Criză de viitori judecători și procurori. Situație fără precedent la examenul de admitere la INJ
SafeNews, 6 octombrie 2025 14:10
Doar cinci candidați înscriși la examenul de admitere pentru formarea inițială la Institutul Național al Justiției (INJ) la funcția de procuror ar fi promovat toate probele. INJ a publicat astăzi rezultatele finale ale concursului, transmite SafeNews.md cu referire la bizlaw.md. Potrivit datelor publicate, la categoria judecători, 13 persoane au obținut note mai mari de 8,00,
Acum 30 minute
14:10
Doar cinci candidați înscriși la examenul de admitere pentru formarea inițială la Institutul Național al Justiției (INJ) la funcția de procuror ar fi promovat toate probele. INJ a publicat astăzi rezultatele finale ale concursului, transmite SafeNews.md cu referire la bizlaw.md. Potrivit datelor publicate, la categoria judecători, 13 persoane au obținut note mai mari de 8,00,
14:00
China îşi face un centru de date subacvatic pentru a reduce consumul de energie pentru răcire # SafeNews
Pentru a reduce consumul de apă şi energie pentru răcire, compania chineză Highlander va scufunda un centru de date în Marea Galbenă, în largul coastelor Shanghaiului, la mijlocul lunii octombrie, relatează Le Figaro. Indispensabile pentru buna funcţionare a societăţilor digitalizate, aceste infrastructuri puternice generează căldură nedorită, necesitând multă apă şi energie pentru răcirea lor.
Acum o oră
13:50
Chișinăul, aproape gata pentru sezonul de încălzire 2025–2026: Verificările sistemelor de încălzire, aproape finalizate # SafeNews
Pregătirile pentru sezonul de încălzire în municipiul Chișinău sunt într-un stadiu avansat, autoritățile anunțând că majoritatea blocurilor locative gestionate de întreprinderile municipale au fost deja verificate din punct de vedere tehnic. Potrivit Direcției generale locativ-comunală și amenajare, 99% dintre aceste imobile au trecut prin controale ale sistemelor inginerești, iar lucrările de spălare a instalațiilor
13:30
Ursula von der Leyen se va confrunta cu noi moțiuni de cenzură. Șansele ca șefa Comisie să fie demisă # SafeNews
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se va confrunta cu încercări de demitere, pentru a doua oară în trei luni, grupurile de extremă dreapta şi stânga din Parlamentul European urmând să prezinte moţiuni de cenzură în această săptămână, relatează Reuters. Moţiunile urmează să fie propuse luni de extrema dreaptă şi extrema stângă din Franţa
Acum 2 ore
13:20
Produse de tutun ascunse în bagajul de cală: O pasageră, depistată cu 240 de pachete nedeclarate pe Aeroportul din Chișinău # SafeNews
O femeie de 32 de ani, cetățeană a Republicii Turcia, a fost depistată pe Aeroportul Internațional Chișinău cu 240 de pachete de rezerve de tutun ascunse în bagajul de cală. Produsele purtau timbru de acciz al Republicii Moldova și nu au fost declarate la trecerea frontierei. Incidentul a avut loc în acest weekend, în timpul
13:20
Premiul Nobel pentru Medicină a fost câștigat de trei cercetători, pentru studiile privind „toleranța imunitară periferică” # SafeNews
Premiul Nobel pentru fiziologie sau medicină pentru anul 2025 a fost acordat luni unui trio de oameni de știință pentru descoperirile lor „privind toleranța imunitară periferică". Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell și Shimon Sakaguchi vor împărți premiul pentru lucrările lor privind prevenirea efectelor negative ale acțiunii sistemului imunitar asupra organismului, a anunțat Adunarea Nobel
13:10
Creștere alarmantă a escrocheriilor online în Moldova: Peste 1.200 de cazuri înregistrate în 2025. Poliția lansează campania „Stop Investiții False” # SafeNews
