TikTok, instrument de propagandă electorală în Republica Moldova: Mesaje manipulatorii și conturi false identificate
BreakingNews, 6 octombrie 2025 15:40
Platforma TikTok a fost utilizată intens în perioada campaniei electorale din Republica Moldova pentru a răspândi mesaje manipulatorii și propagandistice. Mii de conturi false au fost create cu scopul de a influența opinia publică, promovând teme precum pierderea suveranității, teama artificială față de Rusia și mesaje anti-occidentale. Mai multe conturi care difuzau conținut politic partizan
• • •
Acum 30 minute
15:40
Acum o oră
15:10
Municipiul Chișinău a jucat un rol esențial în organizarea campionatului UEFA Futsal U19 EURO Moldova 2025, competiție găzduită în premieră de Republica Moldova. Evenimentul, desfășurat cu sprijinul Primăriei Chișinău prin programele de cofinanțare municipală, a reunit opt selecționate europene. Primarul capitalei, Ion Ceban, a declarat că este mândru de implicarea Chișinăului în acest proiect sportiv
15:10
Furtuni puternice lovesc India și Nepal, provocând alunecări de teren și victime multiple # BreakingNews
Furtunile și ploile torențiale care au afectat India și Nepal în primele zile ale lunii octombrie 2025 au provocat un dezastru major, soldat cu cel puțin 60 de victime. În Nepal, regiunile montane au fost grav afectate de alunecări de teren și inundații, care au distrus case și au blocat accesul către mai multe localități.
Acum 2 ore
14:40
Rețea de migranți ilegali destructurată: acte false și amenințări cu influențarea martorilor # BreakingNews
Trei persoane din raioanele Călărași și Strășeni au fost trimise în judecată pentru organizarea migrației ilegale a unor muncitori în Italia, prin falsificarea cărților de identitate românești. Potrivit anchetei, în decembrie 2021, unul dintre inculpați, care lucra deja în Italia, a recrutat trei bărbați pentru a-i angaja în domeniul sudării țevilor, promițându-le salariu de 7
14:10
Europa a fost lovită de furtuni puternice sâmbătă, provocând inundații, distrugeri și zboruri anulate. În România, ciclonul mediteranean a afectat mai multe orașe, inclusiv Capitala, unde traficul a fost blocat din cauza inundațiilor și a copacilor doborâți de vântul cu rafale de peste 80 km/h. În Bulgaria, ploile torențiale au dus la
Acum 4 ore
13:40
Bărbat din Moldova, urmărit internațional pentru tentativă de răpire, capturat la frontieră # BreakingNews
Un cetățean moldovean în vârstă de 36 de ani, căutat de autoritățile slovace pentru tentativa de răpire a unui minor, a fost reținut pe 5 octombrie 2025 la Punctul de Trecere a Frontierei Albița, în județul Vaslui, România. Potrivit Poliției de Frontieră Română, bărbatul s-a prezentat pentru a ieși din țară, iar în urma verificărilor,
13:10
Un accident rutier a avut loc pe 5 octombrie 2025, pe traseul Bender–Chițcani, în apropierea satului Mereni. Un bărbat de 32 de ani, aflat la volanul unui automobil Toyota, a pierdut controlul vehiculului în momentul în care vira spre tabăra de odihnă „Zorile Nistrului". Autoturismul a lovit mai mulți stâlpi de semnalizare rutieră și s-a
12:40
Curtea de Apel București prelungește arestul preventiv al lui Alexandru Bălan până pe 8 noiembrie 2025 # BreakingNews
Curtea de Apel București a dispus prelungirea măsurii arestului preventiv față de Alexandru Bălan, fost vicedirector al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) din Republica Moldova, pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu 10 octombrie și până la 8 noiembrie 2025. Decizia a fost luată în cadrul unei anchete desfășurate de
12:10
În noaptea de 25 septembrie, în sectorul Botanica al Capitalei, pe strada Nicolae Testemițanu, au fost furate aproximativ 22 de plăcuțe de înmatriculare, majoritatea de pe mașini cu numere ucrainene. Incidentul a fost semnalat de locatarii zonei, care au observat dispariția plăcuțelor și au alertat autoritățile. Potrivit unui participant anonim, o cameră de supraveghere din
Acum 6 ore
11:40
Inspectorii de mediu aplică amendă după construirea neautorizată a unui bazin acvatic # BreakingNews
