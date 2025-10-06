Reguli noi la frontiera Letoniei cu Rusia și Belarus din 15 octombrie

13:10

Autoritățile locale din Bălți, împreună cu conducerea CET-Nord, au anunțat că începând de mâine va fi dat startul oficial sezonului de încălzire în tot municipiul. Pentru a asigura confortul copiilor în contextul temperaturilor scăzute, mai multe grădinițe din oraș beneficiază de căldură încă de astăzi. Decizia privind lansarea sezonului de încălzire urmează să fie semnată […] Acest articol Sezonul de încălzire începe mâine la Bălți. Grădinițele primesc căldură încă de astăzi a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.