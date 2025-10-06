Putin amenință că va rupe relațiile cu SUA dacă livrează rachete Tomahawk Ucrainei
Democracy.md, 6 octombrie 2025 12:40
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat că livrarea de rachete de croazieră Tomahawk către Ucraina de către Statele Unite ar conduce la ruperea relațiilor diplomatice dintre Moscova și Washington. El a subliniat că o astfel de acțiune ar marca o escaladare majoră a conflictului din regiune și ar transforma implicit SUA într-un participant direct al […]
Acum 30 minute
12:40
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat că livrarea de rachete de croazieră Tomahawk către Ucraina de către Statele Unite ar conduce la ruperea relațiilor diplomatice dintre Moscova și Washington. El a subliniat că o astfel de acțiune ar marca o escaladare majoră a conflictului din regiune și ar transforma implicit SUA într-un participant direct al […]
Acum o oră
12:00
Deputata Marina Tauber nu a fost încă dată în căutare internațională prin Interpol, deoarece Inspectoratul General al Poliției (IGP) nu a primit mandatul instanței care să permită inițierea procedurii. Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, a explicat că, în momentul în care dosarul ajunge la Poliție cu inițierea mandatului de căutare, autoritățile trebuie să obțină autorizarea judecătorului […]
Acum 2 ore
11:40
Partidul „Alianța Moldovenii" lansează propunerea de a organiza prima Ședință Națională Economică ca răspuns la dezechilibrele instituționale și economice post‑electorale. Potrivit formațiunii, această ședință are drept scop identificarea unor soluții concrete pentru relansarea economiei și susținerea întreprinderilor mici și mijlocii. În comunicatul partidului se arată că, pentru a avea o democrație funcțională și transparentă, opoziției parlamentare ar […]
11:10
Măsuri de securitate sporite: Plahotniuc nu împărtășește spații comune în Penitenciarul nr. 13 # Democracy.md
Vladimir Plahotniuc, fostul lider al Partidului Democrat, aflat deținut la Penitenciarul nr. 13 din Chișinău, nu are contact cu alți deținuți precum Vladimir Andronache sau Constantin Țuțu, potrivit declarației făcute de Viorel Cernăuțeanu, șeful Inspectoratului General al Poliției. Cernăuțeanu a explicat că Plahotniuc se află într‑o zonă izolată a penitenciarului, cu camere, spații de plimbare și […]
Acum 4 ore
10:40
Comisia Electorală Centrală (CEC) a adoptat decizia de a valida rezultatele alegerilor parlamentare desfășurate pe 28 septembrie 2025, confirmând distribuirea mandatelor pentru cei cinci concurenți care au depășit pragul electoral. În urma centralizării voturilor, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a obținut 55 de mandate, Blocul Electoral „Patriotic" — 26, Blocul „Alternativa" — 8, Partidul Nostru […]
10:20
Ministrul Apărării din Germania, Boris Pistorius, a făcut apel la calm, afirmând că deși alertele cu drone de la aeroportul din München provoacă neliniște, nu a fost până acum identificată o amenințare concretă. Traficul aerian a fost reluat, deși s-au raportat unele perturbări minore. Pistorius a declarat că Germania dispune de mijloace de reacție, deși nu […]
09:40
Comisia Electorală Centrală (CEC) a anunțat că a aplicat sancțiuni Partidului „Democrația Acasă", condus de Vasile Costiuc, fără a decide încă cu privire la validarea mandatelor de deputat obținute la alegeri.CEC explică că măsurile au fost luate în urma unei contestații depuse de Partidul Acțiune și Solidaritate și a două sesizări provenite de la Inspectoratul […]
09:20
Ambasadorul Germaniei la Chișinău, Margret Uebber, a declarat că procesul de aderare al Republicii Moldova la Uniunea Europeană este unul realist și posibil, atâta timp cât autoritățile de la Chișinău continuă reformele asumate. Diplomata a subliniat că Germania susține cu toată fermitatea parcursul european al Moldovei și consideră că integrarea în UE nu este doar […]
Mai mult de 2 zile în urmă
19:00
