Cel mai bun vin de casă: Vinificatorii amatori din Moldova, premiați la „Polobocul de Aur 2024”

Agora.md, 6 octombrie 2025 11:10

Cel mai bun vin de casă: Vinificatorii amatori din Moldova, premiați la „Polobocul de Aur 2024”

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agora.md

Acum 5 minute
11:20
PeScurt // Sechestre de aproape două milioane de lei, aplicate de ARBI. În ultima săptămână, Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale a CNA a aplicat sechestre pe bunuri de peste 1,8 milioane de lei și a înghețat două conturi bancare în valoare totală de 5,6 milioane de lei. Agora.md
Acum 15 minute
11:10
Cel mai bun vin de casă: Vinificatorii amatori din Moldova, premiați la „Polobocul de Aur 2024” Agora.md
Acum 30 minute
11:00
Terminal petrolier din Crimeea, lovit de un atac cu drone ucrainene. Incendiul rezultat - vizibil de la zeci de kilometri Agora.md
Acum 2 ore
10:20
PeScurt // Livrarea gazelor naturale, cu întreruperi. Mai mulți consumatori din municipiul Chișinău vor rămâne temporar fără gaze naturale în perioada 6–10 octombrie. Agora.md
10:20
Italia: Un muncitor moldovean și-a pierdut viața într-o explozie lângă Napoli Agora.md
10:00
Transferuri în euro mai rapide și la costuri reduse: R. Moldova, oficial, este parte a Zonei Unice de Plăți în Euro Agora.md
09:50
Eurodeputați din 19 țări cer deschiderea imediată a primului cluster de negocieri pentru aderarea R. Moldova la Uniunea Europeană Agora.md
Acum 4 ore
09:20
Șeful IGP: „Oamenii din rețeaua lui Șor vor ajunge în Parlament. Ne așteptăm la încercări de subminare a statului de drept” (VIDEO) Agora.md
08:50
Plahotniuc, izolat în Penitenciarul nr. 13: Fără contact cu alți deținuți și sub măsuri sporite de securitate Agora.md
08:30
Hamas, Israel și SUA se pregătesc pentru negocieri în Egipt. Washingtonul speră la oprirea războiului și eliberarea ostaticilor Agora.md
Acum 24 ore
21:40
În SUA a fost adoptată „Legea Irina”, în memoria unei refugiate ucrainene ucise Agora.md
21:30
O zi la GoCon 2025 între cosplay, ploaie și comunitate Agora.md
21:10
PeScurt // Maia Sandu a transmis un mesaj de solidaritate cu Georgia. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de solidaritate poporului georgian, în contextul protestelor din această țară. Agora.md
20:10
Fostul adjunct al SIS, Alexandru Bălan, ar fi rămas în arest preventiv încă 30 de zile, potrivit presei române Agora.md
18:30
Alegerile parlamentare din 28 septembrie, declarate valabile de CEC Agora.md
16:50
Putin amenință SUA cu ruperea relațiilor în cazul livrărilor de rachete Tomahawk către Ucraina Agora.md
16:10
Europarlamentarul Victor Negrescu cere deschiderea imediată a negocierilor de aderare pe capitole cu Republica Moldova Agora.md
14:20
Ministerul Apărării neagă încălcarea spațiului aerian al R. Moldova de drone rusești Agora.md
13:10
Fostul primar al Bucureștiului, reținut lângă aeroportul din Salonic. Grecia urmează să decidă extrădarea sa Agora.md
12:10
Alex Pereira îl învinge pe Ankalaev și devine din nou campion la categoria semigrea Agora.md
Ieri
11:20
Virgiliu Postolachi a marcat primul său gol pentru „U” Cluj Agora.md
11:20
Rusia a lansat un atac combinat asupra orașelor Zaporojie și Liov. Polonia a ridicat în aer avioanele de luptă Agora.md
10:00
Partidul lui Andrej Babiš câștigă alegerile în Cehia. Liderul vrea oprirea livrărilor de arme pentru Ucraina și menține relații apropiate cu Viktor Orbán Agora.md
4 octombrie 2025
20:30
Proteste violente în Georgia, în ziua în care au loc alegeri locale Agora.md
19:00