În localitatea Căinarii Vechi, raionul Soroca, un bărbat a fost sancționat de Inspectoratul pentru Protecția Mediului pentru că și‑ar fi săpat ilegal un iaz. Construcția bazinului acvatic a fost identificată în urma unei razii efectuate de inspectorii de mediu. Proprietarul terenului a încălcat normele ecologice aplicabile construcției și exploatării instalațiilor hidrotehnice. În consecință, s‑a întocmit
11:10
Un bărbat în vârstă de aproximativ 40 de ani din comuna Buciumi, judeţul Bacău, a fost găsit decedat pe un teren agricol într-un incident grav, fiind sfâșiat de o haită de câini maidanezi. Trupul victimei prezenta numeroase muşcături. Localnicii susţin că animalele sunt foarte agresive și că astfel de situaţii au mai avut loc în
10:40
Autoritățile municipale de la Chișinău anunță că mai mulți consumatori – atât casnici, cât și non‑casnici – din suburbii vor rămâne fără gaz natural pe durata mai multor zile. Măsura intră în vigoare de luni, 6 octombrie, ora 09:00 și se va încheia pe 10 octombrie, ca urmare a unor lucrări planificate de întreprinderea „Chișinău‑gaz".
10:20
Guvernul Federației Ruse propune un nou pachet legislativ care extinde substanțial controlul statului asupra comunicațiilor digitale, dispozitivelor mobile, cartelelor SIM și criptomonedelor. Potrivit noilor reglementări, fiecare operator de telecomunicații va fi obligat să înregistreze dispozitivele mobile ale utilizatorilor (prin codurile IMEI, se presupune) într-o bază de date centrală administrată de Roskomnadzor. În plus, autoritatea de
Acum 8 ore
09:40
În ultimele 24 de ore, punctele de trecere a frontierei ale Republicii Moldova au înregistrat 84.099 de traversări de persoane. Dintre acestea, 28 de persoane străine au primit refuz la intrare. Cele mai mari fluxuri s-au înregistrat la: Aeroportul Internațional Chișinău – 24.663 de persoane PTF Leușeni – 11.197 de persoane PTF Sculeni – 10.997
09:10
Constantin Țuțu, fost deputat și sportiv, avea interdicția de a părăsi teritoriul Greciei după eliberarea sa din detenție, însă autoritățile moldovene susțin că acesta ar fi reușit să ajungă ilegal în Republica Moldova. Potrivit șefului Inspectoratului General al Poliției, Țuțu a fost văzut inițial în regiunea transnistreană, iar ulterior ar fi intrat în Ucraina. Investigațiile
Mai mult de 2 zile în urmă
19:00
Începând cu ziua de vineri, 03 octombrie 2025, în capitală începe sezonul de încălzire 2025-2026 pentru consumatorii din municipiu. Conform documentului, S.A. „Termoelectrica", de comun acord cu S.A. „Apă – Canal Chișinău", vor asigura conectarea obiectivelor fondului locativ, a instituțiilor de învățământ și a celor medicale, conform contractelor încheiate, în baza solicitării acestora. Preturile de
19:00
Ion Creangă, fost șef al Direcției Juridice a Parlamentului, este acuzat de trădare de patrie și a fost adus în instanță într-un dosar care implică și alte persoane din structurile statului. Procurorii susțin că el ar fi transmis informații clasificate și sensibile unui diplomat rus, contra unor sume de bani. Dosarul a fost trimis
16:10
Doi bărbați din Chișinău au fost reținuți în urma unei investigații efectuate de polițiști, fiind suspectați de traficul de droguri în proporții deosebit de mari. În timpul perchezițiilor, forțele de ordine au confiscat substanțe narcotice a căror valoare estimativă este de 45 de milioane de lei. Pe lângă droguri, au fost ridicate și echipamente folosite
15:40
Poliția din Chișinău a ridicat șapte kilograme de droguri în urma unei acțiuni de amploare. Suspecții au fost reținuți și urmează să fie cercetați penal pentru trafic și deținere de substanțe narcotice. Oamenii legii investighează sursa drogurilor și modul în care acestea ar fi ajuns pe piața neagră. În cadrul perchezițiilor s-au găsit și accesorii
15:10
Elevii și profesorii Gimnaziului Nr. 99 „Gh. Madan" din Trușeni beneficiază acum de un acoperiș complet renovat, datorită sprijinului financiar oferit de Primăria Chișinău. Pentru acest proiect de îmbunătățire a infrastructurii școlare, municipalitatea a alocat suma de 1.976.100 lei. Peste 400 de elevi care învață în această instituție au parte, în prezent, de condiții mai bune pentru studiu
14:50
