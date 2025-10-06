(video) Interlopul Iurie Radulov nu se află în Europa, nici în Rusia. Cernăuțeanu: „A fost localizat. Am trimis actele pentru procesul de extrădare”
UNIMEDIA, 6 octombrie 2025 14:10
Interlopul Iurie Radulov, cunoscut drept „Babior”, nu se află în Europa, nici în Rusia. Potrivit șefului Inspectoratului General de Poliție, Viorel Cernăuțeanu, acesta a fost localizat. „Absolut tot ce ține de această persoană s-a transmis pentru asigurarea procesului de extrădare”, a declarat Cernăuțeanu la TV8.
Acum 10 minute
14:20
(video) Cernăuțeanu: Pentru aducerea lui Plahotniuc, în avion au fost ocupate 12 locuri, așa cum facem de obicei # UNIMEDIA
Șeful Poliției Naționale, Viorel Cernăuțeanu, nu vede deja o problemă în faptul că extrădarea lui Vlad Plahotniuc a fost „mai scumpă”, deși acum o lună chestorul căuta bilete mai ieftine pentru echipa de escortare pe care a trimis-o în Grecia, acesta fiind și unul dintre motivele pentru care procesul s-ar fi tărăgănat mai multe săptămâni.
14:20
Fostul director al publicației „Pravda” a murit după ce a căzut de la etajul 14: „Știa multe despre banii partidului” # UNIMEDIA
Viaceslav Leontiev, fostul director al influentei edituri „Pravda”, asociată ziarului oficial al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, a murit în seara zilei de 5 octombrie, după ce a căzut de la la fereastră, de la o înălțime de aproximativ circa 21 de metri, în apropierea locuinței sale din Moscova, scrie adevărul.ro.
Acum 30 minute
14:10
14:10
Un fost ambasador al României în Moldova a devenit consilierul pe politică externă al lui Nicușor Dan. Cine se mai regăsește în listă # UNIMEDIA
Președintele României, Nicușor Dan, a făcut noi numiri în echipa sa de la Cotroceni, după ce singurul nume nou adus de președinte în Administrația Prezidențială în patru luni de mandat a fost Radu Burnete. Nicușor Dan i-a numit în echipa sa, luni, pe Marius Lazurca, Ludovic Orban, Eugen Tomac și Valentin Naumescu, conform unui anunț al Administrației Prezidențiale, scrie hotnews.ro.
14:00
(foto) La Kiev cu „farmacie” ilegală în rucsac: O femeie, prinsă cu sute de pastile cu substanțe interzise, în timp ce ieșea din RM # UNIMEDIA
Funcționarii vamali de la postul Otaci, în colaborare cu angajații Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, au depistat medicamente cu regim de circulație restricționat asupra unei pasagere care intenționa să părăsească Republica Moldova.
14:00
Tensiuni crescânde între SUA și Cuba. Washingtonul acuză țara că permite unui număr mare de mercenari să lupte alături de Rusia # UNIMEDIA
Administraţia preşedintelui Donald Trump mobilizează diplomaţii americani în scopul de a face lobby pe lângă guverne împotriva unei rezoluţii a ONU ce solicită Washingtonului să ridice embargoul impus Cubei. Washingtonul invocă printre argumente sprijinul acordat de Cuba războiului Rusiei în Ucraina, potrivit unui document intern al Departamentului de Stat consultat de Reuters, scrie adevarul.ro.
Acum o oră
13:50
Natura se dezlănțuie în următoarele două zile: Cod Galben de ploi de lungă durată, anunțat de meteorologi # UNIMEDIA
Meteorologii au emis cod galben de ploi de lungă durată. Alerta este valabilă în perioada 7-8 octombrie și va afecta întreg teritoriul țării.
13:30
Ursula von der Leyen se va confrunta cu noi moțiuni de cenzură: Șansele ca șefa Comisie să fie demisă # UNIMEDIA
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se va confrunta cu încercări de demitere, pentru a doua oară în trei luni, grupurile de extremă dreapta şi stânga din Parlamentul European urmând să prezinte moţiuni de cenzură în această săptămână, relatează Reuters, citat de digi24.ro.
