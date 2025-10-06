Plăți în euro rapide, sigure și la costuri reduse, la fel ca în UE: R. Moldova, conectată la SEPA începând cu 6 octombrie
6 octombrie 2025
Republica Moldova a devenit, începând de luni, 6 octombrie, parte operațională a Zonei Unice de Plăți în Euro (SEPA) – infrastructură care reunește 41 de țări europene și permite efectuarea transferurilor în euro în aceleași condiții de cost, siguranță și timp de procesare, indiferent de granițe.
• • •
Meșterul care asigură cu chimire aproape toți artiștii din R. Moldova: De la Plăieșii, orchestrele lui Botgros și fraților Advahov până la „Joc” # Moldova1
Meșterul popular Dumitru Daraban din Ialoveni păstrează vie, la cei 82 de ani ai săi, arta lucrului în piele, un meșteșug moștenit din tată-n fiu. Cunoscut pentru chimirele și cravașele sale, lucrate manual, Dumitru continuă să ducă mai departe tradiția familiei, fiind furnizor de podoabe pentru cele mai renumite ansambluri folclorice din țară.
„Caracatița” lui Plahotniuc în România: Harta afacerilor „locotenenților” oligarhului arestat la Chișinău # Moldova1
„Caracatița” lui Plahotniuc s-a extins și în România, potrivit publicației „Libertatea” de peste Prut. Fondatorii Partidului Democrat Modern din Moldova, exclus de la ultimele alegeri parlamentare pe motive de „potențiale acțiuni subversive”, au avut legături cu oligarhul Vladimir Plahotniuc, extrădat de curând din Grecia și arestat la Chișinău, și mulți dintre aceștia fac afaceri și în România.
Republica Moldova a devenit, începând de luni, 6 octombrie, parte operațională a Zonei Unice de Plăți în Euro (SEPA) – infrastructură care reunește 41 de țări europene și permite efectuarea transferurilor în euro în aceleași condiții de cost, siguranță și timp de procesare, indiferent de granițe.
FCSB a învins-o pe CSU Craiova, iar echipa olteană a cedat fotoliul de lider în clasamentul Superligii românești de fotbal # Moldova1
Derby-ul etapei a 12-a din cadrul Superligii românești de fotbal s-a încheiat cu victoria FCSB-ului. Echipa bucureșteană a învins-o cu 1:0 pe CS Universitatea Craiova, într-o partidă disputată pe Arena Națională. Campioana a beneficat de un penalty în minutul 7, după un duel între ucraineanul Oleksandr Romanciuk și Daniel Bîrligea, dar arbitrul Istvan Kovacs a revenit asupra deciziei după ce a urmărit reluările.
„Ochii din cer” ai lui Putin sunt din China: Beijingul acuzat că a mutat sateliții deasupra Ucrainei, în timpul atacului masiv de duminică # Moldova1
Cel puțin trei sateliți de recunoaștere chinezi au fost observați, în noaptea de 4 spre 5 octombrie, deasupra regiunilor vestice ale Ucrainei, cele mai afectate de atacul masiv efectuat de Rusia cu rachete și drone, scrie The Moscow Times, care citează publicația „Military” și datele serviciului de monitorizare Heavens Above.
Schimbările climatice reprezintă o provocare pentru agricultură. În ultimii ani, fermierii din Ștefan Vodă au avut mult de suferit din cauza secetei, iar unii spun că erau gata să renunțe la afaceri. Salvarea a venit printr-un proiect de irigare, care promite să redea viață câmpurilor arse de soare. La Crocmaz, raionul Ștefan Vodă, prinde contur unul dintre cele mai moderne și complexe sisteme de irigare din Republica Moldova.
Meșterul de 82 de ani care țese tradiția în piele: povestea lui Dumitru Daraban din Ialoveni # Moldova1
La 82 de ani, meșterul popular Dumitru Daraban din Ialoveni păstrează vie arta lucrului în piele, un meșteșug moștenit din tată-n fiu. Cunoscut pentru chimirele și cravașele sale, lucrate manual, Dumitru continuă să ducă mai departe tradiția familiei, fiind furnizor de podoabe pentru cele mai renumite ansambluri folclorice din țară.
Spumă albă pe râul Răut: Inspectoratul pentru Protecția Mediului investighează o posibilă poluare la Orhei # Moldova1
Inspectoratul pentru Protecția Mediului a demarat o anchetă după ce, la stația de epurare din Orhei, ar fi fost deversate substanțe chimice în râul Răut. Autoritățile au fost alertate de localnicii care au observat, zilele trecute, o spumă de culoare albă pe suprafața apei.
