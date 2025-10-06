Un fost primar și președinte al unui Oficiu Teritorial al fostului partid „Șor”, condamnat la 3 ani de închisoare. Acesta a fost anunțat în căutare
Ziarul de Garda, 6 octombrie 2025 15:40
Președintele Oficiului Teritorial Basarabeasca al fostului Partid Politic „Șor” a fost găsit vinovat luni, 6 octombrie, de către Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, care a pronunțat sentința de condamnare în dosarul privind săvârșirea infracțiunii de complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat. Conform datelor consultate de ZdG...
• • •
Alte ştiri de Ziarul de Garda
Acum 15 minute
15:50
Circa 17 mii de persoane au fost plasate în câmpul muncii de la începutul anului. Categoriile sociale și domeniile economice selectate # Ziarul de Garda
De la începutul anului 2025, prin intermediul subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), au fost plasate în câmpul muncii 17095 de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, dintre care 5327 șomeri (31,2%) și 648 șomeri-zilieri sau persoane angajate pe perioadă determinată până la...
Acum 30 minute
15:40
Un fost primar și președinte al unui Oficiu Teritorial al fostului partid „Șor”, condamnat la 3 ani de închisoare. Acesta a fost anunțat în căutare # Ziarul de Garda
Președintele Oficiului Teritorial Basarabeasca al fostului Partid Politic „Șor” a fost găsit vinovat luni, 6 octombrie, de către Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, care a pronunțat sentința de condamnare în dosarul privind săvârșirea infracțiunii de complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat. Conform datelor consultate de ZdG...
Acum o oră
15:20
Inspectorii de mediu din Nisporeni au organizat și desfășurat un șir de razii și acțiuni de verificare pe întreg teritoriul raionului, în scopul asigurării eficienței controlului lucrărilor silvo-tehnice în fondul forestier și al respectării legislației de mediu. În urma verificărilor au fost depistate mai multe abateri, potrivit Inspectoratului pentru Protecția Mediului (IPM). Pe parcursul controalelor,...
Acum 2 ore
15:00
LIVE TEXT/ Armata rusă a bombardat mai multe clădiri rezidențiale în regiunea Herson, printre răniți fiind trei copii. Război în Ucraina, ziua 1321 # Ziarul de Garda
UPDATE 14:58 Forțele ruse au lansat un atac cu obuze asupra satului Stepanivka din regiunea Herson. O persoană a fost ucisă și mai multe rănite, inclusiv copii, scrie Hromadske. În timpul atacului armatei ruse au fost vizate locuințe private civile. Un obuz a lovit două case private în care locuiau familii cu copii. O locuitoare...
14:50
Ion Ceban, despre reorganizările din Primăria Chișinău: „Despre modificările viitoare voi informa personal în cel mai scurt timp” # Ziarul de Garda
Ion Ceban, primarul capitalei și liderul partidului Mișcarea Alternativă Națională (MAN) a venit cu primele precizări după ce în Primăria Municipiului Chișinău au avut loc o serie de demiteri, Primăria anunțând o „reorganizare internă”. Astăzi, 6 octombrie, primarul capitalei a menționat că viitoarele modificări le va anunța personal. Primarul capitalei, Ion Ceban a făcut o...
14:50
Numărul de candidați eligibili pentru funcția de judecător și procuror după examenele INJ sunt sub necesitățile sistemului # Ziarul de Garda
Doar cinci candidați înscriși la examenul de admitere pentru formarea inițială la Institutul Național al Justiției (INJ) la funcția de procuror ar fi promovat toate probele. INJ a publicat astăzi rezultatele finale ale concursului, scrie Bizlaw. Potrivit datelor publicate, la categoria judecători, 13 persoane au obținut note mai mari de 8,00, iar la procurori –...
14:40
Patru judecători sunt așteptați pentru audierile Comisiei Vetting. Două judecătoare vor fi re-evaluate după respingerea rapoartelor pozitive de către CSM # Ziarul de Garda
Patru judecători sunt așteptați la audierile publice organizate de Comisia de Evaluare a Judecătorilor în procesul de evaluare externă. Pentru zilele de 15 și 16 octombrie la audieri au fost invitate judecătoarele Curții de Apel Centru: Ana Panov și Silvia Cecan, care vor fi re-evaluate după ce Consiliul Superior al Magistraturii a respins rapoartele Comisiei...
