Bărbat în stare extrem de gravă, după ce a refuzat să servească cu o țigară un minor, la Ciocana
SafeNews, 6 octombrie 2025 11:00
Un bărbat a ajuns la spital în stare extrem de gravă, după ce a fost snopit în bătaie de către un minor. Cazul a avut loc în dimineața zilei de duminică, 05 octombrie, în jurul orei 06:20, în proximitatea unui local de pe strada Mircea cel Bătrîn din sectorul Ciocana, transmite SafeNews.md cu referire la
• • •
Acum 5 minute
11:20
Criză fără sfârșit în Franța: noul premier Sébastien Lecornu a demisionat în mod neașteptat, înainte de a-și începe cu adevărat mandatul. Ce urmează # SafeNews
Premierul Lecornu a fost desemnat de președintele Emmanuel Macron în urmă cu doar o lună și a devenit deja ținta criticilor din toate părțile, înainte de a renunța la funcție luni dimineață, scriu Le Monde și AFP. Prim-ministrul Sébastien Lecornu și-a prezentat luni demisia, iar Emmanuel Macron a acceptat-o, a anunțat luni Palatul Elysée într-un
Acum 15 minute
11:10
LIVE // Evenimentul de lansare a campaniei naționale „Stop Investițiilor False!”, un apel ferm la vigilență în fața escrocheriilor online # SafeNews
Articolul LIVE // Evenimentul de lansare a campaniei naționale „Stop Investițiilor False!”, un apel ferm la vigilență în fața escrocheriilor online apare prima dată în SafeNews.
Acum 30 minute
11:00
11:00
Articolul LIVE // Ședința operativă a serviciilor Primăriei Chișinău din 6 octombrie 2025 apare prima dată în SafeNews.
Acum o oră
10:40
Trei persoane, judecate pentru trimiterea ilegală a moldovenilor la muncă în Italia, cu acte românești false # SafeNews
Trei persoane din raioanele Călărași și Strășeni au fost trimise în judecată pentru organizarea migrației ilegale spre Italia, printr-o schemă de falsificare a cărților de identitate românești. Aceștia ar fi facilitat plecarea mai multor moldoveni la muncă în străinătate, prezentându-le oportunități avantajoase, dar bazate pe documente false. Cazul a avut loc la sfârșitul anului 2021,
10:30
Moldovean căutat pentru tentativă de răpire a unui minor în Slovacia, reținut la frontiera română # SafeNews
Un bărbat în vârstă de 36 de ani, cetățean al Republicii Moldova, căutat internațional pentru tentativă de răpire a unui minor pe teritoriul Slovaciei, a fost reținut în Punctul de Trecere a Frontierei Albița de polițiștii de frontieră români. Persoana s-a prezentat la controlul de frontieră în dimineața zilei de 5 octombrie, în jurul orei
Acum 2 ore
10:20
Cancelarul german Friedrich Merz se aşteaptă ca în Germania să fie introdus în cele din urmă un serviciu militar obligatoriu, dar este de acord ca pentru început acest serviciu să fie pe bază de voluntariat, relatează luni dpa. Merz a făcut aceste comentarii duminică, într-un interviu pe postul public de televiziune ARD. „Susţin ceea ce
10:10
FOTO // Bărbat prins construind ilegal un bazin acvatic pe terenul său din Soroca, sancționat de inspectorii de mediu # SafeNews
O construcție ilegală aunui bazin acvatic neautorizat a fost descoperită de inspectorii de mediu în satul Căinarii Vechi, raionul Soroca, în timpul unui control desfășurat pentru verificarea modului în care sunt utilizate și protejate resursele de apă din regiune. Potrivit autorităților, bazinul a fost amenajat pe un teren privat, fără a respecta reglementările de mediu
09:50
VIDEO // Un tânăr a plutit în derivă 38 de ore pe un ski-jet, în Atlantic: cum a fost salvat # SafeNews
Un bărbat de 27 de ani a supraviețuit în mod miraculos după ce a plutit pe un ski-jet timp de aproape 38 de ore în Oceanul Atlantic, în largul coastei Gran Canaria. Layonel Ramirez Collado a fost găsit de o echipă de salvare în a treia zi de căutări, epuizat, dar în viață, relatează cotidianul
09:40
Rețea de prostituție cu minore, creată pentru oligarhii lui Vladimir Putin: „Ne promitea că ne bagă la facultate” # SafeNews
