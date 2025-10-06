„O familie din Soroca cere ajutor pentru băiețelul lor cu autism: Luptăm zi de zi pentru recuperarea lui”
Observatorul de Nord, 6 octombrie 2025 12:30
O familie din raionul Soroca trece printr-o perioadă extrem de dificilă și face un apel către oamenii cu suflet mare pentru a-i sprijini în lupta de zi cu zi pentru recuperarea fiului lor, un băiețel de doar 6 ani și jumătate, diagnosticat cu autism. Pentru a-i oferi șansa la o viață cât mai independentă, copilul
• • •
Acum 30 minute
12:30
Echipa portalului Anticoruptie.md a pătruns în interiorul schemei care s-a ocupat de racolarea așa-zișilor observatori la alegerile parlamentare. Timp de trei săptămâni, am documentat maniera în care era organizată misiunea celor care, conform coordonatorilor, urmau să monitorizeze buna desfășurare a scrutinului peste hotarele Republicii Moldova. Alături de noi, au acționat „reprezentanți" falși din partea partidelor
12:30
„O familie din Soroca cere ajutor pentru băiețelul lor cu autism: Luptăm zi de zi pentru recuperarea lui” # Observatorul de Nord
O familie din raionul Soroca trece printr-o perioadă extrem de dificilă și face un apel către oamenii cu suflet mare pentru a-i sprijini în lupta de zi cu zi pentru recuperarea fiului lor, un băiețel de doar 6 ani și jumătate, diagnosticat cu autism. Pentru a-i oferi șansa la o viață cât mai independentă, copilul
Acum 2 ore
11:50
Un articol distribuit pe rețelele sociale pretinde că dezvăluie transferul iminent în Moldova a 42.000 de tone de deșeuri toxice îngropate în prezent la Stocamine, în regiunea franceză Alsacia, pe care președinta Maia Sandu l-ar fi acceptat. Cu toate acestea, conducerea depozitului asigură că nu este prevăzută nicio transferare a acestor deșeuri în R. Moldova. Această
11:50
Ziua de 5 octombrie curent a fost una memorabilă pentru Grupul de Inițiativă „Ambasadorii Maturității" din orașul Drochia, care au participat la cel mai așteptat eveniment al anului – Festivalul „Bunica și Bunelul Fest 2025", ediția a VIII-a – o sărbătoare a creației și tradițiilor dedicată generației de aur, care a devenit o platformă de
11:10
La Școala Profesională din orașul Soroca, a fost sărbătorită Ziua Profesorului, un prilej de recunoștință și apreciere pentru cadrele didactice care, prin profesionalism, răbdare și dăruire, formează generații de tineri profesioniști. Evenimentul a fost marcat prin mesaje de felicitare, momente artistice pregătite de elevi și un sincer omagiu adus celor care zi de zi îndrumă,
Acum 4 ore
10:50
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor vă informează că operatorul din domeniul alimentar Ferex GB SRL: recheamă de la consumatori următorul produs. Detalii referitoare la neconformitatea produsului a fost depistată prezența bacteriei Salmonella spp. Consumatorii care au procurat produsele din lotul menționat sunt îndemnați sa nu îl consume, să îl returneze la punctul de vânzare.
