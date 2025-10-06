Consultații medicale gratuite pentru locuitorii din trei raioane ale Republicii Moldova
Radio Chisinau, 6 octombrie 2025 11:05
Echipele mobile de medici specialiști vor oferi populației din raioanele Ungheni, Anenii Noi și Cantemir consultații profilactice gratuite, acoperite din mijloacele financiare ale fondului măsurilor de profilaxie al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM), comunică MOLDPRES.
• • •
Alte ştiri de Radio Chisinau
Acum 5 minute
11:20
„Mai puține bariere, mai puține costuri și mai mulți bani care ajung acasă la familii”. Ce spune premierul Dorin Recean, după conectarea Republicii Moldova la SEPA # Radio Chisinau
Premierul Dorin Recean a transmis printr-o postare pe Facebook, după ce Republica Moldova a fost conectată la SEPA, că aceasta reprezintă un pas concret spre integrarea deplină a Republicii Moldova în spațiul economic european.
Acum 30 minute
11:05
Consultații medicale gratuite pentru locuitorii din trei raioane ale Republicii Moldova # Radio Chisinau
Echipele mobile de medici specialiști vor oferi populației din raioanele Ungheni, Anenii Noi și Cantemir consultații profilactice gratuite, acoperite din mijloacele financiare ale fondului măsurilor de profilaxie al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM), comunică MOLDPRES.
Acum o oră
10:45
LIVE | Evenimentul de lansare a campaniei naționale „Stop Investițiilor False!”, un apel ferm la vigilență în fața escrocheriilor online # Radio Chisinau
Poliția Republicii Moldova lansează campania campaniei națională „Stop Investițiilor False!”, un apel ferm la vigilență în fața escrocheriilor online.
10:35
Încasări de peste 840 milioane lei au fost raportate de Serviciul Vamal în ultima săptămână # Radio Chisinau
În perioada 29 septembrie - 5 octombrie 2025, încasările Serviciului Vamal la bugetul de stat se ridică la peste 840,29 milioane de lei, iar de la începutul anului curent, Serviciul Vamal a colectat la bugetul de stat circa 30,34 miliarde lei, ceea ce constituie îndeplinirea cifrei de control la 100,3%.
Acum 2 ore
10:15
VIDEO | Atac ucrainean masiv cu sute de drone asupra Rusiei. Vizate au fost zona Mării Negre și Crimeea # Radio Chisinau
Rusia a afirmat luni dimineață că peste noapte a interceptat 251 de drone ucrainene, mai ales în zona Mării Negre, ceea ce înseamnă că acesta a fost unul dintre cele mai ample atacuri aeriene ucrainene din cei trei ani și jumătate de război, transmit AFP și Reuters.
10:00
Leul moldovenesc se depreciază în raport cu euro și dolarul, în prima zi a săptămânii # Radio Chisinau
Moneda unică europeană și dolarul american se apreciază astăzi în raport cu leul moldovenesc, relevă datele Băncii Naționale a Moldovei (BNM), informează MOLDPRES.
09:55
Leul moldovenesc se depreciază în raport cu euro și dolaru, în prima zi a săptămânii # Radio Chisinau
Moneda unică europeană și dolarul american se apreciază astăzi în raport cu leul moldovenesc, relevă datele Băncii Naționale a Moldovei (BNM), informează MOLDPRES.
09:35
Ruble înecate: cum „bugetul” Tiraspolului hrănește forțele de securitate și propaganda pe timp de criză (Revista presei) # Radio Chisinau
Presa din Republica Moldova alocă astăzi spații situației în care se află Partidul Democrația Acasă, care așteaptă verdictul Curții Constituționale pentru a afla dacă are sau nu deputați în Parlamentul Republicii Moldova. De asemenea, un alt subiect de interes care este abordat în materialele de presă de astăzi este cel al crizei din regiunea transnistreană și chelutielilor pentru propagandă a așa-ziselor autorități de la Tiraspol, în timp ce furnizarea gazelor naturale este restricționată.
Acum 4 ore
09:20
Plăți în euro rapide, sigure și la costuri reduse, la fel ca în Uniunea Europeană. Republica Moldova este conectată la SEPA începând de astăzi # Radio Chisinau
Republica Moldova devine de astăzi, 6 octombrie 2025, parte operațională a Zonei Unice de Plăți în Euro (SEPA - Single Euro Payments Area) – infrastructura care reunește 41 de țări europene și oferă cetățenilor și companiilor transferuri în euro rapide, sigure și la costuri reduse, chiar zero, arată un comunicat al Băncii Naționale a Moldovei.
