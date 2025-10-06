Peste 4.300 de șoferi, prinși pe picior greșit în weekend: Viteză, alcool și reguli ignorate
Realitatea.md, 6 octombrie 2025 15:40
Șoferii continuă să încalce regulile de circulație. Potrivit unui comunicat emis de Poliția Republicii Moldova, peste 4.300 de conducători auto au comis abateri în trafic în acest weekend. 60 de persoane au fost înlăturate de la volanul mijlocului de transport, după ce au fost depistate sub influența alcoolului sau a substanțelor narcotice, 2094 au depășit […] Articolul Peste 4.300 de șoferi, prinși pe picior greșit în weekend: Viteză, alcool și reguli ignorate apare prima dată în Realitatea.md.
• • •
Alte ştiri de Realitatea.md
Acum 15 minute
15:50
Peste 170 de instituții publice din Chișinău vor avea căldură și apă caldă mai eficientă cu echipamente moderne # Realitatea.md
Peste 170 de grădinițe, școli, spitale și alte instituții publice din Chișinău vor beneficia de încălzire și apă caldă mai eficientă, datorită instalării a 203 Puncte Termice Individuale (PTI) moderne. Lucrările fac parte dintr-un proiect energetic finanțat de Banca Mondială și alți parteneri internaționali. Licitația pentru alegerea companiei care va face lucrările a atras oferte […] Articolul Peste 170 de instituții publice din Chișinău vor avea căldură și apă caldă mai eficientă cu echipamente moderne apare prima dată în Realitatea.md.
15:50
De Ziua Vinului, viitorul deputat-fost fotbalist Maxim Potîrniche „și-a jucat femeia” în centrul capitalei # Realitatea.md
Fostul fotbalist și viitorul deputat Maxim Potîrniche a sărbătorit weekendul trecut Ziua Vinului alături de familie, în centrul capitalei. Evenimentul, care a adunat zeci de oameni în Piața Marii Adunări Naționale, a fost pentru noul parlamentar un prilej de relaxare și de apropiere de cetățeni, scrie Cancan.md. Potîrniche a fost surprins în parc, dansând alături […] Articolul De Ziua Vinului, viitorul deputat-fost fotbalist Maxim Potîrniche „și-a jucat femeia” în centrul capitalei apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 30 minute
15:40
Peste 4.300 de șoferi, prinși pe picior greșit în weekend: Viteză, alcool și reguli ignorate # Realitatea.md
Șoferii continuă să încalce regulile de circulație. Potrivit unui comunicat emis de Poliția Republicii Moldova, peste 4.300 de conducători auto au comis abateri în trafic în acest weekend. 60 de persoane au fost înlăturate de la volanul mijlocului de transport, după ce au fost depistate sub influența alcoolului sau a substanțelor narcotice, 2094 au depășit […] Articolul Peste 4.300 de șoferi, prinși pe picior greșit în weekend: Viteză, alcool și reguli ignorate apare prima dată în Realitatea.md.
Acum o oră
15:30
Cazurile de fraude bancare s-au dublat în 2025. Poliția lansează o campanie de informare # Realitatea.md
Numărul infracțiunilor financiar-bancare aproape că s-a dublat în anul 2025. Potrivit datelor Poliției, au fost înregistrate peste 1.225 de cazuri, comparativ cu 832 de infracțiuni raportate în 2024. Totodată, prejudiciile provocate de fraudele online au crescut de aproape trei ori, de la 73 de milioane la peste 211 milioane de lei. „Este un semnal de […] Articolul Cazurile de fraude bancare s-au dublat în 2025. Poliția lansează o campanie de informare apare prima dată în Realitatea.md.