Primăria Municipiului Chișinău a organizat un eveniment festiv dedicat cadrelor didactice, în cadrul căruia au fost celebrate eforturile și realizările pedagogilor care modelează generații și contribuie cu dăruire la dezvoltarea societății. Totodată, au fost anunțați laureații Concursului Municipal „Pedagogul Anului" și ai Concursului Municipal „Diriginte, drag părinte" – Ediția a XVI-a, Chișinău 2025. Laureații Concursului
14:40
La Glodeni au avut loc percheziții într-un caz privind acte lipsă asociate unui apeduct construit cu milioane de lei. Autoritățile investighează dispariția documentelor contabile și tehnice care ar trebui să ateste modul în care au fost cheltuiți banii pentru proiect. Este vorba despre acte esențiale pentru verificarea legalității operațiunilor și transparenței utilizării fondurilor publice. Ofițerii
14:20
Dezastru la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași: 7 copii morți în urma infecției cu Serratia # BreakingNews
La Spitalul „Sfânta Maria" din Iași, o bacterie periculoasă numită Serratia a provocat un adevărat dezastru medical. În ultimele săptămâni, șapte copii și-au pierdut viața în urma infectării, ceea ce a declanșat o anchetă amplă a autorităților sanitare. Controlul efectuat de Ministerul Sănătății a scos la iveală nereguli grave în cadrul unității medicale. În secția
13:40
În sectorul Râșcani din Chișinău, un cetățean a fost surprins aruncând ilegal gunoi pe drum. Inspectorii de mediu au efectuat o razie și au reușit să-l identifice pe făptaș, care a fost sancționat cu o amendă de 1.200 de lei. De asemenea, persoana respectivă a fost obligată să curețe zona afectată și să evacueze deșeurile
13:10
Un accident rutier a avut loc în dimineața zilei de 3 octombrie 2025, pe strada Ismail din municipiul Chișinău, în jurul orei 7:20. Potrivit informațiilor furnizate de ofițerul de presă al Direcției de Poliție a municipiului Chișinău, Cristina Talpă, accidentul a implicat un troleibuz și un camion. Din fericire, nu au fost înregistrate victime. Cu
12:40
Curtea Supremă de Justiție a stabilit definitiv condamnarea avocatului Vasile Bobeică pentru infracțiunea de trafic de influență. Acesta a pretins și primit bani în schimbul promisiunii de a influența judecătorii și procurorii pentru soluții favorabile în cauze penale. Instanța a dispus confiscarea sumei de 5.300 de euro de la inculpat, precum și alte sume recunoscute
12:10
Un incendiu puternic a izbucnit joi seara, 2 octombrie, într-o locuință cu două etaje din localitatea Boșcana, raionul Criuleni. Flăcările au cuprins acoperișul casei, care a ars în totalitate, sub privirile neputincioase ale proprietarilor. La fața locului au intervenit patru autospeciale ale pompierilor. Din fericire, nu au fost înregistrate victime. Cauza izbucnirii incendiului urmează să
11:40
Mai multe regiuni din România se confruntă cu zăpezi abundente și viscol, care au dus la blocarea unor drumuri naționale și județene și la producerea unor accientri rutiere. Autoritățile au instituit coduri de avertizare meteo și au mobilizat utilaje de deszăpezire pentru a interveni pe sectoarele afectate. Traficul este întrerupt în zone montane, iar pe
11:10
Republica Moldova oferă acces public la dosarele represiunilor politice din perioada sovietică # BreakingNews
Începând din această vară, Agenția Națională a Arhivelor a deschis accesul public la toate dosarele legate de represiunile politice din perioada regimului sovietic totalitar. Peste 50.000 de dosare au fost desecretizate și sunt acum disponibile online, inclusiv documente ale fostelor servicii secrete, care dezvăluie tehnici de dezinformare și propagandă. Persoanele interesate, rudele celor deportați și
10:40
Echipele de ambulanță din Moldova răspund anual la aproximativ un milion de solicitări # BreakingNews
În fiecare an, echipele de ambulanță din Republica Moldova răspund la aproximativ un milion de solicitări, conform Ministerului Sănătății. Pentru a sprijini activitatea acestora, în ultimii patru ani au fost distribuite 209 autosanitare noi în toate regiunile țării, în valoare totală de 268 de milioane de lei. De asemenea, au fost construite și renovate 35 … Articolul Echipele de ambulanță din Moldova răspund anual la aproximativ un milion de solicitări apare prima dată în BreakingNews.
