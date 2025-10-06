Nicușor Dan anunță noua echipă de consilieri. Cine îl va consilia pe șeful statului român?
TVR Moldova, 6 octombrie 2025 12:30
Fostul ambasador al României la Chișinău, Marius Lazurca, va fi responsabil de politica externă, iar noul consilier pentru afaceri europene este Valentin Naumescu.
• • •
Alte ştiri de TVR Moldova
Acum 30 minute
12:30
Acum 2 ore
11:40
UE critică alegerile locale din Georgia: „Scrutinul a avut loc într-o perioadă de reprimare” # TVR Moldova
Uniunea Europeană a criticat dur duminică alegerile locale desfășurate în weekend în Georgia, declarând că scrutinul a avut loc ”într-o perioadă de reprimare extinsă a celor care sunt în dezacord” cu guvernul.
11:40
Prim-ministrul Franței, Sébastien Lecornu, a demisionat la câteva ore după ce a fost prezentat cabinetul său, potrivit BBC.
11:20
Duminică noaptea, în jurul orei 23:30, la Ungheni s-a produs un accident rutier în urma căruia o persoană și-a pierdut viața, iar alte două au fost rănite.
11:20
Parlamentul European solicită UE să deschidă imediat negocierile cu Republica Moldova, fără Ucraina # TVR Moldova
Membrii Parlamentului European din 19 țări ale UE au trimis o scrisoare președintelui Consiliului European, António Costa, solicitând o trecere „imediată” la următoarea etapă a negocierilor privind aderarea Republicii Moldova la UE. Acest lucru a fost anunțat pe 5 octombrie de vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu.
11:00
Trei bărbați din Călărași și Strășeni au fost trimiși în judecată pentru organizarea migrației ilegale în Italia, printr-o schemă de falsificare a cărților de identitate ale României, anunță procurorii PCCOCS.
11:00
Accident tragic la Ungheni: Un bărbat a murit după ce mașina sa s-a izbit de un camion # TVR Moldova
Duminică noaptea, în jurul orei 23:30, la Ungheni s-a produs un grav accident rutier, în urma căruia o persoană și-a pierdut viața, iar alte două au fost rănite.
Acum 4 ore
10:30
Republica Moldova devine de astăzi, 6 octombrie 2025, parte operațională a Zonei Unice de Plăți în Euro (SEPA - Single Euro Payments Area) – infrastructura care reunește 41 de țări europene și oferă cetățenilor și companiilor transferuri în euro rapide, sigure și la costuri reduse, chiar zero, informează Banca Națională a Moldovei (BNM).
10:10
Republica Moldova devine de astăzi, 6 octombrie 2025, parte operațională a Zonei Unice de Plăți în Euro (SEPA - Single Euro Payments Area) – infrastructura care reunește 41 de țări europene și oferă cetățenilor și companiilor transferuri în euro rapide, sigure și la costuri reduse, chiar zero, informează Banca Națională a Moldovei (BNM).
09:40
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a criticat duminică lipsa de ‘răspunsuri reale’ din partea Occidentului, după un nou atac masiv al Rusiei cu drone și rachete, transmite TVR Info.
09:20
Premiile Nobel vor fi anunţate începând de luni. Sunt considerate printre cele mai prestigioase distincţii din lume pentru realizări în medicină, fizică, chimie, literatură, economie şi pace. Câştigătorii se vor alătura panteonului laureaţilor Nobel, de la Albert Einstein la Maica Tereza, scrie digi24.ro.
Acum 6 ore
08:40
Aproape toate cadrele didactice din învățământul primar sunt femei. Potrivit Ministerului Educaţiei, puţin peste un procent dintre învăţătorii de clasele primare sunt bărbaţi. Atât la Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă", cât şi la Colegiul "Alexei Mateevici", băieţii sunt extrem de puţini, abia dacă pot fi zăriți printre studente. Cei care ajung, totuşi, să predea devin un model pentru tinerii care ezită să urmeze cariera didactică.
Acum 24 ore
20:40
Vinul moldovenesc a fost în centrul atenţiei şi astăzi, în a doua zi a sărbătorii naţionale care îi este dedicată. Turiştii aflaţi în Republica Moldova au mers la cramele din ţară unde au descoperit tradiţiile vitivinicole locale, au participat la degustări şi s-au bucurat de muzică bună şi mâncăruri alese. Astfel, vinul își confirmă tot mai mult statutul de ambasador al țării peste hotare, fiind recunoscut şi apreciat la nivel internaţional.