10:40
Rezultate la limită în municipiul Soroca la alegerile parlamentare: deținuții penitenciarului nr. 6 au făcut diferența # Observatorul de Nord
În municipiul Soroca, competiția electorală a fost dominată de două formațiuni politice: Blocul Electoral Patriotic și Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS). Astfel, în Soroca, bătălia politică s-a redus practic la duelul dintre cele două formațiuni, care au atras electoratul de partea lor și au lăsat restul partidelor cu rezultate mai mici. După analiza datelor vedem
10:40
Alegerile parlamentare din 28 septembrie au fost urmate de o avalanșă de acuzații venite atât din partea unor politicieni locali, cât și de la oficiali de la Moscova. Declarațiile despre „alegeri fraudate", „amestecul Uniunii Europene" sau „victoria PAS doar cu ajutorul diasporei" au fost propagate de Ilan Șor, Igor Dodon, Maria Zaharova și alți actori
09:50
O zi pentru cei care ne luminează drumul – elevii sofieni au marcat Ziua Profesorului # Observatorul de Nord
Ziua Profesorului este un prilej deosebit de a aduce un omagiu celor care, prin răbdare, dăruire și pasiune, modelează destine și aprind în sufletele noastre dorința de cunoaștere. Profesorii nu sunt doar transmițători de informații, ci formatori de caractere, mentori și ghizi în drumul spre descoperirea propriei identități. Pe 3 octombrie curent, în incinta
09:40
Un sorocean a fost amendat de inspectorii de mediu pentru că și-ar fi săpat ilegal un iaz # Observatorul de Nord
O construcție ilegală a unui bazin acvatic a fost depistată de inspectorii de mediu în localitatea Căinarii Vechi, raionul Soroca. Proprietarul terenului a ignorat normele ecologice și riscă sancțiuni contravenționale. În urma unei razii desfășurate în raionul Soroca, inspectorii de mediu au verificat respectarea legislației privind folosirea și protecția apelor. Controlul a scos la iveală
09:30
Ziua Profesorului, marcată la Liceul Teoretic „Bogdan Petriceicu – Hasdeu”, din orașul Drochia # Observatorul de Nord
Pe 3 octombrie curent, în incinta Liceului Teoretic „Bogdan Petriceicu- Hasdeu" din Drochia, s-a desfășurat un eveniment memorabil, dedicat Zilei Profesorului – o zi a recunoștinței, a respectului și a emoției sincere pentru cei, care modelează viitorul prin cuvânt și exemplu. Atmosfera din liceu a fost una plină de căldură și bucurie, elevii prezentând un
09:10
CEC a aprobat rezultatele finale ale alegerilor parlamentare din 28 septembrie: PAS – 55 de mandate, urmat de Blocul Patriotic cu 26 # Observatorul de Nord
Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat astăzi, în cadrul unei ședințe publice, rezultatele finale ale alegerilor parlamentare, desfășurate la 28 septembrie 2025, confirmând repartizarea mandatelor între concurenții electorali care au trecut pragul electoral, transmite moldpres.md Potrivit hotărârii CEC, componența noului Parlament al Republicii Moldova va fi următoarea: Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) – 55 de
09:00
Lucruri stranii de tot se întâmplă cu echipa EFA, care în etapa ordinară a mai pierdut trei puncte și, nu oricum, dar la scor, în fața unei formații cotate mult mai slab de specialiștii fotbalului. De data aceasta visocenii au pierdut acasă, din nou!, și a venit vremea să ne punem întrebarea: Ce se întâmplă
Acum 6 ore
08:10
Horoscopul zilei de 6 octombrie 2025. Gemenii se tem de angajamente. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Mercur intră în Scorpion pe 6 octombrie 2025. Acest tranzit îi va face pe cei mai mulți să-și împărtășească visurile și aspirațiile în lume. Planurile lor vor avea acum un început. Determinarea îi va face să aibă mai multă încredere în propria persoană. Descoperă ce îți rezervă astrele în funcție de zodia în care te-ai
08:10
Curs valutar, 6 octombrie 2025: la început de săptămână leul moldovenesc s-a devalorizat față de euro și față de dolar. # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 6 octombrie, euro valorează 19 lei și 64 de bani, iar dolarul american poate fi cumpărat cu 16 lei și73 de bani. Cursul oficial de schimb valutar pentru alte monede, pentru 6 octombrie, constituie: 0,40 lei pentru 1 hrivnă ucraineană și
08:00
În raioanele de nord ale Republicii Moldova astăzi, în prima zi a săptămânii, 6 octombrie 2025, meteorologii prognozează ploi pe arii extinse și valori termice mult sub media perioadei. Astfel, în termometre vom avea doar +8 +10 grade Celsius, probabilitatea unor precipitații este de 42 la sută, umiditatea aerului va fi de 92 procente, iar
Acum 24 ore
16:00