Infracțiunile financiar-bancare comise în mediul online s-au intensificat în Republica Moldova în 2025, autoritățile raportând peste 1.200 de cazuri doar în primele nouă luni ale anului. Prejudiciul total depășește 200 de milioane de lei, iar cele mai frecvente victime sunt cetățenii atrași în capcane de îmbogățire rapidă promovate pe rețelele sociale. Pentru a contracara fenomenul,
12:50
FOTO // 4 oameni au murit după ce mașina lor a căzut în mare, de pe o stâncă de 70 de metri, în Croația: „Un polițist s-a scufundat după ei, dar n-a putut să-i salveze” # SafeNews
4 turiști din Malta au murit într-un accident tragic în Croația, după ce mașina lor a căzut în mare de pe o stâncă înaltă, în orașul litoral Senj, relatează 24sata. Un accident tragic a avut loc în orașul croat Senj, 8.000 de locuitori, când o mașină închiriată cu patru turiști maltezi a căzut în mare
12:50
Casa Albă dezvăluie țara care a contribuit cu cei mai mulți soldați în războiul Rusiei din Ucraina, după Coreea de Nord # SafeNews
Administrația președintelui Donald Trump mobilizează diplomații americani pentru a face lobby împotriva unei rezoluții a ONU care solicită Washingtonului să ridice embargoul impus Cubei, în parte prin divulgarea detaliilor privind sprijinul acordat de Havana războiului Rusiei în Ucraina, potrivit unui document intern al Departamentului de Stat consultat de Reuters. Diplomații americani vor informa țările aliate
12:40
Mai mulți șoferi au fost sancționați în raionul Nisporeni pentru transport ilegal de masă lemnoasă, în urma unor controale desfășurate de Inspectoratul pentru Protecția Mediului. Amenzile aplicate se ridică la 17.500 de lei, iar prejudiciul adus mediului a fost estimat la 1.362 de lei. Raziile au fost organizate pe întreg teritoriul raionului Nisporeni, cu scopul
Acum 4 ore
12:20
Curenții oceanici se schimbă și produc fenomene meteo extreme, iar cercetătorii spun că Europa va fi direct afectată # SafeNews
Un sistem uriaș de curenți oceanici rotativi din nordul Atlanticului se comportă extrem de ciudat, posibil pentru că se apropie de un punct critic, arată o nouă analiză bazată pe studiul cochiliilor de scoici, relatează Live Science. „Este extrem de îngrijorător", a declarat Beatriz Arellano Nava, autoarea principală a studiului și cercetătoare postdoctorală în geografie
12:10
O femeie în vârstă de 42 de ani, nerezidentă, a fost depistată de polițiștii de frontieră și funcționarii vamali din Punctul de Trecere a Frontierei Otaci având asupra sa o cantitate semnificativă de medicamente ce conțin substanțe cu regim de circulație restricționat. Incidentul s-a produs pe sensul de ieșire din Republica Moldova, în timpul controlului
12:00
Miliardar rus supranumit „regele neoficial al biletelor de avion rusești”, arestat pentru o crimă din 1999 # SafeNews
Ibraghim Suleimanov, 58 de ani, un miliardar influent din Daghestan, a fost reținut la Moscova, pe 2 octombrie, fiind suspectat de o crimă comisă în urmă cu 25 de ani, scriu agenția rusă de stat TASS, Realitatea Caucazului și Life. El a fost plasat în arest preventiv pentru două luni. Suleimanov este suspectat de implicare
11:50
CEC: Mâine este ultima zi pentru depunerea candidaturilor la alegerile locale noi din noiembrie # SafeNews
Comisia Electorală Centrală informează că mâine, 7 octombrie 2025, se încheie termenul limită pentru depunerea dosarelor de înregistrare a candidaților la alegerile locale noi, programate pe 16 noiembrie. Potrivit CEC, dosarele trebuie depuse la consiliile electorale de circumscripție din localitățile unde se vor organiza scrutinurile. Pentru pozițiile de consilier local, listele candidaților trebuie să fie