14:40
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) anunță luni, 6 luni, despre modificările introduse de autoritățile Republicii Letonia privind traversarea frontierei de stat cu Federația Rusă și Republica Belarus, la punctele de trecere „Grebneva”, „Terehova” şi „Pāternieki”. Potrivit informațiilor comunicate de Ambasada Republicii Moldova în Republica Letonia, începând cu 15 octombrie 2025, accesul vehiculelor la punctele de...
Acum 4 ore
14:00
Meteorologii au emis o avertizare meteo de ploi de lungă durată pentru zilele de 7 și 8 octombrie pentru întreg teritoriul țării. Potrivit codului galben emis de Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS), fenomenul vizat reprezintă ploi de lungă durată. „În perioada menționată, vor cădea ploi continue (prin acumulare se vor înregistra cantități de apă de...
13:40
Peste 200 de pachete de țigări nedeclarate, depistate în bagajul unei pasagere la Aeroportul Internațional Chișinău # Ziarul de Garda
Polițiștii de frontieră au depistat 240 de pachete de rezerve de tutun, cu timbru de acciz al Republicii Moldova, ascunse și nedeclarate, în bagajul de cală al unei pasagere care s-a prezentat la Aeroportul Internașional Chișinău în acest weekend, conform unui comunicat al Poliției de Frontieră. Potrivit Poliției de Frontieră, incidentul a avut loc în...
13:30
Biserica Ortodoxă Rusă a depus plângeri la procuratură împotriva clinicilor private care practică avorturile # Ziarul de Garda
Reprezentanții Bisericii Ortodoxe Ruse (BOR) au efectuat o „cercetare” a peste o mie de clinici private din Rusia pentru a determina conformitatea acestora cu reglementările privind avortul restricționat din Rusia. Pe baza rezultatelor inspecției, care a inclus „apeluri telefonice și publicitate pe site-uri web”, BOR a concluzionat că clinicile private din 76 de regiuni ale...
13:00
LIVE TEXT/ Ucraina a lovit cel mai mare terminal petrolier din Crimeea, ocupată de Rusia, provocând un incendiu masiv. Război în Ucraina, ziua 1321 # Ziarul de Garda
UPDATE 12:51 Dronele ucrainene au atacat Crimeea ocupată de Rusia în noaptea de 6 octombrie, lovind terminalul petrolier din Feodosia, scrie Kyiv Independent. Terminalul, situat la aproximativ 250 de kilometri de teritoriul controlat de Ucraina, este cea mai mare instalație de depozitare a petrolului din Crimeea. Acesta poate conține până la 250 de mii de...
13:00
Și-a omorât mama vitregă cu șase lovituri de cuțit. Inculpatul – condamnat la 19 ani și 6 luni de închisoare # Ziarul de Garda
Un bărbat din raionul Drochia a fost găsit vinovat pentru omorul mamei sale vitrege. Prin sentința pronunțată de Judecătoria Drochia, sediul Central, acesta a fost condamnat la 19 ani și 6 luni de închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis, conform unui comunicat de presă. Potrivit învinuirii înainte, în dimineața lui 6 decembrie 2024,...
12:30
METRO Moldova derulează constant inițiative dedicate formării profesioniștilor din domeniul gastronomic. În 2025, compania a organizat masterclassuri pentru cadrele didactice și a susținut, în calitate de partener principal, Campionatul Național Gastronomic pentru Juniori, ediția a IX-a. Aceste proiecte reflectă angajamentul pe termen lung al METRO Moldova față de sectorul HoReCa și sprijinul acordat profesorilor și...
Acum 6 ore
12:00
7 octombrie – ultima zi de depunere a documentelor pentru înregistrarea candidaților la alegerile locale noi # Ziarul de Garda
Comisia Electorală Centrală informează că marți, 7 octombrie, este ultima zi de depunere a documentelor pentru înregistrarea candidaților la funcțiile elective în cadrul alegerilor locale noi care vor avea loc la 16 noiembrie. Dosarele de înregistrare a candidaților se depun la consiliile electorale de circumscripție din unitățile administrativ-teritoriale de nivelul I în care se vor desfășura alegeri locale...