09:00
Atac armat la Sydney: 20 de răniți. Ce spune poliția australiană despre posibilitatea unui act terorist # Radio Chisinau
Un bărbat se află în arest după ce ar fi tras până la o sută de gloanțe pe o stradă aglomerată din Sydney, Australia, rănind 20 de persoane. Poliția a exclus luni orice legătură cu terorismul sau cu activitățile unor bande, relatează AFP.
08:40
Antrenorii naționalelor României și Republicii Moldova au anunțat loturile pentru meciul amical din 9 octombrie # Radio Chisinau
Joi, 9 octombrie, cu începere de la ora 21:00, pe Arena Națională din București va avea loc partida amicală dintre selecționatele României și Republicii Moldova.
08:20
METEO | Săptămâna începe cu cer noros și maxime termice care nu vor depăși 8 grade Celsius pe timp de noapte # Radio Chisinau
Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță că astăzi, 6 octombrie, vremea va fi una specifică anotimpului de toamnă, cu cer noros și ploi slabe pe întreg teritoriul Republicii Moldova.
08:00
Premiile Nobel vor fi anunțate începând de luni. Sunt considerate printre cele mai prestigioase distincții din lume pentru realizări în medicină, fizică, chimie, literatură, economie și pace, transmite News.ro.
Acum 24 ore
18:55
Ex-șeful SIS, Alexandru Bălan, rămâne în arest preventiv încă 30 de zile, până pe 8 noiembrie # Radio Chisinau
Curtea de Apel București a decis prelungirea măsurii de arest preventiv pentru fostul șef adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) al Republicii Moldova Alexandru Bălan. Astfel, acesta rămâne după gratii încă 30 de zile, între 10 octombrie și 8 noiembrie.
18:55
Comisia Electorală Centrală a aprobat rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Validarea va fi decisă de Curtea Constituțională # Radio Chisinau
Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie, câștigate detașat de partidul de guvernământ PAS și le-a transmis Curții Constituțională pentru validare, care trebuie să decidă și dacă menține rezultatul partidului „Democrația Acasă”, sancționat pentru campanie suspectă pe rețeaua TikTok.
18:50
Ex-șeful SIS, Alexandru Bălan, va rămâne în arest preventiv încă 30 de zile, până pe 8 noiembrie # Radio Chisinau
Curtea de Apel București a decis prelungirea măsurii de arest preventiv pentru fostul șef adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) al Republicii Moldova Alexandru Bălan. Astfel, acesta rămâne după gratii încă 30 de zile, între 10 octombrie și 8 noiembrie.
17:50
Simptomul de COVID cu care unii pacienții vor rămâne toată viața. Un nou studiu arată că o recuperare completă ar putea fi imposibilă # Radio Chisinau
Un nou studiu arată că unele persoane care și-au pierdut mirosul după ce s-au îmbolnăvit de COVID s-ar putea să nu mai scape niciodată de acest simptom. La doi ani după infectare, 80% dintre pacienții care au raportat că li s-a modificat simțul olfactiv au obținut rezultate slabe în urma unui test clinic de detectare a mirosurilor.
17:25
Încă un drum de importanță regională urmează a fi reabilitat cu bani oferiți de Banca Mondială # Radio Chisinau
Administrația Națională a Drumurilor anunță lansarea licitației pentru execuția lucrărilor de reabilitare a Coridorului 8, în cadrul contractului de lucrări, finanțat de Banca Mondială și cofinanțat de Guvernul Republicii Moldova.
17:00
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a publicat un mesaj pe rețelele de socializare în care condamnă Rusia pentru atacurile asupra Ucrainei în care a bombardat trenuri de pasageri și a lovit infrastructura civilă.
16:35
O companie aeriană low-cost anunță că va aplica noi reguli începând cu luna noiembrie # Radio Chisinau
Începând cu luna noiembrie, pasagerii zborurilor operate de compania low-cost Ryanair vor fi obligați să se înregistreze online și să își genereze biletul de îmbarcare în aplicația companiei. Biletele de îmbarcare tipărite pe hârtie nu vor mai fi acceptate, transmite IPN
16:10
Învingător în alegerile legislative din Cehia, Andrej Babis se declară loial Europei # Radio Chisinau
Miliardarul Andrej Babis, al cărui partid a ieșit în frunte sâmbătă în alegerile legislative din Republica Cehă, a ținut să-i asigure pe alegători de sentimentele sale pro-europene, după o întâlnire cu președintele Petr Pavel duminică dimineață, pentru a începe discuțiile privind viitorul guvern, relatează AFP, citată de MOLDPRES.
