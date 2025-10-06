Alegeri locale noi în șase localități din R. Moldova: Detalii privind procesul de depunere a candidaturilor

08:30

Zeci de zboruri au fost anulate sau redirecționate aseară pe aeroportul din Munchen, după ce mai multe drone au fost observate în spațiul aerian al zonei. Cel puțin 17 aeronave au rămas la sol și alte 15 au fost direcționate către orașe precum Stuttgart, Viena sau Frankfurt, afectând aproape 3.000 de pasageri.