DOC// Criminalitatea crește, iar statul are un deficit de peste 70% pentru programul de combatere
Omniapres, 6 octombrie 2025 14:10
În perioada 2022–2024, grupările criminale organizate au comis în Republica Moldova 889 de infracțiuni, ceea ce reprezintă o creștere de peste 342%. În total, în anul 2024 au fost înregistrate 24,6 mii de infracțiuni, cu 2,5% mai mult decât în anul precedent. Datele sunt prezentate în proiectul Hotărârii Guvernului privind aprobarea Programului național de prevenire […] The post DOC// Criminalitatea crește, iar statul are un deficit de peste 70% pentru programul de combatere appeared first on Omniapres.
Acum 30 minute
14:10
Acum o oră
13:40
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, evită deocamdată să ofere un răspuns clar în legătură cu viitorul său politic, după ce Blocul Electoral ”Alternativa”, pe care l-a condus la alegerile parlamentare din 28 septembrie, a obținut 7,9% din voturi și 8 mandate de deputat în noul Parlament. Întrebat dacă intenționează să renunțe la funcția de primar […] The post VIDEO // Va merge Ceban în Parlament? Ce spune edilul despre planurile sale de viitor appeared first on Omniapres.
Acum 2 ore
13:10
Evghenia Guțul, mesaj din detenție pentru protestatari: ”Nu vă puneți sănătatea în pericol” # Omniapres
Bașcana Găgăuziei, Evghenia Guțul, aflată în detenție, a transmis prin intermediul avocaților un mesaj public către susținătorii săi, rugându-i să înceteze mitingurile organizate zilnic în fața Penitenciarului nr. 13 din Chișinău. „Din toată inima vă mulțumesc că veniți zilnic la penitenciarul nr. 13 și mă susțineți pe mine și pe ceilalți camarazi prin prezența voastră. […] The post Evghenia Guțul, mesaj din detenție pentru protestatari: ”Nu vă puneți sănătatea în pericol” appeared first on Omniapres.
12:40
VIDEO // Noi detalii despre reținerea lui Țuțu. Șeful IGP: ”S-a gândit că este mai deștept decât toate organele de drept din Moldova” # Omniapres
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu, aflat în prezent în arest preventiv, este cercetat în mai multe dosare penale pentru trecerea ilegală a frontierei și trafic de influență, atât în Republica Moldova, cât și în alte state. Informația a fost făcută publică de șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, care a oferit detalii despre […] The post VIDEO // Noi detalii despre reținerea lui Țuțu. Șeful IGP: ”S-a gândit că este mai deștept decât toate organele de drept din Moldova” appeared first on Omniapres.
Acum 4 ore
12:00
VIDEO // Ion Ceban despre remanieri la Primărie: „Rezultatele trebuie să corespundă așteptărilor cetățenilor” # Omniapres
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a venit cu primele declarații publice după remanierile recente din cadrul Primăriei. Edilul a sugerat că procesul de reorganizare este în desfășurare și că alte modificări urmează să fie anunțate în scurt timp. „La moment, au fost inițiate mai multe procese interne de reorganizare. Este o etapă firească, iar ceea […] The post VIDEO // Ion Ceban despre remanieri la Primărie: „Rezultatele trebuie să corespundă așteptărilor cetățenilor” appeared first on Omniapres.
11:40
Fără gaz natural în mai multe localități din municipiul Chișinău, în perioada 6–10 octombrie # Omniapres
Primăria municipiului Chișinău informează că, în perioada 6 octombrie, începând cu ora 09:00, până pe 10 octombrie, va fi întreruptă livrarea gazelor naturale în mai multe localități și străzi din municipiu, din cauza unor lucrări programate. Întreruperea va afecta atât consumatorii casnici, cât și pe cei noncasnici din satul Budești și comuna Cruzești, unde toți […] The post Fără gaz natural în mai multe localități din municipiul Chișinău, în perioada 6–10 octombrie appeared first on Omniapres.
