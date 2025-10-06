Furtuni și inundații afectează mai multe țări europene, mii de case fără curent

10:10

Un bărbat din satul Carabetovca, raionul Basarabeasca, a rămas fără nutrețul pregătit pentru iarnă după ce proviziile sale au fost cuprinse de flăcări. Potrivit acestuia, focul ar fi fost pus intenționat, fiind vorba de un act de răzbunare. Bărbatul a povestit întregul incident pe o rețea de socializare, acuzând că nu este pentru prima … Articolul Un bărbat din Basarabeasca acuză incendiere intenționată: Nutrețul pentru animale, distrus apare prima dată în BreakingNews.