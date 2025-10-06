Aur, argint și bronz! Moldova a obținut 7 medalii la Campionatul European printre țările mici la taekwondo

14:10

Prim-ministrul Georgiei, Irakli Kobahidze, i-a acuzat duminică pe protestatarii care au încercat să forţeze intrarea în palatul prezidenţial că au încercat să răstoarne guvernul şi a acuzat totodată Uniunea Europeană de amestec, relatează știrileprotv.ro. Potrivit lui Kobahidze, până la 7.000 de persoane au participat la miting, dar „încercarea lor de a răsturna ordinea constituţională" a […]