Acum 2 ore
13:00
(video) Ceban la ședința Primăriei: „Oamenii, nu neapărat știu să joace corect, iar noi trebuie să ne facem munca așa cum ne-au delegat cetățenii” # UNIMEDIA
Serviciile municipale s-a întrunit astăzi, 6 octombrie, în ședință operativă. Pe ordinea de zi au figurat 7 subiecte. Edilul Ion Ceban a transmis un mesaj de apreciere către întregul colectiv al Primăriei, subliniind că activitatea instituției a rămas funcțională, chiar și în contextul unor presiuni.
13:00
(video) Meghan Markle, criticată dur după o postare lângă tunelul unde a murit Prințesa Diana: „Ce a fost în mintea ei?” # UNIMEDIA
Meghan Markle a fost aspru criticată după ce a publicat pe Instagram un clip filmat la Paris, în timp ce trecea cu mașina pe lângă tunelul Pont de l’Alma, locul în care Prințesa Diana și-a pierdut viața în 1997. Gestul ducesei a fost catalogat de un expert regal drept „insensibil” și „lipsit de tact”, stârnind reacții negative și din partea publicului, scrie observatornews.ro.
13:00
Incident șocant în capitală: Un bărbat, internat în spital, după ce a fost bătut de un minor pentru o țigară. Băiatul, reținut # UNIMEDIA
U bărbat de 65 de ani a ajuns la spital, după ce a fost bătut de un minor pe o stradă din capitală. Potrivit oamenilor legii, incidentul a avut loc pe data de 5 octombrie, iar minorul a fost reținut pentru 72 de ore.
12:50
12:40
Și-a omorât mama vitregă cu cruzime, pentru că îl acuza că o fură: Ce sentință a primit un bărbat de 63 de ani din Drochia # UNIMEDIA
Un bărbat de 63 de ani din raionul Drochia a fost condamnat la 19 ani și 6 luni de închisoare pentru uciderea mamei sale vitrege, anunță Procuratura Generală.
12:30
(video) Ion Ceban pregătește noi schimbări la Primărie? „E o etapă firească. Important e ca rezultatele să fie pe așteptarea oamenilor” # UNIMEDIA
Primarul capitalei, Ion Ceban, a venit cu explicații după mai multe modificări din cadrul Primăriei. Acesta a declarat că în instituție au fost inițiate procese interne de reorganizare, pe care le consideră o etapă firească pentru o administrație care se dezvoltă.
12:30
(video) Accident devastator în Croația: Patru turiști au murit după ce mașina lor a căzut în mare # UNIMEDIA
Patru turiști din Malta și-au pierdut viața într-un accident cumplit petrecut în orașul Senj, Croația, după ce mașina în care se aflau a căzut de pe o stâncă de 70 de metri înălțime direct în mare, scrie adevarul.ro.
Acum 4 ore
12:20
Un moldovean, acuzat în Slovacia de tentativă de răpire a unui copil, reținut la vama Albița # UNIMEDIA
Poliţiştii de frontieră din Punctul de Trecere a Frontierei Albiţa au depistat şi reţinut un bărbat din Republica Moldova, căutat de autorităţi, care este cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă de răpire a unui minor, pe teritoriul Slovaciei.
12:10
Victoriabank lansează serviciul de transferuri prin SEPA (Single Euro Payments Area) începând cu 6 octombrie 2025, marcând un pas important în modernizarea serviciilor bancare oferite clienților.
12:00
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a afișat noile prețuri la carburanți pentru mâine, 7 octombrie. Astfel, benzina va fi mai ieftină cu 3 bani, iar prețul motorinei scade cu 2 bani.