La Alexandru cel Bun, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a ieșit în frunte, urmat de Blocul Electoral Patriotic și Partidul „Democrația Acasă". Conform datelor oficiale prezentate de Consiliul Electoral de Circumscripție Soroca nr. 29, voturile s-au distribuit astfel: Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) – 87 voturi Blocul Electoral Patriotic – 75 voturi Partidul „Democrația Acasă"
14:00
În satul Dumbrăveni, voturile exprimate la scrutinul din 28 septembrie 2025 au plasat Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) pe primul loc, urmat de Blocul Electoral Patriotic și Partidul „Democrația Acasă". Conform datelor prezentate de Consiliul Electoral de Circumscripție Soroca nr. 29, situația arată astfel: Blocul Electoral Patriotic – 48 voturi Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS)
Ieri
11:40
Astăzi, de Ziua Profesorului, am ales să vă împărtășesc povestea unui cuplu care și-a dedicat întreaga viață educației și valorilor învățământului. Lidia și Dumitru Iovu, împreună de peste 50 de ani, nu au fost doar parteneri de viață, ci și parteneri în misiunea de a forma și inspira generații întregi de tineri. Fie la universitate,
11:40
Așa s-a votat la Slobozia-Vărăncău: PAS trece de Blocul Electoral Patriotic cu peste 100 de voturi # Observatorul de Nord
La Slobozia-Vărăncău, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) s-a clasat pe primul loc, urmat de Partidul Nostru și Blocul Electoral Patriotic. Datele oficiale prezentate de Consiliul Electoral de Circumscripție Soroca nr. 29 arată următoarele rezultate: Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) – 140 voturi Blocul Electoral Patriotic – 35 voturi Partidul Nostru – 32 voturi Partidul „Democrația
09:40
La Slobozia-Cremene, votul din 28 septembrie 2025 a fost dominat de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), urmat de Blocul Electoral Patriotic și Partidul Nostru. Conform datelor oficiale prezentate de Consiliul Electoral de Circumscripție Soroca nr. 29, clasamentul principal este următorul: Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) – 200 voturi Blocul Electoral Patriotic – 124 voturi Partidul
09:00
Asea COMAROVA: „Pentru ca să fie bine în societate, lumea trebuie să trăiască ca într-o familie, în care domină respectul și stima.” # Observatorul de Nord
De ziua Profesorului Recent, în ajunul Zilei profesionale a Profesorului la redacție am avut un oaspete deosebit – este vorba despre doamna Asea Comarova, care de 30 de ani locuiește în Israel și este fiica profesorilor mei de școală, și nu doar ai mei, dar și a zeci de generații de elevi care au absolvit
07:40
La Ruslanovca, scrutinul din 28 septembrie 2025 a fost câștigat de Blocul Electoral Patriotic, urmat de PAS și Partidul „Democrația Acasă". Conform datelor oficiale prezentate de Consiliul Electoral de Circumscripție Soroca nr. 29, cele mai multe voturi au fost distribuite astfel: Blocul Electoral Patriotic – 104 voturi Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) – 29 voturi
07:10
Olga Gherghelijiu: „Această instituție m-a primit cu brațele deschise și mă îmbrățișează și acum” / VIDEO # Observatorul de Nord
Ziua profesională a lucrătorilor din învățământ ne dă un motiv în plus să ne amintim de dascălii noștri. Printre profesorii din Soroca iubiți și respectați este și Olga Gherghelijiu, directoare adjunctă a Liceului Teoretic „Ion Creangă". Câțiva elevi de la acest liceu și-au propus să o descoase ca să afle mai multe despre prima zi în
06:50
Duminică, 5 octombrie, locuitorii raionului Soroca vor avea parte de o zi cu vreme variabilă: dimineața începe cu nori și cer parțial acoperit, temperaturile urcă la valori plăcute în timpul zilei, iar seara revin ploile. Prognoza meteo pentru Soroca arată că temperaturile se vor situa între +9°C și +15°C. Cerul va fi mai mult noros
06:20
La Niorcani, votul exprimat pe 28 septembrie 2025 a confirmat duelul electoral dintre Blocul Electoral Patriotic și PAS, însă rezultatele arată și o prezență solidă a Partidului Nostru. Conform datelor oficiale prezentate de Consiliul Electoral de Circumscripție Soroca nr. 29, clasamentul se prezintă astfel: Blocul Electoral Patriotic – 84 voturi Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS)
06:10
Duminică, 5 octombrie, astrele favorizează schimbările și noile începuturi. Fiecare zodie primește un imbold să facă pași curajoși, să ia decizii importante sau să lase în urmă ceea ce nu îi mai aduce liniște. Este o zi a clarității și a curajului. BerbecAi ocazia să îți afirmi ideile și să îți impui punctul de vedere.
