Igor Grosu: Aderarea Republicii Moldova la Zona Unică de Plăți în Euro – SEPA confirmă parcursul european al țării
Oficial.md, 6 octombrie 2025 11:10
Liderul PAS, Igor Grosu, afirmă că aderarea Republicii Moldova la Zona Unică de Plăți în..
Acum 15 minute
11:10
(DOC) 56 de eurodeputați au solicitat deschiderea imediată a negocierilor de aderare pe capitole cu Republica Moldova # Oficial.md
Europarlamentarul Victor Negrescu a anunțat, ieri, că a inițiat, cu sprijinul a 55 de eurodeputați..
11:10
Igor Grosu: Aderarea Republicii Moldova la Zona Unică de Plăți în Euro – SEPA confirmă parcursul european al țării # Oficial.md
Liderul PAS, Igor Grosu, afirmă că aderarea Republicii Moldova la Zona Unică de Plăți în..
Acum o oră
10:50
Vlad Filat, liderul Partidului Liberal Democrat din Moldova (PLDM), spune că rezultatele alegerilor parlamentare nu..
10:50
Premierul: De acum înainte, transferurile de bani între Moldova și alte țări din Uniunea Europeană vor fi fără comisioane mari # Oficial.md
De astăzi, Republica Moldova este conectată la Zona unică de plăți în euro (SEPA). Premierul Dorin..
10:50
„Un nou început” anunțat de Andrei Năstase: Au trecut 10 ani, dar lupta pentru adevăr și dreptate nu s-a încheiat # Oficial.md
Andrei Năstase, fost candidat independent la alegerile parlamentare din 28 septembrie curent, anunță „un nou..
Acum 2 ore
10:20
IGSU continuă măsurile de prevenire a intoxicațiilor cu dioxid de carbon în gospodăriile din țară # Oficial.md
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI continuă Campania de prevenire a cazurilor de..
10:10
Centrul Național Anticorupție (CNA) prezintă bilanțul săptămânal al activităților desfășurate în domeniile de combatere și..
10:00
Republica Moldova devine de astăzi, 6 octombrie 2025, parte operațională a Zonei Unice de Plăți în..
09:30
Federația Moldovenească de Fotbal a organizat la Arena FMF Futsal din Ciorescu un seminar special..
Acum 24 ore
19:10
Comisia Electorală Centrală a aprobat, în ședința de astăzi, procesul-verbal privind centralizarea rezultatelor alegerilor parlamentare..
Ieri
10:20
CUB: Nu putem vorbi despre justiție electorală atâta timp cât PAS a format blocuri camuflate cu Platforma DA și a semnat acorduri scrise cu blocul BUN… # Oficial.md
Partidul Coaliția pentru Unitate și Bunăstare (CUB) condamnă sancțiunile aplicate de CEC față de Partidul..
10:10
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat la Gala Laureaților concursului republican „Pedagogul Anului 2025” # Oficial.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat la Gala Laureaților concursului republican „Pedagogul Anului 2025”, unde..
10:10
PSDE: Legea prevede fără echivoc: votul fiecărui cetățean este personal, egal și direct # Oficial.md
Partidul Social Democrat European (PSDE), într-o declarație, spune că „voturile ale 90 de mii de..
4 octombrie 2025
12:00
Blocul Alternativa condamnă transformarea CEC din autoritatea care veghează și organizează alegeri libere și corecte în organ autoritar de investigații # Oficial.md
Blocul Alternativa condamnă transformarea Comisiei Electorale Centrale din autoritatea care veghează și organizează alegeri libere..
11:50
Astăzi, sursele de energie de alternativă reprezintă o preocupare majoră, iar companiile ce activează în..
11:50
Un grup de studenți ai Universității de Stat din Moldova au participat la un exercițiu de simulare a traducerii simultane desfășurat la Parlament # Oficial.md
Un grup de studenți ai Universității de Stat din Moldova au participat la un exercițiu de..
Mai mult de 2 zile în urmă
17:20
Poliția Națională vine cu precizări în legătură cu reținerea lui Constantin Țuțu, aflat în căutare..
17:10
Începând cu ziua de vineri, 03 octombrie 2025, în capitală începe sezonul de încălzire 2025-2026..
16:30
Curtea de Conturi a găzduit misiunea de asistență tehnică în domeniul auditului IT, desfășurată în parteneriat cu Curtea de Conturi a Olandei # Oficial.md
În perioada 29 septembrie – 2 octombrie 2025, la Chișinău s-a desfășurat o misiune de..
16:10
Site-ul FMF vă prezintă programul fotbalistic pentru acest weekend. Vineri, sâmbătă și duminică vom putea..
16:10
Două persoane au fost descarcerate de salvatori în urma unui accident de circulație produs la Cantemir # Oficial.md
Două persoane au fost descarcerate de salvatori în urma unui accident de circulație, produs în..
15:20
Ofițerii Inspectoratului de Poliție Botanica, în comun cu procurorii, au destructurat o rețea de distribuție..
15:20
Câștigătorii din acest an ai Premiului Național au fost selectați în cadrul ședinței Comisiei pentru..
15:10
Primăria Chișinău informează că în weekendul: 04 – 05 octombrie, în sectoarele Capitalei vor fi..
