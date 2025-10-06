Igor Grosu: Aderarea Republicii Moldova la Zona Unică de Plăți în Euro – SEPA confirmă parcursul european al țării

Oficial.md, 6 octombrie 2025 11:10

Liderul PAS, Igor Grosu, afirmă că aderarea Republicii Moldova la Zona Unică de Plăți în..

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Oficial.md

Acum 15 minute
11:10
(DOC) 56 de eurodeputați au solicitat deschiderea imediată a negocierilor de aderare pe capitole cu Republica Moldova Oficial.md
Europarlamentarul Victor Negrescu a anunțat, ieri, că a inițiat, cu sprijinul a 55 de eurodeputați..
11:10
Igor Grosu: Aderarea Republicii Moldova la Zona Unică de Plăți în Euro – SEPA confirmă parcursul european al țării Oficial.md
Liderul PAS, Igor Grosu, afirmă că aderarea Republicii Moldova la Zona Unică de Plăți în..
Acum o oră
10:50
Vlad Filat: Alegătorul din Republica Moldova rămâne, în mare parte, pro-european Oficial.md
Vlad Filat, liderul Partidului Liberal Democrat din Moldova (PLDM), spune că rezultatele alegerilor parlamentare nu..
10:50
Premierul: De acum înainte, transferurile de bani între Moldova și alte țări din Uniunea Europeană vor fi fără comisioane mari Oficial.md
De astăzi, Republica Moldova este conectată la Zona unică de plăți în euro (SEPA). Premierul Dorin..
10:50
„Un nou început” anunțat de Andrei Năstase: Au trecut 10 ani, dar lupta pentru adevăr și dreptate nu s-a încheiat Oficial.md
Andrei Năstase, fost candidat independent la alegerile parlamentare din 28 septembrie curent, anunță „un nou..
Acum 2 ore
10:20
IGSU continuă măsurile de prevenire a intoxicațiilor cu dioxid de carbon în gospodăriile din țară Oficial.md
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI continuă Campania de prevenire a cazurilor de..
10:10
Sinteza activității CNA pentru săptămâna trecută Oficial.md
Centrul Național Anticorupție (CNA) prezintă bilanțul săptămânal al activităților desfășurate în domeniile de combatere și..
10:00
De astăzi, Republica Moldova este conectată la SEPA Oficial.md
Republica Moldova devine de astăzi, 6 octombrie 2025, parte operațională a Zonei Unice de Plăți în..
09:30
Futsalul, un instrument pentru dezvoltarea fotbalului juvenil din Republica Moldova Oficial.md
Federația Moldovenească de Fotbal a organizat la Arena FMF Futsal din Ciorescu un seminar special..
Acum 24 ore
19:10
CEC a atribuit mandatele pentru 101 deputați Oficial.md
Comisia Electorală Centrală a aprobat, în ședința de astăzi, procesul-verbal privind centralizarea rezultatelor alegerilor parlamentare..
Ieri
10:20
CUB: Nu putem vorbi despre justiție electorală atâta timp cât PAS a format blocuri camuflate cu Platforma DA și a semnat acorduri scrise cu blocul BUN… Oficial.md
Partidul Coaliția pentru Unitate și Bunăstare (CUB) condamnă sancțiunile aplicate de CEC față de Partidul..
10:10
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat la Gala Laureaților concursului republican „Pedagogul Anului 2025” Oficial.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat la Gala Laureaților concursului republican „Pedagogul Anului 2025”, unde..
10:10
PSDE: Legea prevede fără echivoc: votul fiecărui cetățean este personal, egal și direct Oficial.md
Partidul Social Democrat European (PSDE), într-o declarație, spune că „voturile ale 90 de mii de..
4 octombrie 2025
12:00
Blocul Alternativa condamnă transformarea CEC din autoritatea care veghează și organizează alegeri libere și corecte în organ autoritar de investigații Oficial.md
Blocul Alternativa condamnă transformarea Comisiei Electorale Centrale din autoritatea care veghează și organizează alegeri libere..
11:50
„Land Resource” SRL – promotorul energiei alternative, care se impune prin calitate Oficial.md
Astăzi, sursele de energie de alternativă reprezintă o preocupare majoră, iar companiile ce activează în..