Liderul Partidului „Democrația Acasă", Vasile Costiuc, a venit cu o reacție dură după ce Comisia Electorală Centrală (CEC) a fost sesizată de către Inspectoratul Național de Investigații (INI), privind activitatea formațiunii sale în perioada electorală. Potrivit lui Costiuc, sesizarea este nefondată, iar instituțiile statului nu fac decât să se „paseze" între ele, fără a-și asuma […]
19:00
Începând cu ziua de vineri, 03 octombrie 2025, în capitală începe sezonul de încălzire 2025-2026 pentru consumatorii din municipiu.Conform documentului, S.A. „Termoelectrica", de comun acord cu S.A. „Apă – Canal Chișinău", vor asigura conectarea obiectivelor fondului locativ, a instituțiilor de învățământ și a celor medicale, conform contractelor încheiate, în baza solicitării acestora.Preturile de sector, Direcția […]
16:10
Aspect legal contestat: fostul funcționar cere explicații oficiale privind eliberarea din funcție # Democracy.md
Vladimir Bolocan, eliberat recent din funcție la Primăria Chișinău, a oferit prima sa reacție oficială. El spune că dorește să clarifice următorul "aspect legal": nu a depus el demisia, ci consideră că decizia de eliberare din funcție ar fi fost una unilaterală. Bolocan susține că se va adresa instanțelor sau organismelor abilitate pentru a verifica […]
15:30
Alegeri repetate posibilă consecință dacă un partid parlamentar este eliminat din cursă # Democracy.md
Igor Dodon susține că excluderea din alegeri a unui partid parlamentar ar putea duce la organizarea de alegeri repetate. Potrivit lui, în cazul în care un partid important este eliminat din cursă, acest lucru ridică probleme de legalitate și de legitimitate a rezultatului electoral. El afirmă că opoziția este pregătită pentru un astfel de scenariu și […]
14:50
Laureații „Pedagogul Anului” și „Diriginte, drag părinte” 2025 – anunțați la Chișinău # Democracy.md
Primăria Municipiului Chișinău a organizat un eveniment festiv dedicat cadrelor didactice, în cadrul căruia au fost celebrate eforturile și realizările pedagogilor care modelează generații și contribuie cu dăruire la dezvoltarea societății. Totodată, au fost anunțați laureații Concursului Municipal „Pedagogul Anului" și ai Concursului Municipal „Diriginte, drag părinte" – Ediția a XVI-a, Chișinău 2025. Laureații Concursului […]
14:40
Elevii și profesorii Gimnaziului Nr. 99 „Gh. Madan" din Trușeni beneficiază acum de un acoperiș complet renovat, datorită sprijinului financiar oferit de Primăria Chișinău. Pentru acest proiect de îmbunătățire a infrastructurii școlare, municipalitatea a alocat suma de 1.976.100 lei. Peste 400 de elevi care învață în această instituție au parte, în prezent, de condiții mai bune pentru studiu […]
14:30
Vladimir Bolocan a fost eliberat din funcția de șef al Direcției generale comerț, alimentație publică și prestări servicii din cadrul Primăriei Chișinău. Decizia a fost semnată de primarul Ion Ceban și vine pe fondul unui val de plecări din administrația locală în ultima perioadă. Potrivit informațiilor disponibile, Bolocan ar fi solicitat eliberarea din funcție, însă […]
14:20
Diaspora, în prim-plan: Parlamentul pregătește beneficii extinse pentru moldovenii reveniți acasă # Democracy.md
Una dintre primele inițiative legislative ale noului Parlament este extinderea criteriilor de aplicare a Legii privind repatrierea cetățenilor moldoveni din diasporă. Deputatul Radu Marian, președintele Comisiei Economie, Buget și Finanțe, declară că se lucrează deja la un proiect de lege care să fie adoptat în primele ședințe plenare, imediat după validarea Parlamentului. Scopul este ca […]
13:40
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, afirmă că reforma teritorial‑administrativă trebuie realizată până la alegerile locale din 2027. El spune că este o măsură necesară pentru o gestionare mai eficientă a fondurilor publice și pentru ca cetățenii să beneficieze de servicii de calitate. Grosu a explicat că reforma nu se referă doar la schimbarea denumirilor sau reorganizarea […]
13:10
Deputatul PAS Radu Marian susține că rezultatul alegerilor parlamentare din 28 septembrie reprezintă o nouă victorie clară a opțiunii pro‑UE în fața influenței ruse. El afirmă că, în ultimii cinci ani, situația este „5‑0 în favoarea Republicii Moldova", iar Rusia a fost „bătută măr de moldoveni, efectiv umilită de poporul R. Moldova". Marian spune că, […]