O rețea de proxeneți din Rusia recruta minore pentru a oferi servicii sexuale unor clienți bogați și influenți. Potrivit unei investigații a portalului independent Verstka, printre clienți s-ar fi numărat oligarhii Oleg Deripaska și Aleksandr Usov, dar și oameni de afaceri străini, care plăteau milioane de ruble. Cu toții au scăpat de răspundere. Apropiat al
09:30
Republica Moldova a aderat oficial la Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA): Transferuri mai rapide și mai ieftine în euro # SafeNews
Începând cu 6 octombrie 2025, Republica Moldova a devenit membră operațională a Zonei Unice de Plăți în Euro (SEPA), un sistem paneuropean care facilitează plățile în euro între țările participante în condiții egale de cost și siguranță, indiferent de frontiere. Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, a declarat că integrarea în SEPA reprezintă un
Acum 4 ore
09:00
Atac ucrainean masiv cu sute de drone asupra Rusiei, mai ales în zona Mării Negre și Crimeei # SafeNews
Rusia a afirmat luni dimineață că peste noapte a interceptat 251 de drone ucrainene, mai ales în zona Mării Negre, ceea ce înseamnă că acesta a a fost unul dintre cele mai ample atacuri aeriene ucrainene din cei trei ani și jumătate de război, transmit AFP și Reuters. Din acest total neobișnuit de mare, 40
08:50
Polițiștii de frontieră au identificat, în decursul săptămânii trecute, 17 cazuri de documente de călătorie care prezentau semne vădite de falsificare. Descoperirile au fost făcute în punctele de trecere a frontierei, atât la intrarea, cât și la ieșirea din Republica Moldova. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate la:• PTF Leușeni – 6 cazuri• PTF
08:40
Eșec în justiție pentru Donald Trump: O judecătoare a blocat trimiterea Gărzii Naționale în cel mai mare oraș din Oregon # SafeNews
Un judecător federal din Oregon a oprit duminică, temporar, administrația lui Donald Trump să trimită trupe ale Gărzii Naționale pentru a menține ordinea în Portland, Oregon, un eșec pentru președintele care încearcă să trimită armata în mai multe orașe, în ciuda opoziției liderilor democrați, transmite Reuters. Decizia judecătoarei districtuale americane Karin Immergut a venit după
08:30
Premiile Nobel vor fi anunţate începând de luni. Sunt considerate printre cele mai prestigioase distincţii din lume pentru realizări în medicină, fizică, chimie, literatură, economie şi pace. Câştigătorii se vor alătura panteonului laureaţilor Nobel, de la Albert Einstein la Maica Tereza. Pentru premiul pentru pace, preşedintele american Donald Trump a fost nominalizat de mai multe
08:20
Un moldovean de 31 de ani, tată a doi copii, a murit la muncă în Italia în urma unei explozii. Alți doi muncitori, răniți # SafeNews
Vasile Bujac, muncitor moldovean, în vârstă de 31 de ani, a murit în urma unei explozii produse la un rezervor de gaz petrolier lichefiat (GPL) care a avut loc într-un centru de dezmembrări auto din localitatea Pomigliano d'Arco, provincia Napoli, Italia. Bărbatul, rezident în localitatea italiană Casalnuovo, era căsătorit și lasă în urma sa două
08:20
Atac armat la Sydney: 20 de răniți. Ce spune poliția australiană despre posibilitatea unui act terorist # SafeNews
Un bărbat se află în arest după ce ar fi tras până la o sută de gloanţe pe o stradă aglomerată din Sydney, Australia, rănind 20 de persoane. Poliţia a exclus luni orice legătură cu terorismul sau cu activităţile unor bande, relatează AFP. Poliţia a fost chemată duminică seara pe o stradă din zona Inner
08:00
Casa Albă: Vor începe concedierile în masă dacă negocierile privind shutdown-ul „nu duc nicăieri” # SafeNews
Administraţia Trump va începe concedieri în masă ale angajaţilor federali dacă preşedintele Donald Trump decide că negocierile cu democraţii din Congres pentru a pune capăt blocajului guvernamental „nu duc nicăieri", a declarat duminică un înalt oficial al Casei Albe, relatează Reuters. În condiţiile în care shutdown-ul a intrat în a cincea zi, directorul Consiliului Economic
07:50
Europarlamentarul român Victor Negrescu a inițiat o petiție pentru deschiderea negocierilor de aderare a Moldovei la UE # SafeNews
