Ursula von der Leyen, din nou sub presiunea moțiunilor de cenzură în Parlamentul European
Ziarul National, 6 octombrie 2025 14:15
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se confruntă cu o nouă încercare de demitere, pentru a doua oară în decurs de trei luni, din pa...
• • •
FusionWorks transformă Moldova într-un hub IT european inovator cu ajutorul inteligenței artificiale # Ziarul National
Cu câțiva ani în urmă, când fondatorii FusionWorks căutau să încheie un contract cu o companie din Europa, se confruntau cu întrebarea: "Moldova? U...
Acum 30 minute
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, și speakerul Igor Grosu au apreciat în mod deosebit faptul că pe 6 octombrie, R. Moldova a aderat la s...
Acum 4 ore
Stanislav Iuhnevici câștigă bronzul pentru Moldova la Mondialul de sambo din Indonezia # Ziarul National
Sportivul moldovean Stanislav Iuhnevici a realizat din nou performanța de anul trecut la Campionatul Mondial de sambo pentru seniori.La ediția ac...
Moldova triumfă cu șapte medalii la Campionatul European de Taekwondo pentru țările mici # Ziarul National
Republica Moldova a obținut un succes impresionant la Campionatul European al țărilor mici de taekwondo, organizat în Riga, Letonia, adunând un tot...
Titlu revizuit: Proces de judecată la Chișinău pentru falsificarea de acte: Trei inculpați implicați în migrația ilegală spre Italia # Ziarul National
Procurorii PCCOCS au trimis în judecată trei persoane din Călărași și Strășeni, acuzate de organizarea migrației ilegale către Italia. Acestea sunt...
Ministerul Educației celebrează promotorii sportului la gala #BeActive Awards în Chișinău # Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării a marcat încheierea Săptămânii Europene a Sportului 2025 printr-un eveniment festiv denumit #BeActive Awards. Ac...
Procuratura Drochia a făcut publică condamnarea unui bărbat din raionul Drochia pentru uciderea mamei sale vitrege. Prin sentința recent dată de Ju...
Premierul Dorin Recean anunță: Moldova face pași importanți spre integrarea economică europeană prin conectarea la SEPA # Ziarul National
Premierul Dorin Recean a subliniat importanța faptului că, începând de astăzi, 6 octombrie, Republica Moldova s-a conectat la Zona unică de plăți î...
Guvernul aprobă noua strategie militară a R. Moldova pentru 2025-2035: Modernizare și aliniere la standarde internaționale # Ziarul National
Guvernul este pe cale să aprobe miercuri Strategia militară pentru perioada 2025-2035. Proiectul include un program de modernizare tehnologică, con...
Alerta lui Viorel Cernăuțeanu: persoane din anturajul lui Șor pot intra în Parlament și amenința statul de drept din R. Moldova # Ziarul National
Printre cei 101 deputați aleși în Parlamentul Republicii Moldova se numără persoane apropiate rețelei oligarhului fugar prorus Ilan Șor. Prezența a...
Primăria Chișinău, pe un butoi de pulbere după ce „Alternativa” a dat chix la parlamentare. Mai mulți oameni-cheie DEMIȘI, iar primarul Ceban „s-ar afla într-o situație dificilă și urmează să facă o alegere foarte importantă...” # Ziarul National
Primarul municipiului Chișinău a dispărut din spațiul public după alegerile parlamentare din 28 septembrie și a anunțat prin postări pe rețelel...
Veste BUNĂ pentru cetățeni, diaspora, companii și întreaga economie: Transferile internaționale vor fi procesate la fel ca în UE, cu doar câțiva euro sau chiar GRATUIT. Companiile moldovenești, la nivel de egalitate cu cele europene # Ziarul National
Republica Moldova devine de astăzi, 6 octombrie 2025, parte operațională a Zonei Unice de Plăți în Euro (SEPA) – infrastructura care reunește 4...
Rusia raportează doborârea a 251 de drone ucrainene, inclusiv 61 deasupra Mării Negre, în timp ce atacurile continuă să afecteze infrastructura din Belgorod # Ziarul National
Rusia a anunțat că unitățile sale de apărare aeriană au distrus peste noapte 251 de drone ucrainene. Majoritatea incidentelor au avut loc deasupra ...
SUA acuză Cuba de implicare masivă alături de Rusia în conflictul din Ucraina: până la 5.000 de cubanezi pe front! # Ziarul National
Administrația lui Donald Trump mobilizează diplomați americani pentru a face lobby împotriva unei rezoluții ONU care cere ridicarea embargoului SUA...
♈️ BerbecO surpriză plăcută îți poate aduce bucurie la serviciu sau în viața personală. Curajul și determinarea te vor ajuta să depășești orice ob...