12:40
Statele Unite se află în a treia zi de paralizie bugetară, iar administrația Trump pregătește concedieri masive în rândul angajaților federali. Președintele a declarat că această situație reprezintă o oportunitate de a reduce risipa și frauda, economisind astfel miliarde de dolari. Printre agențiile vizate se numără cele care se ocupă de protecția mediului, promovarea echității […]
12:00
Fostul lider DA, deschis la colaborări, dar pune condiții pentru susținerea proiectelor guvernamentale # Democracy.md
Dinu Plîngău, fost președinte al Platformei Demnitate și Adevăr (DA), a declarat că nu exclude posibilitatea revenirii în cadrul formațiunii, însă nu a stabilit încă un moment concret. El a subliniat că decizia trebuie discutată cu colegii din partid și că, pe termen scurt, obiectivul principal este învestirea unui Guvern profesionist și demararea activității legislative. […]
11:40
Deputatul Radu Marian a lansat un atac dur la adresa fostului președinte Igor Dodon, criticându-l pentru declarațiile și comportamentul său politic. Într-o postare publică, Marian l-a numit pe Dodon „om jalnic", susținând că fostul lider nu mai are nicio credibilitate în fața cetățenilor și că încearcă să atragă atenția prin mesaje populiste și manipulatoare. Marian […]
10:40
Arina Spătaru, președinta Alianței Liberalilor și Democraților pentru Europa (ALDE), a convocat o întâlnire cu susținătorii partidului în municipiul Chișinău. Evenimentul are loc pe 2 octombrie 2025, la ora 18:00, la sediul central al ALDE, situat pe strada 31 August 1989, nr. 78. Scopul întâlnirii este de a discuta despre direcțiile viitoare ale partidului și […]
10:10
Ministrul Justiției din România, Alina Gorghiu, a reafirmat angajamentul țării sale de a sprijini Republica Moldova în procesul său de integrare europeană. În cadrul unei întrevederi cu omologul său din Republica Moldova, Veronica Mihailov-Moraru, Gorghiu a subliniat importanța consolidării reformelor în domeniul justiției și al anticorupției. Ea a menționat că România va continua să acorde […]
09:40
Moldova și Ucraina vor merge împreună spre Uniunea Europeană, după întâlnirea liderilor # Democracy.md
Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a declarat că, în urma întrevederii cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, cele două țări vor continua să colaboreze strâns în procesul de integrare europeană. Zelenski a subliniat că, deși nu i s-a solicitat ajutor direct, este pregătit să ofere sprijin Moldovei în acest parcurs.Maia Sandu a reafirmat angajamentul Moldovei față […]
09:00
Președintele rus Vladimir Putin a declarat că este „președinte, nu împărat", respingând ideea că ar conduce țara într-un mod autocratic. Într-o apariție publică recentă, liderul de la Kremlin a făcut această afirmație în contextul unei comparații cu țarul Alexandru I, susținând că el a fost ales în mod democratic de cetățeni. Putin a subliniat că […]
2 octombrie 2025
18:00
Proiectul „MOVE IT like Lublin” s-a încheiat după cinci ani de modernizare a transportului în Chișinău # Democracy.md
Proiectul „MOVE IT like Lublin", finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Primăria municipiului Chișinău în parteneriat cu Primăria orașului Lublin, Polonia, s-a finalizat după aproape cinci ani de activitate. În cadrul proiectului, împreună cu partenerii din Lublin, am avut drept obiectiv dezvoltarea transportului public municipal într-un transport mai incluziv, mai sigur, mai rezilient și […]
17:40
La Summitul Comunității Politice Europene (CPE) din 1 octombrie 2025
17:10
Parlamentul European a dedicat o sesiune specială dezbaterii asupra atacurilor rusești cu drone, în contextul în care aceste acțiuni au escaladat în intensitate și amploare, afectând nu doar Ucraina, ci și state membre ale Uniunii Europene. De la începutul conflictului, Rusia a lansat aproape 7.000 de atacuri cu drone, dintre care 2.023 au avut loc […] Articolul UE propune planul „Sky Shield” pentru apărarea aeriană în fața atacurilor cu drone apare prima dată în DemocracyMD.