Europarlamentarul român Victor Negrescu a inițiat o petiție prin care solicită deschiderea imediată a negocierilor de aderare pe capitole între Republica Moldova și Uniunea Europeană. Demersul este sprijinit de 55 de eurodeputați din 19 țări membre, reprezentând principalele familii politice democratice din Parlamentul European, scrie realitatea.md. Scrisoarea comună, adresată președintelui Consiliului European, António Costa, evidențiază
07:40
Pe versantul estic al Everestului, aproximativ 1.000 de persoane au rămas blocate din cauza ninsorii abundente. Potrivit publicației, viscolul a început sâmbătă, 4 octombrie. Vizibilitatea a scăzut sub un metru, iar zăpada a acoperit porțiunile cheie ale traseului. De asemenea, corturile turiștilor au fost acoperite de zăpadă. „Conform unor statistici incomplete, pe întreg traseul ar
07:30
Un înalt responsabil al Hamas a afirmat duminică că mişcarea islamistă palestiniană doreşte să ajungă la un acord pentru a pune capăt războiului şi a proceda „imediat" la un schimb de prizonieri cu Israelul, potrivit AFP. Negociatorii israelieni şi ai Hamas trebuie să precizeze detaliile în cadrul discuţiilor prevăzute duminică în Egipt, menite să pună
Acum 6 ore
07:20
Serviciul de Securitate al Georgiei a dejucat un plan de diversiune cu explozibili în ziua alegerilor. # SafeNews
Serviciul de Securitate de Stat al Georgiei a anunțat că a confiscat arme, muniții și explozibili care, potrivit instituției, urmau să fie folosite într-o acțiune de diversiune în ziua alegerilor din 4 octombrie. Ofițerii Serviciului de Securitate au „neutralizat un grup de persoane" care ar fi plănuit să organizeze o diversiune în centrul Tbilisiului. Cetățeanul
07:10
Reconfirmarea parcursului european al Republicii Moldova, prin votul din 28 septembrie, readuce în atenție scenariile privind aderarea la Uniunea Europeană. Liderii europeni subliniază că este nevoie de un răspuns pe măsură din partea UE, însă procesul de integrare rămâne complicat de o serie de obstacole majore cu care statul se confruntă. „Ne dorim să aderăm
07:00
Fost ministru al Apărării în Republica Moldova, Anatol Şalaru a avertizat, în emisiunea lui Vitalie Cojocari de la Euronews, că Rusia îşi construieşte „o armată în România", capabilă să submineze statul din interior. „Uitaţi-vă la ce a declarat Mihail Neamţu, că Rusia trebuie să lovească cu un Oreşnik Ucraina, ca să îşi termine ăştia rezistenţa!
06:50
Activistă Greta Thunberg a declarat oficialilor suedezi că este supusă unui tratament dur în custodia israeliană după reţinerea şi îndepărtarea ei dintr-o flotilă care transporta ajutoare către Gaza, potrivit corespondenţei văzute de Guardian. Conform corespondenţei, forţele israeliene sunt, de asemenea, acuzate de un alt deţinut că ar fi făcut fotografii în care Thunberg ar fi
06:40
Partidul Democrația Acasă nu va beneficia de alocații de la stat până în noiembrie 2027, după ce Comisia Electorală Centrală a sancționat astăzi formațiunea cu retragerea subvențiilor de la buget pentru încă 12 luni. În aceeași ședință, CEC a decis ca foștii candidați independenți la alegerile parlamentare din 28 septembrie, Andrei Năstase și Tatiana Crețu,
06:30
CEC a aprobat raportul privind rezultatele alegerilor parlamentare și distribuirea mandatelor în noul Legislativ # SafeNews
Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat raportul cu privire la rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Autoritatea electorală a stabilit numărul de mandate de deputat în Parlamentul R. Moldova obținut de concurenții electorali. Astfel, cele 101 locuri în Parlament vor fi distribuite după cum urmează: Comisia Electorală Centrală expediază raportul cu privire la rezultatul alegerilor
06:20
Putin amenință că va rupe relațiile cu SUA, dacă Washingtonul îi va da Ucrainei rachete Tomahawk # SafeNews