15:30
Cod roșu pe râurile din Constanța din cauza ploilor abundente. Mai multe județe sub cod portocaliu # Realitatea.md
Hidrologii români au emis un cod roșu de inundații pe râurile din județul Constanța, valabil începând de marți, 7 octombrie, ora 21:00, până miercuri, 8 octombrie, la miezul nopții. Avertizarea vizează riscuri majore de viituri rapide și debite crescute, transmite Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA). În aceeași perioadă, este activ un […] Articolul Cod roșu pe râurile din Constanța din cauza ploilor abundente. Mai multe județe sub cod portocaliu apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
Peste 2000 de hectare de teren agricol, lăsate în paragină în Transnistria. Pierderi de peste 1,3 milioane de dolari # Realitatea.md
Peste 2.000 de hectare de teren arabil au rămas, în acest an, neutilizate în regiunea transnistreană, ceea ce echivalează cu o pierdere economică de peste 1,3 milioane de dolari SUA. Datele au fost prezentate în cadrul unei ședințe a așa-numitului Guvern de la Tiraspol, dedicată campaniei de recoltare din 2025 și semănatului culturilor de toamnă […] Articolul Peste 2000 de hectare de teren agricol, lăsate în paragină în Transnistria. Pierderi de peste 1,3 milioane de dolari apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 2 ore
14:40
Misterul dispariției lui Andrei Niciveev după cununia cu Carolina. O poveste care tulbură Moldova # Realitatea.md
Tensiune, neliniște și întrebări fără răspuns în jurul dispariției lui Andrei Niciveev, tânărul care s-ar fi făcut nevăzut la scurt timp după cununia religioasă cu logodnica sa, Carolina. Potrivit apropiaților, cei doi s-au căsătorit recent, în ciuda opoziției părinților lui Andrei, care considerau relația lor „prea grăbită și plină de semne de întrebare”. Conform informațiilor, […] Articolul Misterul dispariției lui Andrei Niciveev după cununia cu Carolina. O poveste care tulbură Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
14:40
Merkel acuză Polonia și statele baltice că au contribuit indirect la atacul Rusiei asupra Ucrainei. Varșovia respinge acuzațiile # Realitatea.md
Fosta cancelară a Germaniei, Angela Merkel, a afirmat că Polonia și statele baltice au contribuit indirect la declanșarea invaziei ruse în Ucraina, prin opoziția lor față de o propunere europeană de dialog cu Vladimir Putin în 2021. Declarațiile au fost făcute într-un interviu pentru podcastul maghiar de stânga Partizán, critic la adresa guvernului de la […] Articolul Merkel acuză Polonia și statele baltice că au contribuit indirect la atacul Rusiei asupra Ucrainei. Varșovia respinge acuzațiile apare prima dată în Realitatea.md.
14:40
Președintele Oficiului Teritorial Basarabeasca al fostului Partid Politic „Șor” a fost condamnat la 3 ani de închisoare, cu executare într-un penitenciar de tip semiînchis. Potrivit Procuraturii Anticorupție, bărbatul a fost găsit vinovat de complicitate la finanțarea ilegală a partidului, bani proveniți dintr-un grup criminal organizat condus de Ilan Șor. Instanța l-a privat și de dreptul […] Articolul Șeful organizației „Șor” din Basarabeasca, condamnat la 3 ani de închisoare apare prima dată în Realitatea.md.
14:40
În sectorul Ciocana din municipiul Chișinău, pe o lungime de aproximativ 2,5 km și 28 de metri în lățime, se întinde aleea „Mircea cel Bătrân”. În trecut, o zonă sumbră cu un trotuar impracticabil, cu bănci jerpelite și stricate, cu copaci neîngrijiți și fără strop de culoare, a ajuns să fie, în prezent, locul de […] Articolul Aleea „Mircea cel Bătrân” – cel mai popular loc din sectorul Ciocana apare prima dată în Realitatea.md.