15:45
MDED și Consiliul de Comerț al Suediei au semnat un memorandum de cooperare în vederea integrării europene a Republicii Moldova # Radio Chisinau
Un Memorandum de Înțelegere pentru consolidarea cooperării în procesul de integrare europeană a fost semnat de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării și Consiliul Național de Comerț al Suediei.
15:20
Ziua Națională a Vinului 2025 | Cei mai buni producători de vin de casă au fost premiați în cadrul concursului „Polobocul de aur” # Radio Chisinau
Cele mai bune vinuri de casă, selectate în cadrul concursului „Polobocul de Aur”, organizat de Camera de Comerț și Industrie (CCI) a Republicii Moldova, au fost premiate astăzi, la Chișinău, în cadrul celei de-a 24-a ediții a Zilei Naționale a Vinului. Astfel, câștigătorii au obținut trofeul mult râvnit, Premiul Mare „Polobocul de Aur” - un butoi de 100 de litri.
15:00
Victor Negrescu și alți 55 de eurodeputați au semnat o scrisoare adresată lui António Costa prin care cer „deschiderea imediată” a negocierilor de aderare cu R. Moldova # Radio Chisinau
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, anunță că a inițiat, împreună cu alți 55 de eurodeputați din 19 țări europene care reprezintă principalele familii politice democratice, o scrisoare comună adresată președintelui Consiliului European, António Costa, prin care solicită deschiderea imediată a negocierilor de aderare pe capitole cu Republica Moldova.
14:30
O femeie a fost împușcată în SUA în timpul manifestațiilor față de politica anti-migrație a lui Donald Trump # Radio Chisinau
O femeie înarmată a fost împușcată de agenți americani ai poliției de frontieră în momentul în care a intrat cu mașina în vehiculele agenților federali anti-migrație.
14:05
Parlamentul a găzduit studenți de la USM pentru un exercițiu de simulare a traducerii simultane # Radio Chisinau
Peste 50 de studenți ai Universității de Stat din Moldova, specialitățile traducere și interpretare, au participat la un exercițiu de simulare a traducerii simultane desfășurat la Parlament.
13:40
Întrevedere la București între Vladimir Bolea și omologul său român, Ciprian Șerban. Proiectele de infrastructură și negocierile cu UE pentru finanțare prin programul SAFE, pe agenda discuțiilor # Radio Chisinau
România va continua să sprijine Republica Moldova în negocierile cu Comisia Europeană privind programul SAFE, un instrument esențial care va contribui la facilitarea conexiunilor cu spațiul european. Subiectul a fost discutat, la București, în cadrul unei întrevederi dintre ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova, Vladimir Bolea, și ministrul Transporturilor și Infrastructurii al României, Ciprian Șerban.
13:25
Membrii CEC se întrunesc în ședință pentru a stabili numărul de mandate în viitorul parlament # Radio Chisinau
Comisia Electorală Centrală (CEC) se întrunește astăzi, 5 octombrie, în ședință, printre subiectele incluse pe ordinea de zi fiind aprobarea Raportului cu privire la rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Documentul va fi expediat ulterior Curții Constituționale, care va avea la dispoziție zece zile pentru validarea scrutinului și a mandatelor viitorilor parlamentari.
13:00
Ziua Națională a Vinului continuă. Trupa Snails și alți artiști vor evolua în a doua zi de sărbătoare în PMAN # Radio Chisinau
Peste 100 de producători autohtoni de vinuri participă la cea de-a XXIV-a ediție a Sărbătorii Naționale a Vinului, care continuă în cea de-a doua zi a evenimentelor din Piața Marii Adunări Naționale (PMAN).
12:50
VIDEO | Dan Perciun, mesaj adresat de Ziua Mondială Educației și Ziua Profesorului: „Astăzi, întreaga societate spune „mulțumesc” celor care au ales cea mai nobilă profesie” # Radio Chisinau
Astăzi, 5 octombrie, în Republica Moldova este marcată astăzi Ziua Profesională a Lucrătorilor din Învățământ, odată cu Ziua Mondială a Educației. Cu acest prilej, Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a adresat un mesaj de felicitare angajaților din domeniul educației, subliniind că „sistemul nostru educațional este coloana vertebrală a acestui stat”.