11:40
Moldova a strălucit la Campionatul European de Taekwondo pentru țările mici din Riga, Letonia, cucerind 7 medalii # SafeNews
Republica Moldova a obținut rezultate impresionante la Campionatul European de Taekwondo dedicat țărilor mici, desfășurat recent în Riga, Letonia. Sportivii moldoveni au cucerit un total de șapte medalii: o medalie de aur, trei de argint și trei de bronz, demonstrând astfel talentul și valoarea pe scena continentală. La categoria seniori, Artiom Roșca a fost vedeta
11:30
Bărbat din Drochia, condamnat la aproape 20 de ani pentru că și-a omorât mama vitregă cu șase lovituri de obiect ascuțit # SafeNews
Un bărbat în vârstă de 63 de ani din raionul Drochia a fost condamnat la 19 ani și 6 luni de închisoare pentru omorul mamei sale vitrege. Fapta s-a petrecut în dimineața zilei de 6 decembrie 2024, când, aflat în stare de ebrietate, inculpatul s-a dus în gospodăria femeii de 72 de ani, cu care
11:20
Criză fără sfârșit în Franța: noul premier Sébastien Lecornu a demisionat în mod neașteptat, înainte de a-și începe cu adevărat mandatul. Ce urmează # SafeNews
Premierul Lecornu a fost desemnat de președintele Emmanuel Macron în urmă cu doar o lună și a devenit deja ținta criticilor din toate părțile, înainte de a renunța la funcție luni dimineață, scriu Le Monde și AFP. Prim-ministrul Sébastien Lecornu și-a prezentat luni demisia, iar Emmanuel Macron a acceptat-o, a anunțat luni Palatul Elysée într-un
11:10
LIVE // Evenimentul de lansare a campaniei naționale „Stop Investițiilor False!”, un apel ferm la vigilență în fața escrocheriilor online # SafeNews
LIVE // Evenimentul de lansare a campaniei naționale „Stop Investițiilor False!", un apel ferm la vigilență în fața escrocheriilor online
11:00
Bărbat în stare extrem de gravă, după ce a refuzat să servească cu o țigară un minor, la Ciocana # SafeNews
Un bărbat a ajuns la spital în stare extrem de gravă, după ce a fost snopit în bătaie de către un minor. Cazul a avut loc în dimineața zilei de duminică, 05 octombrie, în jurul orei 06:20, în proximitatea unui local de pe strada Mircea cel Bătrîn din sectorul Ciocana, transmite SafeNews.md cu referire la
11:00
LIVE // Ședința operativă a serviciilor Primăriei Chișinău din 6 octombrie 2025
10:40
Trei persoane, judecate pentru trimiterea ilegală a moldovenilor la muncă în Italia, cu acte românești false # SafeNews
Trei persoane din raioanele Călărași și Strășeni au fost trimise în judecată pentru organizarea migrației ilegale spre Italia, printr-o schemă de falsificare a cărților de identitate românești. Aceștia ar fi facilitat plecarea mai multor moldoveni la muncă în străinătate, prezentându-le oportunități avantajoase, dar bazate pe documente false. Cazul a avut loc la sfârșitul anului 2021,
10:30
Moldovean căutat pentru tentativă de răpire a unui minor în Slovacia, reținut la frontiera română # SafeNews
Un bărbat în vârstă de 36 de ani, cetățean al Republicii Moldova, căutat internațional pentru tentativă de răpire a unui minor pe teritoriul Slovaciei, a fost reținut în Punctul de Trecere a Frontierei Albița de polițiștii de frontieră români. Persoana s-a prezentat la controlul de frontieră în dimineața zilei de 5 octombrie, în jurul orei
Acum 6 ore
10:20
Cancelarul german Friedrich Merz se aşteaptă ca în Germania să fie introdus în cele din urmă un serviciu militar obligatoriu, dar este de acord ca pentru început acest serviciu să fie pe bază de voluntariat, relatează luni dpa. Merz a făcut aceste comentarii duminică, într-un interviu pe postul public de televiziune ARD. „Susţin ceea ce
10:10
