Ce urmează după raportul final al CEC: Pașii spre întrunirea noului Parlament
TVR Moldova, 6 octombrie 2025 15:40
Pentru întrunirea noului Parlament mai sunt necesare câteva etape procedurale. Ce urmează după raportul final al Comisiei Electorale Centrale?
• • •
Acum 15 minute
15:50
Aleksandr Dughin, ideologul lui Putin, cântă prohodul lui Dodon și Șor și amenință Moldova cu război # TVR Moldova
Filozoful cu reputație de fascist Aleksandr Dughin estimează că forțele actuale pro-ruse din Republica Moldova – Blocul „Victoria” al lui Ilan Șor și PSRM-ul lui Igor Dodon – sunt „neputincioase” și au pierdut lupta împotriva formațiunii pro-europene PAS. Pentru ca Rusia să își mențină influența în spațiul ex-sovietic, el susține că este nevoie „de o politică decisivă”, „proactivă”. „Următorul pas este războiul”, amenință el, dacă statele astea, ex-sovietice, nu vor război, condiționează el, să facă schimbări pro-ruse radicale.
Acum 30 minute
15:40
Pentru întrunirea noului Parlament mai sunt necesare câteva etape procedurale. Ce urmează după raportul final al Comisiei Electorale Centrale?
Acum o oră
15:20
La data de 6 octombrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare în privința președintelui Oficiului Teritorial Basarabeasca al fostului Partid Politic ,,Șor”, privind săvârșirea infracțiunii de complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat.
15:10
Comisia Electorală Centrală a validat duminică mandatele pentru cele cinci partide şi blocuri electorale care intră în Parlamentul Republicii Moldova. Astfel s-a încheiat o etapă importantă pentru întrunirea noului legislativ. La şedinţa de aseară, membrii CEC au făcut mai multe sugestii pentru a optimiza procesul electoral la viitoarele alegeri.
Acum 2 ore
14:40
Atenție la dioxidul de carbon! Salvatorii avertizează vinificatorii casnici asupra pericolelor # TVR Moldova
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) continuă campania de prevenire a cazurilor de intoxicație cu dioxid de carbon, emis în urma procesului de fermentare a vinului, desfășurată în toate regiunile țării.
14:10
Sancțiunile impuse de Statele Unite fac aproape imposibilă plata către Iran pentru petrolul său. Cu toate acestea, China a găsit o modalitate de a face acest lucru – printr-un aranjament care, în mare parte, a rămas secret, conform WSJ.
14:10
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis, luni, o avertizare Cod Galben de ploi de lungă pe întreg teritoriul Republicii Moldova pentru zilele de 7 și 8 octombrie.
Acum 4 ore
13:40
Republica Moldova a obținut șapte medalii la Campionatul European printre țările mici la taekwondo # TVR Moldova
Republica Moldova a înregistrat o performanță remarcabilă la Campionatul European printre țările mici la taekwondo, desfășurat în Riga, Letonia, obținând șapte medalii în total – o medalie de aur, trei de argint și trei de bronz.
13:10
O femeie a încercat să scoată din R. Moldova peste 500 de pastile cu substanțe restricționate # TVR Moldova
Funcționarii postului vamal Otaci au descoperit asupra unei femei, care intenționa să treacă frontiera R. Moldova, o cantitate semnificativă de medicamente ce conțin substanțe cu regim de circulație restricționat.
13:10
Poliţiştii din Punctul de Trecere a Frontierei Albiţa au depistat şi reţinut un bărbat din Republica Moldova, căutat de autorităţi, care este cercetat pentru tentativă de răpire a unui minor, pe teritoriul Slovaciei.
12:30
Nicușor Dan anunță noua echipă de consilieri. Cine îl va consilia pe șeful statului român? # TVR Moldova
Fostul ambasador al României la Chișinău, Marius Lazurca, va fi responsabil de politica externă, iar noul consilier pentru afaceri europene este Valentin Naumescu.
Acum 6 ore
11:40
UE critică alegerile locale din Georgia: „Scrutinul a avut loc într-o perioadă de reprimare” # TVR Moldova
Uniunea Europeană a criticat dur duminică alegerile locale desfășurate în weekend în Georgia, declarând că scrutinul a avut loc ”într-o perioadă de reprimare extinsă a celor care sunt în dezacord” cu guvernul.