20:10
Este Ziua Profesorului în Republica Moldova. Dincolo de sărbătoare, realitatea din școli este tot mai greu de suportat. În multe sate, profesorii predau în clase aproape goale. Adesea cadrele didactice sunt pensionari care acoperă și câte trei discipline. În orașe, sunt clase supraaglomerate, uneori și cu peste 40 de elevi. Sistemul educațional rezistă, de multe ori, doar datorită pasiunii celor devotaţi.
19:40
Fostul director adjunct al SIS, Alexandru Bălan, rămâne în arest în România încă 30 de zile # TVR Moldova
Alexandru Bălan, fost director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate din Republica Moldova, rămâne în arest preventiv încă 30 de zile în România. Curtea de Apel București a dispus prelungirea măsurii preventive de pe 10 octombrie până la 8 noiembrie.
19:10
56 de eurodeputați din 19 țări au adresat o scrisoare comună președintelui Consiliului European, António Costa, prin care solicită deschiderea imediată a negocierilor de aderare pe capitole cu Republica Moldova.
18:30
Partidul lui Costiuc „Democrația Acasă” rămâne fără alocații bugetare pentru încă un an # TVR Moldova
Comisia Electorală Centrală a validat mandatele pentru cele cinci partide şi blocuri electorale care intră în Parlamentul Republicii Moldova. Tot la şedinţa de astăzi a CEC, Partidul Democraţia Acasă şi Blocul Unirea Naţiunii au fost sancţionate şi nu vor primi alocaţii de la bugetul de stat pentru o perioadă de 12, respectiv, 6 luni.
18:10
Brunchul de weekend tocmai a primit un upgrade: chec sărat cu ton, cașcaval și verdețuri. Se face reoede şi se coace cât savuraţi cafeaua ..dar este şi o problemă, dispare cât aţi zice peşte.
17:10
Satul Opaci din raionul Căușeni este cunoscut ca fiind locul de baștină al regizorului Ion Ungureanu, care, anul acesta, ar fi implinit 90 de ani. Un muzeu ce-i poartă numele a fost amenajat în incinta gimnaziului din localitate.
16:10
Republica Moldova va trece oficial la ora de iarnă în noaptea de sâmbătă spre duminică, 26 spre 27 octombrie 2025, când ceasurile vor fi date cu o oră înapoi, de la 03:00 la 02:00. Astfel, ziua de 27 octombrie va fi cea mai lungă din an, având 25 de ore.
15:10
Gabriela Pascaru are 21 ani și este studentă în anul patru la Facultatea de Istorie și Filozofie a Universității de Stat din Moldova. Tânăra studiază istoria și limba engleză.
14:10
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a condamnat ferm noile atacuri lansate de Rusia asupra Ucrainei, soldate cu victime și distrugeri în mai multe regiuni ale țării vecine. Într-un mesaj publicat pe platforma X , șefa statului a calificat bombardamentele drept „acte de teroare” și „crime de război”, cerând comunității internaționale să ofere sprijin urgent Kievului.
13:10
Republica Moldova dispune de rezerve suficiente de lemn de foc pentru a face față sezonului rece 2025–2026, a declarat pentru moldpres Iulian Mamai, director adjunct al Agenției „Moldsilva”. Potrivit acestuia, stocurile actuale acoperă necesarul populației, iar procesul de comercializare se desfășoară fără constrângeri sau limitări.
Ieri
12:10
Astăzi vom pregăti o rețetă de salată caldă cu frigărui și ardei copți...între rustic si modern un prânz rapid sau o cina usoara dar memorabila.
11:10
Programul EcoVoucher a lansat cea de-a șasea sesiune din acest an, destinată familiilor cu doi copii și gospodăriilor în care locuiesc persoane de peste 63 de ani. În această etapă, aproximativ 3.369 de familii vor beneficia de vouchere în valoare de 6.000 de lei, care acoperă până la 70% din costul unui frigider sau al unei mașini de spălat rufe eficiente energetic.
10:10
Universitatea vârstei a treia: peste 140 de seniori revin pe băncile facultății în noul an academic # TVR Moldova
Ministerul Muncii și Protecției Sociale anunță că în anul academic 2025–2026 peste 140 de persoane cu vârsta de peste 60 de ani din Chișinău, Bălți și Cahul s-au înscris la Universitatea Vârstei a Treia (UV3).