16:40
Oportunități geopolitice favorabile pentru soluționarea conflictului din Transnistria, potrivit unui analist de la CSIS # Democracy.md
Într-o analiză recentă, un expert american de la Center for Strategic and International Studies (CSIS) susține că președintele Donald Trump ar putea juca un rol esențial în rezolvarea conflictului transnistrean. Potrivit acestuia, reglementarea acestui conflict ar aduce beneficii economice pentru Statele Unite, Republica Moldova, Ucraina și întreaga Europă. Analistul subliniază că, în contextul în care […] Articolul Oportunități geopolitice favorabile pentru soluționarea conflictului din Transnistria, potrivit unui analist de la CSIS apare prima dată în DemocracyMD.
16:10
Reprezentanți ai Băncii Naționale a Moldovei (BNM), împreună cu instituții partenere, au participat recent la o sesiune de screening bilateral la Bruxelles, unde au prezentat progresele țării în alinierea la standardele Uniunii Europene. Discuțiile s-au axat pe domeniul serviciilor financiare — sector esențial pentru integrarea completă a Republicii Moldova în piața europeană unică. Au fost […] Articolul Republica Moldova se apropie de piața unică a UE: discuții cheie la Bruxelles apare prima dată în DemocracyMD.
15:40
Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte (CALC) a evaluat recent că alegerile parlamentare au îndeplinit doar parțial criteriile de libertate și corectitudine. Deși procesul a fost competitiv și cetățenii au avut diversitate de opțiuni politice, au fost constatate mai multe probleme care au afectat integritatea scrutinului. Printre aspectele semnalate de CALC: CALC subliniază că, […] Articolul CALC: Alegerile parlamentare au fost „parțial libere și parțial corecte” apare prima dată în DemocracyMD.
15:10
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a anunțat că Partidul Acțiune și Solidaritate va continua să guverneze singur, fără a forma coaliții cu alte formațiuni. Cu toate acestea, el a subliniat că partidul este deschis la consultări și discuții cu opoziția, în special atunci când este vorba despre inițiative legislative serioase și constructive. Grosu a îndemnat la […] Articolul Grosu: „PAS va guverna singur, dar suntem deschiși la dialog cu opoziția” apare prima dată în DemocracyMD.
14:40
Campania de plantare de toamnă a început în mai multe locații din toate sectoarele Capitalei.Printre speciile alese de specialiști și care sunt plantate se numără arborii de platan, arborele de lalea și liquidambarul.În sezonul autumnal se vor planta sute de arbori cu balot și mii de arbuști. Acțiunile de plantare fac parte din strategia municipalității […] Articolul Campania de plantare de toamnă începe în toate sectoarele Capitalei apare prima dată în DemocracyMD.
14:00
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, s‑a referit recent la decizia lui Dinu Plîngău și Stela Macari de a nu se alătura fracțiunii PAS și de a deveni deputați independenți. Grosu afirmă că procesul a fost dus prea rapid și că nu a existat comunicare potrivită între conducerea PAS și cei doi politicieni înainte ca decizia să […] Articolul Grosu: Decizia lui Plîngău și Macari s‑a făcut fără o comunicare prealabilă apare prima dată în DemocracyMD.
14:00
Igor Dodon, lider al Blocului Patriotic și fost președinte al Republicii Moldova, a anunțat că nu va accepta rezultatele alegerilor parlamentare până când toate contestațiile depuse nu vor fi analizate în totalitate. El susține că au avut loc abateri în procesul electoral și a cerut ca fiecare sesizare să fie verificată de Comisia Electorală Centrală […] Articolul Igor Dodon contestă rezultatele alegerilor parlamentare și nu le recunoaște apare prima dată în DemocracyMD.
13:40
Deputatul Adrian Băluțel a comentat public plecarea sa și a colegului Dumitru Alaiba din Parlament, afirmând că procesul a fost grăbit și insuficient discutat în interiorul partidului. Potrivit lui Băluțel, nu s-a acordat suficient timp pentru o tranziție clară și pentru ca ceilalți colegi să înțeleagă motivele reale ale demisiilor. El a sugerat că deciziile […] Articolul Băluțel: Plecarea celor doi deputați din PAS — un proces prea rapid apare prima dată în DemocracyMD.