FOTO // Bărbat prins construind ilegal un bazin acvatic pe terenul său din Soroca, sancționat de inspectorii de mediu # SafeNews
O construcție ilegală aunui bazin acvatic neautorizat a fost descoperită de inspectorii de mediu în satul Căinarii Vechi, raionul Soroca, în timpul unui control desfășurat pentru verificarea modului în care sunt utilizate și protejate resursele de apă din regiune. Potrivit autorităților, bazinul a fost amenajat pe un teren privat, fără a respecta reglementările de mediu
09:50
VIDEO // Un tânăr a plutit în derivă 38 de ore pe un ski-jet, în Atlantic: cum a fost salvat # SafeNews
Un bărbat de 27 de ani a supraviețuit în mod miraculos după ce a plutit pe un ski-jet timp de aproape 38 de ore în Oceanul Atlantic, în largul coastei Gran Canaria. Layonel Ramirez Collado a fost găsit de o echipă de salvare în a treia zi de căutări, epuizat, dar în viață, relatează cotidianul
09:40
Rețea de prostituție cu minore, creată pentru oligarhii lui Vladimir Putin: „Ne promitea că ne bagă la facultate” # SafeNews
O rețea de proxeneți din Rusia recruta minore pentru a oferi servicii sexuale unor clienți bogați și influenți. Potrivit unei investigații a portalului independent Verstka, printre clienți s-ar fi numărat oligarhii Oleg Deripaska și Aleksandr Usov, dar și oameni de afaceri străini, care plăteau milioane de ruble. Cu toții au scăpat de răspundere. Apropiat al
09:30
Republica Moldova a aderat oficial la Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA): Transferuri mai rapide și mai ieftine în euro # SafeNews
Începând cu 6 octombrie 2025, Republica Moldova a devenit membră operațională a Zonei Unice de Plăți în Euro (SEPA), un sistem paneuropean care facilitează plățile în euro între țările participante în condiții egale de cost și siguranță, indiferent de frontiere. Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, a declarat că integrarea în SEPA reprezintă un
09:00
Atac ucrainean masiv cu sute de drone asupra Rusiei, mai ales în zona Mării Negre și Crimeei # SafeNews
Rusia a afirmat luni dimineață că peste noapte a interceptat 251 de drone ucrainene, mai ales în zona Mării Negre, ceea ce înseamnă că acesta a a fost unul dintre cele mai ample atacuri aeriene ucrainene din cei trei ani și jumătate de război, transmit AFP și Reuters. Din acest total neobișnuit de mare, 40
08:50
Polițiștii de frontieră au identificat, în decursul săptămânii trecute, 17 cazuri de documente de călătorie care prezentau semne vădite de falsificare. Descoperirile au fost făcute în punctele de trecere a frontierei, atât la intrarea, cât și la ieșirea din Republica Moldova. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate la:• PTF Leușeni – 6 cazuri• PTF
08:40
Eșec în justiție pentru Donald Trump: O judecătoare a blocat trimiterea Gărzii Naționale în cel mai mare oraș din Oregon # SafeNews
Un judecător federal din Oregon a oprit duminică, temporar, administrația lui Donald Trump să trimită trupe ale Gărzii Naționale pentru a menține ordinea în Portland, Oregon, un eșec pentru președintele care încearcă să trimită armata în mai multe orașe, în ciuda opoziției liderilor democrați, transmite Reuters. Decizia judecătoarei district
08:30
Premiile Nobel vor fi anunţate începând de luni. Sunt considerate printre cele mai prestigioase distincţii din lume pentru realizări în medicină, fizică, chimie, literatură, economie şi pace. Câştigătorii se vor alătura panteonului laureaţilor Nobel, de la Albert Einstein la Maica Tereza. Pentru premiul pentru pace, preşedintele american Donald Trump a fost nominalizat de mai multe […] Articolul Săptămâna Premiilor Nobel. Care e programul din acest an apare prima dată în SafeNews.