10:10
Ex-deputatul Constantin Țuțu a fost reținut astăzi la punctul de trecere a frontierei de la Vulcănești și transportat în izolatorul din Chișinău. Potrivit Poliției de Frontieră, reținerea a avut loc în jurul orei 19:50, în urma unor informații operative. Polițiștii de frontieră l-au identificat și reținut pe Țuțu, care se afla anterior în Ucraina și … Articolul Fostul deputat Constantin Țuțu, oprit de autorități la revenirea în țară apare prima dată în BreakingNews.
09:40
Curtea de Apel Chișinău a respins recursurile depuse de avocații lui Vladimir Plahotniuc, menținând decizia primei instanțe privind arestul preventiv pentru 30 de zile. Avocații au contestat măsura, invocând lipsa probelor și încălcarea dreptului la un proces echitabil, însă instanța a considerat că motivele invocate nu sunt suficiente pentru anularea deciziei. În paralel, autoritățile continuă … Articolul Mandatul de arest pe numele lui Plahotniuc, menținut de instanță apare prima dată în BreakingNews.
09:10
Doliu în sportul moldovenesc: A murit Vasile Triboi, Antrenor Emerit al Republicii Moldova # BreakingNews
Lumea sportului din Moldova este în doliu după ce a murit Vasile Triboi, Antrenor Emerit al Republicii Moldova, doctor în științe pedagogice și profesor universitar. Triboi a fost o figură marcantă în educația fizică și sport, activând ca decan al Facultății de Sport a Universității de Stat de Educație Fizică și Sport și fiind implicat … Articolul Doliu în sportul moldovenesc: A murit Vasile Triboi, Antrenor Emerit al Republicii Moldova apare prima dată în BreakingNews.
2 octombrie 2025
17:40
Începând cu 29 septembrie 2025, studenții din București și din alte orașe din România au organizat proteste în fața Guvernului și în Piața Victoriei, nemulțumiți de reducerea fondurilor pentru burse și eliminarea gratuității transportului feroviar pentru studenți. Aceștia au cerut majorarea burselor și menținerea facilităților de transport, considerând că măsurile propuse afectează accesul la … Articolul Studenții din București protestează pentru burse mai mari și transport gratuit apare prima dată în BreakingNews.
17:10
Siguranța aeriană europeană este în pericol din cauza reducerilor de costuri implementate de companiile aeriene, avertizează un studiu realizat de Universitatea Ghent. Cercetarea, bazată pe interviuri cu 6.900 de piloți și însoțitori de bord, relevă presiuni crescute asupra echipajelor, care sunt nevoite să lucreze ore suplimentare și să ascundă semnele oboselii, compromițând astfel siguranța zborurilor. … Articolul Studiu: Reducerile de costuri amenință siguranța aeriană europeană apare prima dată în BreakingNews.