11:30
Premierul francez Sébastien Lecornu a demisionat după mai puțin de o lună de la numirea în funcție. El este al cincilea premier al Franței în doi ani # Ziarul de Garda
Prim-ministrul Franței și-a dat demisia la mai puțin de o lună de la investirea în funcție. Abia format, guvernul lui Sébastien Lecornu își oprește atribuțiile executive. Prim-ministrul Sébastien Lecornu și-a prezentat demisia președintelui francez, Emmanuel Macron, care a acceptat-o, scrie franceinfo.fr. Abia reconfirmat în funcția de ministru de interne, Bruno Retailleau a criticat „componența guvernului care nu...
11:20
Trei persoane, trimise pe banca acuzaților pentru migrație ilegală. Ar fi promis unor bărbați locuri de muncă în Italia și acte românești # Ziarul de Garda
Trei persoane din Călărași și Strășeni au fost trimise pe banca acuzaților într-un dosar privind organizarea migrației ilegale în Italia, printr-o schemă de falsificare a cărților de identitate românești. Potrivit unui comunicat de presă al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), la sfârșitul anului 2021, unul din învinuiți, care muncea în Italia,...
11:10
LIVE TEXT/ Armata rusă a atacat Ucraina cu 116 drone. În Harkiv au fost rănite patru persoane, iar mai multe clădiri civile au fost avariate. Război în Ucraina, ziua 1321 # Ziarul de Garda
UPDATE 11:03 Armata rusă a atacat Ucraina cu 116 drone de atac de tip „Shahed”, „Gerbera” și alte tipuri. Forțele ucrainene de apărare aeriană raportează că au neutralizat 83 de ținte. Federația Rusă a lansat dronele din localitățile Millerovo, Kursk, Bryansk, Primorsko-Ahtarsk și Gvardeyskoye, din Crimeea ocupată temporar. Conform armatei ucrainene, atacul aerian a fost...
10:30
Germania ar putea să revină la serviciul militar obligatoriu. Cancelarul Merz: Să începem cu serviciul voluntar, deocamdată # Ziarul de Garda
Cancelarul german Friedrich Merz se aşteaptă ca în Germania să fie introdus în cele din urmă un serviciu militar obligatoriu, dar este de acord ca pentru început acest serviciu să fie pe bază de voluntariat, relatează dpa, citează Digi24. „Susţin ceea ce am convenit în acordul de coaliţie, şi anume să începem cu serviciul voluntar,...
10:30
Stanislav Iuhnevici a adus R. Moldova medalia de bronz la Campionatul Mondial de sambo din Indonezia # Ziarul de Garda
Sportivul moldovean Stanislav Iuhnevici a repetat performanța de anul trecut de la Campionatul Mondial de sambo, rezervat seniorilor. La ediția din acest an, care s-a desfășurat în Indonezia, discipolul antrenorului Iulian Piatcovschi a cucerit medalia de bronz, în categoria de greutate de până la 88 kg, anunță Ministerul Educației și Cercetării. După ce a început...
10:20
Echipele mobile de medici specialiști vor oferi consultații profilactice gratuite în perioada 6-10 octombrie în unele localități din raioanele Anenii Noi, Cantemir și Ungheni # Ziarul de Garda
Echipele mobile de medici specialiști vor oferi consultații profilactice gratuite în perioada 6-10 octombrie în unele localități din raioanele Anenii Noi, Cantemir și Ungheni. Consultațiile vor fi acoperite din mijloacele financiare ale fondului măsurilor de profilaxie al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM). Conform CNAM, pe 6 și 7 octombrie, complexul radiodiagnostic mobil pentru...
