:50
Aeroportul din Munchen, închis pentru a doua noapte consecutiv. Au fost deviate cel puțin 35 de zboruri # Ziua
Aeroportul din Munchen a fost închis pentru a doua noapte consecutiv, vineri spre sâmbătă, în urma unei noi alerte cu drone. Aproape 35 de zboruri care urmau să sosească pe pistele aeroportului au fost deviate sau anulate din cauza apariției dronelor, au declarat oficialii, în timp ce 46 de decolări au fost amânate până pe […] Articolul Aeroportul din Munchen, închis pentru a doua noapte consecutiv. Au fost deviate cel puțin 35 de zboruri apare prima dată în ZIUA.md.
10:20
Vasile Costiuc, despre decizia CEC în cazul Partidului „Democrația Acasă”: Nu au argumente, nu pot explica juridic care sunt ilegalitățile # Ziua
Autoritatea electorală și poliția nu pot explica juridic și nu au argumente în cazul sancțiunilor aplicate Partidului „Democrația Acasă”, de asta și au pasat responsabilitatea Curții Constituționale, care urmează să ia o decizie finală. Despre acest lucru a declarat deputatul ales Vasile Costiuc, care a precizat că hotărârea de vineri a Comisiei Electorale Centrale este […] Articolul Vasile Costiuc, despre decizia CEC în cazul Partidului „Democrația Acasă”: Nu au argumente, nu pot explica juridic care sunt ilegalitățile apare prima dată în ZIUA.md.
09:50
Pentru astăzi, până la ora 17.00, în sudul Republicii Moldova, în Capitală și în mai multe raioane din lunca Prutului va fi valabil codul galben de ploi puternice. În unele regiuni sunt anunțate averse cu cantități de până la 30 de litri pe metru pătrat, aproximativ jumătate din norma pentru această lună. Valorile termice vor […] Articolul Cod galben de ploi puternice în sudul R. Moldova și în mai multe raioane din nord-vest apare prima dată în ZIUA.md.
09:10
VIDEO | Inundații severe pe litoralul Bulgariei. Trei persoane au murit în cunoscuta zona turistică Nesebar, după ce au fost luate de ape # Ziua
Estul Bulgariei, în special orașele și satele de litoral, au fost grav afectate de inundațiile de vineri seara provocate de cantități mari de ploi. Autoritățile bulgare au instituit starea de urgență din cauza ploilor torențiale, care au ucis trei persoane, printre care și un polițist de frontieră. Stațiunea Elenite din districtul Burgas, în preajma localității […] Articolul VIDEO | Inundații severe pe litoralul Bulgariei. Trei persoane au murit în cunoscuta zona turistică Nesebar, după ce au fost luate de ape apare prima dată în ZIUA.md.
08:50
Constantin Țuțu a încercat să corupă polițiști de frontieră pentru a ajunge în R. Moldova, susține IGP # Ziua
Poliția Națională este convinsă că, înainte de reținere, fostul deputat Constantin Țuțu s-a aflat în regiunea transnistreană, acolo unde a intrat ilegal dinspre Ucraina și tot ilegal a părăsit regiunea. Totodată, IGP precizează că fostul parlamentar a încercat să corupă polițiști de frontieră pentru a intra pe teritoriul R. Moldova. „În ultima perioadă, acesta […] Articolul Constantin Țuțu a încercat să corupă polițiști de frontieră pentru a ajunge în R. Moldova, susține IGP apare prima dată în ZIUA.md.
3 octombrie 2025
20:10
Elon Musk își îndeamnă urmăritorii să anuleze abonamentele Netflix. Compania a pierdut deja peste 15 miliarde de dolari # Ziua
Serviciul de streaming Netflix a pierdut peste 15 miliarde de dolari din capitalizarea de piață în doar o zi după ce miliardarul Elon Musk a îndemnat publicul să-și anuleze abonamentele, criticând conținutul „woke” destinat copiilor. Acțiunile Netflix au scăzut cu 4,3% în mai puțin de două zile, ajungând la 1.140,50 de dolari, iar capitalizarea de […] Articolul Elon Musk își îndeamnă urmăritorii să anuleze abonamentele Netflix. Compania a pierdut deja peste 15 miliarde de dolari apare prima dată în ZIUA.md.
19:40
Propunerea lui Von der Leyen pentru un „zid anti-drone”… în aer. Planul de a contracara atacurile Rusiei a divizat statele membre # Ziua
Propunerea președintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, de a construi un „zid anti-drone” pentru a apăra flancul estic al Uniunii Europene se confruntă cu critici și scepticism în rândul statelor membre. Atât numele, cât și conceptul atrag critici, scrie Politico. Inițiativa își propune să integreze sisteme de detectare și implicare care se vor extinde […] Articolul Propunerea lui Von der Leyen pentru un „zid anti-drone”… în aer. Planul de a contracara atacurile Rusiei a divizat statele membre apare prima dată în ZIUA.md.
19:20
The Telegraph: Discuțiile privind sprijinul militar american pentru Ucraina, suspendate din cauza „shutdown”-ului # Ziua
Blocajul bugetar din Statele Unite, început la 1 octombrie, a dus la suspendarea discuțiilor privind viitoarea asistență militară acordată Ucrainei, scrie ziarul britanic The Telegraph. Potrivit surselor citate, nu doar livrările de armament sunt afectate, ci și proiectele comune aflate în pregătire. „Toate proiectele viitoare au avut de suferit. Nu înțeleg cum vor continua”, a […] Articolul The Telegraph: Discuțiile privind sprijinul militar american pentru Ucraina, suspendate din cauza „shutdown”-ului apare prima dată în ZIUA.md.
19:00
Agricultorii din R. Moldova sunt puși în fața unor noi provocări, fiind loviți de majorarea de către Calea Ferată din Moldova a tarifelor pentru transportul de mărfuri. Aceste decizii pun în pericol exporturile, inclusiv ale cerealelor, fermierii riscând să piardă până la 400 de lei pentru o tonă în urma deciziei CFM de a majora aceste tarife […] Articolul O nouă lovitură pentru agricultori. CFM a majorat tarifele pentru transportul de mărfuri apare prima dată în ZIUA.md.