16:40
În municipiul Chișinău a fost identificată o rețea infracțională care sustrage plăcuțele de înmatriculare de la automobilele parcate, în special cele cu numere ucrainene. Ulterior, infractorii contactează proprietarii, solicitând sume de bani pentru returnarea acestora. Această practică a fost observată în zone precum strada Ginta Latină, unde mai multe plăcuțe au fost furate din curțile … Articolul Afacere cu șantaj în Chișinău: fură plăcuțe de înmatriculare ucrainene apare prima dată în BreakingNews.
16:10
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) raportează că Moldova se află printre statele europene cu un consum mediu de alcool pur ridicat, estimat la 12,9 litri per adult (15+ ani). În rândul bărbaților, media este de aproximativ 20,6 litri, iar în cazul femeilor — 5,9 litri. Potrivit acelorași date, peste 63 % dintre adulții cu vârste … Articolul Republica Moldova, între țările cu cel mai ridicat consum de alcool din Europa apare prima dată în BreakingNews.
16:00
Proiectul „MOVE IT like Lublin”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Primăria municipiului Chișinău în parteneriat cu Primăria orașului Lublin, Polonia, s-a finalizat după aproape cinci ani de activitate. În cadrul proiectului, împreună cu partenerii din Lublin, am avut drept obiectiv dezvoltarea transportului public municipal într-un transport mai incluziv, mai sigur, mai rezilient și … Articolul Transport public mai sigur și eficient în Chișinău, datorită proiectului UE apare prima dată în BreakingNews.
15:10
Dispariție misterioasă în Comrat: Autoritățile solicită informații pentru găsirea unei femei de 41 de ani # BreakingNews
O femeie de 41 de ani din Comrat este căutată de autorități după ce a dispărut de acasă pe 29 septembrie, în jurul orei 17:00. La momentul plecării, aceasta purta o geacă neagră, blugi albaștri și ghete negre. Semnalmente: Înălțime: 1,67 m Constituție: medie Păr: negru Ochii: căprui Poliția, împreună cu ofițerii din subdiviziunile … Articolul Dispariție misterioasă în Comrat: Autoritățile solicită informații pentru găsirea unei femei de 41 de ani apare prima dată în BreakingNews.
14:40
Jurnalistul și liderul unei formațiuni politice, Gabriel Călin, a fost adus în fața instanței, unde procurorii au înaintat solicitarea de aplicare a arestului preventiv. El este investigat într‑un dosar ce vizează presupusa finanțare ilegală a partidelor politice și spălare de bani. Potrivit anchetei, împreună cu forțele de ordine s-au desfășurat percheziții în mai multe locații, iar probe ridicate includ … Articolul Jurnalistul Gabriel Călin, vizat în dosar penal: cerere de arest depusă apare prima dată în BreakingNews.
14:00
În municipiul Soroca, un nucar, afectat de vântul puternic, s‑a prăvălit peste o casă situată pe strada Independenței, nr. 81. Incidentul a avut loc în apropierea centrului orașului și, din fericire, nu s‑au înregistrat victime. Copacul s‑a rupt din rădăcină și a căzut peste acoperișul locuinței, provocând daune materiale — acoperișul a fost avariat, … Articolul Un nucar s‑a prăvălit peste o casă în Soroca — fericit, fără victime apare prima dată în BreakingNews.
13:40
Un nou val de atacuri cu drone rusești a vizat regiunea Odesa, iar printre țintele lovite se numără infrastructura feroviară. În noaptea atacului, forțele ruse au vizat în special liniile de cale ferată, instalațiile de transport și rețelele electrice care alimentează traficul feroviar. Autoritățile locale au raportat daune semnificative la calea ferată: șine deformate, echipamente … Articolul Rusia lovește infrastructura feroviară din Odesa în atacurile recente cu drone apare prima dată în BreakingNews.
13:10
Ofițerii Centrului Național Anticorupție, împreună cu procurorii mun. Chișinău, desfășoară percheziții în Capitală și în raionul Strășeni, în dosarul penale pornit pentru abuz de serviciu. Ancheta vizează foști factori de decizie de la SA „Edilitate”, întreprindere care, în perioada 2024–2025, ar fi pus în aplicare un plan infracțional premeditat, în complicitate cu alte persoane încă … Articolul Abuz de serviciu și contracte abuzive la SA „Edilitate”, cu prejudiciu de milioane apare prima dată în BreakingNews.
