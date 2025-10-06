Nicușor Dan anunță noua echipă de consilieri. Cine îl va consilia pe șeful statului român?

19:10

Într-o perioadă dominată de digitalizare, pentru copiii din Republica Moldova lectura rămâne o pasiune vie și o sursă de inspirație. Biblioteca Națională pentru Copii "Ion Creangă" a organizat Maratonul de lectură intitulat "Vacanță de magie cu lecturi o mie". La ediţia de anul acesta 134 de copii au ajuns la finalul concursului cu zeci de cărţi citite. O performanță excepțională a fost atinsă de Alexandra Dicusar care, la 12 ani, a reușit să citească 100 de cărți pe parcursul verii.