14:30
Începând cu 15 octombrie 2025, toate vehiculele care vor traversa frontiera Letoniei cu Rusia și Belarus vor avea acces doar dacă sunt înregistrate în prealabil într-un sistem online de programare. Agenția Națională Transport Auto (ANTA) informează operatorii de transport din Republica Moldova că, potrivit autorităților letone, intrarea și ieșirea prin punctele „Grebneva”, „Terehova” și „Pāternieki” […] Articolul Șoferii din Moldova, obligați să se înregistreze pentru a traversa granița Letoniei apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
Premiul Nobel pentru Medicină din acest an, acordat pentru descoperiri despre sistemul imunitar # Realitatea.md
Premiul Nobel pentru Fiziologie sau Medicină din acest an a fost câștigat de Mary E. Brunkow și Fred Ramsdell din Statele Unite, împreună cu Shimon Sakaguchi din Japonia. Cei trei cercetători au fost recompensați pentru descoperirile care au ajutat la înțelegerea modului în care organismul se protejează de bolile autoimune. Institutul Karolinska din Suedia a […] Articolul Premiul Nobel pentru Medicină din acest an, acordat pentru descoperiri despre sistemul imunitar apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 4 ore
14:00
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis cod galben de ploi de lungă durată, valabilă în perioada 7–8 octombrie 2025. Avertizarea este valabilă pentru întreg teritoriul Republicii Moldova. Potrivit meteorologilor, în aceste zile vor cădea ploi continue, iar cantitatea totală de apă acumulată ar putea fi cuprinsă între 15 și 49 de litri pe metru […] Articolul Cod galben de ploi de lungă durată în toată țara, valabil marți și miercuri apare prima dată în Realitatea.md.
13:20
Circulația rutieră pe Transalpina rămâne închisă. Stratul de zăpadă a ajuns la 40 de centimetri # Realitatea.md
Traficul pe Transalpina rămâne închis, deoarece stratul de zăpadă a ajuns la 40 de centimetri și există viscol. „Având în vedere prognozele meteo şi starea părţii carosabile, zăpadă 20 – 40 cm, DN 67C, sectorul cuprins între Rânca şi Obârşia Lotrului, rămâne închis circulaţiei rutiere pentru toate categoriile de autovehicule”, transmite Direcţia Reginală de Drumuri […] Articolul Circulația rutieră pe Transalpina rămâne închisă. Stratul de zăpadă a ajuns la 40 de centimetri apare prima dată în Realitatea.md.
13:10
Transnistria riscă să rămână din nou fără gaz. Băncile europene blochează tranzacțiile # Realitatea.md
Livrările de gaze naturale către regiunea transnistreană sunt din nou în impas, a declarat reprezentantul Energocom, Alexandr Slusari, transmite BANI.MD. Potrivit lui, băncile europene blochează tranzacțiile după un anumit număr de operațiuni, pe motiv că plățile efectuate sub formă de „donații” nu au un sens economic clar. „Se schimbă din nou compania-plătitor. Acum a patra […] Articolul Transnistria riscă să rămână din nou fără gaz. Băncile europene blochează tranzacțiile apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
Circulația rutieră pe Transalpina rămâne închisă. Stratul de zăpadă a ajuns la 40 de centrimetri # Realitatea.md
Traficul pe Transalpina rămâne închis, deoarece stratul de zăpadă a ajuns la 40 de centimetri și există viscol. „Având în vedere prognozele meteo şi starea părţii carosabile, zăpadă 20 – 40 cm, DN 67C, sectorul cuprins între Rânca şi Obârşia Lotrului, rămâne închis circulaţiei rutiere pentru toate categoriile de autovehicule”, transmite Direcţia Reginală de Drumuri […] Articolul Circulația rutieră pe Transalpina rămâne închisă. Stratul de zăpadă a ajuns la 40 de centrimetri apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
Peste 17 mii de lei în amenzi, după ce mai mulți șoferi au fost prinși cu lemn ilegal # Realitatea.md
Amenzi în valoare de 17.500 de lei au fost aplicate în urma unor razii desfășurate de inspectorii de mediu în raionul Nisporeni, pentru nereguli legate de transportul ilegal de masă lemnoasă. În plus, a fost calculat un prejudiciu ecologic de 1.362 de lei, care urmează a fi achitat. Potrivit IPM, raziile au avut loc pe […] Articolul Peste 17 mii de lei în amenzi, după ce mai mulți șoferi au fost prinși cu lemn ilegal apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