La mai puțin de două luni de la întâlnirea dintre președintele american Donald Trump și Putin la summitul din Alaska, pacea pare și mai îndepărtată, având în vedere avansarea forțelor ruse în Ucraina, zvonurile privind zborul dronelor ruse în spațiul aerian al NATO și discuțiile actuale ale Washingtonului privind participarea directă la atacuri în adâncul
06:10
Autoritățile din Lituania au descoperit ce se afla în baloanele care au pătruns în spațiul aerian al țării și au blocat ore întregi aeroportul din Vilnius # SafeNews
Până la 25 de baloane cu aer cald de mici dimensiuni au intrat sâmbătă seara în spațiul aerian al Lituaniei și au determinat închiderea aeroportului din Vilnius, provocând întârzieri de mai multe ore, au anunțat autoritățile, citate de Hotnews. Potrivit Centrului Național de Management al Crizelor, baloanele au perturbat 30 de zboruri, afectând aproximativ 6.000
Acum 24 ore
12:10
România va continua să sprijine construcția infrastructurii de transport, de importanță strategică pentru Republica Moldova, cu ajutorul UE. Despre acest lucru s-a discutat în cadrul întrevederii de la București dintre ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova, Vladimir Bolea, și ministrul Transporturilor și Infrastructurii al României, Ciprian Șerban. Ministrul român l-a felicitat pe omologul
12:00
Curtea de Apel București a dispus prelungirea măsurii arestului preventiv față de Alexandru Bălan, fost șef adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) al Republicii Moldova, pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu 10 octombrie și până la 8 noiembrie 2025, inclusiv, scrie evz.ro. Potrivit hotărârii, instanța a admis propunerea formulată de DIICOT, care instrumentează
11:50
Alegeri parlamentare în Cehia. Liderul partidului populist ANO, Andrej Babis, și-a proclamat victoria # SafeNews
Partidul ANO (Acțiunea Cetățenilor Nemulțumiți),partid populist de dreapta, condus de miliardarul Andrej Babis, a obținut 35% din voturi la alegerile parlamentare din
11:40
Un nou ciclon lovește România, începând de duminică. Ploi abundente revin și în țara noastră # SafeNews
În România, de duminică noaptea revin ploile. Sunt aduse de un nou ciclon format în Mediterană, care va intra în țara vecină. Astfel, românii se vor confrunta cu un nou episod de vreme severă. De asemenea, și în Republica Moldova meteorologii au anunțat precipitații pe arii extinse, izolat abundente, însoțite de descărcări electrice, de mâine, 6 octombrie. […] Articolul Un nou ciclon lovește România, începând de duminică. Ploi abundente revin și în țara noastră apare prima dată în SafeNews.
11:30
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat că toate întreprinderile trebuiau să finalizeze pregătirile pentru sezonul de încălzire până la 5 octombrie, iar pentru malul stâng al Nistrului este prevăzut un mecanism de rezervă pentru achiziția de gaze cu sprijinul UE. „Companiile au avut instrucții clare, strategii pentru a cumpăra gazul, energia electrică, pentru a rezerva […] Articolul Junghietu: UE va asigura achiziția de gaze pentru Transnistria în caz de întreruperi apare prima dată în SafeNews.
11:30
Potrivit datelor platformei de criptomonede Binance, în dimineața zilei de 5 octombrie, la ora 08:11, prețul bitcoinului a atins 124.900 de dolari, în creștere cu 1,97%. La doar trei minute, valoarea a urcat la 125.180 de dolari, corespunzător unui avans de 2,06%, transmite gazeta.ru. Recordul anterior fusese înregistrat pe 14 august 2025, când cursul criptomonedei era […] Articolul Bitcoinul doboară recordul istoric: A depășit pragul de 125.000 de dolari apare prima dată în SafeNews.
Ieri
11:20
Un portret al preşedintelui Donald Trump ar putea apărea pe o monedă comemorativă de 1 dolar emisă de Monetăria Statelor Unite în onoarea celei de-a 250-a aniversări a Americii în 2026, potrivit primelor schiţe ale imaginilor confirmate de Trezoreria SUA, relatează CNN. „Nu sunt ştiri false aici”, a dat asigurări, pe X, șeful Trezoreriei SUA, […] Articolul Trezoreria SUA confirmă că moneda de un dolar cu imaginea lui Trump este „autentică” apare prima dată în SafeNews.