4 octombrie 2025
15:20
La Tătărăuca Nouă, scrutinul parlamentar din 28 septembrie 2025 a adus o competiție strânsă între Blocul Electoral Patriotic și PAS, însă cu o surpriză notabilă – Blocul „Alternativa" a reușit să se poziționeze pe locul al treilea, depășind alte formațiuni cu tradiție. Conform datelor furnizate de Consiliul Electoral de Circumscripție Soroca nr. 29, rezultatele au
13:40
Descoperirea care ar putea preveni insuficiența cardiacă la pacienții cu diabet # Observatorul de Nord
Cercetătorii au identificat o proteină cu rol protector, GADD45A, care poate împied
13:20
În satul Cureșnița Nouă, votul exprimat pe 28 septembrie 2025 a conturat o competiție în care Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a reușit să adune cele mai multe sufragii, însă Blocul Electoral Patriotic și Partidul Nostru au înregistrat, la rândul lor, rezultate semnificative. Conform datelor oficiale prezentate de Consiliul Electoral de Circumscripție Soroca nr. 29, […] Post-ul Așa s-a votat la Cureșnița-Nouă: PAS cel mai votat partid apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:10
Ceea ce sună ca un experiment trăsnit s-a transformat într-un proiect gastronomic și științific serios: iaurt obținut cu ajutorul furnicilor, testat în laborator, apoi servit clienților într-un restaurant cu două stele Michelin din Copenhaga. Povestea a pornit de la o observație întâmplătoare în bucătăria Alchemist, local aflat pe locul 5 în topul The World’s 50 […] Post-ul Iaurt fermentat cu furnici servit ca delicatesă într-un restaurant de lux apare prima dată în Observatorul de Nord.
Mai mult de 2 zile în urmă
11:20
Așa s-a votat la Slobozia-Nouă: oamenii au dat prioritate Blocului Electoral Patriotic # Observatorul de Nord
Alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 au avut o participare modestă în satul Slobozia-Nouă, unde opțiunile politice ale alegătorilor au fost distribuite în special între Blocul Electoral Patriotic și Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS). Conform datelor publicate de Consiliul Electoral de Circumscripție Soroca nr. 29, rezultatele au fost următoarele: Blocul Electoral Patriotic – 42 voturi […] Post-ul Așa s-a votat la Slobozia-Nouă: oamenii au dat prioritate Blocului Electoral Patriotic apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:20
La alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, locuitorii din Rublenița Nouă și-au exprimat opțiunile electorale, iar rezultatele arată o competiție dominată de Blocul Electoral Patriotic, urmat de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS). Potrivit datelor oficiale publicate de Consiliul Electoral de Circumscripție Soroca nr. 29, situația voturilor este următoarea: Blocul Electoral Patriotic – 35 voturi Partidul […] Post-ul Așa s-a votat la Rublenița Nouă: Blocul Electoral Patriotic pe primul loc apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:50
În ajunul Zilei Mondiale a Educației și a Zilei Profesorului, marcate pe 5 octombrie, ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a lansat un apel către părinți și cadrele didactice să renunțe la practica colectării banilor cu prilejul acestei sărbători. Șeful MEC a încurajat cetățenii să raporteze aceste cazuri, în special la CNA, transmite stiri.md […] Post-ul Stop colectărilor de bani de Ziua Profesorului: Apelul autorităților apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:50