13:00
Trotuarul de pe strada Studenților, în perimetrul cuprins între strada Nicolae Dimo și strada Florilor, a fost recent reabilitat, după ce timp de zeci de ani a fost lăsat într-o stare deplorabilă. Localnicii spun că în trecut trotuarul era aproape impracticabil, cu dale sparte, gropi și vegetație crescută necontrolat. Este pentru prima dată când acest […] Articolul Modernizarea continuă: trotuarele din sectorul Rîșcani intră în reparații apare prima dată în DemocracyMD.
12:40
Kremlinul a reacționat vehement la propunerea Uniunii Europene de a utiliza activele rusești înghețate pentru a finanța sprijinul acordat Ucrainei. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a calificat această acțiune drept „furt” și a avertizat că Rusia va răspunde cu măsuri legale împotriva țărilor și persoanelor implicate. Peskov a subliniat că Moscova va utiliza […] Articolul Kremlinul acuză UE de „furt” și amenință cu represalii legale apare prima dată în DemocracyMD.
12:00
Franța va revizui doctrina sa nucleară: Emmanuel Macron pregătește schimbări semnificative # Democracy.md
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a anunțat că lucrează la actualizarea doctrinei nucleare a ţării. Potrivit declaraţiilor sale, principiul umbrelei nucleare rămâne relevant, dar este nevoie de adaptări pentru noile provocări strategice. Franța intenționează să îşi aprofundeze cooperarea cu statele europene interesate de politica nucleară și de disuasiune nucleară comună, în special în contextul insecurităţii tot […] Articolul Franța va revizui doctrina sa nucleară: Emmanuel Macron pregătește schimbări semnificative apare prima dată în DemocracyMD.
11:40
Trump oferă garanții de securitate Qatarului: orice atac va fi tratat drept amenințare la adresa SUA # Democracy.md
Președintele american Donald Trump a semnat un decret executiv prin care afirmă că Statele Unite vor considera orice atac armat asupra teritoriului, integrității sau infrastructurii critice a Qatarului drept o amenințare la adresa păcii și securității americane. În acest caz, SUA promite să răspundă prin măsuri diplomatice, economice sau, dacă va fi necesar, prin acțiuni […] Articolul Trump oferă garanții de securitate Qatarului: orice atac va fi tratat drept amenințare la adresa SUA apare prima dată în DemocracyMD.
11:10
Cristina Gherasimov: „Am finalizat screeningul bilateral. Suntem pregătiți pentru pasul următor” # Democracy.md
Vicepremierul pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a anunțat că Republica Moldova a finalizat procesul de screening bilateral, un pas esențial în cadrul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. Potrivit acesteia, semnarea tratatului de aderare ar putea avea loc până în anul 2028, dacă reformele vor continua în același ritm. Gherasimov a subliniat că Moldova a […] Articolul Cristina Gherasimov: „Am finalizat screeningul bilateral. Suntem pregătiți pentru pasul următor” apare prima dată în DemocracyMD.
10:40
Analistul politic Anatol Țăranu susține că alegerile din 28 septembrie de la Chișinău au reprezentat un moment de cotitură pentru influența rusă în regiune. Cetățenii Republicii Moldova au optat pentru reforma, demnitatea și integrarea europeană, în locul partidelor aflate în sfera de influență a Moscovei. Partidul PAS a obținut majoritatea în Parlament, transformând scrutinul într-un […] Articolul Anatol Țăranu: Rusia a pierdut alegerile din Republica Moldova apare prima dată în DemocracyMD.
10:00
Partidul „Democrația Acasă”, condus de Vasile Costiuc, a fost sancționat cu avertisment de Comisia Electorală Centrală (CEC) pentru nedeclararea cheltuielilor aferente campaniei electorale desfășurate pe rețelele sociale, în special pe TikTok. În penultima săptămână a campaniei pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, formațiunea politică nu a raportat cheltuieli pentru promovarea pe rețelele sociale. Cu toate […] Articolul Partidul lui Costiuc, sancționat pentru nedeclararea cheltuielilor de pe TikTok apare prima dată în DemocracyMD.