Acum 8 ore
08:20
Un moldovean de 31 de ani, tată a doi copii, a murit la muncă în Italia în urma unei explozii. Alți doi muncitori, răniți # SafeNews
Vasile Bujac, muncitor moldovean, în vârstă de 31 de ani, a murit în urma unei explozii produse la un rezervor de gaz petrolier lichefiat (GPL) care a avut loc într-un centru de dezmembrări auto din localitatea Pomigliano d’Arco, provincia Napoli, Italia. Bărbatul, rezident în localitatea italiană Casalnuovo, era căsătorit și lasă în urma sa două […] Articolul Un moldovean de 31 de ani, tată a doi copii, a murit la muncă în Italia în urma unei explozii. Alți doi muncitori, răniți apare prima dată în SafeNews.
08:20
Atac armat la Sydney: 20 de răniți. Ce spune poliția australiană despre posibilitatea unui act terorist # SafeNews
Un bărbat se află în arest după ce ar fi tras până la o sută de gloanţe pe o stradă aglomerată din Sydney, Australia, rănind 20 de persoane. Poliţia a exclus luni orice legătură cu terorismul sau cu activităţile unor bande, relatează AFP. Poliţia a fost chemată duminică seara pe o stradă din zona Inner […] Articolul Atac armat la Sydney: 20 de răniți. Ce spune poliția australiană despre posibilitatea unui act terorist apare prima dată în SafeNews.
08:00
Casa Albă: Vor începe concedierile în masă dacă negocierile privind shutdown-ul „nu duc nicăieri” # SafeNews
Administraţia Trump va începe concedieri în masă ale angajaţilor federali dacă preşedintele Donald Trump decide că negocierile cu democraţii din Congres pentru a pune capăt blocajului guvernamental „nu duc nicăieri”, a declarat duminică un înalt oficial al Casei Albe, relatează Reuters. În condiţiile în care shutdown-ul a intrat în a cincea zi, directorul Consiliului Economic […] Articolul Casa Albă: Vor începe concedierile în masă dacă negocierile privind shutdown-ul „nu duc nicăieri” apare prima dată în SafeNews.
07:50
Europarlamentarul român Victor Negrescu a inițiat o petiție pentru deschiderea negocierilor de aderare a Moldovei la UE # SafeNews
Europarlamentarul român Victor Negrescu a inițiat o petiție prin care solicită deschiderea imediată a negocierilor de aderare pe capitole între Republica Moldova și Uniunea Europeană. Demersul este sprijinit de 55 de eurodeputați din 19 țări membre, reprezentând principalele familii politice democratice din Parlamentul European, scrie realitatea.md. Scrisoarea comună, adresată președintelui Consiliului European, António Costa, evidențiază […] Articolul Europarlamentarul român Victor Negrescu a inițiat o petiție pentru deschiderea negocierilor de aderare a Moldovei la UE apare prima dată în SafeNews.
07:40
Pe versantul estic al Everestului, aproximativ 1.000 de persoane au rămas blocate din cauza ninsorii abundente. Potrivit publicației, viscolul a început sâmbătă, 4 octombrie. Vizibilitatea a scăzut sub un metru, iar zăpada a acoperit porțiunile cheie ale traseului. De asemenea, corturile turiștilor au fost acoperite de zăpadă. „Conform unor statistici incomplete, pe întreg traseul ar […] Articolul Circa 1.000 de persoane, blocate pe Everest din cauza ninsorii apare prima dată în SafeNews.
07:30
Un înalt responsabil al Hamas a afirmat duminică că mişcarea islamistă palestiniană doreşte să ajungă la un acord pentru a pune capăt războiului şi a proceda „imediat” la un schimb de prizonieri cu Israelul, potrivit AFP. Negociatorii israelieni şi ai Hamas trebuie să precizeze detaliile în cadrul discuţiilor prevăzute duminică în Egipt, menite să pună […] Articolul Hamas doreşte un acord şi să înceapă „imediat” schimbul de prizonieri (responsabil) apare prima dată în SafeNews.