11:50
8 mandate pentru Blocul „Alternativa”: Cine sunt persoanele care vor acupa fotoliile de deputat în noul Parlament # UNIMEDIA
Blocul Electoral „Alternativa” va avea opt reprezentanți în noul Parlament, potrivit listei validate de Comisia Electorală Centrală în ședința din 5 octombrie. Printre noii deputați se numără nume cunoscute din administrația publică și justiție.
11:50
Criză fără sfârșit în Franța: Noul premier Sébastien Lecornu a demisionat în mod neașteptat, înainte de a-și începe mandatul. Ce urmează # UNIMEDIA
Premierul Lecornu a fost desemnat de președintele Emmanuel Macron în urmă cu doar o lună și a devenit deja ținta criticilor din toate părțile, înainte de a renunța la funcție luni dimineață, scriu Le Monde și AFP, potrivit hotnews.ro.
11:40
(foto/video) Lideră în frumusețe și cu diplomă în drept: Cine este Maria Ignat, jurista care va reprezenta Moldova la Miss Universe 2025 # UNIMEDIA
Maria Ignat, avocată de profesie și o femeie „care crede în puterea inteligenței, a frumuseții și a faptelor bune”, a fost desemnată Miss Universe Moldova 2025. Tânăra va reprezenta țara noastră la prestigiosul concurs internațional de frumusețe Miss Universe, care va avea loc la sfârșitul acestui an.
11:30
11:20
(live/update) Primăria în ședință. Ion Ceban: Despre eventualele modificări, voi anunța în curând # UNIMEDIA
Serviciile municipale se întrunesc astăzi, 6 octombrie, în ședință operativă. Pe ordinea de zi figurează 7 subiecte.
11:10
Începând cu 6 octombrie 2025, OTP Bank marchează un moment istoric pentru sectorul bancar din Republica Moldova – anunțăm lansarea oficială a serviciului de plăți către zona SEPA. Acest pas consolidează poziția OTP Bank S.A. ca instituție financiară modernă, aliniată standardelor europene.
11:10
Serviciile municipale se întrunesc astăzi, 6 octombrie, în ședință operativă. Pe ordinea de zi figurează 7 subiecte.
11:10
(video) Ucraina atacă Rusia cu sute de drone: Explozii în Crimeea, pene de curent în Belgorod, incendii la centrale electrice # UNIMEDIA
Un atac aerian de amploare, atribuit Ucrainei, a avut loc în noaptea de duminică spre luni, vizând peninsula Crimeea, aflată sub ocupație rusă, precum și mai multe regiuni din interiorul Federației Ruse. Moscova susține că a doborât 251 de drone, în timp ce surse locale și canale de Telegram au relatat despre explozii, incendii și pene masive de curent, scrie adevarul.ro.
11:00
Caz cutremurător în orașul Mărășești din Vrancea. Un copil de trei ani a fost ucis de o haită de câini. Localnicii spun că le e frică să mai iasă pe stradă şi că, în ultimii ani, au făcut zeci de sesizări la primărie. Edilii, în schimb, susţin că adună zeci de maidanezi, dar oamenii continuă să abandoneze animale, scrie presa română.
10:40
„Pierderea sa lasă un gol imens”: Contabila-șef a Administrației Naționale a Drumurilor, Angela Efremov, s-a stins din viață # UNIMEDIA
Contabila șef a Administraţiei Națională a Drumurilor, Angela Efremov, s-a stins din viață. Femeia va fi petrecută astăzi pe ultimul drum.
10:30
Atac armat în Sydney, unde un bărbat de 60 de ani a început să tragă cu pușca de la geam spre o stradă plină de oameni: Cel puțin 16 răniți # UNIMEDIA
Un trăgător a semănat panică duminică noapte, trăgând de zeci de ori într-o stradă comercială foarte aglomerată din Sydney, rănind 16 persoane, a anunțat luni poliția australiană, transmite hotnews.ro.
Acum 6 ore
10:20
Plăți în euro ca în Europa: Moldova, de astăzi, oficial conectată la sistemul SEPA. Ce prevede # UNIMEDIA
Republica Moldova devine de astăzi, 6 octombrie 2025, parte operațională a Zonei Unice de Plăți în Euro (SEPA - Single Euro Payments Area) – infrastructura care reunește 41 de țări europene și oferă cetățenilor și companiilor transferuri în euro rapide, sigure și la costuri reduse, chiar zero, informează BNM.