11:40
Prim-ministrul Franței, Sébastien Lecornu, a demisionat la câteva ore după ce a fost prezentat cabinetul său, potrivit BBC.
11:20
Duminică noaptea, în jurul orei 23:30, la Ungheni s-a produs un accident rutier în urma căruia o persoană și-a pierdut viața, iar alte două au fost rănite.
11:20
Parlamentul European solicită UE să deschidă imediat negocierile cu Republica Moldova, fără Ucraina # TVR Moldova
Membrii Parlamentului European din 19 țări ale UE au trimis o scrisoare președintelui Consiliului European, António Costa, solicitând o trecere „imediată” la următoarea etapă a negocierilor privind aderarea Republicii Moldova la UE. Acest lucru a fost anunțat pe 5 octombrie de vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu.
11:00
Trei bărbați din Călărași și Strășeni au fost trimiși în judecată pentru organizarea migrației ilegale în Italia, printr-o schemă de falsificare a cărților de identitate ale României, anunță procurorii PCCOCS.
11:00
Accident tragic la Ungheni: Un bărbat a murit după ce mașina sa s-a izbit de un camion # TVR Moldova
Duminică noaptea, în jurul orei 23:30, la Ungheni s-a produs un grav accident rutier, în urma căruia o persoană și-a pierdut viața, iar alte două au fost rănite.
10:30
Republica Moldova devine de astăzi, 6 octombrie 2025, parte operațională a Zonei Unice de Plăți în Euro (SEPA - Single Euro Payments Area) – infrastructura care reunește 41 de țări europene și oferă cetățenilor și companiilor transferuri în euro rapide, sigure și la costuri reduse, chiar zero, informează Banca Națională a Moldovei (BNM).
10:10
Republica Moldova devine de astăzi, 6 octombrie 2025, parte operațională a Zonei Unice de Plăți în Euro (SEPA - Single Euro Payments Area) – infrastructura care reunește 41 de țări europene și oferă cetățenilor și companiilor transferuri în euro rapide, sigure și la costuri reduse, chiar zero, informează Banca Națională a Moldovei (BNM).
Acum 8 ore
09:40
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a criticat duminică lipsa de ‘răspunsuri reale’ din partea Occidentului, după un nou atac masiv al Rusiei cu drone și rachete, transmite TVR Info.
09:20
Premiile Nobel vor fi anunţate începând de luni. Sunt considerate printre cele mai prestigioase distincţii din lume pentru realizări în medicină, fizică, chimie, literatură, economie şi pace. Câştigătorii se vor alătura panteonului laureaţilor Nobel, de la Albert Einstein la Maica Tereza, scrie digi24.ro.
08:40
Aproape toate cadrele didactice din învățământul primar sunt femei. Potrivit Ministerului Educaţiei, puţin peste un procent dintre învăţătorii de clasele primare sunt bărbaţi. Atât la Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă", cât şi la Colegiul "Alexei Mateevici", băieţii sunt extrem de puţini, abia dacă pot fi zăriți printre studente. Cei care ajung, totuşi, să predea devin un model pentru tinerii care ezită să urmeze cariera didactică.
Acum 24 ore
20:40
Vinul moldovenesc a fost în centrul atenţiei şi astăzi, în a doua zi a sărbătorii naţionale care îi este dedicată. Turiştii aflaţi în Republica Moldova au mers la cramele din ţară unde au descoperit tradiţiile vitivinicole locale, au participat la degustări şi s-au bucurat de muzică bună şi mâncăruri alese. Astfel, vinul își confirmă tot mai mult statutul de ambasador al țării peste hotare, fiind recunoscut şi apreciat la nivel internaţional.
20:10
Este Ziua Profesorului în Republica Moldova. Dincolo de sărbătoare, realitatea din școli este tot mai greu de suportat. În multe sate, profesorii predau în clase aproape goale. Adesea cadrele didactice sunt pensionari care acoperă și câte trei discipline. În orașe, sunt clase supraaglomerate, uneori și cu peste 40 de elevi. Sistemul educațional rezistă, de multe ori, doar datorită pasiunii celor devotaţi.
19:40
Fostul director adjunct al SIS, Alexandru Bălan, rămâne în arest în România încă 30 de zile # TVR Moldova
Alexandru Bălan, fost director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate din Republica Moldova, rămâne în arest preventiv încă 30 de zile în România. Curtea de Apel București a dispus prelungirea măsurii preventive de pe 10 octombrie până la 8 noiembrie.
