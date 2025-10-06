Criză de viitori judecători și procurori. Situație fără precedent la examenul de admitere la INJ

06:10

Până la 25 de baloane cu aer cald de mici dimensiuni au intrat sâmbătă seara în spațiul aerian al Lituaniei și au determinat închiderea aeroportului din Vilnius, provocând întârzieri de mai multe ore, au anunțat autoritățile, citate de Hotnews. Potrivit Centrului Național de Management al Crizelor, baloanele au perturbat 30 de zboruri, afectând aproximativ 6.000