Liderul de la Cotroceni și-a numit consilierii: Pe politică externă este fostul ambasador român în R. Moldova # Realitatea.md
Președintele României a făcut noi numiri în echipa sa de la Cotroceni, după ce singurul nume nou adus de președinte în Administrația Prezidențială în patru luni de mandat a fost Radu Burnete. Nicușor Dan i-a numit pe Marius Lazurca, Ludovic Orban, Eugen Tomac și Valentin Naumescu. Marius Lazurca este noul consilier pe politică externă, dar […] Articolul Liderul de la Cotroceni și-a numit consilierii: Pe politică externă este fostul ambasador român în R. Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
Poluare pe râul Răut? Inspectoratul de Mediu analizează spuma suspectă formată după ploi # Realitatea.md
Inspectoratul pentru Protecția Mediului (IPM) confirmă că spuma apărută recent pe suprafața râului Răut este cauzată de deversarea apelor uzate provenite de la stația de epurare a orașului Orhei. Potrivit șefului IPM, Ion Bulmaga, fenomenul ar fi fost agravat și de ploile din ultima perioadă, care au contribuit la scurgerea unor cantități suplimentare de apă […] Articolul Poluare pe râul Răut? Inspectoratul de Mediu analizează spuma suspectă formată după ploi apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
Aur, argint și bronz! Moldova a obținut 7 medalii la Campionatul European printre țările mici la taekwondo # Realitatea.md
Sportivii moldoveni au obținut șapte medalii, una de aur, trei de argint și trei de bronz, la Campionatul European printre țările mici la taekwondo. Evenimentul s-a desfășurat la Riga, Letonia. „La categoria seniori, cel mai bun rezultat a înregistrat Artiom Roșca, care a cucerit medalia de aur la categoria 54 kg, iar Ana Spînu a […] Articolul Aur, argint și bronz! Moldova a obținut 7 medalii la Campionatul European printre țările mici la taekwondo apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
Aceasta perioadă este una periculoasă pentru gospodarii din Republica Moldova, care produc vin de casă. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) avertizează asupra riscului de intoxicație cu dioxid de carbon, gazul emanat în timpul procesului de fermentare. Potrivit specialiștilor, dioxidul de carbon este un gaz invizibil, fără miros și mai greu decât aerul, ceea […] Articolul Perioada fermentării vinului aduce riscuri de intoxicație. Recomandări apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
Pregătirea blocurilor locative din Chișinău pentru sezonul rece 2025–2026 este pe ultima sută de metri. Precizarea a fost făcută de reprezentanții Direcției generale locativ-comunale în cadrul ședinței Primăriei Capitale de astăzi, 6 octombrie. Până în prezent, fișele termice pentru pregătirea instalațiilor inginerești în vederea furnizării agentului termic au fost semnate în proporție de 45% la […] Articolul VIDEO Blocurile din Chișinău, pe ultima sută de metri pregătite pentru iarnă apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
O femeie de 42 de ani, nerezidentă, a fost depistată cu 550 de comprimate ce conțin substanțe cu regim de circulație restricționat, în Punctul de Trecere a Frontierei Otaci. Cazul a fost înregistrat pe sensul de ieșire din Republica Moldova, în timpul controlului unui autocar de pe ruta „Chișinău–Kiev”. Potrivit Poliției de Frontieră, în bagajul […] Articolul 550 de comprimate oprite la frontieră: pasageră, prinsă cu medicamente nedeclarate apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
Victoriabank lansează serviciul de transferuri prin SEPA (Single Euro Payments Area) începând cu 6 octombrie 2025, marcând un pas important în modernizarea serviciilor bancare oferite clienților. Aderarea la SEPA aduce pentru clienții băncii un nivel ridicat de interoperabilitate în Europa, iar diferența va fi simțită rapid: plăți și încasări în euro mai rapide, la costuri […] Articolul Plăți SEPA cu ZERO comision, doar la Victoriabank apare prima dată în Realitatea.md.
