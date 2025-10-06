Noi audieri publice ale judecătorilor, săptămâna viitoare. Patru magistrați sunt așteptați în fața Comisiei
Moldpres, 6 octombrie 2025 14:10
În zilele de 15 și 16 octombrie, patru magistrați sunt așteptați la audieri publice în cadrul procesului de evaluare externă a integrității, comunică MOLDPRES.Potrivit Comisei de Evaluare a Judecătorilor, la audieri au fost invitați Ana Panov și Silvia ...
ANTA anunță noi reguli noi de traversare a frontierei Letoniei cu Federația Rusă și Republica Belarus # Moldpres
Operatorii de transport rutier internațional de mărfuri și de persoane sunt atenționați că autoritățile Republicii Letonia au introdus modificări privind traversarea frontierei de stat cu Federația Rusă și Republica Belarus, la punctele de trecere „Grebneva&rdqu...
FOTO // Peste 130 de grădinițe vor beneficia de complexe de joacă moderne, cu o investiție de 1,3 milioane de dolari # Moldpres
Copiii din 136 de grădinițe vor beneficia de pavilioane noi, complexe de joacă moderne, tobogane, leagăne, scrâncioburi și balansoare. Pentru achiziționarea acestora a fost alocată o sumă de 1 336 800 de dolari, informează MOLDPRES.Dotarea grădinițelor este f...
Meteorologii au emis astăzi Cod galben de ploi de lungă durată. Avertizarea va fi valabilă în zilele de marți și miercuri, 7 și 8 octombrie, pe întreg teritoriul țării, transmite MOLDPRES.Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS), în peri...
Președinta Maia Sandu, după conectarea Republicii Moldova la SEPA: „Apropierea de Uniunea Europeană aduce rezultate concrete pentru cetățenii noștri” # Moldpres
Președinta Maia Sandu a salutat conectarea Republicii Moldova la Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA). În acest context, oficialul a subliniat că „apropierea de Uniunea Europeană aduce rezultate concrete pentru cetățenii noștri”, informează MOLDPRE...
Șapte medalii pentru Republica Moldova la Campionatul European de taekwondo printre țările mici # Moldpres
Șapte medalii a obținut Republica Moldova la Campionatul European de taekwondo pentru țările mici, desfășurat recent în Riga, Letonia: o medalie de aur, trei de argint și trei de bronz, informează MOLDPRES.La categoria seniori, Artiom Roșca a câștigat me...
Radioul Național din Bulgaria și-ar putea extinde difuzarea emisiunilor în raionul Taraclia. Discuții în acest sens au fost purtate de către ambasadorul Republicii Moldova la Sofia, Emil Jacotă cu Directorul General al Radioului Național Bulgar, Milen Mitev, tra...
Stanislav Iuhnevici aduce medalia de bronz pentru Republica Moldova de la Mondialele de Sambo # Moldpres
Sportivul moldovean Stanislav Iuhnevici a obținut medalia de bronz la Campionatul Mondial de sambo pentru seniori, repetând performanța de anul trecut. Competiția din acest an s-a desfășurat în Indonezia, reunind peste 400 de sportivi din 36 de țări, relatează...
Săptămâna curentă începe cu ieftiniri ale carburanților. Șoferii vor achita mâine cu până la trei bani mai puțin pentru benzină și motorină, informează MOLDPRES.Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit ...
CEC: Marți este ultima zi de depunere a documentelor pentru înregistrarea candidaților la alegerile locale noi # Moldpres
Marți, 7 octombrie curent, este ultima zi de depunere a documentelor pentru înregistrarea candidaților la funcțiile elective în cadrul alegerilor locale noi din 16 noiembrie 2025, informează MOLDPRES.Potrivit Comisiei Electorale Centrale (CEC), dosarele de &ic...
Comitetul Național Olimpic și Sportiv din Republica Moldova a organizat cea de-a IX-a ediție a Olympic ECOFest, în Parcul Valea Morilor, locul preferat de odihnă și recreere al chișinăuienilor, informează MOLDPRES.Sub motto-ul „Practicăm sportul înt...
