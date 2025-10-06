Dorin Recean despre conectarea Moldovei la SEPA: „Transferurile în euro vor fi mai rapide, sigure și accesibile”
Curentul.md, 6 octombrie 2025 12:40
De astăzi, Republica Moldova este conectată la Zona unică de plăți în euro (SEPA). Premierul Dorin Recean a menționat în context: „Acest lucru înseamnă transferuri de bani în euro mai rapide, sigure și accesibile între toate țările membre UE, dar și cu Marea Britanie, Elveția, Andorra, Monaco, San Marino și Vatican”, informează CURENTUL. Practic – a […]
• • •
Acum 15 minute
12:40
Dorin Recean despre conectarea Moldovei la SEPA: „Transferurile în euro vor fi mai rapide, sigure și accesibile"
De astăzi, Republica Moldova este conectată la Zona unică de plăți în euro (SEPA). Premierul Dorin Recean a menționat în context: „Acest lucru înseamnă transferuri de bani în euro mai rapide, sigure și accesibile între toate țările membre UE, dar și cu Marea Britanie, Elveția, Andorra, Monaco, San Marino și Vatican”, informează CURENTUL. Practic – a […]
Acum o oră
12:10
Trei persoane trimise în judecată pentru organizarea migrației ilegale în Italia, prin acte românești false # Curentul.md
Procurorii PCCOCS anunță trimiterea în judecată a trei învinuiți din Călărași și Strășeni pentru organizarea migrației ilegale în Italia, printr-o schemă de falsificare a cărților de identitate ale României. La comiterea faptelor la sfârșitul anului 2021, unul din învinuiți care muncea în Italia ar fi ademenit alți trei bărbați la muncă în Italia, în domeniul […]
Acum 2 ore
11:40
Vlad Filat: Rezultatul alegerilor s-a decis cu mult înainte de campania electorală propriu-zisă # Curentul.md
Vlad Filat, liderul Partidului Liberal Democrat din Moldova (PLDM), spune că rezultatele alegerilor parlamentare nu au fost o surpriză pentru el, deoarece, în seara de vineri, înaintea scrutinului, am făcut o prognoză bazată pe analiză. „Probabil unica greșeală a fost rezultatul PAS, deși am estimat o majoritate, mai fragilă, ei au obținut o majoritate confortabilă” […]
11:10
În perioada 9-10 octombrie va fi sistată furnizarea gazelor către consumatori din suburbiile capitalei. Localitățile afectate # Curentul.md
Primăria Chișinău informează că, în perioada 06 octombrie, începând cu ora 09:00, – 10 octombrie, în legătură cu lucrările programate, va fi întreruptă livrarea gazelor naturale la mai multe adrese: s. Budești (toți consumatorii); com. Cruzești (toți consumatorii); com. Tohatin: str. Trandafirilor, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5); str. Vadul lui Vodă,1; str. D. Cantemir, 1B; […]
Acum 4 ore
10:40
În perioada 29 septembrie – 5 octombrie 2025, încasările Serviciului Vamal la bugetul de stat se ridică la peste 840,29 milioane de lei, iar de la începutul anului curent, Serviciul Vamal a colectat la bugetul de stat circa 30,34 miliarde lei, ceea ce constituie îndeplinirea cifrei de control la 100,3%. Totodată, în perioada 29 septembrie […]
10:10
Centrul Național Anticorupție (CNA) prezintă bilanțul săptămânal al activităților desfășurate în domeniile de combatere și prevenire a corupției, precum și pe recuperarea bunurilor provenite din infracțiuni. În perioada de referință, CNA și procurorii au desfășurat percheziții în Chișinău și Strășeni într-un caz de abuz de serviciu în care este vizată Societatea pe Acțiuni „Edilitate”. Totodată, […]
09:40
La 9 octombrie, Chișinăul va găzdui Forumul Asociațiilor de Locatari din Moldova – un eveniment național dedicat procesului de reorganizare a Asociațiilor de Proprietari din Condominiu (APC), promovării soluțiilor de eficiență energetică și accesului la finanțare pentru renovarea energetică a blocurilor locative. Forumul este organizat de Centrul Național pentru Energie Durabilă (CNED), în parteneriat cu […]
09:20
Republica Moldova devine de astăzi, 6 octombrie 2025, parte operațională a Zonei Unice de Plăți în Euro (SEPA – Single Euro Payments Area) – infrastructura care reunește 41 de țări europene și oferă cetățenilor și companiilor transferuri în euro rapide, sigure și la costuri reduse, chiar zero. „Integrarea Moldovei în SEPA este un moment istoric […]
Acum 24 ore