12:10
2 240 de copii refugiați din Ucraina, integrați în sistemul educațional al municipiului Chișinău # Realitatea.md
Primăria municipiului Chișinău anunță că, la începutul noului an școlar 2. 240 de copii refugiați din Ucraina sunt integrați în instituțiile educaționale municipale. Această cifră marchează o creștere semnificativă față de sfârșitul anului școlar precedent, când erau înregistrați 1 939 de copii refugiați. Învățământul primar și secundar: În prezent, 55 de școli din capitală găzduiesc 1 […] Articolul 2 240 de copii refugiați din Ucraina, integrați în sistemul educațional al municipiului Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
12:00
Interlopul Iurie Radulov nu se află nici în UE și nici în Rusia. R. Moldova a trimis tot ce e necesar pentru extrădare # Realitatea.md
Autoritățile Republicii Moldova au trimis pachetul de acte necesare pentru a putea fi inițiat procesul de extrădare a interlopului Iurie Radulov, alias „Babior”. Despre asta a asigurat șeful Poliției Naționale, Viorel Cernăuțeanu, la TV8, care a mai dezvăluit că nu se află nici într-un stat UE și nici în Rusia. „Statul respectiv în care, cel […] Articolul Interlopul Iurie Radulov nu se află nici în UE și nici în Rusia. R. Moldova a trimis tot ce e necesar pentru extrădare apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
Pregătirea blocurilor locative din Chișinău pentru sezonul rece 2025–2026 este pe ultima sută de metri. Precizarea a fost făcută de reprezentanții Direcției generale locativ-comunale în cadrul ședinței Primăriei Capitale de astăzi, 6 octombrie. Până în prezent, fișele termice pentru pregătirea instalațiilor inginerești în vederea furnizării agentului termic au fost semnate în proporție de 45% la […] Articolul VIDEO Blocurile din Chișinău, pe ultima sută de metri pentru iarnă apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
A rămas o săptămână până la hramul orașului Chișinău, care va fi sărbătorit tradițional pe 14 octombrie. Autoritățile municipale au anunțat primele detalii despre programul evenimentului. Sărbătoarea va începe la ora 08:00, cu o liturghie la Catedrala Mitropolitană „Nașterea Domnului”, urmată la ora 10:00, de un program artistic în fața catedralei. Pe parcursul zilei, în […] Articolul Programul evenimentelor de hramul Chișinăului, anunțat de primărie apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
Primarul capitalei, Ion Ceban, a ezitat să spună dacă va renunța la mandatul de primar în locul celui de deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Întrebat despre planurile sale de viitor, edilul a precizat că „toate deciziile politice vor fi anunțate atunci când ele vor fi luate”. În urma alegerilor parlamentare din 28 septembrie, Blocul Electoral […] Articolul Ion Ceban rămâne la Primărie sau pleacă la Parlament? Răspunsul edilului apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
Remanieri la primăria Chișinău: Ceban vine cu primele precizări și sugerează că ar urma și alte schimbări # Realitatea.md
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a venit cu o primă reacție publică, după mai multe remanieri, care au avut loc săptămâna trecută, în instituția pe care o conduce. Ceban a subliniat că remanierile anunțate sunt o etapă normală într-o instituție activă, aflată în plin proces de dezvoltare. „Au fost inițiate mai multe procese interne de […] Articolul Remanieri la primăria Chișinău: Ceban vine cu primele precizări și sugerează că ar urma și alte schimbări apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
VIDEO Accident rutier în Sîngerei. Șoferița nu a adaptat viteza la condițiile de drum # Realitatea.md