11:50
Un grup de studenți ai Universității de Stat din Moldova au participat la un exercițiu de simulare a traducerii simultane desfășurat la Parlament Oficial.md
Un grup de studenți ai Universității de Stat din Moldova au participat la un exercițiu de..
Mai mult de 2 zile în urmă
17:20
Precizările Poliției privind reținerea lui Constantin Țuțu Oficial.md
Poliția Națională vine cu precizări în legătură cu reținerea lui Constantin Țuțu, aflat în căutare..
17:10
Start sezonului termic 2025-2026 în municipiul Chișinău Oficial.md
Începând cu ziua de vineri, 03 octombrie 2025, în capitală începe sezonul de încălzire 2025-2026..
16:30
Curtea de Conturi a găzduit misiunea de asistență tehnică în domeniul auditului IT, desfășurată în parteneriat cu Curtea de Conturi a Olandei Oficial.md
În perioada 29 septembrie – 2 octombrie 2025, la Chișinău s-a desfășurat o misiune de..
16:10
Unde mergem în weekend să privim fotbal Oficial.md
Site-ul FMF vă prezintă programul fotbalistic pentru acest weekend. Vineri, sâmbătă și duminică vom putea..
16:10
Două persoane au fost descarcerate de salvatori în urma unui accident de circulație produs la Cantemir Oficial.md
Două persoane au fost descarcerate de salvatori în urma unui accident de circulație, produs în..
15:20
7 kilograme de droguri sintetice, în valoare de 4,5 mln. lei, scoase din circuit Oficial.md
Ofițerii Inspectoratului de Poliție Botanica, în comun cu procurorii, au destructurat o rețea de distribuție..
15:20
Au fost selectați câștigătorii Premiului Național Oficial.md
Câștigătorii din acest an ai Premiului Național au fost selectați în cadrul ședinței Comisiei pentru..
15:10
Târg cu produse autohtone și în acest weekend în Capitală Oficial.md
Primăria Chișinău informează că în weekendul: 04 – 05 octombrie, în sectoarele Capitalei vor fi..
14:20
Dragoș Galbur: Este prea târziu pentru a anula rezultatele unui partid… Oficial.md
Liderul PNM, Dragoș Galbur, spune că ceea ce se întâmplă acum cu Partidul „Democrația Acasă”..
13:20
(VIDEO) Maia Sandu a adresat mulțumiri cetățenilor pentru alegerea făcută la alegerile parlamentare Oficial.md
Președintele Maia Sandu a adresat mulțumiri cetățenilor pentru alegerea făcută la parlamentare. „La Summitul Comunității..
13:10
Igor Dodon: Prin excluderea unui partid parlamentar, PAS generează alegeri repetate sau anticipate Oficial.md
Liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Igor Dodon, spune că prin excluderea unui partid parlamentar,..
12:00
Peste 800 de metri de conducte de gaze supraterane au fost montate în unul dintre cartierele ale centrului raional Florești Oficial.md
Peste 800 de metri de conducte de gaze supraterane au fost montați în unul dintre..
12:00
ANTA: Vehiculele autorizate pentru transportul de pasageri nu pot fi utilizate pentru transportul de mărfuri Oficial.md
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) atenționează operatorii de transport rutier și conducătorii auto asupra riscurilor..
11:50
Igor Grosu: Foștii fruntași ai Platformei DA nu sunt membri ai PAS și nu au fost obligați să adere la PAS Oficial.md
Igor Grosu, liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), a declarat că nu e corect faptul..
11:30
Două persoane intoxicate cu monoxid de carbon, alta și-a pierdut viața în incendii Oficial.md
Două persoane au suferit intoxicație cu monoxid de carbon, iar alta și-a pierdut viața în..
11:30
Vasile Costiuc și-a restabilit dreptul de a conduce Oficial.md
Vasile Costiuc, liderul Partidului „Democrația Acasă”, urmare a deciziei instanței de judecată, și-a restabilit, ieri,..
10:40
„Termoelectrica” S.A. demarează procedura de conectare la agentul termic Oficial.md
„Termoelectrica” S.A. informează consumatorii municipiului Chișinău că în corespundere cu diminuarea temperaturii aerului exterior, este..