11:10
Războiul Rusiei în Ucraina s-a transformat într-un conflict de uzură costisitor, iar Vladimir Putin se luptă să-și mențină finanțele de război în fața rezistenței tot mai eficiente a Ucrainei și a „zidului de drone”, se arată într-o analiză Forbes. Războiul Rusiei în Ucraina a devenit o încercare dură de rezistență, iar Vladimir Putin se luptă […] Articolul Mașinăria de război a Rusiei începe să atingă limitele financiare apare prima dată în SafeNews.
11:10
„Apelul către Putin”: O metodă de tortură îngrozitoare este folosită tot mai des de forțele ruse în Ucraina # SafeNews
Forțele ruse au torturat prizonieri de război și civili ucraineni folosind o metodă ce implică electrocutarea victimelor în zona organelor genitale și a picioarelor folosind un telefon militar de campanie, potrivit unui nou raport care va fi prezentat în Consiliul ONU pentru Drepturile Omului (CDO) la mijlocul lunii octombrie, transmite Digi24.RO. Firele unui telefon militar […] Articolul „Apelul către Putin”: O metodă de tortură îngrozitoare este folosită tot mai des de forțele ruse în Ucraina apare prima dată în SafeNews.
10:50
Maia Sandu, mesaj după violențele din Georgia: „Democrația nu poate fi redusă la tăcere. Moldova este alături de voi” # SafeNews
Președinta țării, Maia Sandu, a transmis un mesaj de susținere poporului georgian, care a ieșit sâmbătă, într-un număr mare să protesteze împotriva puterii în Georgia, în ziua aveau alegerile locale. „Gândurile mele sunt alături de poporul Georgiei, care apără libertatea și viitorul său european. Democrația nu poate fi redusă la tăcere. Moldova este alături de […] Articolul Maia Sandu, mesaj după violențele din Georgia: „Democrația nu poate fi redusă la tăcere. Moldova este alături de voi” apare prima dată în SafeNews.
10:50
Primarul satului Sadîc din raionul Cantemir, filmat în campania electorală cum se bate cu femeie chiar în incinta Primăriei, a fost condamnat de prima instanță pentru huliganism, într-un alt dosar. Ar fi vorba despre o altă bătaie, anterioară, cu un consătean de-al său. Instanța l-a găsit vinovat de huliganism și l-a obligat pe Ilie Porumbescu […] Articolul Justiția s-a pronunțat: Primarul care a agresat o femeie, condamnat apare prima dată în SafeNews.
10:40
VIDEO // Mesajul lui Dan Perciun de Ziua Mondială a Educației și Ziua Profesorului: „Întreaga societate spune „mulțumesc”” # SafeNews
Astăzi, întreaga societate spune „mulțumesc” celor care au ales cea mai nobilă profesie, transmite, duminică dimineață, 5 octombrie 2025, ministrul Educației, Dan Perciun, de Ziua Mondială a Educației și Ziua Profesorului. Potrivit ministrului Dan Perciun, în anul de studii 2024–2025 în școlile noastre din Republica Moldova învață peste 460.000 de copii de grădiniță și elevi, […] Articolul VIDEO // Mesajul lui Dan Perciun de Ziua Mondială a Educației și Ziua Profesorului: „Întreaga societate spune „mulțumesc”” apare prima dată în SafeNews.
10:30
Atac de amploare al armatei ruse asupra Zaporojie: un mort și mai mulți răniți. Polonia este în alertă # SafeNews
Autorităţile ucrainene au raportat, duminică, moartea unei persoane într-un atac rusesc la Zaporojie, în timp ce Polonia a mobilizat avioane şi sisteme terestre pentru a-şi proteja spaţiul aerian. Potrivit guvernatorului regiunii Zaporojie (sud-est),Ivan Fedorov, acest „atac combinat” rus a ucis o femeie şi a rănit nouă persoane. Pe Telegram, el a publicat fotografii care par […] Articolul Atac de amploare al armatei ruse asupra Zaporojie: un mort și mai mulți răniți. Polonia este în alertă apare prima dată în SafeNews.