10:10
La mai multe străzi din capitală va fi întreruptă livrarea gazelor naturale, timp de câteva zile # Ziarul de Garda
Primăria Chișinău informează că, în perioada 06 octombrie, începând cu ora 09:00 – 10 octombrie, în legătură cu lucrările programate, va fi întreruptă livrarea gazelor naturale la mai multe adrese din municipiu. Întreruperea va afectat atât consumatorii casnici, cât și noncasnici de pe următoarele adrese: Lucrările sunt executate de SRL „Chișinău-gaz”, operatorul sistemului de distribuție...
Acum 8 ore
09:30
Curtea de Conturi: Sute de milioane de lei din asistenţa externă, alocaţi fără respectarea normelor legale # Ziarul de Garda
Anul trecut a fost înregistrat cel mai mic volum din ultimii trei ani al investiţiilor capitale alocate de la bugetul de stat şi din asistenţa externă, constată Curtea de Conturi în raportul anual. Dar şi aceste volume în scădere au fost gestionate cu mari deficienţe. Potrivit documentului, gradul de realizare a cheltuielilor prevăzute în bugetul...
09:20
Transferuri în euro mai rapide și mai ieftine: R. Moldova s-a integrat oficial în sistemul european SEPA # Ziarul de Garda
Republica Moldova a devenit, începând de luni, 6 octombrie, parte operațională a Zonei Unice de Plăți în Euro (SEPA) – infrastructură care reunește 41 de țări europene și permite efectuarea transferurilor în euro în aceleași condiții de cost, siguranță și timp de procesare, indiferent de granițe, se arată în comunicatul de presă emis de Banca...
08:40
Cancelarul Germaniei: Presupunem că Rusia se află în spatele incursiunilor dronelor. Toate efectuau zboruri de recunoaştere # Ziarul de Garda
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că presupune că Rusia se află în spatele majorităţii incursiunilor dronelor observate în Germania în acest weekend, inclusiv a celor care au perturbat zeci de zboruri şi au blocat peste 10 mii de pasageri la aeroportul din München, relatează Reuters. El a adăugat că frecvenţa incursiunilor în spaţiul aerian...
08:30
LIVE TEXT/ Reuters: Până la 5000 de cubanezi luptă alături de forțele rusești în Ucraina. Război în Ucraina, ziua 1321 # Ziarul de Garda
UPDATE 8:22 Până la 5000 de soldați cubanezi participă activ la invazia Rusiei în Ucraina, scrie Reuters, citând o un document intern al Departamentului de Stat al SUA. „După Coreea de Nord, Cuba este cel mai mare contribuitor de trupe străine la agresiunea Rusiei, cu aproximativ 1000 până la 5000 de cubanezi luptând în Ucraina”,...
Acum 24 ore
18:10
LIVE TEXT/ Salvatorii și poliția din Ucraina încă lucrează asupra locurilor atacate de Rusia. Război în Ucraina, ziua 1320 # Ziarul de Garda
UPDATE 18:00 Regiunile Lvov și Zaporijjea au avut cel mai mult de suferit în urma atacului masiv combinat al Rusiei din noaptea de 4 spre 5 octombrie. Clădiri rezidențiale, instalații energetice și un centru oncologic au fost avariate, potrivit Serviciului de Urgență al Ucrainei. În regiunea Lvov, atacul rus a distrus o casă privată. Patru...
17:40
CEC a declarat valabile alegerile parlamentare și a confirmat distribuirea mandatelor de deputat. Raportul CEC va fi transmis Curții Constituționale # Ziarul de Garda
Comisia Electorală Centrală a delcarat valabile alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, în cadrul ședinței din 5 octombrie. De asemenea, CEC a făcut publice datele privind centralizarea rezultatelor alegerilor, numărul de mandate atribuite fiecărui partid care a trecut pragul electoral dar și alte informații privind alegerile parlamentare. Potrivit CEC, la alegeri au fost peste 2,7...
16:20
Atacurile continuă în Gaza. Cel puțin 15 persoane au fost ucise doar azi, spun autoritățile # Ziarul de Garda
Cel puțin 15 palestinieni au fost uciși în Gaza de la începutul zilei de astăzi, au declarat reprezentanții din spitale, potrivit CNN. Atacurile israeliene continuă să lovească enclava, în ciuda apelului președintelui american Donald Trump de vineri, 3 octombrie, către Israel de a „opri imediat bombardamentele” și în timp ce delegații din Statele Unite, Israel...