O șoferiță în vârstă de 29 de ani a pierdut controlul volanului și a derapat de pe carosabil în această dimineață, pe traseul R-6, în apropiere de intersecția cu satul Vrănești, raionul Sîngerei. Potrivit poliției, femeia conducea un automobil de marca Peugeot și nu s-ar fi asigurat corespunzător condițiilor climaterice. Din fericire, accidentul nu s-a soldat […] Articolul VIDEO Accident rutier în Sîngerei. Șoferița nu a adaptat viteza la condițiile de drum apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
CineMADE in România: Urmăriți filmul „Uneori ninge cu zăpadă, alteori cu întuneric” la RLIVE TV # Realitatea.md
„Uneori ninge cu zăpadă, alteori cu întuneric” de Gabriel de Achim este filmul din seria „CineMADE în România”, difuzat în exclusivitate de RLIVE TV. Drama va putea fi vizionată în această seară, la ora 22:00. Teo este regizor și repetă cu actorii pentru un nou proiect. Piesa montată relatează despre frământările unui regizor care pune […] Articolul CineMADE in România: Urmăriți filmul „Uneori ninge cu zăpadă, alteori cu întuneric” la RLIVE TV apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
Marți, 7 octombrie, este ultima zi de depunere a documentelor pentru înregistrarea candidaților la alegerile locale noi. Scrutinul va avea loc pe 16 octombrie 2025. Potrivit Comisiei Electorale Centrale, listele candidaților la funcția de consilier trebuie depuse în limba română, pe suport de hârtie și în format electronic, cu respectarea cotei de gen de 40%. […] Articolul Alegeri locale noi: Ultima zi de depunere a documentelor este 7 octombrie apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
FOTO Incidente la Ziua Națională a Vinului: Carabinier agresat și șofer beat prins la volan # Realitatea.md
Trei persoane, cu vârste între 17 și 31 de ani, dintre care un minor și o femeie, au fost observate de carabinierii aflați în patrulare comportându-se agresiv și adresând înjurii trecătorilor. Incidentul a avut loc în timpul Zilei Naționale a Vinului, desfășurată în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău. „Pentru a restabili ordinea, angajații IGC […] Articolul FOTO Incidente la Ziua Națională a Vinului: Carabinier agresat și șofer beat prins la volan apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
Premierul Franței, Sébastien Lecornu, și-a dat demisia la doar câteva săptămâni după numire # Realitatea.md
Premierul desemnat de Emmanuel Macron, Sébastien Lecornu, a demisionat luni dimineață, la mai puțin de o lună după ce a preluat funcția. „Prim-ministrul Sébastien Lecornu și-a prezentat luni demisia, iar președintele Emmanuel Macron a acceptat-o”, a anunțat Palatul Élysée într-un comunicat, citat de AFP și Le Monde. Lecornu, numit în funcție pe 9 septembrie, nu […] Articolul Premierul Franței, Sébastien Lecornu, și-a dat demisia la doar câteva săptămâni după numire apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
Dorin Recean: Transferurile de bani între Moldova și alte țări din Uniunea Europeană vor fi fără comisioane mari # Realitatea.md
Republica Moldova este, începând de astăzi, oficial conectată la Zona unică de plăți în euro (SEPA), ceea ce va permite efectuarea de transferuri bancare în euro mai rapide, sigure și la costuri reduse. Anunțul a fost făcut de premierul Dorin Recean într-un mesaj public. Conectarea la SEPA înseamnă că cetățenii și companiile din Republica Moldova […] Articolul Dorin Recean: Transferurile de bani între Moldova și alte țări din Uniunea Europeană vor fi fără comisioane mari apare prima dată în Realitatea.md.
11:10
OTP Bank S.A. intră oficial în SEPA. Beneficiază de plăți rapide și avantajoase în EUR # Realitatea.md
Începând cu 6 octombrie 2025, OTP Bank marchează un moment istoric pentru sectorul bancar din Republica Moldova – anunțăm lansarea oficială a serviciului de plăți către zona SEPA. Acest pas consolidează poziția OTP Bank S.A. ca instituție financiară modernă, aliniată standardelor europene. Grație aderării în SEPA, transferurile în euro devin mai rapide, mai sigure și […] Articolul OTP Bank S.A. intră oficial în SEPA. Beneficiază de plăți rapide și avantajoase în EUR apare prima dată în Realitatea.md.
