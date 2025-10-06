Consultații medicale gratuite pentru locuitorii din trei raioane ale R. Moldova

21:10

Republica Moldova a primit multe felicitări la Summitul Comunității Politice Europene de la Copenhaga. Declarația a fost făcută de președinta Maia Sandu, după participarea la evenimentul, care a reunit 53 de șefi de stat și de guvern, alături de reprezentanți ai instituțiilor europene. „La Summitul Comunității Politice Europene de la Copenhaga am primit multe felicitări […]