Ieri
15:10
LIVE TEXT/ Putin amenință cu ruperea relațiilor cu SUA dacă vor trimite Ucrainei rachete Tomahawk. Război în Ucraina, ziua 1320 # Ziarul de Garda
UPDATE 15:08 Președintele rus Vladimir Putin a avertizat că, dacă Statele Unite vor furniza Ucrainei rachete Tomahawk, capabile să lovească adânc în teritoriul Rusiei, acest lucru ar duce la distrugerea relațiilor dintre Moscova și Washington, notează Reuters, citat de HotNews.ro. La mai puțin de două luni după întâlnirea dintre președintele american Donald Trump și Vladimir Putin,...
14:20
Un europarlamentar i-a adresat președintelui Consiliului European o scrisoare prin care solicită demararea imediată a negocierilor de aderare pe capitole cu R. Moldova # Ziarul de Garda
Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, a solicitat printr-o scrisoare adresată președintelui Consiliului European, António Costa, să fie inițiată procedura negocierilor de aderare a R. Moldova la Uniunea Europeană. Scrisoarea adresată președintelui Consiliului European, António Costa a fost semnată de 55 de eurodeputați din 19 țări europene, la inițiativa vicepreședintelui Parlamentului European, Victor Negrescu, și...
13:20
Proteste în Georgia: Prim-ministrul Kobahidze îi acuză pe protestatari că au încercat să răstoarne guvernul și acuză UE de amestec # Ziarul de Garda
Prim-ministrul Georgiei, Irakli Kobahidze, i-a acuzat duminică, 5 octombrie, pe protestatarii care au încercat să forțeze intrarea în palatul prezidențial că au încercat să răstoarne guvernul și a acuzat totodată Uniunea Europeană de amestec în politica țării, relatează Reuters, citat de Agerpres. Potrivit lui Kobahidze, până la 7000 de persoane au participat la miting, dar...
12:20
Polonia a mobilizat avioane de luptă după cel mai puternic atac al Rusiei asupra Lvov, la graniță cu țara NATO # Ziarul de Garda
Polonia este în alertă duminică dimineață, 5 octombrie, și a mobilizat avioane de luptă, după cel mai puternic atac al Rusiei asupra Lvovului, zonă aflată la graniță cu țara membră NATO, scrie G4Media. Polonia, membră NATO, a declarat că a mobilizat aeronave duminică dimineață, 5 octombrie, pentru a-și asigura siguranța aeriană după ce Rusia a...
11:40
Fostul primar al Bucureștiului, condamnat la 10 ani de închisoare pentru corupție, a fost reținut lângă un aeroport din Grecia # Ziarul de Garda
Sorin Oprescu, fost primar general al Bucureștiului, condamnat definitiv la 10 ani și 8 luni de închisoare pentru corupție, a fost localizat și reținut sâmbătă, 4 octombrie, în Grecia, în apropiere de aeroportul din Salonic, potrivit Medifax.ro. Fostul primar general al Bucureștiului, Sorin Oprescu, în vârstă de 73 de ani, a fost reținut sâmbătă în...
11:30
LIVE TEXT/ Cinci persoane au murit în urma atacului masiv al Rusiei asupra Ucrainei, iar alte 10 au fost rănite. Război în Ucraina, ziua 1320 # Ziarul de Garda
UPDATE 11:23 Ucraina a fost ținta unui atac masiv seara trecută, când Rusia a lansat peste 500 de drone asupra mai multor regiuni, a anunțat Serviciul de Urgență al Ucrainei. „În această noapte, Ucraina a fost din nou sub un atac combinat rusesc – peste 50 de rachete și aproximativ 500 de drone de atac....
10:40
Oameni/ „Iubiți învățători”. Din istoria unei melodii care a devenit Imn al profesiei de Pedagog # Ziarul de Garda
„Iubiți învățători”… De circa 55 de ani orice sărbătoare dedicată pedagogilor e însoțită de această piesă – una dintre primele melodii scrise de Ion Aldea Teodorovici pentru unul din primele texte scrise de Simion Ghimpu special pentru muzica lui Ion. A fost lansată printr-o interpretare deosebită – Ion Suruceanu în duet cu Ion Aldea Teodorovici. ...