19:10
Comisia Electorală Centrală a aprobat, în ședința de astăzi, procesul-verbal privind centralizarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Potrivit documentului, numărul de alegători incluși în listele electorale de bază este de 2 738 735, numărul de alegători incluși în listele suplimentare este de 342 244, iar în total, la votare au participat 1 609 […]
Ieri
10:20
Partidul Coaliția pentru Unitate și Bunăstare (CUB) condamnă sancțiunile aplicate de CEC față de Partidul „Democrația Acasă” ca fiind selective, disproporționate și profund nedrepte. „Este inacceptabil ca voturile a zeci de mii de cetățeni să fie anulate prin decizie administrativă, în timp ce încălcări similare sau chiar mai grave comise de partidul aflat la guvernare (PAS) […]
10:10
Maia Sandu, la Gala „Pedagogul Anului 2025”: Vă mulțumesc pentru responsabilitatea uriașă pe care v-o asumați zi de zi # Curentul.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat la Gala Laureaților concursului republican „Pedagogul Anului 2025”, unde a felicitat cadrele didactice și angajații din sistemul educațional pentru munca și devotamentul lor. „Astăzi ne îndreptăm recunoștința către dumneavoastră – cei care deschideți orizonturi și aprindeți curiozitatea copiilor noștri. Vă mulțumesc pentru responsabilitatea uriașă pe care v-o asumați zi […]
10:10
PSDE declară ferm: votul oamenilor este expresia voinței poporului și trebuie respectat! # Curentul.md
Partidul Social Democrat European (PSDE), într-o declarație, spune că „voturile ale 90 de mii de moldoveni, acordate pentru un concurent electoral care a acces în Parlament, riscă să fie anulate și redistribuite altor partide”. „Considerăm că acest fapt reprezintă o încălcare electorală gravă și un atentat asupra democrației. Alegătorii și-au dat votul pentru un concurent […]
Mai mult de 2 zile în urmă
12:00
Alternativa: CEC a depășit atribuțiile sale legale și a stabilit vinovăția unui concurent electoral fără că acesta să aibă parte de un proces echitabil # Curentul.md
Blocul Alternativa condamnă transformarea Comisiei Electorale Centrale din autoritatea care veghează și organizează alegeri libere și corecte în organ autoritar de investigații. „Considerăm că CEC a depășit atribuțiile sale legale și, în loc să acționeze ca o autoritate neutră și independentă, a stabilit vinovăția unui concurent electoral fără că acesta să aibă parte de un proces […]
11:50
Companii de perspectivă pentru Moldova: „Land Resource” SRL – promotorul energiei alternative, care se impune prin calitate # Curentul.md
Astăzi, sursele de energie de alternativă reprezintă o preocupare majoră, iar companiile ce activează în acest domeniu sunt considerate de perspectivă. Una dintre acestea este „Land Resource” SRL şi anume la respectiva companie ne vom referi în materialul de mai jos. „Land Resource” SRL este specializată în producerea şi comercializarea de biocombustibil. De asemenea, compania […]
11:50
Viitorii traducători au participat la un exercițiu de simulare a traducerii simultane la Parlament # Curentul.md
Un grup de studenți ai Universității de Stat din Moldova au participat la un exercițiu de simulare a traducerii simultane desfășurat la Parlament. Cei circa 50 de studenți ai anului II și III de la specialitățile traducere și interpretare, împreună cu profesorii lor, au avut ocazia să discute cu traducătorii și redactorii din Secretariatul Parlamentului. Subiectele de discuție […]
3 octombrie 2025
17:40
Începând cu ziua de vineri, 03 octombrie 2025, în capitală începe sezonul de încălzire 2025-2026 pentru consumatorii din municipiu. Conform documentului, S.A. „Termoelectrica”, de comun acord cu S.A. „Apă – Canal Chișinău”, vor asigura conectarea obiectivelor fondului locativ, a instituțiilor de învățământ și a celor medicale, conform contractelor încheiate, în baza solicitării acestora. Preturile de […]
17:10
Igor Dodon, liderul socialiștilor, spune că, prin excluderea unui partid parlamentar, guvernarea PAS generează alegeri repetate sau anticipate, informează CURENTUL. „Guvernarea PAS a reușit să obțină un rezultat electoral peste indicatorii sociologici, deci într-un mod foarte și foarte dubios, dintr-un motiv foarte simplu – PAS a capturat procesul electoral. A fost înăbușită presa liberă, au […]