09:30
Anca Dragu și Eugen Tomac au discutat la Bruxelles despre sprijinul UE pentru Moldova # Democracy.md
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, s-a întâlnit bilateral cu europarlamentarul Eugen Tomac în cadrul unei vizite de lucru la Bruxelles. Discuţiile s-au concentrat pe sprijinul constant al Parlamentului European pentru avansarea Republicii Moldova pe calea integrării europene. În dialog, Anca Dragu a evidenţiat rolul esenţial al BNM în negocierile referitoare la libera circulaţie a […] Articolul Anca Dragu și Eugen Tomac au discutat la Bruxelles despre sprijinul UE pentru Moldova apare prima dată în DemocracyMD.
09:30
Igor Grosu avertizează: Rusia va utiliza dezinformare și strategii subtile după victoria PAS # Democracy.md
Igor Grosu, președintele Parlamentului și liderul PAS, a declarat că, în ciuda victoriei clare a partidului său la alegerile parlamentare, Kremlinul nu se va resemna și va căuta să se replieze prin noi metode de influență. El a avertizat că războiul hibrid, propaganda și dezinformarea vor continua să fie armele principale folosite de Rusia pentru […] Articolul Igor Grosu avertizează: Rusia va utiliza dezinformare și strategii subtile după victoria PAS apare prima dată în DemocracyMD.
09:00
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat pe 1 octombrie că Europa este angajată într-o confruntare cu Rusia și că nu trebuie să dea semne de slăbiciune. El a făcut aceste declarații înainte de summitul șefilor de stat și de guvern al Uniunii Europene, la Copenhaga. Macron a acuzat Rusia de agresiune în mai multe domenii: […] Articolul Macron avertizează: Europa se află într-o confruntare cu Rusia apare prima dată în DemocracyMD.
1 octombrie 2025
18:00
Parlamentul Republicii Moldova va crea o comisie specială pentru integrarea europeană # Democracy.md
Parlamentul Republicii Moldova va înființa o comisie specială dedicată procesului de integrare europeană, a anunțat ministrul Afacerilor Externe, Mihail Popșoi. Acesta a subliniat că, în contextul angajamentului țării față de integrarea în Uniunea Europeană, este esențială existența unei astfel de comisii, similar cu practica din parlamentele țărilor membre și candidate. Liderul Partidului Acțiune și Solidaritate […] Articolul Parlamentul Republicii Moldova va crea o comisie specială pentru integrarea europeană apare prima dată în DemocracyMD.
17:40
Centrala nucleară Zaporojie, deconectată de șapte zile: Riscuri majore de catastrofă nucleară # Democracy.md
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat marți seară că situația de la centrala nucleară Zaporojie, aflată sub controlul Rusiei, este „critică” și „o amenințare pentru absolut toată lumea”. Pentru a preveni o catastrofă nucleară, centrala a fost deconectată de la rețeaua electrică ucraineană timp de șapte zile consecutive, cea mai lungă întrerupere de acest fel […] Articolul Centrala nucleară Zaporojie, deconectată de șapte zile: Riscuri majore de catastrofă nucleară apare prima dată în DemocracyMD.
17:10
La Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a avut loc o întrevedere între secretarul de stat Sergiu Mihov și ambasadorul Japoniei în țara noastră, Masaki Ishikawa. Discuțiile s-au concentrat pe aprofundarea relațiilor economice bilaterale și identificarea unor noi domenii de colaborare. Oficialii au evaluat stadiul actual al cooperării și au subliniat importanța consolidării parteneriatului în […] Articolul Cooperarea economică moldo-niponă discutată la nivel ministerial apare prima dată în DemocracyMD.
16:40
Ministrul Mediului, Sergiu Lazarencu, a declarat că prețul lemnului de foc a rămas neschimbat, iar stocurile actuale sunt suficiente pentru a acoperi necesarul populației în sezonul rece. În depozite se află în prezent peste 125.000 de metri steri de lemn, iar procesul de aprovizionare continuă. Ministrul a precizat că nu există motive de îngrijorare pentru […] Articolul Autoritățile asigură populația: Avem destul lemn pentru iarnă, fără creșteri de preț apare prima dată în DemocracyMD.