VIDEO // Igor Grosu despre aderarea la SEPA: „Încă un pas în procesul nostru de integrare europeană” # Moldpres
Republica Moldova a devenit oficial parte a Zonei Unice de Plăți în Euro (SEPA), o realizare importantă în procesul de integrare europeană și o schimbare majoră pentru sistemul bancar național. Afirmația a fost făcută de președintele Parlamentului, Igor Gro...
Prim-ministrul Sebastien Lecornu numit cu doar o lună în urmă și-a prezentat demisia lui Emmanuel Macron, iar președintele francez a acceptat-o, a anunțat luni Palatul Elysée într-un comunicat, transmit AFP și Reuters, citate de MOLDPRES. Prim-mi...
Pe drumurile din țară se circulă în condiții de ploaie. Șoferii sunt îndemnați să conducă automobilele cu prudență # Moldpres
Pe drumurile din țară se circulă în condiții de ploaie. În acest context, polițiștii îndeamnă șoferii să conducă autovehiculele cu atenție din cauza carosabilului umed, transmite MOLDPRES.Solicitat de agenție, ofițerul de presă al Inspectoratul...
O rețea care organiza migrația ilegală a cetățenilor moldoveni spre Italia, folosind cărți de identitate românești falsificate, a fost destructurată de procurorii PCCOCS. Trei persoane din raioanele Călărași și Strășeni au fost trimise în judecată, fii...
Salvatorii și pompierii desfășoară activități de prevenire a intoxicațiilor cu dioxid de carbon, emanat în urma procesului de fermentare a vinului. Aceștia merg pe la casele oamenilor pentru a informa despre regulile și măsurile de precauție în timpul proce...
Premierul Dorin Recean, după conectarea Republicii Moldova la SEPA: „Este un pas concret spre integrarea deplină în spațiul economic european” # Moldpres
Premierul Dorin Recean a salutat conectarea Republicii Moldova la Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA), menționând că acest lucru va permite ca transferurile de bani între țara noastră și alte state din Uniunea Europeană să fie efectuate fără comisioan...
Serviciului Vamal a încasat în ultima săptămână peste 840,29 de milioane de lei. Banii colectați de la contribuabili sunt vărsați direct în bugetul de stat și redistribuiți pentru salarii, dezvoltarea infrastructurii și proiecte sociale, informeaz...
Echipele mobile de medici specialiști vor oferi populației din raioanele Ungheni, Anenii Noi și Cantemir consultații profilactice gratuite, acoperite din mijloacele financiare ale fondului măsurilor de profilaxie al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM...
Moneda unică europeană și dolarul american se apreciază astăzi în raport cu leul moldovenesc, relevă datele Băncii Naționale a Moldovei (BNM), informează MOLDPRES. Astfel, euro se scumpește cu doi bani și costă 19 lei și 64 de bani. Totodată,...
Republica Moldova este conectată la SEPA. Cetățenii vor putea efectua plăți în euro rapide, sigure și la costuri reduse # Moldpres
Republica Moldova devine de astăzi, 6 octombrie 2025, parte operațională a Zonei Unice de Plăți în Euro (SEPA), ceea ce înseamnă că cetățenii și companiile vor putea efectua transferuri în euro rapide, sigure și la costuri reduse, transmite ...
Premiile Nobel vor fi anunţate începând de luni. Sunt considerate printre cele mai prestigioase distincţii din lume pentru realizări în medicină, fizică, chimie, literatură, economie şi pace, transmite MOLDPRES cu referire la news.ro.Câştigăto...
10:30 Inspectoratul General al Poliției și Academia de Guvernare Electronică a Estoniei invită la evenimentul de lansare a campaniei naționale „Stop Investițiilor False!” – un apel ferm la vigilență în fața escrocheriilor online. Evenime...
Peste 50 de eurodeputați din 19 țări cer deschiderea negocierilor de aderare pe capitole cu R. Moldova # Moldpres
Europarlamentarul PSD Victor Negrescu anunţă că a iniţiat, cu sprijinul a 55 de eurodeputaţi din 19 ţări, o scrisoare către preşedintele Consiliului European, António Costa, prin care solicită deschiderea imediată a negocierilor de aderare pe capitole cu Republi...