Investiție strategică în agricultură: sistemul de irigare din Crocmaz, model de modernizare rurală # Moldova1
Schimbările climatice reprezintă o provocare pentru agricultură. În ultimii ani, fermierii din Ștefan Vodă au avut mult de suferit din cauza secetei, unii spun că erau gata să renunțe la afaceri. Salvarea a venit printr-un proiect ambițios de irigare, care promite să redea viața câmpurilor arse de soare. La Crocmaz prinde contur unul dintre cele mai moderne și complexe sisteme de irigare din Republica Moldova.
Ateliere de gătit pentru refugiați, inițiate de o femeie din Ucraina stabilită la Chișinău # Moldova1
Când războiul a obligat-o să plece din Ucraina, Svitlana Vovchuk a ajuns în Republica Moldova cu o singură dorință: să muncească și să fie de folos. Svitlana lucrează într-un restaurant din Chișinău și, în timpul liber, organizează ateliere pentru alți refugiați din țara ei. Ei învață să gătească și uită, măcar pentru puțin, dorul de casă.
Traficul aerian pe Aeroportul Internațional din Oslo a fost suspendat temporar, luni dimineață, după ce un pilot al companiei Norwegian Air a raportat că ar fi văzut mai multe drone în apropierea aeroportului, relatează Reuters.
Republica Moldova a devenit, începând de luni, 6 octombrie, parte operațională a Zonei Unice de Plăți în Euro (SEPA) – infrastructura care reunește 41 de țări europene și permite efectuarea transferurilor în euro în aceleași condiții de cost, siguranță și timp de procesare, indiferent de granițe.
Fostul șef adjunct de la SIS, acuzat că a vândut secrete KGB-ului, rămâne după gratii în România încă 30 de zile # Moldova1
Curtea de Apel București a dispus prelungirea măsurii arestului preventiv față de Alexandru Bălan, fost șef adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) al Republicii Moldova, pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu 10 octombrie și până la 8 noiembrie 2025, inclusiv.
Când războiul a obligat-o să plece din Ucraina, Svitlana Vovchuk a ajuns în Republica Moldova cu o singură dorință: să muncească și să fie de folos. Svitlana lucrează într-un restaurant din Chișinău și, în timpul liber, organizează ateliere pentru alți refugiați din țara ei. Ei învață să gătească și uită, măcar pentru puțin, dorul de casă.
Karl Schlögel critică pacifismul german: „Mișcarea pentru pace trebuie să oprească agresorul” # Moldova1
Laureatul Premiului Păcii al Asociației Librarilor Germani din 2025, istoricul Karl Schlögel, a acuzat mișcarea germană împotriva războiului (Friedensbewegung) de pierderea reperelor și a declarat că este nevoie de o poziție mai fermă față de Rusia, scrie DW.
Donald Trump consideră „o idee bună” propunerea lui Vladimir Putin de a prelungi Tratatul START-3 privind armele nucleare # Moldova1
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a apreciat drept „o idee bună” propunerea liderului rus Vladimir Putin de a prelungi valabilitatea Tratatului privind reducerea armelor strategice ofensive (START-3), care expiră în februarie 2026. Declarația a fost făcută în fața jurnaliștilor la Casa Albă, înaintea unei vizite pe portavionul George H.W. Bush, în largul coastelor Virginiei.
Explozii și incendii în Rusia după un val de atacuri cu drone – lovituri raportate în Belgorod, Briansk, Nijni Novgorod și Feodosia, unde a luat foc o bază petrolieră # Moldova1
În noaptea de pe 5 spre 6 octombrie, forțele ucrainene au atacat mai multe obiective de pe teritoriul Rusiei și în Crimeea anexată. Autoritățile ruse au anunțat închiderea temporară a spațiului aerian în mai multe orașe.
Europa abia a avut timp să-și revină din emoțiile generate de alegerile parlamentare cu miză mare din Republica Moldova, înainte de a trece, vineri și sâmbătă, în weekendul 3-4 octombrie, prin tensiunea alegerilor din Cehia. După ușurarea generată de rezultatul din Republica Moldova a venit îngrijorarea în urma alegerilor din Cehia.
Echipa națională de futsal a Portugaliei „sub 19 ani” a câștigat Campionatul European, care s-a desfășurat la Chișinău. Într-o finală senzațională, lusitanii au învins Spania cu 3-2. Asta deși spaniolii conduceau cu 2-0.
