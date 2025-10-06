/HARTĂ/ Alertă meteo: Ploi de lungă durată timp de două zile în toată Moldova

TV8, 6 octombrie 2025 14:10

/HARTĂ/ Alertă meteo: Ploi de lungă durată timp de două zile în toată Moldova

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8

Acum 30 minute
14:10
/HARTĂ/ Alertă meteo: Ploi de lungă durată timp de două zile în toată Moldova TV8
14:00
Bronz pentru Moldova: Stanislav Iuhnevici urcă pe podium la Mondialul de sambo pentru tineret și juniori TV8
Acum o oră
13:40
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1321: Blackout, flăcări și alerta lui Băsescu. Rusia acuză un atac record, iar Putin îl amenință pe Trump TV8
13:40
/VIDEO/ „Israel, rușine să-ți fie!” Protest cu sute de oameni la Amsterdam, în susținerea Palestinei TV8
13:30
/VIDEO/ Eșec pentru Iurie Radulov? Șeful IGP: „A încercat să ajungă în Federația Rusă, dar nu a reușit” TV8
13:30
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1321: Blackout matinal și avertizarea lui Băsescu. Rusia acuză un atac record, iar Trump îl laudă pe Putin TV8
Acum 2 ore
13:20
/VIDEO/ Franța rămâne din nou fără premier: Și-a dat demisia la mai puțin de o lună de la numire TV8
13:20
/LIVE TEXT/ Război în Orientul Mijlociu, ziua 731: Concert interzis și negocieri de pace la Cairo. Trump se declară optimist TV8
13:00
/VIDEO/ Ion Ceban, primar sau deputat? Edilul păstrează misterul și răspunde cu un joc de cuvinte TV8
Acum 4 ore
12:10
/VIDEO/ Metro: Moldova investește în viitorul gastronomiei /P/ TV8
11:50
Franța rămâne din nou fără premier: Și-a dat demisia la mai puțin de o lună de la numire TV8
11:40
/VIDEO/ Oameni de-ai lui Șor în Parlament? Cernăuțeanu: „Vor încerca să găsească elemente care să curme statul de drept” TV8
11:20
Succes internațional pentru o poetă din Moldova: A câștigat International Poetry Slam 2025 TV8
10:50
Moldovean, ucis de o explozie în Italia: Doi copii au rămas fără tată TV8
10:40
Fără gaz pe mai multe adrese din Chișinău: Livrarea va fi suspendată timp de cinci zile TV8
Acum 6 ore
10:20
/VIDEO/ Primul eșec pentru Barcelona în La Liga: Real Madrid urcă pe primul loc TV8
10:20
/VIDEO/ Maria Ignat va reprezenta Moldova la Miss Universe 2025: E avocată de profesie TV8
09:50
/VIDEO/ „O zi care intră în istorie”: Republica Moldova este conectată de astăzi la SEPA TV8
09:50
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1321: Planul lui Merz și flota fantomă. Rusia acuză un atac record, iar Trump îl laudă pe Putin TV8
09:20
Furtună puternică de zăpadă lângă Everest: Sute de turiști au rămas blocați TV8
Acum 8 ore
08:20
/VIDEO/ „Grav și înspăimântător”: 16 răniți după ce un bărbat a împușcat la întâmplare pe o stradă din Sydney TV8
07:50
Horoscop 6 octombrie 2025 de la ChatGPT: Berbecii muncesc intens, Racii planifică treburile casei și Balanțele comunică cu colegii TV8
07:20
/METEO/ Cer noros și ploi în toată țara: Temperaturile prognozate pentru astăzi, 6 octombrie 2025 TV8
Acum 12 ore
01:40
Cine a finanțat în realitate campaniile de pe TikTok ale lui Vasile Costiuc? Fer... TV8
Acum 24 ore
22:30
Război în Orientul Mijlociu, ziua 730: Negocieri Israel-Egipt pentru planul lui Trump și apelul Turciei la un pact regional TV8
22:30
Alegerile parlamentare din Cehia: Andrej Babiș iese în frunte, dar va trebui să formeze coaliție TV8
22:20
/VIDEO/ Plahotniuc nu contactează cu alte persoane din penitenciar. Șeful IGP: „Se întreprind anumite acțiuni de securitate” TV8
21:30
/VIDEO/ Marina Tauber nu e încă dată în căutare internațională: Precizările lui Viorel Cernăuțeanu TV8
21:20
/VIDEO/ Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu - invitat la Cutia Neagră PLUS. De la 19:45, doar la TV8! TV8
20:30
Atenție, călători: Vreme severă în România până joi seara. Ploi, ninsori și vânt puternic TV8
20:00
/LIVE/ Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu - invitat la Cutia Neagră PLUS. De la 19:45, doar la TV8! TV8
19:40
Cine a finanțat în realitate campaniile de pe TikTok ale lui Vasile Costiuc? Fer... TV8
19:00
Fostul adjunct SIS, Alexandru Bălan, rămâne în arest preventiv: Măsura prelungită pentru încă 30 de zile TV8
18:10
Alegerile parlamentare din Cehia: Andrej Babiș iese în frunte, dar va trebuie să formeze coaliție TV8
17:30
Alegerile parlamentare 2025, declarate valabile de CEC: Cum vor fi distribuite mandatele de deputat TV8
17:10
Bani uitați la bancomat, duși la poliție: Se caută proprietarul TV8
16:40
Război în Orientul Mijlociu, ziua 730: Negocieri Israel-Egipt pentru planul lui Trump și apel al Turciei la un pact regional TV8
16:00
Semnal puternic de la Bruxelles. 55 de eurodeputați cer începerea negocierilor cu Moldova: „E momentul să acționăm” TV8
15:10
Ora de iarnă 2025 în Moldova: Când se schimbă ora, cum ne afectează somnul și ce recomandă specialiștii TV8
14:30
5 morți și cel puțin 14 răniți în atacurile nocturne din Ucraina: Mai multe clădiri, dar și o pădure au ars TV8
14:30
Accident violent la Anenii Noi: Patru persoane au ajuns la spital, după o depășire periculoasă TV8
Ieri
14:10
5 morți și mai mulți răniți în atacurile nocturne din Ucraina: Mai multe clădiri, dar și o pădure au ars TV8
13:50
Donald Trump ar putea apărea pe o monedă comemorativă: Planul SUA la 250 de ani de independență TV8
13:10
/PROMO/ Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu - invitat la Cutia Neagră PLUS. De la 19:45, doar la TV8! TV8
12:50
Lupta pentru viață: O copilă de 13 ani are nevoie de 90.000 de dolari, după ce a fost diagnosticată cu cancer TV8
12:20
Proteste în Georgia: Sute de persoane cer demisia guvernului. Poliția a folosit spray lacrimogen TV8
11:40
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1320: Mai mulți morți și răniți. Sprijin chinez pentru Rusia și mobilizare NATO la granița cu Polonia TV8
11:10
5 morți și mai mulți răniți în atacurile nocturne din Ucraina: Mai multe clădiri, dar și o pădure de conifere, au ars TV8
11:00
Un mort și nouă răniți în atacurile nocturne din Ucraina: Mai multe clădiri, dar și o pădure de conifere, au ars TV8
10:20
La mulți ani, dragi pedagogi: Semnificația Zilei Profesorului la nivel internațional TV8
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.