16:40
Energocom începe facturarea pe 6 octombrie: consumatorii vor primi facturi cu un model modernizat # Curentul.md
Energocom Furnizare informează consumatorii de gaze naturale că, începând de luni, 6 octombrie, vor fi emise primele facturi aferente consumului din luna septembrie. Procesul de facturare rămâne neschimbat. Facturile vor ajunge la dumneavoastră prin poștă sau email, exact cum s-a întâmplat până acum. Factura pe care o veți primi are un design nou, modern, gândit pentru a fi ușor […]
16:10
În perioada 29 septembrie – 2 octombrie 2025, la Chișinău s-a desfășurat o misiune de asistență tehnică dedicată consolidării capacităților Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) în domeniul auditului tehnologiilor informaționale (TI), realizată de experții Curții de Conturi a Țărilor de Jos. Misiunea a avut drept scop consolidarea capacităților CCRM în efectuarea auditurilor TI cuprinzătoare, în […]
15:40
Peste 800 de metri de conducte de gaze supraterane au fost montați în unul dintre cartierele ale centrului raional Florești, în cadrul Programului de investițional al întreprinderii de distribuție a gazelor „Florești-gaz” pentru anul 2025. Rețeaua precedentă a fost construită pe timpul Uniunii Sovietice, iar până în anii 2000, când localitatea a fost conectată la […]
15:10
Dorin Recean, prim-ministru în exercițiu și deputat ales pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), ar putea conduce și viitorul Cabinet de miniștri, care urmează să fie învestit după alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, informează CURENTUL. Igor Grosu, liderul PAS, a spus că el ar prefera să rămână în funcția de președinte al Parlamentului, […]
14:40
ANTA: Vehiculele autorizate pentru transportul de pasageri nu pot fi utilizate pentru transportul de mărfuri # Curentul.md
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) atenționează operatorii de transport rutier și conducătorii auto asupra riscurilor majore generate de utilizarea necorespunzătoare a vehiculelor autorizate pentru transportul de pasageri în scopul transportării de mărfuri. În ultima perioadă, instituția semnalează tot mai multe cazuri în care microbuzele sau autobuzele sunt folosite pentru transportarea coletelor, pachetelor voluminoase, echipamentelor grele […]
14:40
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) atestă că, începând cu săptămâna curentă, prețurile la benzină și motorină au intrat pe un trend de scădere. În ultimele zile, prețurile de comercializare cu amănuntul ale carburanților s-au redus cu circa 1%, evoluție determinată exclusiv de scăderea cotațiilor internaționale Platts. Această ieftinire are loc pe fundalul unor […]
14:20
Igor Grosu, liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), a declarat că nu e corect faptul că nu s-a discutat pe interior cu Dinu Plîngău și Stela Macari, aleși deputați pe lista PAS, care au anunțat că vor fi deputați independenți, și că lucrul acesta trebuia discutat până la anunțul public, informează CURENTUL. „Da, într-adevăr nu […]
13:40
Vasile Costiuc, liderul Partidului „Democrația Acasă”, urmare a deciziei instanței de judecată, și-a restabilit, ieri, dreptul de a conduce automobilul. „Am reușit! Pentru Cernăuţeanu în special am anulat prin judecată acțiunile voastre ilegale. Am restabilit dreptul meu de a conduce automobilul. Justiția a anulat procesele ilegale. Acum vine timpul sa răspundeți penal pentru aceste abuzuri”, […]
13:10
Cu referire la informațiile false apărute în spațiul public cu privire la demiterea unor angajați din cadrul Primăriei Chișinău precizăm următoarele. Astfel, informațiile apărute în presă referitoare la demiterea pretorului sectorului Botanica, doamna Diana Guba, sunt false. Îndemnăm reprezentanții mass-media să trateze cu responsabilitate aceste subiecte și să evite interpretările speculative. Totodată, schimbările operate în […]
12:40
Victoria Sanduța: Dacă există suspiciuni de finanțare ilegală a unui candidat care a trecut pragul electoral, soluția este repetarea alegerilor # Curentul.md