11:10
Și-a înjunghiat mama vitregă de șase ori. Un bărbat de 63 de ani, condamnat la 19 ani de închisoare # Realitatea.md
Un bărbat de 63 de ani din raionul Drochia a fost condamnat la 19 ani și 6 luni de închisoare pentru omorul mamei sale vitrege, în vârstă de 72 de ani. Sentința a fost pronunțată recent de Judecătoria Drochia, sediul Central. Crima a avut loc în dimineața zilei de 6 decembrie 2024, într-un sat din […] Articolul Și-a înjunghiat mama vitregă de șase ori. Un bărbat de 63 de ani, condamnat la 19 ani de închisoare apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
VIDEO Marina Tauber nu este încă dată în căutare internațională. Poliția așteaptă mandatul instanței # Realitatea.md
Șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, a declarat că Marina Tauber nu a fost, deocamdată, anunțată în căutare internațională prin Interpol. Motivul este că instituția nu a primit încă mandatul instanței care să permită inițierea procedurii. „În momentul când dosarul ajunge în adresa poliției cu inițierea mandatului de căutare, noi atunci pornim dosarul […] Articolul VIDEO Marina Tauber nu este încă dată în căutare internațională. Poliția așteaptă mandatul instanței apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
Rusia a anunțat luni că unitățile sale de apărare aeriană au distrus 251 de drone ucrainene peste noapte, majoritatea în sud-vestul țării. Potrivit Ministerului rus al Apărării, 61 dintre aparatele fără pilot au fost interceptate deasupra apelor Mării Negre, iar una se îndrepta spre Moscova, transmite Reuters. Ministerul a publicat cifrele pe canalul său oficial […] Articolul Atac ucrainean masiv în Rusia. Moscova susține că a doborât 251 de drone apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
Trei persoane din Călărați și Strășeni au fost trimise în judecată pentru organizarea migrației ilegale în Italia, printr-o schemă de falsificare a cărților de identitate ale României. La sfârșitul anului 2021, unul dintre inculpați, care lucra în Italia, i-ar fi convins pe alți trei bărbați să vină să muncească în domeniul sudării țevilor, promițându-le salariu de […] Articolul Trei persoane, trimise în judecată pentru migrație ilegală în Italia. Cum acționau? apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
Un șofer de 32 de ani a ajuns în stare gravă la spital, după ce s-a răsturnat cu mașina într-un canal, în noaptea de 5 octombrie, pe drumul Bender – Chițcani, în apropierea localității Merenești. Potrivit presei din stânga Nistrului, bărbatul aflat la volanul unui automobil Toyota nu a reușit să țină controlul direcției într-o […] Articolul Accident VIOLENT la Merenești: un șofer a ajuns la spital în stare gravă apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
Inspectorii de mediu din Soroca au descoperit o construcție ilegală a unui bazin acvatic în localitatea Căinarii Vechi, în urma unei razii desfășurate pentru verificarea modului de folosire și protecție a apelor. Potrivit autorităților, bazinul era amplasat pe un teren proprietate privată, iar persoana responsabilă nu deținea autorizațiile necesare și a încălcat normele ecologice privind […] Articolul Un bazin construit ilegal, descoperit de inspectorii de mediu în Soroca apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
Un moldovean căutat pentru răpirea unui minor într-o țară străină, reținut la frontieră # Realitatea.md
Un moldovean a fost reținut în punctul de trecere a frontierei Albița, după ce autoritățile au constatat că acesta este cercetat pentru răpirea unui minor pe teritoriul Slovaciei. „În ziua de 5 octombrie, în jurul orei 09:20, în Punctul de Trecere a Frontierei Albiţa, s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor de control, pentru a ieși din […] Articolul Un moldovean căutat pentru răpirea unui minor într-o țară străină, reținut la frontieră apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