Un nou succes pentru scriitorul Aurelian Silvestru: lansare de carte și traduceri în trei limbi # Moldova1
Aurelian Silvestru și-a lansat un nou roman - „Fata de dincolo de ceață”. Biblioteca Publică „Onisifor Ghibu” a devenit neîncăpătoare: zeci de admiratori ai operei lui Aurelian Silvestru au participat la eveniment. În paralel, „Actorul anonim”, un alt roman semnat de autor, a fost tradus în trei limbi: franceză, italiană și germană.
Ambasadorul Hubert Knirsch: R. Moldova are șanse reale să devină membră a Uniunii Europene în câțiva ani # Moldova1
Perspectiva aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană este una realistă, iar Germania ne va oferi tot sprijinul necesar în acest proces. Acesta este mesajul transmis de ambasadorul Germaniei la Chișinău, Hubert Knirsch. Diplomatul german a fost invitatul celei mai recente ediții a emisiunii „Dimensiunea diplomatică” de la Moldova 1.
Comemorare la Iași pentru bebelușii răpuși de infecțiile din spital: „Neam ucis de nosocomiale” # Moldova1
Durere și revoltă la Iași. Sute de oameni i-au comemorat pe cei șapte copii morți din cauza infecțiilor luate în același spital. Cei mai mulți erau bebeluși. Locuitorii orașului Iași și oameni veniți din alte părți ale României au scris cu ajutorul a sute de candele mesajul: „Neam ucis de nosocomiale”. Tragedia a readus în discuție problemele din spitale și măsurile precare de combatere a infecțiilor, mai ales în secțiile de terapie intensivă.
Ploi torențiale și inundații în Bulgaria și România: oameni evacuați, drumuri blocate, ninsori la munte # Moldova1
Crește bilanțul victimelor după inundațiile catastrofale care au lovit litoralul bulgăresc. Intemperiile au lăsat în urmă cel puțin cinci morți, iar sute de oameni au fost evacuați din cale apelor. Vremea rea, ploile și inundațiile au făcut ravagii și în mai multe județe din România, în timp ce în zonele montane, continuă să ningă.
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a dispus trimiterea a 300 de militari ai Gărzii Naționale la Chicago, „pentru a face față criminalității care a scăpat de sub control”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Abigail Jackson, citată de Meduza-Live.
Zimbru Chișinău continuă șirul victoriilor! "Galben-verzii" au învins fără drept de apel campioana Milsami Orhei # Moldova1
Zimbru Chișinău este de neoprit! "Galben-verzii" sunt pe val și nu cunosc gustul înfrângerii în această ediție de campionat. De această dată, Zimbru a învins campioana Milsami chiar pe terenul acesteia în cea de-a 15-a etapă a primei divizii a fotbalului moldovenesc.
Cheltuielile pentru Putin și administrația prezidențială cresc cu un sfert în 2025 – până la 31 miliarde de ruble, deși încă de la sfârșitul anului trecut era planificat că finanțările la acest capitol vor rămâne neschimbate, relatează publicația Viorstka.
McLaren a cucerit pentru al doilea an la rând titlul mondial la constructori în Formula 1. Rezultatul a fost oficializat după Marele Premiu din Singapore, în care pilotul britanic Lando Norris s-a clasat pe locul 3.
O spălătorie socială și de igienă personală s-a deschis în orașul Leova, oferind locuitorilor posibilitatea de a-și spăla gratuit rufele, dar și de a socializa. Totodată, spălătoria oferă condiții adaptate pentru persoanele cu dizabilități, pentru vârstnici și familiile aflate în situații de risc.
Ziua Națională a Vinului: Cei mai buni producători de vin de casă, premiați la concursul „Polobocul de Aur 2024” # Moldova1
Duminică, în cea de-a doua zi a Zilei Naționale a Vinului, Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI) a desemnat câștigătorii celei de-a XXIII-a ediții a concursului „Polobocul de Aur 2024”, eveniment dedicat vinificatorilor amatori din întreaga țară. Peste 450 de participanți au concurat cu mostre de vin de casă, iar cei mai buni au fost premiați pentru pasiunea și măiestria lor în arta vinului.
Zeci de oameni au alergat în această dimineață în parcul Valea Morilor din capitală, susținând o cauză nobilă. La „Cursa Speranței”, taxa de participare a fost o donație făcută pentru copiii care luptă cu o formă de cancer.
CEC declară valabile alegerile și trimite raportul cu peste 190 de pagini la CC: Aproape 31.000 de voturi nevalabile, cinci entități politice în Parlament # Moldova1
Comisia Electorală Centrală (CEC) a declarat valabile alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 și a aprobat, pe 5 octombrie, Raportul cu privire la rezultatele scrutinului cu șase voturi „pentru” și trei abțineri. Documentul, care conține 16 capitole și peste 190 de pagini, va fi expediat Curții Constituționale (CC) pentru confirmarea rezultatelor, validarea mandatelor atribuite deputaților aleși și confirmarea listei candidaților supleanți.