Cei mai buni dascăli, premiați. Cine sunt cei 13 câștigători ai concursului „Pedagogul Anului” Agora.md
18:00
Între modele numerice și presiuni atmosferice. Realitatea muncii din spatele prognozelor meteo Agora.md
17:30
Belarus, România și Georgia, țările în care a fost exportat cel mai mult vin moldovenesc în 2024 Agora.md
16:50
Spitalul de Psihiatrie din Chișinău: „Filmările videoclipului „Prostitution” s-au produs în spații nefuncționale. Conținutul aparține exclusiv autorilor” Agora.md
16:30
Atac cu drone asupra a două trenuri de pasageri din Ucraina. Zelenski: „Rușii știau că lovesc civili” (VIDEO) Agora.md
15:30
Constantin Țuțu, în arest preventiv de 30 de zile pentru traversarea ilegală a frontierei şi corupere Agora.md
14:50
Țuțu, adus în fața instanței: „Am intrat legal în țară. Cum intră orice om” (VIDEO) Agora.md
14:30
Ucraina: Peste 50.000 de oameni din regiunea Cernigov, lăsați fără curent electric în urma atacurilor Agora.md
14:10
România: Ploile abundente au blocat trasee și au afectat circulația în București Agora.md
13:10
Trump îndeamnă Israelului să oprească bombardamentele din Gaza, afirmând că Hamas este pregătit pentru pace Agora.md
12:30
Scandalul diplomelor false, patru ani mai târziu: Darovannaia, obligată să dezmintă acuzațiile despre Nemerenco Agora.md
12:10
Lotul R.Moldova de Taekwondo a cucerit șapte medalii la Campionatul European dedicat țărilor mici Agora.md
12:00
Accident la Ungheni: O persoană a decedat, altele două - transportate la spital (VIDEO) Agora.md
Mai mult de 2 zile în urmă
10:40
Lotul R.Moldova de Taekwondo a cucerit 7 medalii la Campionatul European dedicat țărilor mici Agora.md
10:40
Conserve de porumb cu explozibili? Autoritățile poloneze anchetează un complot atribuit Rusiei Agora.md
10:10
PeScurt // Risc de inundații locale. Nivelul apei în râurile mici va crește cu 0,1 - 0,5 metri, iar în alte - cu 0,5 - 1 metru, transmite Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Agora.md
10:00
Poți trece frontiera cu o mașină înmatriculată pe numele altcuiva fără procură? Precizările IGPF Agora.md
09:40
PeScurt // „Ploi puternice”. Cod galben de ploi puternice a fost emis de meteorologici pe 4 octombrie. Acesta va fi valabil până la ora 17:00. „Pentru a evita eventuale incidente, Primăria Chișinău îndeamnă cetățenii să utilizeze transportul public, în defavoarea mașinilor personale, șoferii să nu parcheze pe marginea străzilor, pe trotuare și sub copacii bătrâni, pentru a evita aglomerarea traficului și a permite, în caz de necesitate, utilajelor specializate să intervină în timp util”, transmis autoritățile locale.. Agora.md
3 octombrie 2025
23:10
ANSA anunță rechemarea din comerț a unui produs alimentar contaminat cu Salmonella Agora.md
22:30
Accident pe strada Socoleni din Chișinău: o tânără de 25 de ani ar fi fost lovită de un Porsche (VIDEO) Agora.md
21:40
Un tunisian, condamnat la moarte pentru critici la adresa președintelui pe Facebook Agora.md
20:20
Trump oferă HAMAS „ultima șansă” pentru o înțelegere privind Gaza Agora.md
19:00
„Un toast pentru prostituție!” Grotesc și decadență fără sens? Sau cu sens? Despre noua piesă a lui Till Lindemann – „Prostitution” Agora.md
17:40
CEC: Partidul „Democrația Acasă”, sancționat cu avertisment și lipsit de alocații de la bugetul de stat (UPDATE/FOTO) Agora.md
17:40
Festivalul „United Shakespeare”: șase zile de teatru, dialog cultural și reflecție asupra operei lui Shakespeare Agora.md
17:30
CEC: Partidul „Democrația Acasă”, sancționat cu avertisment și lipsit de alocații de la bugetul de stat Agora.md
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.