Fosta candidata la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, Victoria Sanduța, punctează că, discuțiile din spațiul public precum că voturile unui concurent electoral, care a trecut pragul și a câștigat mandatul, ar putea fi anulate după alegeri și redistribuite celorlalți patru concurenți rămași ar fi o fraudă electorală foarte gravă. Ea spune că alegătorii […]
12:10
Ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, în vizită oficială la București: întâlnire cu omologul român # Curentul.md
Ministra Justiției, Veronica Mihailov‑Moraru, a avut o întrevedere la București cu omologul român, Radu Marinescu, informează CURENTUL. „România este și rămâne un partener strategic și un prieten în drumul european al Republicii Moldova. Colaborarea dintre ministerele noastre este extrem de valoroasă și se bazează pe încredere, schimb de bune practici și rezultate. Mizăm în continuare pe experiența […]
11:40
CNA și Procuratura Bălți investighează sustragerea documentelor unui proiect de apeduct # Curentul.md
Centrul Național Anticorupție (CNA), sub conducerea Procuraturii Bălți, oficiul principal, desfășoară urmărirea penală într-un dosar inițiat în temeiul art. 360 alin. (1) din Codul penal al Republicii Moldova privind ”luarea, sustragerea, tăinuirea, degradarea sau distrugerea documentelor”. Cazul vizează un fost primar al unei localități din raionul Glodeni și o persoană juridică cu sediul în municipiul […]
11:10
„Termoelectrica” S.A. informează consumatorii municipiului Chișinău că în corespundere cu diminuarea temperaturii aerului exterior, este dispusă să înceapă furnizarea energiei termice către toate categoriile de consumatori, și anume: instituțiile de educație timpurie, instituțiile de învățământ, instituțiile municipale din sfera medicală și socială, blocurile locative, cât și agenții economici. Conectarea la serviciile de termoficare poate avea […]
10:40
Intervenție SMURD Iași – Chișinău: Un băiat de 13 ani a fost transportat la Institutul Mamei şi Copilului # Curentul.md
În după-amiaza zilei de 2 octombrie 2025, un echipaj aero-medical SMURD a efectuat o intervenție aeriană pentru a transporta din Iași la Chișinău un băiat în vârstă de 13 ani, cetățean al Republicii Moldova. Potrivit informațiilor înregistrate, minorul a suferit o intervenție în urma unui traumatism toracic. Elicopterul SMURD Iași a aterizat la ora 18:10 […]
10:30
CEC a modificat hotărârea cu privire la lista partidelor politice care pot participa la alegerile locale noi din 16 noiembrie 2025 # Curentul.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) a modificat hotărârea cu privire la lista partidelor politice care au dreptul de a participa la alegerile locale noi în unele localități din 16 noiembrie 2025. Astfel, poziția nr. 6, unde se regăsește Partidul Politic Partidul Republican „INIMA MOLDOVEI” a fost revocată. Decizia a fost aprobată urmare a informării de către Ministerul Justiției […]
10:10
Maia Sandu, la summitul Comunității Politice Europene: „Vom continua să muncim împreună pentru ca Moldova să devină parte a Uniunii Europene” # Curentul.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat joi, 2 octombrie, la Summitul Comunității Politice Europene, desfășurat la Copenhaga, Regatul Danemarcei, țară care deține și președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene. „Am venit la summitul Comunității Politice Europene cu un mandat puternic de la cetățeni de a avansa aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană”, a menționat […]
09:30
Pană de curent în sectorul Buiucani al capitalei: Peste 6 mii de consumatori au rămas fără lumină # Curentul.md
Ministerul Energiei informează că aproximativ 3.000 de consumatori din sectorul Buiucani al Capitalei au rămas temporar fără energie electrică, în urma unei pene de curent. Echipe specializate de la Premier Energy s-au deplasat imediat la fața locului pentru remedierea situației, iar la această oră toți consumatorii au fost reconectați la energie electrică. Circulația transportului public […]
09:10
Poliția de Frontieră informează că la 2 octomvrie, la 19.50, în punctul de trecere a frontierei Vulcănești, polițiștii de frontieră moldoveni au acționat în baza unor informații operative și l-au identificat și reținut pe Constantin Țuțu. Acesta a fost escortat la izolatorul din Chișinău.