Negocieri în Egipt: Discuții pentru sfârșitul conflictului dintre Hamas și Israel în Gaza # Ziarul National
Reprezentanți ai Hamas, Israelului și Statelor Unite vor începe, luni, în Egipt, discuții indirecte pentru eliberarea ostaticilor reținuți în Gaza ...
Acum 24 ore
Friedrich Merz suspectează Rusia în spatele incursiunilor masive de drone în Germania # Ziarul National
Cancelarul german Friedrich Merz a afirmat că presupune că Rusia este responsabilă pentru majoritatea incursiunilor de drone observate în Germania ...
5 octombrie 2025
UE impune restricții stricte asupra utilizării spumelor de stingere cu "chimicale eterne" pentru protejarea mediului # Ziarul National
Comisia Europeană a anunțat vineri impunerea unor restricții asupra utilizării substanțelor cunoscute sub numele de PFAS sau "chimicale eterne"...
Concedieri masive la orizont dacă negocierile privind shutdown-ul eșuează: avertismentul Casei Albe! # Ziarul National
Administrația Trump se pregătește să inițieze concedieri masive ale angajaților federali, în cazul în care președintele Donald Trump va decide că n...
Livrarea de rachete Tomahawk Ucrainei de către SUA: Putin avertizează asupra riscurilor escaladării și deteriorării relațiilor ruso-americane # Ziarul National
O decizie potențială a Statelor Unite de a livra rachete Tomahawk Ucrainei ar putea pune în pericol tendința pozitivă din relațiile dintre Rusia și...
Vremea în Republica Moldova pentru săptămâna următoare va începe cu ploi frecvente și vânturi moderate, dar se va îmbunătăți treptat spre sfârșitul...
Republica Moldova: Alegerile parlamentare din 28 septembrie, validate de CEC; Distribuția mandatelor în noul Legislativ # Ziarul National
Comisia Electorală Centrală (CEC) din Republica Moldova a anunțat că, duminică, rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie sunt consider...
CEC întărește sancțiunile: Partidul lui Vasile Costiuc rămâne fără alocații până în 2027 # Ziarul National
Partidul Democrația Acasă nu va primi alocații de la stat până în noiembrie 2027. Comisia Electorală Centrală a hotărât retragerea subvențiilor pen...
Vicepreședintele Parlamentului European propune începerea negocierilor de aderare cu Republica Moldova, susținut de 55 de eurodeputați # Ziarul National
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a lansat recent o petiție prin care solicită inițierea negocierilor de aderare cu Republi...
Hamas pregătește negocieri cruciale pentru schimbul de prizonieri și oprirea conflictului din Gaza # Ziarul National
Un lider de rang înalt al Hamas a declarat duminică că organizația islamistă palestiniană dorește să încheie un acord pentru a pune capăt războiulu...
Satul Nimoreni din raionul Ialoveni a fost animat recent de un eveniment plin de energie și entuziasm – #BeActive Village, organizat în cadrul Săpt...
Ieri
Israel anunță evacuarea masivă a orașului Gaza: 900.000 de locuitori au părăsit zona # Ziarul National
Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a declarat duminică faptul că în jur de 900.000 de locuitori au evacuat orașul Gaza, loc unde armata ...
Tragedie în Ucraina: Atacurile rusești curmă vieți, iar Polonia își mobilizează forțele aeriene și terestre # Ziarul National
Cinci persoane și-au pierdut viața duminică în urma atacurilor rusești asupra regiunilor ucrainene Zaporojie, situată în sud, și Lviv, aflată în ve...
Vinul Moldovei: O emblemă națională sărbătorită de Ziua Vinului 2025, afirmă Igor Grosu # Ziarul National
Povestea de succes a vinului moldovenesc nu este întâmplătoare. Aceasta reprezintă o dovadă clară că tradiția, munca și pasiunea pot transforma un ...
Atac rusesc la Zaporijjie: O persoană ucisă și nouă rănite, Polonia își întărește apărarea aeriană # Ziarul National
Autoritățile ucrainene au anunțat moartea unei persoane în urma unui atac al Rusiei la Zaporijjie. Între timp, Polonia a mobilizat avioane și siste...
Trump și Israelul intensifică eforturile pentru pace: Negocieri cruciale la Cairo privind eliberarea ostaticilor și încetarea conflictului din Gaza. # Ziarul National
Negociatorii israelieni și ai Hamas sunt așteptați duminică la Cairo pentru discuții indirecte care vizează încetarea conflictului din Gaza și elib...
♈️ Berbec O întâlnire neașteptată poate aduce o oportunitate interesantă. Este momentul să îți asculți intuiția și să îți urmezi inima. Creativit...