11:20
Sébastien Lecornu a demisionat din funcția de prim-ministru al Franței. Abia își anunțase cabinetul # Omniapres
Sebastien Lecornu și-a prezentat, luni, demisia care a fost acceptată de Emmanuel Macron, devenind astfel premierul cu cel mai scurt mandat din istoria Franței, după doar 27 de zile de la nominalizare. Demisia sa a fost neașteptată și fără precedent și marchează o agravare a crizei politice din Franța. Acțiunile franceze au înregistrat o scădere […] The post Sébastien Lecornu a demisionat din funcția de prim-ministru al Franței. Abia își anunțase cabinetul appeared first on Omniapres.
11:10
Un nou instrument util pentru cititorii interesați de actualitate și pentru profesioniștii din mass-media a fost lansat recent în Republica Moldova. Este vorba despre stirilezilei.md, un agregator de știri care colectează și afișează în timp real titlurile celor mai importante publicații de presă din țară. Platforma oferă utilizatorilor posibilitatea de a vizualiza rapid cele mai […] The post A fost lansat un nou agregator de știri din Republica Moldova – stirilezilei.md appeared first on Omniapres.
10:30
Peste 150 de participanți, așteptați la Forumul Național al Asociațiilor de Locatari de la Chișinău # Omniapres
Peste 150 de reprezentanți ai autorităților publice, lideri ai asociațiilor de locatari, experți juridici, instituții financiare, organizații internaționale și din sectorul privat se reunesc la Chișinău pentru Forumul Național al Asociațiilor de Locatari din Moldova. Evenimentul are loc pe 9 octombrie și este organizat de Centrul Național pentru Energie Durabilă (CNED), în parteneriat cu PNUD […] The post Peste 150 de participanți, așteptați la Forumul Național al Asociațiilor de Locatari de la Chișinău appeared first on Omniapres.
Acum 6 ore
10:10
Republica Moldova devine de astăzi, 6 octombrie 2025, parte operațională a Zonei Unice de Plăți în Euro (SEPA – Single Euro Payments Area) – infrastructura care reunește 41 de țări europene și oferă cetățenilor și companiilor transferuri în euro rapide, sigure și la costuri reduse, chiar zero. „Integrarea Moldovei în SEPA este un moment istoric […] The post De azi, transferurile în euro din și spre Moldova devin mai rapide și mai ieftine appeared first on Omniapres.
10:10
LIVE // Conferință de presă cu tema „Radiografia spațiului informațional înainte de alegerile parlamentare din 2025” # Omniapres
The post LIVE // Conferință de presă cu tema „Radiografia spațiului informațional înainte de alegerile parlamentare din 2025” appeared first on Omniapres.
09:40
VIDEO // Șeful IGP: Vladimir Plahotniuc este izolat în Penitenciarul nr. 13 și nu are contact cu Andronachi sau Țuțu # Omniapres
Fostul lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, aflat la Penitenciarul nr. 13 din Chișinău, nu are acces să se vadă cu alți foști colegi de ai săi. Este vorba de Vladimir Andronachi și Constantin Țuțu, a declarat șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, în cadrul unei emisiuni de la TV8. Totodată, șeful IGP a […] The post VIDEO // Șeful IGP: Vladimir Plahotniuc este izolat în Penitenciarul nr. 13 și nu are contact cu Andronachi sau Țuțu appeared first on Omniapres.
09:10
Curtea de Apel București prelungește arestul preventiv pentru fostul adjunct SIS, Alexandru Bălan # Omniapres
Curtea de Apel București a dispus prelungirea măsurii arestului preventiv față de Alexandru Bălan, fost șef adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) al Republicii Moldova, pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu 10 octombrie și până la 8 noiembrie 2025, inclusiv, scrie evz.ro. Potrivit hotărârii, instanța a admis propunerea formulată de […] The post Curtea de Apel București prelungește arestul preventiv pentru fostul adjunct SIS, Alexandru Bălan appeared first on Omniapres.
Acum 8 ore
07:10
O zi cu energie intensă și transformări importante. Apar oportunități neașteptate în carieră, reconciliere în dragoste și momente de claritate care pot deschide drumuri noi. Universul răsplătește curajul și sinceritatea — tot ce faceți azi cu inima se va întoarce în bine. BALANȚĂ Se anunță o zi norocoasă pentru planurile de viitor — o propunere […] The post Horoscop 6 octombrie 2025. Zodia care își schimbă destinul printr-o decizie curajoasă appeared first on Omniapres.