Descoperă Moldova cu #MOLDPRES: Ţara vinului și a poveștilor cu aromă de tradiție. Turismul vitivinicol care cucerește lumea, cramă cu cramă # Moldpres
Pe colinele moi ale Moldovei, unde soarele mângâie vița-de-vie și pământul păstrează amintirea unei arte vechi de milenii, s-a născut un nou brand național – turismul vinului. De la cramele subterane monumentale până la vinăriile moderne cu ...
CEC a aprobat rezultatele finale ale alegerilor parlamentare din 28 septembrie: PAS – 55 de mandate, urmat de Blocul Patriotic cu 26 # Moldpres
Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat astăzi, în cadrul unei ședințe publice, rezultatele finale ale alegerilor parlamentare, desfășurate la 28 septembrie 2025, confirmând repartizarea mandatelor între concurenții electorali care au trecut pragul e...
Mai multe partide, sancţionate de CEC pentru nereguli financiare în campania parlamentară din 2025 # Moldpres
Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat astăzi raportul final privind supravegherea finanțării campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, constatând mai multe abateri de la normele legale. În urma verificărilor, CEC a aplicat ...
FOTO// Satul Nimoreni a devenit pentru o zi capitala sportului din raionul Ialoveni: sute de copii au participat la #BeActive Village # Moldpres
Satul Nimoreni din raionul Ialoveni a fost astăzi gazda unui eveniment plin de energie și entuziasm – #BeActive Village, organizat în cadrul Săptămânii Europene a Sportului, o inițiativă ce promovează mișcarea și un stil de viață activ în comuni...
O furtună puternică a provocat căderi de copaci, pene de curent și anularea de zboruri în mai multe țări europene # Moldpres
O puternică furtună s-a abătut sâmbătă asupra mai multor regiuni din Europa, provocând căderi de copaci și anularea de zboruri, dar până acum nu au existat pagube majore, relatează duminică dpa.Serviciile de pompieri au fost desfășurate în ...
Miliardarul Andrej Babis, al cărui partid a ieșit în frunte sâmbătă în alegerile legislative din Republica Cehă, a ținut să-i asigure pe alegători de sentimentele sale pro-europene, după o întâlnire cu președintele Petr Pavel duminică...
Ziua Naţională a Vinului 2025// Cei mai buni producători de vin de casă au fost desemnaţi în cadrul concursului „Polobocul de aur” # Moldpres
În a doua zi a sărbătorii naţionale a vinului, Camera de Comerţ şi Industrie (CCI) a Republicii Moldova a organizat ceremonia de decernare a premiilor învingătorilor în concursul pentru cel mai bun vin de casă „Polobocul de aur”, tra...
Viticultura moldovenească în continuă modernizare: tehnologii europene la Criuleni, în cadrul Proiectului „Livada Moldovei” # Moldpres
La Stațiunea de Cercetare și Extensiune în Agricultură Criuleni a Universității Tehnice a Moldovei (UTM) a fost instalat un sistem modern de susținere monoplan în plantația viticolă didactico-experimentală, marcând un pas important în direcția mo...
„Povești ce unesc generații”. Gala Internațională a Teatrelor de Păpuși „Licurici-80” a început la Chișinău # Moldpres
În perioada 4–12 octombrie 2025, Teatrul Republican de Păpuși „Licurici” din Chișinău găzduiește Gala Internațională a Teatrelor de Păpuși „Licurici-80”, ediția a VI-a, desfășurată sub genericul „Povești ce unesc generații...
Kasîm și „Gagauz Șarap Yortusu” - două sărbători ale tradiției și vinului în UTA Găgăuzia, pe 8-9 noiembrie 2025 # Moldpres
Autonomia Găgăuză se pregătește pentru un weekend plin de culoare, dedicat tradițiilor, obiceiurilor și gusturilor autentice locale. În zilele de 8 și 9 noiembrie 2025 vor avea loc două evenimente de amploare: sărbătoarea Kasîm la Ceadîr-Lunga și Fes...
Ziua Națională a Vinului continuă duminică cu tradiții, muzică și celebrarea excelenței în vinificație # Moldpres
Cea de-a doua zi a Sărbătorii Naționale a Vinului 2025 aduce în centrul Chișinăului o atmosferă de sărbătoare autentică, dedicată tradițiilor, folclorului și pasiunii pentru vinul moldovenesc. Piața Marii Adunări Naționale s-a transformat din nou într-o...