12:25
Ziua Națională a Vinului continuă. Formația Snails și alți artiști vor evolua în a doua zi de sărbătoare în PMAN # Radio Chisinau
Peste 100 de producători autohtoni de vinuri participă la cea de-a XXIV-a ediție a Sărbătorii Naționale a Vinului, care continuă în cea de-a doua zi a evenimentelor din Piața Marii Adunări Naționale (PMAN).
12:00
Aeroportul din Vilnius a fost închis timp de mai multe ore după o alertă cu „baloane” suspecte # Radio Chisinau
Aeroportul din capitala Lituaniei, Vilnius, s-a redeschis duminică dimineața, după câteva ore de perturbări ale traficului în urma unei alerte privind apropierea unor „baloane” suspecte.
11:35
În Republica Moldova este marcată astăzi Ziua Profesională a Lucrătorilor din Învățământ – un prilej de bilanț, dar și de exprimare a recunoștinței față de miile de cadre didactice care își desfășoară activitatea în instituțiile de învățământ din întreaga țară. În ajunul sărbătorii, cei mai buni pedagogi din republică, desemnați în cadrul concursului „Pedagogul anului”, au fost premiați la o ceremonie desfășurată la Chișinău, informează MOLDPRES.
Ieri
11:10
Frontiera de stat, traversată de circa 72 de mii de ori în ultimele 24 de ore. Aproape 30 de străini nu au fost lăsați să intre în R. Moldova # Radio Chisinau
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 72 428 traversări.
10:40
Un mort și nouă răniți în Zaporojie, după un atac rusesc asupra Ucrainei. Polonia a mobilizat avioane pentru a-și proteja spațiul aerian # Radio Chisinau
Autoritățile ucrainene au raportat, duminică, moartea unei persoane într-un atac rusesc la Zaporijjie, în timp ce Polonia a mobilizat avioane și sisteme terestre pentru a-și proteja spațiul aerian, relatează AFP, citată de News.ro.
10:15
Maia Sandu a transmis un mesaj de solidaritate poporului din Georgia: „Democrația nu poate fi redusă la tăcere. Moldova este alături de voi” # Radio Chisinau
Președinta Maia Sandu a transmis un mesaj de sprijin pentru poporul georgian, pe fondul protestelor violente care au izbucnit ieri seara la Tbilisi, odată cu anunțarea rezultatelor de la alegerile locale georgiene, potrivit cărora victoria ar fi a partidului de guvernământ pro-rus „Visul Georgian”.
09:50
Alegeri parlamentare în Cehia: Partidul lui Andrej Babiš, un miliardar populist judecat pentru corupție, a câștigat cu 34,7% # Radio Chisinau
În Cehia se întrevede un guvern minoritar cu sprijinul a două partide de extrema dreaptă. Populistul Andrej Babis și partidul său ANO 2011 se clasează pe primul loc în alegerile parlamentare.
09:30
Cer variabil și vreme fără precipitații. Ce temperaturi vom avea astăzi, 5 octombrie # Radio Chisinau
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) anunță că astăzi, 5 octombrie, în Republica Moldova vremea va fi fără precipitații esențiale, cu temperaturi ce vor urca maxim până la 17 grade Celsius.
09:05
Manifestații violente în Georgia, după ce partidul pro-rus de guvernământ revendică victoria în alegerile locale. Un grup de protestatari a vrut să intre în palatul prezidențial # Radio Chisinau
Poliția din Georgia a folosit spray lacrimogen și tunuri cu apă pentru a îndepărta protestatarii din fața palatului prezidențial sâmbătă, în timp ce opoziția a organizat o demonstrație amplă în ziua alegerilor municipale, transmite Reuters.
4 octombrie 2025
19:05
Ministrul Dan Perciun anunță nouă obiective-cheie în educație pentru următorii patru ani # Radio Chisinau
Ministrul educației, Dan Perciun, a anunțat sâmbătă, în cadrul Galei „Pedagogul Anului”, nouă obiective-cheie pentru dezvoltarea sistemului educațional în următorii patru ani. Acestea vizează atât îmbunătățirea performanțelor academice, cât și creșterea finanțării în infrastructura școlară și de cercetare, precum și majorarea salariilor cadrelor didactice, transmite IPN.
18:40
Autoritățile chineze vor anula zboruri și vor închide magazine sâmbătă, în condițiile în care taifunul Matmo se îndreaptă spre provinciile sudice Hainan și Guangdong, chiar în perioada extrem de aglomerată a călătoriilor prilejuite de sărbătoarea națională, informează AFP, citată de MOLDPRES.