Mai mult de 2 zile în urmă
09:50
Condiții meteo: Primăria Chișinău cheamă locuitorii sâmbătă să folosească mai mult transportul public # Omniapres
Primăria Capitalei îndeamnă locuitorii Chișinăului să folosească astăzi transportul public și mai puțin mașinile personale. Îndemnul vine în contextul codului galben de ploi puternice, emis de meteorologi pentru sâmbătă. Autoritățile locale recomandă șoferilor să nu parcheze pe marginea străzilor, pe trotuare și sub copacii bătrâni, pentru a evita aglomerarea traficului și a permite, în caz […] The post Condiții meteo: Primăria Chișinău cheamă locuitorii sâmbătă să folosească mai mult transportul public appeared first on Omniapres.
09:30
Detalii despre reținerea lui Țuțu: a încercat să mituiască polițiști de frontieră că să intre în țară # Omniapres
Poliția a oferit detalii suplimentare despre reținerea fostului deputat democrat Constantin Țuțu, aflat în căutare și care figurează într-o cauză penală pornită pe faptul traversării ilegale a frontierei de stat. ”În ultima perioadă, acesta s-a aflat pe teritoriul din stânga Nistrului, iar după ce a aflat cǎ este vizat într-o cauza penală pornită pe acest […] The post Detalii despre reținerea lui Țuțu: a încercat să mituiască polițiști de frontieră că să intre în țară appeared first on Omniapres.
09:20
Ziua aduce energie bună, vești frumoase și dorința de a evada din cotidian. Unele zodii se bucură de momente relaxante alături de familie, în timp ce altele primesc o surpriză care le-ar putea trimite direct într-o escapadă binemeritată. BALANȚĂ O să vă bucurați de prezența unor oameni care țin la voi și o să povestiți […] The post Horoscop 4 octombrie 2025. Zodia care își face bagajele pentru o vacanță de vis appeared first on Omniapres.
3 octombrie 2025
18:10
Câștigătorii din acest an ai Premiului Național au fost selectați în cadrul ședinței Comisiei pentru decernarea Premiului Național, prezidată de prim-ministrul Dorin Recean. Pentru ediția 2025 au fost prezentate 26 de dosare, ce reflectă performanțele obținute pe parcursul anului trecut în domeniile artă, știință, literatură, cinematografie, cultură, medicină și sport. Premierul Dorin Recean a evidențiat […] The post Au fost desemnați câștigătorii Premiului Național 2025 în valoare de 100 000 de lei appeared first on Omniapres.
18:00
Fosta deputată PAS, Olesea Stamate, a comentat decizia Comisiei Electorale Centrale privind partidul Democrația Acasă, menționând că instituția trebuie să manifeste aceeași exigență și față de formațiunea de guvernare. „CEC va transmite Curții Constituționale constatările sale privind Democrația Acasă – bloc electoral camuflat, promovare pe TikTok, cheltuieli neraportate. OK. Notăm. În acest caz, CEC și […] The post Olesea Stamate: „CEC trebuie să aibă aceeași abordare și față de PAS” appeared first on Omniapres.
17:40
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o alertă de cod galben de vreme instabilă pentru o mare parte a teritoriului Republicii Moldova. Potrivit meteorologilor, începând din noaptea de 4 octombrie și până la ora 17:00, sunt așteptate ploi puternice în mai multe regiuni ale țării. Cantitățile de precipitații estimate vor fi cuprinse între 15 și […] The post Atenționare meteo: ploi puternice în vestul țării pe 4 octombrie appeared first on Omniapres.
17:40
Curtea Constituțională va decide dacă validează mandatele Partidului „Democrația Acasă”. CEC a retras finanțarea de stat pentru un an # Omniapres
Curtea Constituțională urmează să decidă dacă validează sau nu mandatele obținute de Partidul Politic „Democrația Acasă” (PPDA) în urma alegerilor parlamentare din 28 septembrie, după ce Comisia Electorală Centrală (CEC) a constatat încălcări repetate ale legislației electorale de către această formațiune. În ședința publică de astăzi, CEC a luat act de sesizarea Inspectoratului Național de […] The post Curtea Constituțională va decide dacă validează mandatele Partidului „Democrația Acasă”. CEC a retras finanțarea de stat pentru un an appeared first on Omniapres.