Tenismena care reprezintă Statele Unite ale Americii, Amanda Anisimova, a câștigat turneul WTA de la Beijing. Ea a învins-o în finală pe cehoaica Linda Noskova cu 6-0, 2-6, 6-2. Partida a durat o oră și 46 de minute. Anisimova, numărul 4 mondial, a cucerit, astfel, al 2-lea său titlu din acest an și al 4-lea din carieră.
Duminică, în cea de-a doua zi a sărbătorii naționale a vinului, Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI) a desemnat câștigătorii celei de-a XXIII-a ediții a concursului „Polobocul de Aur 2024”, eveniment dedicat vinificatorilor amatori din întreaga țară. Peste 450 de participanți au concurat cu mostre de vin de casă, iar cei mai buni au fost premiați pentru pasiunea și măiestria lor în arta vinului.
Judecătoarea Karin Immergut, numită chiar de Donald Trump în timpul primului său mandat, i-a interzis președintelui să trimită trupe în Portland cel puțin până pe 18 octombrie, afirmând că nu există dovezi că protestele recente s-ar fi transformat într-o revoltă sau că ar fi perturbat serios activitatea forțelor de ordine, relatează BBC News.
Surprinzător! Pilotul spaniol Fermin Aldeguer a câștigat Marele Premiu al Indoneziei la MotoGP # Moldova1
Pilotul spaniol Fermin Aldeguer a câștigat Marele Premiu al Indoneziei la MotoGP, cursă desfășurată pe circuitul de la Mandalika. Ibericul a obținut cu această ocazie prima sa victorie la categoria regină a Campionatului Mondial de motociclism viteză.
Sancțiuni: PDA lipsit de bani de la stat pentru încă un an, iar Andrei Năstase și Tatiana Crețu - obligați să verse în bugetul public zeci de mii de lei # Moldova1
Partidul „Democrația Acasă” (PDA) nu va primi alocații de la stat până în noiembrie 2027, iar foștii candidați independenți de la alegerile parlamentare din 28 septembrie, Andrei Năstase și Tatiana Crețu, au fost somați să vireze în bugetul de stat 5.926 și, respectiv, 24.600 de lei. Sancțiunile au fost aplicate pe 5 octombrie curent de Comisia Electorală Centrală (CEC), care a analizat rapoartele financiare finale ale concurenților electorali din perioada campaniei electorale.
Stepanida Prisăcari activează de peste 40 de ani în domeniul educației. Și-a început cariera ca învățătoare la clasele primare, iar în prezent predă limba și literatura română la Liceul Teoretic „Alecu Russo” din Orhei. Este apreciată de colegi și elevi pentru profesionalism și implicare activă în viața comunității.
Europarlamentari, scrisoare pentru președintele CE cu solicitarea de a „deschide imediat” negocierile de aderare cu R. Moldova: „UE trebuie să acționeze acum” # Moldova1
Cincizeci și cinci de eurodeputați din 19 state membre ale Uniunii Europene au semnat o scrisoare adresată președintelui Consiliului European, António Costa, prin care solicită „deschiderea imediată” a negocierilor de aderare pe capitole cu Republica Moldova. Anunțul a fost făcut de vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, cel care a inițiat acțiunea.
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, anunță că a inițiat, cu sprijinul a 55 de eurodeputați din 19 țări europene care reprezintă principalele familii politice democratice, o scrisoare comună adresată președintelui Consiliului European, António Costa, prin care se solicită deschiderea imediată a negocierilor de aderare pe capitole cu Republica Moldova.
„Uniunea Europeană trebuie să acționeze acum”: apel european pentru viitorul R. Moldova în UE # Moldova1
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, anunță că a inițiat, cu sprijinul a 55 de eurodeputați din 19 țări europene care reprezintă principalele familii politice democratice, o scrisoare comună adresată președintelui Consiliului European, António Costa, prin care se solicită deschiderea imediată a negocierilor de aderare pe capitole cu Republica Moldova.
Cetățenii R. Moldova au acces la mai multe tipuri de medicamente în farmaciile autohtone. Pe parcursul anului curent, Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) a autorizat, în total, 271 de medicamente, dintre care 173 pentru prima dată.