10:30
Ministra de Interne, în discuții cu oficiali români despre proeicte comune privind securitatea la frontieră Oficial.md
Republica Moldova și România își întăresc parteneriatul în domeniul securității, pentru a răspunde direct nevoilor..
10:10
Ministra Justiției a avut o întrevedere cu omologul român Oficial.md
Ministra Justiției, Veronica Mihailov‑Moraru, a avut o întrevedere la București cu omologul român, Radu Marinescu. „România este și..
10:00
De luni vor fi emise de către Enegocom Furnizare primele facturi pentru consumul de gaze naturale Oficial.md
Energocom Furnizare informează consumatorii de gaze naturale că, începând de luni, 6 octombrie, vor fi..
09:50
Fostă candidată la prezidențiale: Alegătorii nu și-au dat votul pentru ca el să fie „mutat”, după bunul plac al cuiva Oficial.md
Fosta candidata la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, Victoria Sanduța, punctează că, discuțiile..
09:10
Parlamentul găzduiește expoziția de pictură a elevilor Liceului Academic de Arte Plastice „Igor Vieru” din capitală Oficial.md
Parlamentul Republicii Moldova găzduiește expoziția de pictură „Motive urbane”, semnată de elevii Liceului Academic de..
09:10
EURO U19 în Moldova. Semifinalele au loc astăzi, 3 octombrie Oficial.md
Astăzi, 3 octombrie, la Arena Chișinău, se dispută meciurile din penultimul act al turneului final..
09:00
Maia Sandu, la summitul Comunității Politice Europene de la Copenhaga: Vom continua să muncim împreună pentru ca Moldova să devină parte a UE Oficial.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat joi, 2 octombrie, la Summitul Comunității Politice Europene,..
08:40
Vicepremierul pentru reintegrare a vizitat satele Sănătăuca și Năpadova din raionul Florești Oficial.md
Viceprim-ministrul pentru reintegrare Roman Roșca însoțit de funcționarii Biroului politici de reintegrare, a efectuat joi,..
2 octombrie 2025
21:00
Constantin Țuțu reținut la frontieră Oficial.md
Poliția de Frontieră informează că astăzi, la 19.50, în punctul de trecere a frontierei Vulcănești,..
18:10
Curtea de Apel Chișinău a dispus limitarea activității a două partide politice Oficial.md
Curtea de Apel Chișinău Centru a dispus, în calitate de măsură asiguratorie, limitarea activității Partidului..
18:10
Cancelaria a transmis Agenției Naționale a Arhivelor circa 1000 de dosare „Strict secrete” din perioada 1940-1990 Oficial.md
Astăzi, Cancelaria de Stat a Republicii Moldova a transmis către Agenția Națională a Arhivelor 956..
18:10
Influencer – arestat pentru înșelarea unor persoane cu peste 140 mii euro Oficial.md
Procurorii PCCOCS anunță aplicarea arestului pentru un chișinăuian, care și-ar fi înșelat rudele și prietenii..
17:10
Partidul condus de Irina Vlah nu va putea participa la alegerile locale noi Oficial.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) a modificat hotărârea cu privire la lista partidelor politice care au..
16:20
Liderul unei formațiuni politice – în arest preventiv pentru 30 de zile Oficial.md
Procurorii PCCOCS anunță arestarea preventivă pentru 30 de zile a liderului unei formațiuni politice extraparlamentare,..
16:10
10 misiuni de deminare efectuate de geniștii Armatei Naționale Oficial.md
Geniștii Armatei Naționale au executat pe parcursul lunii septembrie 10 misiuni de deminare, în cadrul..
15:50
Parteneriat Moldova – România: viața conectată prin 112 Oficial.md
Apelurile la 112 vor fi preluate mai rapid, comunicațiile vor fi mai sigure, iar intervențiile..
15:40
Un avocat a fost condamnat definitiv de CSJ pentru trafic de influență – bani pretinși pentru „intervenții” la procurori și judecători Oficial.md
La 30 septembrie, Curtea Supremă de Justiție a pronunțat o decizie irevocabilă într-o cauză penală..
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.