La scrutinul parlamentar din 28 septembrie 2025, alegătorii din Lugovoe și-au făcut auzită vocea, iar rezultatele arată o luptă strânsă între primele două formațiuni politice. Deși prezența la vot a fost mai redusă comparativ cu alte localități, ierarhia partidelor reflectă tendințele generale din raion. Conform datelor oficiale furnizate de Consiliul Electoral de Circumscripție Soroca nr. […] Post-ul Așa s-a votat la Lugovoe: Blocul Electoral Patriotic mai sus ca PAS apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:50
Duminică, 28 septembrie 2025, alegătorii din satul Vanțina și-au exprimat opțiunile în cadrul alegerilor parlamentare. Scrutinul local a arătat o competiție interesantă, în care primele două forțe politice au dominat clasamentul, dar cu o diferență clară între ele. Conform datelor oficiale publicate de Consiliul Electoral de Circumscripție Soroca nr. 29, situația voturilor se prezintă astfel: […] Post-ul Așa s-a votat la Vanțina: Blocul Electoral Patriotic întrece PAS apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:20
Așa s-a votat la Voloave: PAS a câștigat Blocul Electoral Patriotic cu doar un vot # Observatorul de Nord
Locuitorii din satul Voloave și-au exprimat votul la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, scrutin care a reflectat preferințele electoratului local și a arătat o competiție foarte strânsă pentru primul loc. Două formațiuni au mers „umăr la umăr”, fiind despărțite de doar un vot. Conform datelor oficiale prezentate de Consiliul Electoral de Circumscripție Soroca nr. […] Post-ul Așa s-a votat la Voloave: PAS a câștigat Blocul Electoral Patriotic cu doar un vot apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:50
Sâmbătă, 4 octombrie, locuitorii raionului Soroca vor avea parte de o zi cu ploi și cer variabil. Temperaturile se mențin moderate, dar precipitațiile vor marca cea mai mare parte a zilei. Prognoza meteo pentru Soroca anunță ploi pe parcursul zilei, cu temperaturi cuprinse între +9°C și +12°C. Vântul va sufla moderat dimineața, urmând să se […] Post-ul Ploi și cer variabil în Soroca pe 4 octombrie apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:10
Ziua de 4 octombrie aduce energie nouă și dinamism pentru toate semnele zodiacale. Unii nativi vor avea parte de oportunități neașteptate, alții de provocări care le testează răbdarea, dar toți sunt chemați să acorde atenție echilibrului dintre planul personal și cel profesional. BerbecAi energie și inițiativă, dar fii atent să nu grăbești deciziile. O discuție […] Post-ul Horoscop 4 octombrie: surprize și schimbări pentru toate zodiile apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:10
Un text ironic, devenit viral pe rețelele sociale, descrie cu umor și sarcasm „rețeta” prin care oricine ar putea retrăi atmosfera Uniunii Sovietice. În zece pași simpli, autorul arată cum ar arăta viața de zi cu zi pentru cei care idealizează perioada sovietică fără să o fi trăit vreodată. Textul începe cu ideea că revenirea […] Post-ul „Lifehack”: cum să te întorci din secolul XXI în URSS? apare prima dată în Observatorul de Nord.
05:10
Atenție la fraudele online: platforme false de investiții precum TXEX fac victime # Observatorul de Nord
Tot mai multe persoane riscă să cadă în plasa unor scheme de fraudă online care promit câștiguri rapide prin investiții. Platforme aparent legitime, precum TXEX și multe altele, simulează profituri consistente, dar în realitate colectează direct banii depuși de utilizatori. Nu este vorba doar de o problemă locală. Instituții de supraveghere financiară și securitate cibernetică […] Post-ul Atenție la fraudele online: platforme false de investiții precum TXEX fac victime apare prima dată în Observatorul de Nord.