14:20
Liderul PNM, Dragoș Galbur, spune că ceea ce se întâmplă acum cu Partidul „Democrația Acasă”..
13:20
(VIDEO) Maia Sandu a adresat mulțumiri cetățenilor pentru alegerea făcută la alegerile parlamentare # Oficial.md
Președintele Maia Sandu a adresat mulțumiri cetățenilor pentru alegerea făcută la parlamentare. „La Summitul Comunității..
13:10
Igor Dodon: Prin excluderea unui partid parlamentar, PAS generează alegeri repetate sau anticipate # Oficial.md
Liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Igor Dodon, spune că prin excluderea unui partid parlamentar,..
12:00
Peste 800 de metri de conducte de gaze supraterane au fost montate în unul dintre cartierele ale centrului raional Florești # Oficial.md
Peste 800 de metri de conducte de gaze supraterane au fost montați în unul dintre..
12:00
ANTA: Vehiculele autorizate pentru transportul de pasageri nu pot fi utilizate pentru transportul de mărfuri # Oficial.md
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) atenționează operatorii de transport rutier și conducătorii auto asupra riscurilor..
11:50
Igor Grosu: Foștii fruntași ai Platformei DA nu sunt membri ai PAS și nu au fost obligați să adere la PAS # Oficial.md
Igor Grosu, liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), a declarat că nu e corect faptul..
11:30
Două persoane au suferit intoxicație cu monoxid de carbon, iar alta și-a pierdut viața în..
11:30
Vasile Costiuc, liderul Partidului „Democrația Acasă”, urmare a deciziei instanței de judecată, și-a restabilit, ieri,..
10:40
„Termoelectrica” S.A. informează consumatorii municipiului Chișinău că în corespundere cu diminuarea temperaturii aerului exterior, este..
10:30
Ministra de Interne, în discuții cu oficiali români despre proeicte comune privind securitatea la frontieră # Oficial.md
Republica Moldova și România își întăresc parteneriatul în domeniul securității, pentru a răspunde direct nevoilor..
10:10
Ministra Justiției, Veronica Mihailov‑Moraru, a avut o întrevedere la București cu omologul român, Radu Marinescu. „România este și..
10:00
De luni vor fi emise de către Enegocom Furnizare primele facturi pentru consumul de gaze naturale # Oficial.md
Energocom Furnizare informează consumatorii de gaze naturale că, începând de luni, 6 octombrie, vor fi..
09:50
Fostă candidată la prezidențiale: Alegătorii nu și-au dat votul pentru ca el să fie „mutat”, după bunul plac al cuiva # Oficial.md
Fosta candidata la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, Victoria Sanduța, punctează că, discuțiile..
09:10
Parlamentul găzduiește expoziția de pictură a elevilor Liceului Academic de Arte Plastice „Igor Vieru” din capitală # Oficial.md
Parlamentul Republicii Moldova găzduiește expoziția de pictură „Motive urbane”, semnată de elevii Liceului Academic de..
09:10
Astăzi, 3 octombrie, la Arena Chișinău, se dispută meciurile din penultimul act al turneului final..
09:00
Maia Sandu, la summitul Comunității Politice Europene de la Copenhaga: Vom continua să muncim împreună pentru ca Moldova să devină parte a UE # Oficial.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat joi, 2 octombrie, la Summitul Comunității Politice Europene,..
08:40
Vicepremierul pentru reintegrare a vizitat satele Sănătăuca și Năpadova din raionul Florești # Oficial.md
Viceprim-ministrul pentru reintegrare Roman Roșca însoțit de funcționarii Biroului politici de reintegrare, a efectuat joi,..
2 octombrie 2025
21:00
Poliția de Frontieră informează că astăzi, la 19.50, în punctul de trecere a frontierei Vulcănești,..
18:10
Curtea de Apel Chișinău Centru a dispus, în calitate de măsură asiguratorie, limitarea activității Partidului..
18:10
Cancelaria a transmis Agenției Naționale a Arhivelor circa 1000 de dosare „Strict secrete” din perioada 1940-1990 # Oficial.md
Astăzi, Cancelaria de Stat a Republicii Moldova a transmis către Agenția Națională a Arhivelor 956..
18:10
Procurorii PCCOCS anunță aplicarea arestului pentru un chișinăuian, care și-ar fi înșelat rudele și prietenii..
17:10
Comisia Electorală Centrală (CEC) a modificat hotărârea cu privire la lista partidelor politice care au..
16:20
Procurorii PCCOCS anunță arestarea preventivă pentru 30 de zile a liderului unei formațiuni politice extraparlamentare,..
16:10
Geniștii Armatei Naționale au executat pe parcursul lunii septembrie 10 misiuni de deminare, în cadrul..
15:50
Apelurile la 112 vor fi preluate mai rapid, comunicațiile vor fi mai sigure, iar intervențiile..
15:40
Un avocat a fost condamnat definitiv de CSJ pentru trafic de influență – bani pretinși pentru „intervenții” la procurori și judecători # Oficial.md
La 30 septembrie, Curtea Supremă de Justiție a pronunțat o decizie irevocabilă într-o cauză penală..