Cooperare pe ascuns: China ajută Rusia cu informații precise pentru atacuri în Ucraina, avertizează serviciile secrete ucrainene # Ziarul National
China furnizează informații valoroase Rusiei pentru a ajuta Moscova să inițieze atacuri mai precise cu rachete în Ucraina, a afirmat un oficial de ...
Metoda de aur prin care să îl îndepărtezi pe copilul tău de telefon. Ce spun experții # Ziarul National
Tot mai mulți părinți caută soluții pentru a limita timpul petrecut de copii în fața ecranelor, pe fondul îngrijorărilor legate de efectele asup...
Netanyahu își exprimă speranța în eliberarea rapidă a ostaticilor din Gaza în urma negocierilor cu Hamas în Egipt # Ziarul National
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a exprimat speranța că eliberarea tuturor ostaticilor din Gaza va fi anunțată „în zilele următoare”, în...
4 octombrie 2025
Pregătiți-vă pentru o schimbare plăcută a vremii în Republica Moldova pe 5 octombrie 2025. După o zi ploioasă, norii își fac loc lăsând loc soarelu...
Maia Sandu sprijină protestatarii din Georgia în lupta pentru democrație și viitorul european # Ziarul National
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj legat de protestele din Georgia. Șefa statului a afirmat că va susține democraț...
Pep Guardiola denunță genocidul din Gaza și sprijină o manifestație propalestiniană la Barcelona # Ziarul National
O manifestație de susținere a Palestinei este programată sâmbătă pe străzile Barcelonei, în timp ce negocierile asupra planului de pace propus de D...
Maia Sandu onorează excelența în educație la Gala „Pedagogul Anului 2025” și subliniază rolul școlarilor în viitorul european al Moldovei # Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a luat parte la Gala Laureaților concursului republican „Pedagogul Anului 2025”, unde a felicitat profes...
Ministerul Educației celebrează excelența: laureații concursului „Pedagogul anului 2025” recompensați pentru dedicație și profesionalism # Ziarul National
Câștigătorii concursului național „Pedagogul anului 2025” au fost recompensați în cadrul unei ceremonii festive organizate de Ministerul Educației ...
Pep Guardiola și Athletic Bilbao sprijină manifestațiile pro Palestina: „Asistăm la un conflict de proporții în Gaza” # Ziarul National
O manifestație de susținere a Palestinei va avea loc sâmbătă pe străzile Barcelonei, în timp ce negocierile referitoare la planul de pace propus de...
Atac cu drone rusești în regiunea Sumî: 30 de răniți, armata ucraineană contraatacă o rafinărie din Leningrad # Ziarul National
Volodimir Zelenski a denunțat un „atac cu drone rusești” asupra gării din Șostka, aflată în nordul Ucrainei, sâmbătă, într-o postare pe X. Președin...
Mai mult de 2 zile în urmă
Israelul își menține ofensiva în Gaza în ciuda apelului lui Trump pentru încetarea bombardamentelor # Ziarul National
Armata israeliană a anunțat sâmbătă că își continuă ofensiva în orașul Gaza și a avertizat locuitorii să nu revină în zonă. Aceasta, în ciuda apelu...
Bombardamente israeliene continuă în Gaza în ciuda apelului lui Trump pentru încetarea atacurilor # Ziarul National
Apărarea civilă locală a anunțat zeci de atacuri aeriene și tiruri de artilerie israeliene în orașul Gaza sâmbătă, în ciuda solicitării lui Donal...
ANALIZĂ // De ce Ucraina a CÂȘTIGAT războiul. Memoria invaziei ruse, a atrocităților și a sacrificiilor ucrainene va hrăni patriotismul ucrainean pentru generații # Ziarul National
Profesorul israelian Yuval Noah Harari, cunoscut pentru analiza lucidă a lumii moderne, a publicat recent un editorial în Financial Times cu un ...
Un nou „scut” împotriva insuficienței cardiace: Proteina GADD45A ar putea proteja inima pacienților cu diabet de tip 2 în condiții de stres cronic # Ziarul National
Cercetătorii au descoperit o proteină cu un rol protector esențial care poate preveni deteriorarea treptată a inimii sub stres cronic, deschizând n...
♈️ BerbecEnergiile se aliniază în favoarea ta, îți îmbunătățesc concentrareă și capacitatea de a finaliza proiecte importante. Este momentul perfe...
Trump solicită Israelului încetarea bombardamentelor în Gaza, susținând că Hamas este pregătit pentru pace durabilă # Ziarul National
Președintele american a solicitat Israelului, vineri seara, să înceteze bombardamentele în Gaza, susținând că, după ce a citit comunicatul Hamas, c...
3 octombrie 2025
Antoni Lallican, un fotoreporter francez, și-a pierdut viața vineri în Ucraina, conform informațiilor obținute de Le Figaro din surse de încredere....