17:10
Două persoane au suferit intoxicație cu monoxid de carbon, iar alta și-a pierdut viața în urma unor incendii. Primul caz a fost înregistrat în după amiaza zilei de 02 octombrie 2025 într-o locuință din satul Dămășcani, raionul Rîșcani. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 18:45. La fața locului au fost îndreptate trei […] The post Tragedie în Anenii Noi: Un bărbat a fost găsit mort în casa cuprinsă de flăcări appeared first on Omniapres.
16:30
Româncă din Italia prinsă în aroport cu 1,4 kg de doguri în stomac. Cum a ajuns să fie descoperită # Omniapres
O româncă a fost arestată pe aeroportul Orio al Serio din Bergamo, Italia, după ce vameșii au descoperit că transporta aproape 1,4 kilograme de substanțe ilegale ascunse în corpul său. Femeia avea în stomac 120 de capsule de plastic. Femeia, în vârstă de 46 de ani, de origine română, era vânzătoare ambulantă de haine și […] The post Româncă din Italia prinsă în aroport cu 1,4 kg de doguri în stomac. Cum a ajuns să fie descoperită appeared first on Omniapres.
16:00
VIDEO // Olesea Stamate denunță lipsa de democrație: „Frica a fost exploatată brutal în campania electorală” # Omniapres
Olesea Stamate, fosta deputată PAS și candidată independentă la recentele alegeri parlamentare, acuză guvernarea că a transformat frica într-o armă electorală, ceea ce compromite democrația din Republica Moldova. „A spune că se exploatează sentimentul de frică și într-un mod brutal ați exploatat sentimentul de frică nu înseamnă a neglija un potențial pericol. Eu sunt conștientă […] The post VIDEO // Olesea Stamate denunță lipsa de democrație: „Frica a fost exploatată brutal în campania electorală” appeared first on Omniapres.
15:40
VIDEO // 7 kilograme de droguri sintetice în valoare de 4,5 mil. lei, confiscate în Chișinău. Doi bărbați, reținuți # Omniapres
Ofițerii Inspectoratului de Poliție Botanica, în colaborare cu procurorii, au destructurat o rețea specializată în distribuția drogurilor sintetice. În cadrul operațiunii, doi bărbați cu vârstele de 37 și 38 de ani, locuitori ai capitalei, au fost reținuți, fiind suspectați de deținere și transportare a substanțelor narcotice în proporții deosebit de mari, cu scop de comercializare. […] The post VIDEO // 7 kilograme de droguri sintetice în valoare de 4,5 mil. lei, confiscate în Chișinău. Doi bărbați, reținuți appeared first on Omniapres.
15:10
Primăria municipiului Chișinău califică drept false informațiile apărute în presă cu privire la pretinsa demitere a pretorului sectorului Botanica, Diana Guba. „Informațiile apărute în presă referitoare la demiterea doamnei Diana Guba sunt false. Îndemnăm reprezentanții mass-media să trateze cu responsabilitate aceste subiecte și să evite interpretările speculative”, se arată într-un comunicat emis de instituție. Reacția […] The post Primăria Chișinău dezminte demiterea pretorului sectorului Botanica, Diana Guba appeared first on Omniapres.
15:10
The post LIVE // CEC decide daca Vasile Costiuc ajunge în Parlament appeared first on Omniapres.
14:30
VIDEO // Artur Mija, ales deputat pe lista PAS, nu va merge în Parlament. Igor Grosu: „Rămâne membru al partidului” # Omniapres
Artur Mija, deși ales deputat pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) în urma alegerilor parlamentare din 28 septembrie, nu va merge în Parlament. Anunțul a fost făcut de liderul PAS, Igor Grosu, în cadrul unei emisiuni de la Jurnal TV, comentând decizia lui Mija de a pleca din funcțiile de secretar general al Guvernului […] The post VIDEO // Artur Mija, ales deputat pe lista PAS, nu va merge în Parlament. Igor Grosu: „Rămâne membru al partidului” appeared first on Omniapres.