2 octombrie 2025
18:40
Un număr record de 426 de tineri specialiști s-au angajat în școli și grădinițe, în anul curent de studii, marcând cea mai mare participare la îndemnul Ministerului Educației și Cercetării de a se alătura sistemului educațional. Anul trecut, în instituțiile de învățământ s-au angajat 404 tineri, în 2023 – 365, iar în 2022 – 296. […]
18:40
Ministerul Energiei stabilește reguli clare pentru amplasarea centralelor eoliene și refacerea terenurilor agricole # Curentul.md
Centralele electrice eoliene vor putea fi amplasate în conformitate cu metodologia aprobată de Ministerul Energiei, ce prevede condiții inițiale de amplasare, distanțele minime de la marginea localităților și obiecte de infrastructură, dar și cerințe față de demontarea turbinelor și refacerea terenurilor agricole. Metodologia stabilește, în baza Legii privind fondul ariilor naturale protejate, că centrale electrice […]
17:10
Dezvoltarea infrastructurii și integrarea europeană, priorități în discuțiile ministrului Bolea la București # Curentul.md
Vladimir Bolea, ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, a avut o întrevedere la București cu omologul său, Ciprian Șerban. Discuțiile au vizat parcursul european al Republicii Moldova și proiectele de infrastructură care consolidează conexiunile cu Uniunea Europeană, inclusiv parteneriatul dintre Republica Moldova și România, informează CURENTUL. Oficialii au discutat despre proiectele comune de infrastructură, printre […]
17:10
Ministerul Educației și Cercetării a transmis o circulară către toate instituțiile de învățământ general și organele locale de specialitate în domeniul educației, prin care amintește despre necesitatea respectării prevederilor Codului de Etică al cadrelor didactice. „Solicităm tuturor cadrelor didactice și de conducere să acționeze ca piloni ai integrității, prin interzicerea solicitării/acceptării de beneficii materiale. Este […]
16:40
În contextul desfășurării Zilei Naționale a Vinului, în perioada 3 octombrie, ora 16:00, până la 6 octombrie, ora 06:00, circulația rutieră va fi sistată pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, între străzile Alexandr Pușkin și Maria Cebotari, și pe Strada Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, între străzile Columna și 31 August 1989. Pentru siguranța participanților la […]
16:10
Geniștii Armatei Naționale au executat pe parcursul lunii septembrie 10 misiuni de deminare, în cadrul cărora au fost depistate și nimicite 24 de obiecte explozive. În perioada menționată, echipele de geniști au intervenit în localitățile din raioanele Criuleni, Ștefan Vodă, Ialoveni, Căușeni, Anenii Noi și Strășeni. Cea mai amplă misiune de deminare a fost îndeplinită […]
15:20
Întreținerea corectă a unui utilaj agricol nu este doar o recomandare, ci o condiție pentru a-i prelungi durata de viață și pentru a menține un nivel constant de productivitate. Granulatorul de furaje, un echipament indispensabil în gospodăriile moderne, necesită o atenție specială atunci când vine vorba de service și verificări regulate. Un granulator bine întreținut […]
15:10
Mesajul lui Năstase după alegeri: Am luptat cu mastodonții politici, dar rămân alături de oameni # Curentul.md
Andrei Năstase, candidat independent la funcția de deputat în alegerile care au avut loc la 28 septembrie curent, în cadrul unei conferințe de presă, a adresat mulțumiri cetățenilor care l-au votat și, totodată, a venit cu o serie de precizări cu referire la campania electorală, informează CURENTUL. „Întâi de toate vreau să mulțumesc tuturor celor […]