07:20
Serviciul de Securitate al Georgiei a dejucat un plan de diversiune cu explozibili în ziua alegerilor. # SafeNews
Serviciul de Securitate de Stat al Georgiei a anunțat că a confiscat arme, muniții și explozibili care, potrivit instituției, urmau să fie folosite într-o acțiune de diversiune în ziua alegerilor din 4 octombrie. Ofițerii Serviciului de Securitate au „neutralizat un grup de persoane” care ar fi plănuit să organizeze o diversiune în centrul Tbilisiului. Cetățeanul […] Articolul Serviciul de Securitate al Georgiei a dejucat un plan de diversiune cu explozibili în ziua alegerilor. apare prima dată în SafeNews.
07:10
Reconfirmarea parcursului european al Republicii Moldova, prin votul din 28 septembrie, readuce în atenție scenariile privind aderarea la Uniunea Europeană. Liderii europeni subliniază că este nevoie de un răspuns pe măsură din partea UE, însă procesul de integrare rămâne complicat de o serie de obstacole majore cu care statul se confruntă. „Ne dorim să aderăm […] Articolul Presa din România: Care sunt scenariile aderării Moldovei la UE apare prima dată în SafeNews.
07:00
Fost ministru al Apărării în Republica Moldova, Anatol Şalaru a avertizat, în emisiunea lui Vitalie Cojocari de la Euronews, că Rusia îşi construieşte „o armată în România”, capabilă să submineze statul din interior. „Uitaţi-vă la ce a declarat Mihail Neamţu, că Rusia trebuie să lovească cu un Oreşnik Ucraina, ca să îşi termine ăştia rezistenţa! […] Articolul Avertismentul lui Anatol Şalaru: Rusia construieşte o armată în România apare prima dată în SafeNews.
06:50
Activistă Greta Thunberg a declarat oficialilor suedezi că este supusă unui tratament dur în custodia israeliană după reţinerea şi îndepărtarea ei dintr-o flotilă care transporta ajutoare către Gaza, potrivit corespondenţei văzute de Guardian. Conform corespondenţei, forţele israeliene sunt, de asemenea, acuzate de un alt deţinut că ar fi făcut fotografii în care Thunberg ar fi […] Articolul Israelul, acuzat că a ținut-o pe Greta Thunberg într-o celulă infestată apare prima dată în SafeNews.
06:40
Partidul Democrația Acasă nu va beneficia de alocații de la stat până în noiembrie 2027, după ce Comisia Electorală Centrală a sancționat astăzi formațiunea cu retragerea subvențiilor de la buget pentru încă 12 luni. În aceeași ședință, CEC a decis ca foștii candidați independenți la alegerile parlamentare din 28 septembrie, Andrei Năstase și Tatiana Crețu, […] Articolul Partidul lui Costiuc rămâne fără alocații de la stat pentru încă un an apare prima dată în SafeNews.
06:30
CEC a aprobat raportul privind rezultatele alegerilor parlamentare și distribuirea mandatelor în noul Legislativ # SafeNews
Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat raportul cu privire la rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Autoritatea electorală a stabilit numărul de mandate de deputat în Parlamentul R. Moldova obținut de concurenții electorali. Astfel, cele 101 locuri în Parlament vor fi distribuite după cum urmează: Comisia Electorală Centrală expediază raportul cu privire la rezultatul alegerilor […] Articolul CEC a aprobat raportul privind rezultatele alegerilor parlamentare și distribuirea mandatelor în noul Legislativ apare prima dată în SafeNews.
Acum 12 ore
06:20
Putin amenință că va rupe relațiile cu SUA, dacă Washingtonul îi va da Ucrainei rachete Tomahawk # SafeNews
La mai puțin de două luni de la întâlnirea dintre președintele american Donald Trump și Putin la summitul din Alaska, pacea pare și mai îndepărtată, având în vedere avansarea forțelor ruse în Ucraina, zvonurile privind zborul dronelor ruse în spațiul aerian al NATO și discuțiile actuale ale Washingtonului privind participarea directă la atacuri în adâncul […] Articolul Putin amenință că va rupe relațiile cu SUA, dacă Washingtonul îi va da Ucrainei rachete Tomahawk apare prima dată în SafeNews.