14:20
Constantin Țuțu, plasat în izolator pentru 72 de ore. PCCOCS: „Acțiunile procesuale sunt în desfășurare” # Omniapres
Fostul deputat PDM Constantin Țuțu, reținut în seara zilei de joi, 2 octombrie, la vama Vulcănești, a fost plasat în izolator pentru 72 de ore, pentru traversarea ilegală a frontierei Republicii Moldova. Despre aceasta a declarat purtătorul de cuvânt al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității și Cauze Speciale, Emil Gaitur, scrie Unimedia.info. ”Acțiunile procesual-penale sunt în […] The post Constantin Țuțu, plasat în izolator pentru 72 de ore. PCCOCS: „Acțiunile procesuale sunt în desfășurare” appeared first on Omniapres.
13:30
Prețul benzinei se va reduce până la 23,07 lei/litru, iar cel al motorinei standard va ajunge la 19,87 lei/litru, în perioada 4–6 octombrie 2025, potrivit noilor plafonări stabilite de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Scăderea este de 6 bani pentru benzină și 5 bani pentru motorină comparativ cu perioada precedentă. ANRE anunță că […] The post Benzina și motorina se ieftinesc ușor: ANRE anunță noile prețuri appeared first on Omniapres.
13:10
Vladimir Bolocan a demisionat din funcția de șef adjunct al Direcției Asistență Medicală și Socială # Omniapres
Vladimir Bolocan, șef adjunct al Direcției Generale Asistență Medicală și Socială din cadrul Primăriei municipiului Chișinău, a anunțat că și-a depus cererea de demisie din funcție în data de 2 octombrie, după doi ani de activitate. Într-o postare publicată pe rețelele de socializare, Bolocan a ținut să clarifice că plecarea sa nu a fost impusă […] The post Vladimir Bolocan a demisionat din funcția de șef adjunct al Direcției Asistență Medicală și Socială appeared first on Omniapres.
12:30
Fost primar din Glodeni, cercetat penal de CNA pentru sustragerea documentației apeductului local # Omniapres
Un fost primar al unei localități din raionul Glodeni este vizat într-un dosar penal aflat în curs de investigare de către Centrul Național Anticorupție (CNA), sub conducerea Procuraturii Bălți, oficiul principal. Cazul este instrumentat în baza art. 360 alin. (1) din Codul penal al Republicii Moldova, care vizează „luarea, sustragerea, tăinuirea, degradarea sau distrugerea documentelor”. […] The post Fost primar din Glodeni, cercetat penal de CNA pentru sustragerea documentației apeductului local appeared first on Omniapres.
12:10
Liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, a declarat că nu vede motive pentru schimbarea lui Dorin Recean din funcția de prim-ministru și că, personal, ar dori să-și continue activitatea în Parlament. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni de la Jurnal TV. ”Nu văd de ce n-ar rămâne Dorin Recean în funcția […] The post Igor Grosu vrea să rămână în Parlament: Cine ar trebui să fie premier? appeared first on Omniapres.
11:40
Începând de luni, 6 octombrie, vor fi emise primele facturi aferente consumului de gaze naturale din luna septembrie. Despre aceasta anunță Energocom Furnizare. Procesul de facturare rămâne neschimbat, iar facturile vor ajunge la consumatori prin aceleași canale utilizate anterior: fie prin poștă, fie prin e-mail, în funcție de opțiunea aleasă. Noua factură vine cu un […] The post Primele facturi de la Energocom, în format nou, vor fi emise începând cu 6 octombrie appeared first on Omniapres.
11:10
După alegerile parlamentare de duminica trecută, partidul fondat de către Maia Sandu, actual președinte al Republicii Moldova a reușit să obțină 55 de mandate. Cu toate acestea, viitoare guvernare poate fi extrem de fragilă. Digi24.ro explică într-o analiză care ar putea fi vulnerabilitățile. Majoritatea PAS este, categoric, o victorie covârșitoare pentru forțele pro-europene și o […] The post Presa de la București: Cum ar putea PAS pierde majoritatea în Parlament appeared first on Omniapres.
10:40
„Termoelectrica” S.A. informează că este pregătită să înceapă furnizarea energiei termice către toate categoriile de consumatori din municipiul Chișinău, în contextul scăderii temperaturilor exterioare. Astfel, pot fi conectate la rețeaua de termoficare instituțiile de educație timpurie, cele de învățământ general, instituțiile medicale și sociale, blocurile locative, dar și agenții economici. Conectarea la serviciile de termoficare […] The post „Termoelectrica” începe furnizarea căldurii pentru toți consumatorii din Chișinău appeared first on Omniapres.