Partidul populist al miliardarului Babis câștigă alegerile parlamentare în Cehia și se îndreaptă spre o alianță cu partide marginale # Moldpres
Partidul populist al miliardarului Andrej Babis a câștigat detașat alegerile parlamentare din Cehia sâmbătă, făcând să se contureze perspectiva unui guvern care va propulsa tabăra europeană anti-imigrație și va reduce sprijinul pentru Ucraina, relateaz...
Preşedintele Parlamentului Igor Grosu a apreciat Vinul Moldovei ca simbol al renașterii și al drumului european al țării # Moldpres
Povestea de succes a vinului moldovenesc este una profund legată de istoria și identitatea națională - o dovadă că tradiția, munca și pasiunea pot transforma un sector într-un veritabil ambasador al țării. Cu ocazia Zilei Naționale a Vinului 2025, președintele P...
Forțele rusești au atacat regiunile de vest ale Ucrainei: explozii la Liov, Ivano-Frankivsk și Zaporojie # Moldpres
Regiunile de vest ale Ucrainei au fost ținta unei atacuri masive cu rachete și drone rusești, în noaptea de 4 spre 5 octombrie 2025. Alarmele aeriene au răsunat în mai multe zone ale țării, iar explozii puternice s-au auzit în Liov, Ivano-Frankivsk, Cernih...
În Republica Moldova este marcată astăzi Ziua Profesională a Lucrătorilor din Învățământ – un prilej de bilanț, dar și de exprimare a recunoștinței față de miile de cadre didactice care își desfășoară activitatea în instituții...
Președinta Maia Sandu la Gala „Pedagogul Anului 2025”: „Educația este cea mai mare garanție că Moldova va reuși” # Moldpres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat astăzi la Gala Laureaților concursului republican „Pedagogul Anului 2025”, unde a felicitat cadrele didactice și angajații din sistemul educațional pentru munca și devotamentul lor.„Astăzi ne ...
Marele moment al Zilei Naționale a Vinului 2025 a constat în decernarea premiilor care onorează excelența și tradiția vitivinicolă a Republicii Moldova, transmite MOLDPRES.Astfel, Marele Premiu a revenit Combinatului de Vinuri „CRICOVA” S.A., un nume e...
Ziua Națională a Vinului 2025, prin prisma mesajului Uniunii Europene: tradiție și angajament pentru viitor # Moldpres
Republica Moldova celebrează astăzi Ziua Națională a Vinului 2025, un eveniment de amploare dedicat tradițiilor viticole și recunoașterii internaționale de care se bucură vinurile moldovenești.Ceremonia oficială de deschidere a avut loc în centrul Capitalei și a...
Autoritățile chineze vor anula zboruri și vor închide magazine sâmbătă, în condițiile în care taifunul Matmo se îndreaptă spre provinciile sudice Hainan și Guangdong, chiar în perioada extrem de aglomerată a călătoriilor prilejuite d...
REPORTAJ MOLDPRES// La Chişinău a fost inaugurată oficial cea de-a XXIV-a ediţie a Zilei Naţionale a Vinului: două zile de gust şi voie bună, unde vinul e vedeta # Moldpres
Vinul Moldovei este sărbătorit astăzi în centrul capitalei, acolo unde a început cea de-a XXIV-a ediție a Zilei Naționale a Vinului. Muzica și dansurile populare, bucatele tradiționale și vinul de calitate au creat o atmosferă specială la cea mai mare s...
Cei mai buni profesori, învăţători şi educatori ai anului 2025, premiați la concursul republican „Pedagogul anului” # Moldpres
Trei categorii de profesori, învățători și educatori din întreaga țară au urcat astăzi pe podium, la ediția din acest an a concursului republican „Pedagogul anului 2025”, organizat de Ministerul Educației și Cercetării. În total, 13 cadre ...
Două persoane au fost împușcate mortal și alte cinci au fost rănite, între care unele grav, într-un incident armat produs vineri seara în orașul de coastă Nisa, în sudul Franței, au declarat sâmbătă oficiali, relatează dpa.O opera...