12:40
Un polițist din București a fost lovit cu o sticlă în cap în timpul unei intervenții la o petrecere din Sectorul 3, în noaptea de duminică spre luni. Agentul a fost solicitat să intervină pentru aplanarea unui conflict izbucnit între participanți. În momentul în care a încercat să calmeze spiritele, unul dintre cei implicați … Articolul Incident violent în Sectorul 3: un agent de poliție atacat cu o sticlă în cap apare prima dată în BreakingNews.
12:10
Satul Artimonovca, situat în raionul Cimișlia, se confruntă cu o realitate tristă: doar cinci locuitori, toți pensionari, mai trăiesc acolo. Fără magazin, farmacie sau centru medical, bătrânii supraviețuiesc în casele pe care și le-au construit în tinerețe, atunci când satul era plin de viață. Zinaida Jalbă, una dintre puținele persoane rămase în localitate, povestește: „Când … Articolul Satul Artimonovca din raionul Cimișlia a rămas cu doar cinci locuitori apare prima dată în BreakingNews.
12:10
Platan, arborele de lalea și liquidambar – specii pentru un oraș mai verde și mai frumos # BreakingNews
Campania de plantare de toamnă a început în mai multe locații din toate sectoarele Capitalei. Printre speciile alese de specialiști și care sunt plantate se numără arborii de platan, arborele de lalea și liquidambarul. În sezonul autumnal se vor planta sute de arbori cu balot și mii de arbuști. Acțiunile de plantare fac parte din … Articolul Platan, arborele de lalea și liquidambar – specii pentru un oraș mai verde și mai frumos apare prima dată în BreakingNews.
11:30
Un petrolier suspectat că aparține „flotei din umbră” rusești a fost reținut de autoritățile franceze în largul coastelor din vestul țării. Nava a fost interceptată și escortată către portul Saint-Nazaire, unde este supusă unor verificări amănunțite. Petrolierul ar fi fost implicat în activități suspecte, inclusiv posibile lansări de drone, într-un context de securitate tensionat … Articolul Petrolier rusesc, reținut în Franța: suspiciuni de legături cu „flota din umbră” apare prima dată în BreakingNews.
11:20
Strada Studenților scapă de trotuarele degradate — urmează amenajarea spațiului verde # BreakingNews
Trotuarul de pe strada Studenților, în perimetrul cuprins între strada Nicolae Dimo și strada Florilor, a fost recent reabilitat, după ce timp de zeci de ani a fost lăsat într-o stare deplorabilă. Localnicii spun că în trecut trotuarul era aproape impracticabil, cu dale sparte, gropi și vegetație crescută necontrolat. Este pentru prima dată când acest … Articolul Strada Studenților scapă de trotuarele degradate — urmează amenajarea spațiului verde apare prima dată în BreakingNews.
11:10
În ultimele 24 de ore, frontierele Republicii Moldova au fost traversate de peste 60.700 de persoane. Printre cele mai aglomerate puncte de trecere s-au numărat Aeroportul Internațional Chișinău, cu peste 22.000 de treceri, Leușeni, Palanca, Sculeni și Otaci. Pe sensul de intrare în țară, autoritățile de frontieră au refuzat accesul pentru 46 de cetățeni … Articolul 46 de străini, opriți la graniță: acces refuzat în Republica Moldova apare prima dată în BreakingNews.
10:40
Seism cu magnitudinea 6,9 zguduie centrul Filipinelor: victime și pagube considerabile # BreakingNews
Un cutremur puternic cu magnitudinea de 6,9 a lovit centrul Filipinelor, provocând cel puțin 69 de decese și sute de răniți. Epicentrul seismului a fost localizat în largul coastei provinciei Cebu, în regiunea centrală Visayas. În urma cutremurului, au avut loc numeroase replici, iar autoritățile au declarat stare de calamitate în zonele cele mai … Articolul Seism cu magnitudinea 6,9 zguduie centrul Filipinelor: victime și pagube considerabile apare prima dată în BreakingNews.