09:50
Mattia Carnessali, adevărul despre relația cu moldoveanca Cristina Scarlevschi: Ce s-a întâmplat, de fapt, între cei doi # UNIMEDIA
Ispita Mattia Carnessali de la Insula Iubirii rupe tăcerea și face lumină în privința relației cu Cristina Scarlevschi.Tânărul a spus adevărul și a dezvăluit ce s-a întâmplat, de fapt, între ei, scrie spynews.ro.
09:30
Vasile Bujac, un muncitor moldovean în vârstă de 31 de ani, a murit la Spitalul Cardarelli din Napoli, în Italia, unde fusese internat în stare critică după explozia unui rezervor de gaz petrolier lichefiat (GPL) produsă într-un centru de dezmembrări auto din localitatea Pomigliano d’Arco, provincia Napoli, scrie rotalianul.com.
09:20
Delegaţii din partea Hamas, Israelului şi Statelor Unite vor începe luni, în Egipt, negocieri indirecte pentru eliberarea ostaticilor reţinuţi în Gaza şi pentru a pune capăt unui război care durează de aproape doi ani în teritoriul palestinian, relatează AFP, citat de news.ro.
09:10
Cauți o locuință sigură și avantajoasă în Chișinău? Oferta „Trăiește Smart – Plătește Smart” de la HORUS CITY îți permite să achiți 50% acum și 50% la darea în exploatare, într-un complex rezidențial premium.
09:00
Pe 6 octombrie, istoria a fost marcată de evenimente semnificative în Moldova.
08:50
„Cineva i-a pus droguri în pahar și viața ei s-a sfârșit”. Diana Cuciuc, strigăt pentru părinți: Avertizați copiii. Nimeni n-a fost pedepsit, pentru că avem o țară coruptă # UNIMEDIA
Diana Cuciuc face dezvăluiri șocante despre moartea fiicei sale, Andreea și confirmă zvonurile că adolescenta ar fi murit, după ce i s-ar fi pus în pahar substanțe interzise. Mai mult, aceasta publică dezvăluirile pe rețele, atașând și o fotografie cu Cristian și Nicolae Botgros, amplificând și mai mult zvonurile că drogul ucigaș ar fi venit anume de la nepotul maestrului. Diana Cuciuc a izbucnit în spațiul public, după ce Cristi Botgros a ajuns în spital, în stare gravă, din cauza unei supradoze. „Nu a fost pedepsit nimeni, pentru că avem o țară coruptă”, a scris Diana. Maestrul Nicolae Botgros a devenit deputat, pe lista PAS.
08:40
(video) Taylor Swift şi-a doborât propriul record Spotify pentru cele mai multe redări într-o singură zi cu „The Fate of Ophelia” # UNIMEDIA
"The Life of a Showgirl", mult aşteptatul al doisprezecelea album al megastarului american Taylor Swift, lansat vineri, a doborât deja recorduri de streaming, potrivit platformelor dedicate, citate de presa română.
08:30
Alinierea planetelor de astăzi deschide un portal de vindecare și înțelegere profundă pentru fiecare semn zodiacal. Descoperiți ce zi ne promit astrele, în horoscopul zilnic.
Acum 8 ore
08:10
Igor Dodon revine în Parlament, alături de nume noi și nu chiar: Lista celor 26 de deputați BEP # UNIMEDIA
Blocul Electoral Patriotic a obținut 26 de mandate în noul Parlament. Liderul PSRM, Igor Dodon, dar și liderul PCRM, Vladimir Voronin, printre deputați. Vezi mai jos lista întreagă, aprobată de CEC.
08:00
Leul moldovenesc a înregistrat o slăbire în fața euro și dolarului american la începutul acestei săptămâni, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei.