09:10
Parlamentul Republicii Moldova găzduiește expoziția de pictură „Motive urbane”, semnată de elevii Liceului Academic de Arte Plastice „Igor Vieru” din Chișinău. Expoziția aduce în prim-plan viziuni diverse asupra vieții urbane, surprinzând atmosfera capitalei prin sensibilitatea și creativitatea tinerilor artiști.
08:10
Prognoza meteo pentru duminică, 5 octombrie: Ploi pe întreg teritoriul Republicii Moldova # TVR Moldova
Duminică, 5 octombrie, vremea va fi instabilă pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță ploi în toate regiunile țării.
4 octombrie 2025
20:40
Plantarea gazonului este cea mai bună soluție pentru cei care își doresc o grădină mereu verde și îngrijită. Perioadele propice pentru semănare sunt primăvara și toamna.
19:40
Chișinăul este în sărbătoare, în ciuda vremii ploioase și destul de reci. Sute de oameni iau parte la prima zi a celei de-a 24-a ediții a Zilei Naționale a Vinului, în Piața Marii Adunări Naționale. Localnici și vizitatori din toată lumea degustă licorile produse de vinificatorii basarabeni. Nu lipsesc bucatele tradiționale, muzica și dansurile populare sau produsele de artizanat.
18:20
Cei mai buni educatori, învățători și pedagogi din Republica Moldova au fost premiați astăzi la Gala găzduită de Palatul Republicii, cu ocazia Zilei Internaționale a Pedagogului. La ceremonie a participat și președinta Maia Sandu, care a transmis un mesaj de recunoștință cadrelor didactice din întreaga țară.
17:40
Daniela Cociu aduce R. Moldova a treia medalie de argint de la Campionatul Mondial de canoe maraton # TVR Moldova
O nouă performanță pentru sportul din R. Moldova. Canotoarea Daniela Cociu a cucerit medalia de argint la Campionatele Mondiale de canoe maraton, desfășurate la Gyor, Ungaria.
17:10
Directorul Editurii Litera a vorbit, la „TeleMatinal”, despre cele mai noi apariții, dar și cât de greu e să scoți de sub tipar o carte pentru copii. Noutatea este că toamna a venit cu povești noi, aventuri fascinante și personaje de neuitat.
16:30
Israelul a lansat sâmbătă zeci de lovituri aeriene și tiruri de artilerie asupra Fâșiei Gaza, în ciuda apelului președintelui american Donald Trump către autoritățile de la Tel Aviv de a opri „imediat” bombardamentele, relatează AFP și Reuters.
15:40
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu va sta 30 de zile în arest preventiv. Decizia a fost luată astăzi de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, la solicitarea procurorilor din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).
15:20
Fraude de miliarde în UE: Kövesi avertizează că „nu mai există refugii sigure pentru infractori” # TVR Moldova
Uniunea Europeană pierde anual aproximativ 50 de miliarde de euro din cauza fraudelor vamale și fiscale, care au devenit printre cele mai profitabile activități infracționale din blocul comunitar. Avertismentul a fost lansat de procurorul-șef european, Laura Codruța Kövesi, în timpul unei vizite la portul Pireu din Grecia, unde Parchetul European desfășoară o amplă anchetă privind rețele internaționale de crimă organizată.
14:00
Constantin Țuțu, în fața instanței: fostul deputat susține că a intrat "legal" în Republica Moldova # TVR Moldova
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu a fost adus astăzi în fața magistraților pentru aplicarea arestului preventiv. El a fost reținut joi seara în punctul de trecere Vulcănești.
13:00
Urmele rusești în scrutinul prezidențial din România, raportul lui Nicușor Dan la Copenhaga (DOC) # TVR Moldova
Documentul dezvăluie practicile de război hibrid la care a recurs Rusia pentru a-și îndeplini obiectivele pe teritoriul statului român. Autoritățile române demonstrează că Rusia și-a intensificat acțiunile subversive în România odată cu declanșarea războiului împotriva Ucrainei în februarie 2022. Instrumentele folosite pornesc de la atacuri cibernetice, campaniii de dezinformare, manipularea pe rețele sociale până la trimiterea de cetățeni străini pentru detonarea unor obiective petroliere. Punctul culminant al campaniei a fost pe 8 decembrie 2024, atunci când mercenarul Horațiu Potra, în fruntea unor oameni de-ai săi, a pornit spre București pentru a acțiuni violente cu caracter subversiv.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:20
Punctele de frontieră din Moldova, aglomerate: Aeroportul Chișinău rămâne pe primul loc # TVR Moldova
În ultimele 24 de ore, frontiera Republicii Moldova a fost traversată de 67.711 persoane, potrivit Poliției de Frontieră. Cele mai tranzitate puncte rămân Aeroportul Internațional Chișinău, cu 20.640 de traversări, urmat de Leușeni – 10.024, Sculeni – 8.255, Palanca – 5.023 și Otaci – 4.936.