10:10
Un băiat în vârstă de 13 ani, cetățean al Republicii Moldova, a fost transportat de urgență cu un elicopter SMURD de la Iași la Chișinău, în urma unui traumatism toracic care a necesitat intervenție medicală specializată. Operațiunea s-a desfășurat în după-amiaza zilei de 2 octombrie. Potrivit informațiilor oficiale, minorul suferise anterior o intervenție chirurgicală, iar […] The post Un băiat de 13 ani, transportat cu elicopterul SMURD de la Iași la Chișinău appeared first on Omniapres.
09:40
Șefa statului, Maia Sandu, a primit 24 de cadouri protocolare în ultimele trei luni. Potrivit documentului emis de Președinție, valoarea acestora este de aproximativ 57 de mii de lei. Cel mai scump cadou este din partea președintelui Franței, Emmanuel Macron și anume un pix-roller albastru, din alamă, placat cu aur și finisat cu lac natural, […] The post Cadouri de la Macron, Papa Leon și oficiali europeni: ce a primit Maia Sandu appeared first on Omniapres.
09:10
Șeful Poliției de Frontieră despre reținerea lui Constantin Țuțu: „A încercat să intre în țară ocolind vama” # Omniapres
Fostul deputat PDM Constantin Țuțu a încercat să intre în Republica Moldova de pe teritoriul Ucrainei, ocolind procedurile vamale, dar a fost prins de polițiștii de frontieră. Despre aceasta a declarat șeful Poliției de Frontieră, Ruslan Gălușca, pentru TV8. El a fost escortat la Penitenciarul nr. 13. Constantin Țuțu, a fost reținut joi seara la […] The post Șeful Poliției de Frontieră despre reținerea lui Constantin Țuțu: „A încercat să intre în țară ocolind vama” appeared first on Omniapres.
07:10
O zi plină de surprize și revelații. Apar oportunități neașteptate în carieră și în plan financiar, iar în dragoste, unii nativi pot trăi miracolul împăcării și al unei iubiri reluate acolo unde părea pierdută. BALANȚĂ Se poate să intrați în negocieri cu un angajator care vă solicită să luați parte la o lansare de proiect […] The post Horoscop 3 octombrie 2025. Zodia care primește o a doua șansă în dragoste appeared first on Omniapres.
2 octombrie 2025
21:50
Fostul deputat Constantin Țuțu a fost reținut seara zilei de joi, 2 octombrie, la granița cu Ucraina. Despre aceasta anunță Poliția de Frontieră. „La 19.50, în punctul de trecere a frontierei Vulcănești, polițiștii moldoveni au acționat în baza unor informații operative și l-au identificat și reținut pe Constantin Țuțu. Acesta este în prezent escortat la […] The post Constantin Țuțu, reținut la vama Vulcănești appeared first on Omniapres.
18:00
Familiile de vârstnici de la sate au, în medie, un venit lunar de puțin peste 4300 de lei, conform datelor Biroului Național de Statistică. Aproximativ 70 la sută din această sumă reprezintă pensia și alte alocații sociale, iar restul sunt venituri obținute din salarii, din agricultură, transferuri din străinătate sau din alte activități. În orașe, […] The post BNS: Bătrânii din sate trăiesc cu un venit lunar de doar 4300 de lei appeared first on Omniapres.
17:40
Geniștii Armatei Naționale au executat pe parcursul lunii septembrie 10 misiuni de deminare, în cadrul cărora au fost depistate și nimicite 24 de obiecte explozive. În perioada menționată, echipele de geniști au intervenit în localitățile din raioanele Criuleni, Ștefan Vodă, Ialoveni, Căușeni, Anenii Noi și Strășeni. Cea mai amplă misiune de deminare a fost îndeplinită […] The post Geniștii Armatei Naționale au neutralizat 24 de obiecte explozive în luna septembrie appeared first on Omniapres.