Lena Chilari din Republica Moldova a câștigat marele premiu la International Poetry Slam 2025 din Rotterdam # Realitatea.md
Poeta Lena Chilari a obținut marele premiu la International Poetry Slam 2025, competiție desfășurată în cadrul festivalului Tell ’em din Rotterdam, Țările de Jos. Evenimentul, considerat unul dintre cele mai importante din Europa dedicate poeziei performative și spoken word-ului, a reunit artiști din mai multe țări. Pe scena de la Theater Zuidplein, Lena Chilari a […] Articolul Lena Chilari din Republica Moldova a câștigat marele premiu la International Poetry Slam 2025 din Rotterdam apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 8 ore
09:50
Întreruperi de gaze naturale între 6 și 10 octombrie în municipiul Chișinău. Vezi adresele vizate # Realitatea.md
Începând de astăzi, 6 octombrie, ora 09:00, și până vineri, 10 octombrie, pe mai multe adrese din municipiul Chișinău vor avea loc întreruperi în furnizarea gazelor naturale. Potrivit municipalității, întreruperea va afecta atât consumatorii casnici, cât și noncasnici de pe următoarele adrese: satul Budești (toți consumatorii); comuna Cruzești (toți consumatorii); comuna Tohatin: strada Trandafirilor, 1/1, […] Articolul Întreruperi de gaze naturale între 6 și 10 octombrie în municipiul Chișinău. Vezi adresele vizate apare prima dată în Realitatea.md.
09:40
Caz cutremurător în România. Un băiețel a fost sfâșiat de o haită de câini maidanezi # Realitatea.md
Caz cutremurător într-un oraș din România. Un băiețel de trei ani a fost ucis de o haită de câini maidanezi. Localnicii sunt alarmați și spun că le este frică să mai iasă pe stradă. Ei afirmă că, în ultimii ani, au depus zeci de sesizări la primărie. Autoritățile locale susțin însă că, deși capturează zeci […] Articolul Caz cutremurător în România. Un băiețel a fost sfâșiat de o haită de câini maidanezi apare prima dată în Realitatea.md.
09:40
„Consens Național” cu Vitalie Dogaru: Ce stă în spatele curajului unui senior care a mers la universitate la 60 de ani # Realitatea.md
Învățarea vârstă n-are. Asta și-au spus 150 de persoane trecute de 60 de ani care s-au înscris la Universitatea Vârstei a Treia. Seniorii vor frecventa cursurile universităților de stat din Cahul, Chișinău și Bălți pentru a învăța, a rămâne activi și conectați la lume. Studenții de vârsta a treia vor însuși abilități digitale ca disciplină […] Articolul „Consens Național” cu Vitalie Dogaru: Ce stă în spatele curajului unui senior care a mers la universitate la 60 de ani apare prima dată în Realitatea.md.
09:30
Ce conține raportul despre anularea alegerilor din România pe care Nicușor Dan l-a prezentat liderilor europeni # Realitatea.md
Administrația Prezidențială a dat publicității raportul complet pe care președintele Nicușor Dan l-a prezentat liderilor europeni, în cadrul summitului Comunității Politice Europene (CPE), și care a documentat ingerința externă a Federației Ruse în alegerile prezidențiale din România din 2024, anulate pe fondul acestor imixtiuni. “Foarte mulți dintre oamenii cu care am discutat mi-au cerut o […] Articolul Ce conține raportul despre anularea alegerilor din România pe care Nicușor Dan l-a prezentat liderilor europeni apare prima dată în Realitatea.md.
09:30
De astăzi, 6 octombrie 2025, Republica Moldova este parte din Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA). Asta înseamnă că transferurile în euro din și către țară vor fi făcute mai repede, mai sigur și la costuri mai mici, la fel ca în Uniunea Europeană. Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu, spune că […] Articolul Moldova devine parte din sistemul european SEPA: transferuri în euro ca în UE apare prima dată în Realitatea.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.