06:10
Autoritățile din Lituania au descoperit ce se afla în baloanele care au pătruns în spațiul aerian al țării și au blocat ore întregi aeroportul din Vilnius # SafeNews
Până la 25 de baloane cu aer cald de mici dimensiuni au intrat sâmbătă seara în spațiul aerian al Lituaniei și au determinat închiderea aeroportului din Vilnius, provocând întârzieri de mai multe ore, au anunțat autoritățile, citate de Hotnews. Potrivit Centrului Național de Management al Crizelor, baloanele au perturbat 30 de zboruri, afectând aproximativ 6.000 […] Articolul Autoritățile din Lituania au descoperit ce se afla în baloanele care au pătruns în spațiul aerian al țării și au blocat ore întregi aeroportul din Vilnius apare prima dată în SafeNews.
Ieri
12:10
România va continua să sprijine construcția infrastructurii de transport, de importanță strategică pentru Republica Moldova, cu ajutorul UE. Despre acest lucru s-a discutat în cadrul întrevederii de la București dintre ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova, Vladimir Bolea, și ministrul Transporturilor și Infrastructurii al României, Ciprian Șerban. Ministrul român l-a felicitat pe omologul […] Articolul România va sprijini construcția infrastructurii strategice de transport pentru Moldova apare prima dată în SafeNews.
12:00
Curtea de Apel București a dispus prelungirea măsurii arestului preventiv față de Alexandru Bălan, fost șef adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) al Republicii Moldova, pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu 10 octombrie și până la 8 noiembrie 2025, inclusiv, scrie evz.ro. Potrivit hotărârii, instanța a admis propunerea formulată de DIICOT, care instrumentează […] Articolul Alexandru Bălan, fost adjunct al SIS Moldova, rămâne în arest preventiv încă 30 de zile apare prima dată în SafeNews.
11:50
Alegeri parlamentare în Cehia. Liderul partidului populist ANO, Andrej Babis, și-a proclamat victoria # SafeNews
Partidul ANO (Acțiunea Cetățenilor Nemulțumiți),partid populist de dreapta, condus de miliardarul Andrej Babis, a obținut 35% din voturi la alegerile parlamentare din Cehia, care au avut loc vineri și sâmbătă, anunță agenția Reuters. Formațiunea miliardarului și fostului prim ministru Andrej Babis a obținut un rezultat peste așteptări. Partidul ANO va încerca să conducă un guvern […] Articolul Alegeri parlamentare în Cehia. Liderul partidului populist ANO, Andrej Babis, și-a proclamat victoria apare prima dată în SafeNews.
11:40
Un nou ciclon lovește România, începând de duminică. Ploi abundente revin și în țara noastră # SafeNews
În România, de duminică noaptea revin ploile. Sunt aduse de un nou ciclon format în Mediterană, care va intra în țara vecină. Astfel, românii se vor confrunta cu un nou episod de vreme severă. De asemenea, și în Republica Moldova meteorologii au anunțat precipitații pe arii extinse, izolat abundente, însoțite de descărcări electrice, de mâine, 6 octombrie. […] Articolul Un nou ciclon lovește România, începând de duminică. Ploi abundente revin și în țara noastră apare prima dată în SafeNews.
11:30
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat că toate întreprinderile trebuiau să finalizeze pregătirile pentru sezonul de încălzire până la 5 octombrie, iar pentru malul stâng al Nistrului este prevăzut un mecanism de rezervă pentru achiziția de gaze cu sprijinul UE. „Companiile au avut instrucții clare, strategii pentru a cumpăra gazul, energia electrică, pentru a rezerva […] Articolul Junghietu: UE va asigura achiziția de gaze pentru Transnistria în caz de întreruperi apare prima dată în SafeNews.