07:50
Echipa McLaren a câştigat a doua oară consecutiv titlul mondial la constructori în Formula 1, duminică, la finalul etapei a 18-a a sezonului, Singapore Grand Prix, potrivit news.ro.
07:30
Locuitorii din trei suburbii ale capitalei rămân de astăzi fără gaz, pentru 5 zile: Vezi lista # UNIMEDIA
Locuitorii satelor Cruzești și Budești, precum și ai unor adrese din satul Tohatin, vor rămâne fără gaze naturale timp de câteva zile din cauza lucrărilor programate de SRL „Chișinău-gaz”.
07:20
Serviciul Hidrometeorologic de Stat informează că astăzi în Moldova se așteaptă o zi predominant înnorată, cu precipitații ușoare pe alocuri și temperaturi moderate pentru această perioadă a anului.
07:10
Casa Albă, la un pas de criză: Vor începe concedierile în masă dacă negocierile privind shutdown-ul „nu duc nicăieri” # UNIMEDIA
Administraţia Trump va începe concedieri în masă ale angajaţilor federali dacă preşedintele Donald Trump decide că negocierile cu democraţii din Congres pentru a pune capăt blocajului guvernamental „nu duc nicăieri”, a declarat duminică un înalt oficial al Casei Albe, relatează Reuters, cita de news.ro.
Acum 24 ore
23:30
Ultima oră! Rezultatele finale ale alegerilor parlamentare, validate de CEC: Cum au fost repartizate mandatele de deputat # UNIMEDIA
Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat rezultatele finale ale alegerilor parlamentare din 28 septembrie și a confirmat repartizarea mandatelor între concurenții electorali.
20:20
(video) Dorin Recean, Nicolae Botgros, Dinu Plîngău: Cine sunt cei 55 de deputați care au acces pe lista PAS în noul Parlament # UNIMEDIA
PAS a obținut 55 de mandate în noul Parlament, asigurându-și majoritatea. Printre numele cele mai cunoscute se numără Dorin Recean, Nicolae Botgros și Dinu Plîngău, alături de alți lideri și membri ai partidului care vor activa în Legislativ în următorii patru ani. Lista completă a deputaților a fost validată de CEC în cadrul ședinței din 5 octombrie.
19:50
Armata americană a emis un comunicat prin care precizează că Cybertruck nu poate fi adus legal pe teritoriul european, nici măcar de către personalul militar care este staționat acolo. Motivul invocat este că acest model electric nu respectă cerințele de reglementare impuse de Uniunea Europeană în materie de siguranță, scrie Electrek, citat de promotor.ro.
19:40
De luni până vineri fără gaz: Locuitorii din Cruzești, Budești și Tohatin vor rămâne fără furnizare timp de 5 zile # UNIMEDIA
Locuitorii satelor Cruzești și Budești, precum și ai unor adrese din satul Tohatin, vor rămâne fără gaze naturale timp de câteva zile din cauza lucrărilor programate de SRL „Chișinău-gaz”, se arată într-un comunicat.
19:20
„Un lider respectat, un model de responsabilitate și profesionalism”. Medicul Simion Terente, fost director al Spitalului „Sfânta Treime”, a decedat # UNIMEDIA
Comunitatea medicală din Republica Moldova este în doliu. A încetat din viață medicul Simion Terente, fost director al Spitalului Clinic Municipal „Sfânta Treime”, instituție pe care a condus-o timp de aproape un sfert de secol, între anii 1990–2014.
19:00
Intervenția la care a apelat Andrei Bănuță, ca să fie pe placul femeilor: „Să fiu al dracu’ dacă nu mă fac idolul pietrelor de pe stradă” # UNIMEDIA
Andrei Bănuță este astăzi unul dintre cei mai apreciați cântăreți din România, un tânăr carismatic care cucerește publicul prin vocea și prezența sa. Admirat de multe domnișoare, artistul se bucură acum de succes și de recunoaștere, însă drumul său nu a fost întotdeauna la fel de strălucitor, scrie cancan.ro.