14:40
CNI Moldinsolv despre practica europeană în domeniul insolvabilității imobiliare și protecției cumpărătorilor: Când va prelua R. Moldova aceste practici? Insolvabilitate este o procedură care are menirea de a salva afacerile aflate în situații dificile. În R. Moldova acest proces devine tot mai cunoscut, iar oamenii de afaceri apelează la acest instrument pentru a depăși situațiile […]
14:40
În perioada 2–3 octombrie 2025, în zona metropolitană a Romei vor avea loc mitinguri, manifestații publice și o grevă a transportului, care pot afecta circulația rutieră și transportul public. Autoritățile italiene au anunțat închiderea temporară a stației Termini, suspendarea circulației pe liniile de metrou A și B, precum și impunerea unor restricții de trafic în […]
14:30
(FOTO) Magia filmului în aer liber readusă în mun. Bălți de compania DRÄXLMAIER Group Moldova # Curentul.md
DRÄXLMAIER Group Moldova a readus magia filmului în aer liber pentru bălțeni și oaspeții municipiului. Evenimentul, ajuns la a doua ediție, s-a desfășurat în curtea Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, la 4 septembrie, începând cu ora 18:00, și a oferit publicului o seară memorabilă sub cerul liber, se spune în comunicatul de presă […]
14:10
Igor Grosu despre faptul că Dinu Plîngău și Stela Macari vor fi deputați independenți independenți: Regretăm că am aflat din presă # Curentul.md
Igor Grosu, liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), a aflat din presă despre faptul că Dinu Plîngău și Stela Macari – deputați aleși pe lista PAS, vor fi independenți, informează CURENTUL. „PAS și-a asumat un obiectiv fundamental de țară – aderarea la UE. Pentru acest mandat am primit încrederea cetățenilor. Regretăm că am aflat din presă despre anunțul […]
13:30
Republica Moldova și România simplifică trecerea frontierei prin control coordonat la punctul feroviar Fălciu–Cantemir # Curentul.md
Cetățenii și transportatorii vor avea parte de călătorii mai rapide, sigure și confortabile prin punctul de trecere a frontierei Fălciu–Cantemir. Ministra Afacerilor Interne al Republicii Moldova, Daniella Misail-Nichitin, a semnat la București, împreună cu Viceprim-ministrul și Ministrul Afacerilor Interne al României, Cătălin Predoiu, Acordul privind implementarea controlului coordonat la acest punct feroviar. Este pentru prima […]
13:10
Secretariatul Parlamentului anunță concurs pentru selectarea candidaților la stagiile plătite pentru perioada noiembrie 2025 – aprilie 2026. Pentru tinerii care vor să obțină experiență de muncă alături de funcționarii publici sunt propuse trei locuri în cadrul subdiviziunilor. Termenul-limită de depunere a dosarelor este data de 15 octombrie 2025, ora 17:00. Viitorii stagiari vor avea oportunitatea […]
12:40
Expert: Piaţa zahărului din Moldova riscă să fie monopolizată. Cu cât se va scumpi zahărul? # Curentul.md
Recent, Ministerul Economiei a elaborat un proiect de hotărâre a Guvernului prin care intenţionează să introducă în regim de urgenţă „o măsură provizorie de apărare comercială a pieţei interne”. „Se instituie pentru o perioadă de 200 de zile calendaristice, de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, o măsură provizorie de apărare comercială a pieţei interne […]