10:10
Partidul populist ANO din Cehia câștigă alegerile parlamentare, amenințând viitorul ajutor acordat Ucrainei # Ziarul de Garda
Partidul populist ANO (Acțiunea Cetățenilor Nemulțumiți) din Cehia, condus de fostul prim-ministru Andrej Babis, a câștigat alegerile parlamentare din 3 și 4 octombrie cu aproximativ 35% din voturi, conform rezultatelor preliminare, scrie Kiev Independent. Cu peste 98% din voturi numărate, ANO (Acțiunea Cetățenilor Nemulțumiți) conduce cu 34,6%, în timp ce partidul de guvernământ Spolu (Împreună)...
09:10
LIVE TEXT/ Peste 73 de mii de case au rămas fără curent electric în Zaporijjea în urma unui atac nocturn. Război în Ucraina, ziua 1320 # Ziarul de Garda
UPDATE 09:10 Peste 73 de mii de utilizatori au rămas fără curent electric în Zaporijjea în urma unui atac peste noapte. Acest lucru a fost raportat pe Telegram de Ivan Fedorov, șeful Administrației Militare Regionale Zaporijia, potrivit Ukrinform. „Peste 67 de mii de clienți din centrul regional și peste 6000 din districtul Zaporijjea sunt fără...
4 octombrie 2025
21:20
Manifestații violente în Georgia, după ce partidul pro-rus de guvernământ revendică victoria în alegerile locale. Protestatarii au încercat să ia cu asalt palatul prezidențial din Tbilisi # Ziarul de Garda
Poliția din Georgia a folosit spray lacrimogen și tunuri cu apă pentru a îndepărta protestatarii din fața palatului prezidențial sâmbătă, în timp ce opoziția a organizat o demonstrație amplă în ziua alegerilor municipale, transmite Reuters. Președinta R. Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de susținere pentru poporul georgian. Partidul de guvernământ „Visul Georgian” (GD) a...
17:00
13 cadre didactice au fost premiate în cadrul concursului „Pedagogul anului” 2025. Premii de 50, 25 și 15 mii de lei # Ziarul de Garda
Câștigătorii concursului republican „Pedagogul anului 2025” au fost premiați în cadrul unei ceremonii festive organizate sâmbătă, 4 octombrie curent, de către Ministerul Educației și Cercetării (MEC). De premii au beneficiat 13 profesori, învățători și educatori, care au trecut prin mai multe etape ale competiției, remarcându-se prin profesionalism, creativitate și pasiune pentru educație. Potrivit comunicatului MEC,...
16:20
Ce conține raportul despre anularea alegerilor din România pe care Nicușor Dan l-a prezentat liderilor europeni: „Analiză privind războiul hibrid derulat de Federația Rusă împotriva României” # Ziarul de Garda
Administrația Prezidențială a dat publicității vineri raportul complet pe care președintele Nicușor Dan l-a prezentat joi liderilor europeni, în cadrul summitului Comunității Politice Europene, și care a documentat ingerința externă a Federației Ruse în alegerile prezidențiale din România din 2024, anulate pe fondul acestor imixtiuni, relatează Calea Europeană. „Foarte mulți dintre oamenii cu care am...
Mai mult de 2 zile în urmă
15:40
Alexandra Marco, o fetiță de 13 ani diagnosticată cu cancer, are nevoie de 90 de mii de dolari pentru tratament. Părinții au lansat un apel de ajutor # Ziarul de Garda
Alexandra Marco, o fetiță de 13 ani diagnosticată cu o formă agresivă de cancer, întâlnită mai des la copii și tineri, are șanse mari de vindecare însă tratamentul este unul costisitor, spun părinții ei. Pentru a aduna cele aproximativ 90 de mii de dolari necesare tratamentului în Turcia, părinții apelează la sprijinul oamenilor, scrie ZdGust.md....