12:00
Tragedie pe șosea la Ungheni: un șofer și-a pierdut viața, doi pasageri sunt răniți grav # TVR Moldova
Un accident rutier soldat cu un deces și doi răniți a avut loc noaptea trecută, în jurul orei 23:30, în raionul Ungheni.
11:00
La Fălești, 17 ani de închisoare pentru una din cele 10 persoane arestate pentru omor acum un an # TVR Moldova
Mihail Cebotari, învinuit de omorul lui Sergiu Oală, tânărul de 20 de ani, al cărui cadavru a fost ascuns pe un câmp din raionul Fălești, a fost condamnat la 17 ani de închisoare pentru omor intenționat, cu implicarea mai multor persoane, potrivit nordinfo.md. Pe 16 octombrie, urmează sentința unui alt învinuit. Părinții victimii spun că ar trebui trași la răspundere toți participanții la această crimă.
10:40
Un ciclon puternic a lovit România, aducând ploi torențiale, rafale de vânt de peste 80 km/h și ninsori în zonele montane. În București, vijelia a făcut ravagii: copaci smulși din rădăcini, mașini avariate și străzi transformate în lacuri. O femeie a ajuns la spital după ce un arbore a căzut peste autoturismul în care se afla, scrie observatornews.ro.
09:30
Republica Moldova se află astăzi, 4 octombrie, sub cod galben de ploi puternice. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, cantitatea de precipitații ar putea ajunge la 15–30 l/m², însoțită de vânt și răcirea vremii.
08:30
Șezători ca pe timpuri la Chișinău: cămașa cusută cu altiță, promovată prin ateliere gratuite # TVR Moldova
La Centrul Național de Conservare și Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial (CNCPPCI) au loc șezători dedicate coaserii cămășii cu altiță – un element de identitate culturală inclus, în 2022, pe Lista UNESCO a Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanității. Atelierele sunt gratuite și deschise pentru toți doritorii.
3 octombrie 2025
20:40
Vitalie Damașcan a pus umărul la victoria categorică a clubului HSK Zrinjski în Liga Conferinței. Atacantul naționalei Republicii Moldova a marcat în meciul cu formația Lincoln, din Gibraltar.
20:10
Polițiștii au scos din circuit aproape 7 kilograme de droguri cu o valoare pe piața neagră de aproape 4,5 milioane de lei.
19:10
Într-o perioadă dominată de digitalizare, pentru copiii din Republica Moldova lectura rămâne o pasiune vie și o sursă de inspirație. Biblioteca Națională pentru Copii "Ion Creangă" a organizat Maratonul de lectură intitulat "Vacanță de magie cu lecturi o mie". La ediţia de anul acesta 134 de copii au ajuns la finalul concursului cu zeci de cărţi citite. O performanță excepțională a fost atinsă de Alexandra Dicusar care, la 12 ani, a reușit să citească 100 de cărți pe parcursul verii.
19:10
După mai multe absenţe, şeful suspendat al Direcţiei Juridice a Parlamentului de la Chişinău, Ion Creangă, s-a prezentat vineri în faţa instanţei care îl judecă pentru trădare de patrie. Procesul a bătut pasul pe loc, până acum, în lipsa inculpatului. El le-a spus, din nou, judecătorilor că este nevinovat.
18:40
Republica Moldova se află printre ţările cu cea mai mare rată a mortalităţii cardiovasculare din Europa. Aproximativ 60 la sută dintre decese sunt cauzate de boli de inimă şi vase sangvine. Factorii de risc predominante sunt stresul cronic, alimentaţia nesănătoasă, sedentarismul şi obezitatea.
18:40
Totul despre Ziua Vinului: Peste o sută de crame şi 43 de mici producători din R. Moldova # TVR Moldova
106 crame şi 43 de mici producători de vin din Republica Moldova îşi vor prezenta cu mândrie licorile la cea de-a 24-a ediţie a Zilei Naţionale a Vinului. Evenimentul va fi organizat la sfârșitul acestei saptamâni în Piaţa Marii Adunări Naţionale din Chişinău. Turişti din toate colţurile lumii şi localnici sunt aşteptaţi, timp de două zile, la prezentări de vinuri şi degustări, toate însoţite de bucate delicioase şi muzică populară românească.
