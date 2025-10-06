Vrei să pilotezi drona în zona de frontieră? Află ce reguli trebuie să respecți

10:50

În ultimii ani, audiobook-urile au devenit tot mai populare. Mulți le ascultă în mașină, în timp ce fac sport sau curățenie. Sunt o soluție comodă pentru adulții care nu găsesc mereu timp să se așeze cu o carte în mână și să citească. În cazul copiilor, cititul și tabletele sunt medii direct competitive, scrie HotNews. [...]