18:20
Maia Sandu, la gala concursului „Pedagogul Anului 2025”: Pentru Republica Moldova, educația este cel mai puternic instrument de apărare # Radio Chisinau
Astăzi, 4 octombrie, a avut loc ceremonia festivă de premiere a celor mai buni profesori, învățători și educatori, care a avut loc în cadrul concursului republican „Pedagogul Anului 2025”. La eveniment a fost prezentă și președinta Maia Sandu, care a subliniat că, pentru o țară mică precum Republica Moldova, educația este cel mai puternic instrument de apărare.
17:35
FOTO | Orașele Ungheni și Konin din Polonia au semnat o Declarație de cooperare pentru integrarea europeană a Republicii Moldova # Radio Chisinau
O delegație din orașul Konin, Polonia, condusă de primarul Piotr Korytkowski, a efectuat o vizită în orașul Ungheni, în cadrul căreia a fost semnată o Declarație de cooperare între cele două orașe, în vederea integrării în Uniunea Europeană a Republicii Moldova.
17:10
Două persoane au fost împușcate mortal și alte cinci au fost rănite, între care unele grav, într-un incident armat produs vineri seara în orașul de coastă Nisa, în sudul Franței, au declarat sâmbătă oficiali, relatează dpa, citată de MOLDPRES.
16:45
FOTO | Zeci de profesori, învățători și educatori din Republica Moldova au fost premiați la concursul republican „Pedagogul anului 2025” # Radio Chisinau
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) anunță că 13 profesori, învățători și educatori, câștigători ai concursului republican „Pedagogul anului 2025” au fost premiați în cadrul unei ceremonii festive organizate astză, 4 octombrie, la Arena Chișinău.
16:20
La MNLR a fost inaugură o expoziție dedicată scriitorului și disidentului român Paul Goma, la împlinirea a 90 de ani de la naștere (FOTO) # Radio Chisinau
O expoziție comemorativă dedicată împlinirii a 90 de ani de la nașterea scriitorului și disidentului român Paul Goma a fost inaugurată joi, 2 octombrie, la Muzeul Național al Literaturii Române din Chișinău.
16:00
Constantin Țuțu, plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Fostul deputat i-ar fi propus 14 mii de lei unui polițist de frontieră # Radio Chisinau
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu, reținut joi seara în punctul de trecere Vulcănești, va sta următoarele 30 de zile în arest, după ce magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, au admis în această după-amiază o solicitare a procurorilor în acest sens. Potrivit PCCOCS, Țuțu i-ar fi propus unui funcționar de la frontieră suma de 14 mii de lei pentru a traversa granița prin postul Vulcănești-Vinogradovca.
15:55
Constantin Țuțu, plasat în arest preventiv de 30 de zile. Fostul deputat i-ar fi propus 14 mii de lei unui polițist de frontieră # Radio Chisinau
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu, reținut joi seara în punctul de trecere Vulcănești, va sta următoarele 30 de zile în arest, după ce magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, au admis în această după-amiază o solicitare a procurorilor în acest sens. Potrivit PCCOCS, Țuțu i-ar fi propus unui funcționar de la frontieră suma de 14 mii de lei pentru a traversa granița prin postul Vulcănești-Vinogradovca.
15:30
„Astăzi onorăm vinificatorii și viticultorii care rezistă provocărilor și duc mai departe această tradiție”. Mesajele oficialilor transmise în PMAN de Ziua Națională a Vinului # Radio Chisinau
Cea de-a XXIV-a ediție a Zilei Naționale a Vinului, care se desfășoară în acest an sub sloganul brandului de țară „Vinul Moldovei. Uimitor de bun” a început cu o oră întârziere din cauza ploii. La ceremonia oficială de deschidere a participat președintele Parlamentului, Igor Grosu, ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, șefa Delegației Uniunii Europene la Chișinău, Iwona Piórko, directorul Oficiului Național al Viei și Vinului, Ștefan Iamandi, și alți oficiali.
14:55
VIDEO | Rusia a bombardat un tren cu pasageri în Sumî, apoi a atacat din nou, în timp ce pasagerii erau evacuați. Zeci de persoane au fost rănite # Radio Chisinau
Cel puțin 30 de persoane au fost rănită sâmbătă, după ce rușii au bombardat două trenuri din regiunea Sumî, din nordul Ucrainei, transmite președintele Volodimir Zelenski, printr-un mesaj pe Facebook. Atacul are loc a doua zi după ce oficialii ucraineni au transmis că rușii au început cel mai mare atac asupra instalațiilor de gaze naturale din Ucraina de la începutul invaziei terestre, aeriene și maritime a Rusiei în februarie 2022.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.