19:10
56 de eurodeputați din 19 țări au adresat o scrisoare comună președintelui Consiliului European, António Costa, prin care solicită deschiderea imediată a negocierilor de aderare pe capitole cu Republica Moldova.
18:30
Partidul lui Costiuc „Democrația Acasă” rămâne fără alocații bugetare pentru încă un an # TVR Moldova
Comisia Electorală Centrală a validat mandatele pentru cele cinci partide şi blocuri electorale care intră în Parlamentul Republicii Moldova. Tot la şedinţa de astăzi a CEC, Partidul Democraţia Acasă şi Blocul Unirea Naţiunii au fost sancţionate şi nu vor primi alocaţii de la bugetul de stat pentru o perioadă de 12, respectiv, 6 luni.
18:10
Brunchul de weekend tocmai a primit un upgrade: chec sărat cu ton, cașcaval și verdețuri. Se face reoede şi se coace cât savuraţi cafeaua ..dar este şi o problemă, dispare cât aţi zice peşte.
17:10
Satul Opaci din raionul Căușeni este cunoscut ca fiind locul de baștină al regizorului Ion Ungureanu, care, anul acesta, ar fi implinit 90 de ani. Un muzeu ce-i poartă numele a fost amenajat în incinta gimnaziului din localitate.
16:10
Republica Moldova va trece oficial la ora de iarnă în noaptea de sâmbătă spre duminică, 26 spre 27 octombrie 2025, când ceasurile vor fi date cu o oră înapoi, de la 03:00 la 02:00. Astfel, ziua de 27 octombrie va fi cea mai lungă din an, având 25 de ore.
Ieri
15:10
Gabriela Pascaru are 21 ani și este studentă în anul patru la Facultatea de Istorie și Filozofie a Universității de Stat din Moldova. Tânăra studiază istoria și limba engleză.
14:10
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a condamnat ferm noile atacuri lansate de Rusia asupra Ucrainei, soldate cu victime și distrugeri în mai multe regiuni ale țării vecine. Într-un mesaj publicat pe platforma X , șefa statului a calificat bombardamentele drept „acte de teroare” și „crime de război”, cerând comunității internaționale să ofere sprijin urgent Kievului.
13:10
Republica Moldova dispune de rezerve suficiente de lemn de foc pentru a face față sezonului rece 2025–2026, a declarat pentru moldpres Iulian Mamai, director adjunct al Agenției „Moldsilva”. Potrivit acestuia, stocurile actuale acoperă necesarul populației, iar procesul de comercializare se desfășoară fără constrângeri sau limitări.
12:10
Astăzi vom pregăti o rețetă de salată caldă cu frigărui și ardei copți...între rustic si modern un prânz rapid sau o cina usoara dar memorabila.
11:10
Programul EcoVoucher a lansat cea de-a șasea sesiune din acest an, destinată familiilor cu doi copii și gospodăriilor în care locuiesc persoane de peste 63 de ani. În această etapă, aproximativ 3.369 de familii vor beneficia de vouchere în valoare de 6.000 de lei, care acoperă până la 70% din costul unui frigider sau al unei mașini de spălat rufe eficiente energetic.
10:10
Universitatea vârstei a treia: peste 140 de seniori revin pe băncile facultății în noul an academic # TVR Moldova
Ministerul Muncii și Protecției Sociale anunță că în anul academic 2025–2026 peste 140 de persoane cu vârsta de peste 60 de ani din Chișinău, Bălți și Cahul s-au înscris la Universitatea Vârstei a Treia (UV3).
09:10
Parlamentul Republicii Moldova găzduiește expoziția de pictură „Motive urbane”, semnată de elevii Liceului Academic de Arte Plastice „Igor Vieru” din Chișinău. Expoziția aduce în prim-plan viziuni diverse asupra vieții urbane, surprinzând atmosfera capitalei prin sensibilitatea și creativitatea tinerilor artiști.
08:10
Prognoza meteo pentru duminică, 5 octombrie: Ploi pe întreg teritoriul Republicii Moldova # TVR Moldova
Duminică, 5 octombrie, vremea va fi instabilă pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță ploi în toate regiunile țării.
4 octombrie 2025
20:40
Plantarea gazonului este cea mai bună soluție pentru cei care își doresc o grădină mereu verde și îngrijită. Perioadele propice pentru semănare sunt primăvara și toamna.