3 octombrie 2025
19:00
La Soroca, muzica și poezia s-au întâlnit într-un spectacol aparte, unde acordurile de jazz și versurile Radmilei Popovici au creat un moment memorabil pentru publicul prezent. Proiectul „Jazz’n Chișinău”, în colaborare cu binecunoscuta poetă, a adus în fața oamenilor un recital ce a unit sensibilitatea cuvântului cu energia muzicii, reușind să atingă sufletele tuturor. Atmosfera […] Post-ul Jazz și poezie la Soroca / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
17:00
Așa s-a votat la Țepilova: peste 100 de voturi diferență între Blocul Electoral Patriotic și PAS # Observatorul de Nord
Duminică, 28 septembrie 2025, locuitorii satului Țepilova și-au exprimat votul în cadrul alegerilor parlamentare, un scrutin care a arătat preferințele politice locale și raportul de forțe dintre partidele aflate în competiție. Participarea alegătorilor a scos în evidență două formațiuni politice dominante, dar și câteva partide care au reușit să adune un număr semnificativ de voturi. […] Post-ul Așa s-a votat la Țepilova: peste 100 de voturi diferență între Blocul Electoral Patriotic și PAS apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:50
Locuitorii din Sobari și-au exprimat opțiunile politice la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, iar rezultatele arată o preferință pentru Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), urmat de Blocul Electoral Patriotic. Conform datelor oficiale ale Consiliului Electoral de Circumscripție Soroca nr. 29, situația voturilor este următoarea: Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) – 46 voturi Blocul Electoral […] Post-ul Așa s-a votat la Sobari: PAS conduce clasamentul apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:50
Așa s-a votat la Mălcăuți: scor de baschet la alegeri – PAS a întrecut de vreo trei ori Blocul Electoral Patriotic # Observatorul de Nord
Alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 au adus rezultate interesante în satul Mălcăuți, unde locuitorii au împărțit voturile între principalele formațiuni politice, cu un mare avans pentru Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS). Conform datelor Consiliului Electoral de Circumscripție Soroca nr. 29, rezultatele sunt următoarele: Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) – 49 voturi Blocul Electoral Patriotic […] Post-ul Așa s-a votat la Mălcăuți: scor de baschet la alegeri – PAS a întrecut de vreo trei ori Blocul Electoral Patriotic apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:50
În satul Balinți, alegătorii au participat la scrutinul parlamentar din 28 septembrie 2025, iar rezultatele arată o preferință pentru Blocul Electoral Patriotic, urmat de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS). Conform datelor Consiliului Electoral de Circumscripție Soroca nr. 29, rezultatele sunt următoarele: Blocul Electoral Patriotic – 86 voturi Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) – 16 voturi […] Post-ul Așa s-a votat la Balinți: Blocul Electoral Patriotic cu mult peste PAS apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:50
Locuitorii din satul Cerlina și-au ales reprezentanții la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, proces care s-a desfășurat într-o atmosferă calmă și cu o participare semnificativă. Rezultatele arată o competiție strânsă între Blocul Electoral Patriotic și Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), primele două formațiuni politice care au reușit să atragă cele mai multe voturi în […] Post-ul Așa s-a votat la Cerlina: Blocul Electoral Patriotic este în top apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:20
La 2 octombrie, la Colegiul de Arte „Nicolae Botgros” din Soroca a avut loc un eveniment dedicat Zilei Profesorilor. Elevii de la diferite catedre au prezentat un concert frumos, organizat de Doina Petric, diriginta anului IV. Evenimentul a fost prezentat de Alexandrina Molodoi și Nica Goghidză. Sala a fost plină, iar la final elevii au […] Post-ul Ziua Profesorilor la Colegiul de Arte din Soroca / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:00
La Soroca a avut loc o Conferință Științifică Internațională dedicată lui Constantin Stere / VIDEO # Observatorul de Nord
Astăzi, la Muzeul de Istorie și Etnografie „Nicolae Bulat” din Soroca, s-a desfășurat ediția a XIX-a a Conferinței Științifice Internaționale „Filologia modernă: realizări și perspective în context european”, având ca temă centrală marcarea a 160 de ani de la nașterea lui Constantin Stere. Evenimentul a reunit academicieni, profesori universitari și cercetători de renume din Republica […] Post-ul La Soroca a avut loc o Conferință Științifică Internațională dedicată lui Constantin Stere / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:40
Locuitorii din Bulbocii Noi și-au exprimat votul la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, iar rezultatele arată o victorie clară pentru Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), care a reușit să obțină de patru ori mai multe sufragii decât principalii săi competitori. Potrivit Consiliului Electoral de Circumscripție Soroca nr. 29, situația voturilor este următoarea: Partidul […] Post-ul Așa s-a votat la Bulbocii Noi: PAS peste ceilalți candidați apare prima dată în Observatorul de Nord.