Puterea de la Tbilisi triumfă în alegeri, în timp ce opoziția acuză falsificări și represiune # Moldova1
Partidul „Visul Georgian” și-a anunțat victoria în alegerile locale de sâmbătă, pe fondul boicotului și al unei prezențe record de scăzute. Partidul de guvernământ a revendicat victoria în toate municipalitățile, obținând aproximativ 81% din voturi. Totuși, opoziția a boicotat în mare parte scrutinul, acuzând falsificări și presiuni asupra alegătorilor, relatează DW.
„Arca lui Goma” și „Memoria unui exilat”. Scriitorul anticomunist a fost comemorat la Chișinău # Moldova1
Unicul disident anticomunist român recunoscut la nivel mondial s-a născut în Basarabia, în satul Mana din raionul Orhei. La 90 de ani de la nașterea regretatului scriitor Paul Goma, Biblioteca Națională a inaugurat expoziția „Memoria unui exilat” și a găzduit lansarea volumului „Arca lui Goma”, semnat de Aliona Grati. Totodată, Muzeul Național al Literaturii Române a marcat aniversarea prin evenimentul „Eu am crezut întotdeauna că a spune adevărul e bine”.
Arderea frunzelor îmbolnăvește oamenii și solul. Amenzi de peste 1.2 milioane de lei, de la începutul anului # Moldova1
Arderea frunzelor rămâne o practică veche și ilegală în multe localități rurale, cu efecte toxice asupra sănătății și solului. Autoritățile au aplicat, de la începutul anului curent, amenzi de peste 1.2 milioane de lei. Specialiștii spun că cea mai bună alternativă pentru arderea frunzelor este compostarea – o soluție simplă, ieftină și ecologică, prin care acestea devin îngrășământ pentru grădină.
RETROSPECTIVA // R. Moldova ar putea adera la UE în 2028, după ce și-a ales o majoritate proeuropeană: Rezultatele alegerilor, aplaudate în Occident # Moldova1
Cetățenii R. Moldova au oferit, pe 28 septembrie, un vot „clar” în favoarea direcției europene, o „ripostă” Federației Ruse și „o palmă corupției”, iar rezultatele alegerilor parlamentare au fost aplaudate, la propriu, în Occident. În timp ce Comisia Electorală Centrală se pregătește să aprobe Raportul cu privire la rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie și să-l expedieze pentru validare la Curtea Constituțională, fugarii sunt, rând pe rând, condamnați, iar regiunea transnistreană se confruntă cu o nouă criză a gazelor.
Nou atac masiv al rușilor, cu sute de drone, împotriva Ucrainei: Autoritățile de la Chișinău nu au detectat drone care să fi traversat teritoriul R. Moldova # Moldova1
Armata rusă a lansat un nou atac masiv asupra Ucrainei, vizând, noaptea trecută, peste 700 de ținte. Potrivit rapoartelor preliminare ale autorităților ucrainene, sute de drone „Shahed” și zeci de rachete de diferite tipuri au vizat în mod special regiunile de vest ale Ucrainei. În Zaporijia, opt clădiri înalte, precum și opt clădiri private și nerezidențiale, au fost avariate. O persoană a fost ucisă și nouă au fost rănite. O parte a orașului nu are curent electric.
Dascălii, premiați la Gala „Pedagogul Anului”, cu prilejul Zilei Profesorului: „Dacă aș mai avea o viață, tot învățătoare aș fi” # Moldova1
Un număr de 13 profesori, învățători și educatori din țară au fost premiați în cadrul Galei „Pedagogul Anului”, organizată cu prilejul Zilei Profesorului. Ei au trecut prin mai multe etape ale competiției, remarcându-se prin profesionalism, creativitate și pasiune pentru educație. Dascălii spun că tind să devină exemple demne de urmat pentru discipolii lor.
Raportul cu privire la rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie, pe ordinea de zi a CEC. Ce urmează # Moldova1
Comisia Electorală Centrală (CEC) se pregătește să aprobe, în a doua jumătate a zilei de duminică, 5 octombrie, Raportul cu privire la rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Documentul va fi expediat ulterior Curții Constituționale, care va avea la dispoziție zece zile pentru validarea sau nu a scrutinului, precum și a mandatelor viitorilor deputați.
Chitarist din Mexic, profesor în R. Moldova: Luis Sanchez inspiră elevii de la Ghidighici # Moldova1
A lăsat în urmă agitația vibrantă a Mexicului pentru liniștea Republicii Moldova. Luis Sanchez, chitarist și profesor pasionat, aduce magia muzicii la Școala de Arte „Vasile Costin” din Ghidighici. Elevii săi au șansa rară de a învăța de la un maestru care și-a găsit inspirația atât în acordurile chitarei, cât și în frumusețea țării noastre.