15:40
ULTIMA ORĂ/ Țuțu a primit 30 de zile de arest. PCCOCS oferă detalii din noul dosar penal în care este cercetat # Ziarul de Garda
Fostul deputat democrat, Constantin Țuțu, va fi plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Decizia a fost luată de magistrații de la Judecătoria Chișinău, pe 4 octombrie. Totodată, printr-un comunicat de presă, reprezentanții Procuraturii pentru Combaterea Criminalitǎții Organizate şi Cauze Speciale (PCCOCS) oferă detalii despre alte douǎ infracțiuni ce ar fi fost comise de...
14:50
VIDEO TV8/ Primele imagini cu Constantin Țuțu în cătușe: Instanța examinează cererea de plasare în arest # Ziarul de Garda
Fostul deputat democrat, Constantin Țuțu, a fost escortat la Judecătoria Ciocana. După ce a fost reținut la punctul de trecere al frontierei Vulcănești, pentru 72 de ore, în cadrul ședinței de astăzi, judecătorii examinează cererea de plasare în arest preventiv a acestuia, relatează TV8. Întrebat de TV8 cine l-a ajutat să treacă frontiera, Țuțu ne-a...
13:30
Oameni/ Efectul „Listei pentru care merită să trăiești”: „Ieri voiam să o fac, azi nu mai vreau. Mulțumesc” # Ziarul de Garda
Chișinăul este orașul său de baștină; Ciocana – cartierul în care a copilărit. Este singurul copil la părinți. Și-a făcut studiile la Liceul „Mihail Berezovschi”, profilul arte, după care la Academia de Arte, facultatea actorie. Spune că s-a visat actor încă din copilărie, de pe când făcea parodii pe seama bunicului său, făcând să se...
12:30
Ora de iarnă 2025 în R. Moldova: Când se schimbă ora și când dăm ceasurile cu o oră înapoi # Ziarul de Garda
R. Moldova va trece la ora de iarnă în noaptea de 25 spre 26 octombrie 2025, când ceasurile se dau înapoi cu o oră. Ora 4:00 devine 3:00, transformând ziua de 26 octombrie în cea mai lungă din an, cu 25 de ore. În 2025, schimbarea are loc puțin mai devreme calendaristic, pentru că ultima...
11:40
O deputată, obligată de instanță să-i achite 20 de mii de lei prejudiciu moral ministrei sănătății: „Banii merg către doi copilași orfani pe care îi crește o doamnă în vârstă” # Ziarul de Garda
Alla Darovannaia, deputată socialistă, care a răspândit informații denigratoare la adresa ministrei Sănătății, a fost obligată de Curtea Supremă de Justiție să-i plătească Alei Nemerenco un prejudiciu moral de 20 mii de lei și să-i restituie toate cheltuielile de judecată. Procesul de judecată a durat cinci ani, anunță ministra sănătății. Potrivit Alei Nemerenco, atacurile asupra...
11:30
PAS obține, din nou, o majoritate parlamentară. Și asta e o surpriză, haideți să recunoaștem, mai ales dacă ne întoarcem la ce a fost acum un an, la prezidențiale și referendum (cel puțin pentru mine), la valul de „anti-PAS” din multe cercuri și la valul de falsuri care a sufocat țara. Cu 53 de mandate,...
10:40
Locatari de pe strada Bujorilor din orașul Codru, municipiul Chișinău, sunt indignați că în vecinătatea lor, în urma unor tranzacții pe care ei le consideră dubioase, ar putea să apară un bloc cu mai multe locuințe, înălțat pe fundamentul unei construcții mai vechi, nefinisate, dar „date în exploatare” și vândute actualilor proprietari, chiar dacă, în...
10:20
Primul episod de iarnă în zona montană a României: ninsoare și lapoviță în Suceava și Neamț # Ziarul de Garda
Nopțile reci din România au adus primul episod de iarnă în zona montană a județelor Suceava și Neamț, unde ploile s-au transformat în lapoviță și ninsoare, fără a provoca însă blocaje în trafic, transmite Media Fax. Vineri noaptea, temperaturile au scăzut accentuat, iar precipitațiile s-au transformat în lapoviță și ninsoare în zonele montane ale județelor...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.