19:40
Chișinăul este în sărbătoare, în ciuda vremii ploioase și destul de reci. Sute de oameni iau parte la prima zi a celei de-a 24-a ediții a Zilei Naționale a Vinului, în Piața Marii Adunări Naționale. Localnici și vizitatori din toată lumea degustă licorile produse de vinificatorii basarabeni. Nu lipsesc bucatele tradiționale, muzica și dansurile populare sau produsele de artizanat.
18:20
Cei mai buni educatori, învățători și pedagogi din Republica Moldova au fost premiați astăzi la Gala găzduită de Palatul Republicii, cu ocazia Zilei Internaționale a Pedagogului. La ceremonie a participat și președinta Maia Sandu, care a transmis un mesaj de recunoștință cadrelor didactice din întreaga țară.
17:40
Daniela Cociu aduce R. Moldova a treia medalie de argint de la Campionatul Mondial de canoe maraton # TVR Moldova
O nouă performanță pentru sportul din R. Moldova. Canotoarea Daniela Cociu a cucerit medalia de argint la Campionatele Mondiale de canoe maraton, desfășurate la Gyor, Ungaria.
17:10
Directorul Editurii Litera a vorbit, la „TeleMatinal”, despre cele mai noi apariții, dar și cât de greu e să scoți de sub tipar o carte pentru copii. Noutatea este că toamna a venit cu povești noi, aventuri fascinante și personaje de neuitat.
16:30
Israelul a lansat sâmbătă zeci de lovituri aeriene și tiruri de artilerie asupra Fâșiei Gaza, în ciuda apelului președintelui american Donald Trump către autoritățile de la Tel Aviv de a opri „imediat” bombardamentele, relatează AFP și Reuters.
Mai mult de 2 zile în urmă
15:40
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu va sta 30 de zile în arest preventiv. Decizia a fost luată astăzi de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, la solicitarea procurorilor din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).
15:20
Fraude de miliarde în UE: Kövesi avertizează că „nu mai există refugii sigure pentru infractori” # TVR Moldova
Uniunea Europeană pierde anual aproximativ 50 de miliarde de euro din cauza fraudelor vamale și fiscale, care au devenit printre cele mai profitabile activități infracționale din blocul comunitar. Avertismentul a fost lansat de procurorul-șef european, Laura Codruța Kövesi, în timpul unei vizite la portul Pireu din Grecia, unde Parchetul European desfășoară o amplă anchetă privind rețele internaționale de crimă organizată.
14:00
Constantin Țuțu, în fața instanței: fostul deputat susține că a intrat "legal" în Republica Moldova # TVR Moldova
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu a fost adus astăzi în fața magistraților pentru aplicarea arestului preventiv. El a fost reținut joi seara în punctul de trecere Vulcănești.
13:00
Urmele rusești în scrutinul prezidențial din România, raportul lui Nicușor Dan la Copenhaga (DOC) # TVR Moldova
Documentul dezvăluie practicile de război hibrid la care a recurs Rusia pentru a-și îndeplini obiectivele pe teritoriul statului român. Autoritățile române demonstrează că Rusia și-a intensificat acțiunile subversive în România odată cu declanșarea războiului împotriva Ucrainei în februarie 2022. Instrumentele folosite pornesc de la atacuri cibernetice, campaniii de dezinformare, manipularea pe rețele sociale până la trimiterea de cetățeni străini pentru detonarea unor obiective petroliere. Punctul culminant al campaniei a fost pe 8 decembrie 2024, atunci când mercenarul Horațiu Potra, în fruntea unor oameni de-ai săi, a pornit spre București pentru a acțiuni violente cu caracter subversiv.
12:20
Punctele de frontieră din Moldova, aglomerate: Aeroportul Chișinău rămâne pe primul loc # TVR Moldova
În ultimele 24 de ore, frontiera Republicii Moldova a fost traversată de 67.711 persoane, potrivit Poliției de Frontieră. Cele mai tranzitate puncte rămân Aeroportul Internațional Chișinău, cu 20.640 de traversări, urmat de Leușeni – 10.024, Sculeni – 8.255, Palanca – 5.023 și Otaci – 4.936.
12:00
Tragedie pe șosea la Ungheni: un șofer și-a pierdut viața, doi pasageri sunt răniți grav # TVR Moldova
Un accident rutier soldat cu un deces și doi răniți a avut loc noaptea trecută, în jurul orei 23:30, în raionul Ungheni.