17:10
Detalii despre filmările clipului Rammstein în Moldova: Câți bani a primit Spitalul de Psihiatrie și cine răspunde pentru autospecialele avariate # Omniapres
Lansarea videoclipului „Prostitution” al solistului trupei germane Rammstein, Till Lindemann, a stârnit ample controverse în Republica Moldova. Opinia publică s-a arătat indignată atât de conținutul piesei, cât și de cadrele provocatoare filmate la Chișinău. Filmările au avut loc, printre altele, în incinta Spitalului Clinic de Psihiatrie, iar reacțiile nu au întârziat să apară după publicarea […] The post Detalii despre filmările clipului Rammstein în Moldova: Câți bani a primit Spitalul de Psihiatrie și cine răspunde pentru autospecialele avariate appeared first on Omniapres.
16:30
Gabriel Călin, acuzat de corupere electorală și spălare de bani, arestat preventiv pentru 30 de zile # Omniapres
Gabriel Călin, jurnalist și lider al Partidului „Uniunea Creștin Socială din Moldova”, a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, anunță Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Acesta este acuzat de corupere electorală și spălare de bani. Decizia a fost pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, după ce procurorii au […] The post Gabriel Călin, acuzat de corupere electorală și spălare de bani, arestat preventiv pentru 30 de zile appeared first on Omniapres.
16:10
Vasile Costiuc: Democrația Acasă riscă să piardă mandatele în urma unei sesizări de la INI # Omniapres
Liderul Partidului Democrația Acasă, Vasile Costiuc, declară că cele șase mandate de deputat, obținute de formațiunea sa după alegerile din 28 septembrie, ar putea fi puse sub semnul întrebării, ca urmare a unei sesizări depuse de Inspectoratul Național de Investigații (INI) la Comisia Electorală Centrală (CEC), transmite IPN. „Au depus sesizarea după ce au aflat […] The post Vasile Costiuc: Democrația Acasă riscă să piardă mandatele în urma unei sesizări de la INI appeared first on Omniapres.
15:30
Moscova a venit cu o nouă reacție privind alegerile parlamentare din Republica Moldova. De aceasta dată Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a catalogat alegerile care tocmai au trecut în țara noastră ca fiind drept „pline de ciudățenii”. „Așa cum au arătat alegerile, care, desigur, au fost pline de diverse încălcări și ciudățenii, o […] The post Kremlinul revine cu o nouă reacție: Alegerile din Moldova, marcate de ciudățenii appeared first on Omniapres.
15:10
VIDEO // Antonio Costa, la Summitul Comunității Politice Europene: „Victoria Moldovei este o victorie pentru Europa” # Omniapres
La deschiderea celei de-a șaptea ediții a Summitului Comunității Politice Europene, președintele Consiliului European, Antonio Costa, a transmis un mesaj de felicitare cetățenilor Republicii Moldova pentru rezultatele alegerilor parlamentare desfășurate pe 28 septembrie 2025. Discursul său a fost primit cu aplauze de liderii europeni prezenți la eveniment, fiind un semn de susținere clară pentru parcursul […] The post VIDEO // Antonio Costa, la Summitul Comunității Politice Europene: „Victoria Moldovei este o victorie pentru Europa” appeared first on Omniapres.
14:40
VIDEO // O nouă criză energetică: Transnistria intră în regim de economisire a gazului pentru o săptămână și jumătate # Omniapres
Regiunea transnistreană va intra într-un regim strict de economisire a gazelor naturale pentru o perioadă de o săptămână și jumătate. Anunțul a fost făcut de așa-numitul ministru al economiei de la Tiraspol, Serghei Obolonik, care a explicat că măsura este determinată de circumstanțe nefavorabile legate de întârzierea sprijinului financiar din partea Rusiei. „Gazul suficient pentru […] The post VIDEO // O nouă criză energetică: Transnistria intră în regim de economisire a gazului pentru o săptămână și jumătate appeared first on Omniapres.
14:10
Fără bani și cadouri: Ministerul Educației cere toleranță zero față de mită, în ajunul Zilei Profesorului # Omniapres
Ministerul Educației și Cercetării a transmis o circulară oficială către toate instituțiile de învățământ general și autoritățile locale de specialitate, reamintind despre obligația cadrelor didactice de a respecta Codul de Etică în activitatea profesională. Documentul a fost elaborat de Ministerul Educației și Cercetării (MEC), în contextul Zilei Profesionale a Lucrătorilor din Învățământ, marcat anual pe […] The post Fără bani și cadouri: Ministerul Educației cere toleranță zero față de mită, în ajunul Zilei Profesorului appeared first on Omniapres.
