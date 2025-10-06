Peste 4300 de abateri rutiere depistate în weekend de polițiștii din Republica Moldova

16:10

La data de 1 octombrie 2025, polițiștii de frontieră din punctul de trecere Costești, pe sensul de ieșire din Republica Moldova, au depistat o neconformitate în documentele prezentate pentru un autoturism transportat pe platformă. În cadrul verificărilor de nivelul II, asupra unui vehicul de model Mitsubishi Outlander, s-a constatat că numărul de identificare al caroseriei […]