4 octombrie 2025
15:10
Cristian Diaconescu: Lucrăm pentru o întâlnire Donald Trump – Nicușor Dan. Președintele dorește o vizită de substanță, nu de imagine # SafeNews
Consilierul prezidențial al României, Cristian Diaconescu, a spus în cadrul emisiunii „În fața ta”, de la Digi24, că se lucrează pentru o întâlnire a lui Nicușor Dan cu Donald Trump la Washington. Acesta a sublliniat faptul că președintele României își dorește ca această vizită să fie una de substanță, nu una de imagine. Dialogul bilateral […] Articolul Cristian Diaconescu: Lucrăm pentru o întâlnire Donald Trump – Nicușor Dan. Președintele dorește o vizită de substanță, nu de imagine apare prima dată în SafeNews.
15:00
Cu ocazia Galei laureaților concursului republican „Pedagogul Anului 2025”, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj emoționant și plin de recunoștință către cadrele didactice din întreaga țară. În discursul său, șefa statului a subliniat rolul esențial al profesorilor, învățătorilor, educatorilor, bibliotecarilor, psihopedagogilor și logopezilor în modelarea viitorului copiilor și în promovarea valorilor democratice, […] Articolul Maia Sandu, la Gala Pedagogilor. Ce mesaj le-a transmis profesorilor apare prima dată în SafeNews.
12:40
AVERTIZARE METEO pentru sudul țării și capitală: Cod galben de ploi torențiale și temperaturi în scădere # SafeNews
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis pentru astăzi, până la ora 17:00, un cod galben de ploi puternice, valabil în sudul Republicii Moldova, în municipiul Chișinău și în mai multe raioane din apropierea râului Prut. Meteorologii avertizează că, în unele regiuni, se pot înregistra averse care vor aduce până la 30 de litri de apă […] Articolul AVERTIZARE METEO pentru sudul țării și capitală: Cod galben de ploi torențiale și temperaturi în scădere apare prima dată în SafeNews.
12:30
VIDEO // TRAGEDIE RUTIERĂ LA UNGHENI: Un bărbat a murit pe loc, alți doi au fost răniți grav, după ce un BMW s-a izbit de un camion # SafeNews
Un grav accident de circulație s-a produs în noaptea de vineri spre sâmbătă, în jurul orei 23:30, pe o stradă din municipiul Ungheni. În urma impactului violent dintre un automobil de marca BMW și un camion de mare tonaj, un bărbat de 37 de ani a decedat pe loc, iar alți doi pasageri din aceeași […] Articolul VIDEO // TRAGEDIE RUTIERĂ LA UNGHENI: Un bărbat a murit pe loc, alți doi au fost răniți grav, după ce un BMW s-a izbit de un camion apare prima dată în SafeNews.
12:20
Primăria Chișinău informează că, în perioada 3 octombrie 2025, ora 16:00 – 6 octombrie 2025, ora 06:00, este suspendat traficul rutier pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, tronsonul cuprins între str. Alexandr Pușkin și str. Maria Cebotari, dar și pe str. Mitropolit G.Bănulescu-Bodoni, tronsonul cuprins între str. Columna și str. 31 August 1989. Măsura […] Articolul Traficul din centrul capitalei este blocat: Cum poți ocoli? apare prima dată în SafeNews.
12:20
Ministra Sănătății, Ala Nemerenco, câștigă definitiv procesul de defăimare intentat împotriva deputatei socialiste Alla Darovannaia # SafeNews
După aproape cinci ani de dispute în instanță, ministra Sănătății, Ala Nemerenco, a obținut câștig de cauză în procesul de defăimare intentat împotriva deputatei socialiste Alla Darovannaia. Curtea Supremă de Justiție a emis, pe 1 octombrie, o decizie definitivă care confirmă caracterul fals și calomnios al acuzațiilor lansate de parlamentară. Litigiul a pornit în martie […] Articolul Ministra Sănătății, Ala Nemerenco, câștigă definitiv procesul de defăimare intentat împotriva deputatei socialiste Alla Darovannaia apare prima dată în SafeNews.
11:30
Israelul a declarat sâmbătă că se pregătește pentru eliberarea rapidă a ostaticilor deținuți de Hamas. Reacția vine în urma răspunsului pozitiv al mișcării islamiste palestiniene la planul de pace pentru Gaza al președintelui Donald Trump, relatează Agerpres cu referire la AFP. „În urma răspunsului Hamas, Israelul se pregătește pentru implementarea imediată a primei etape a planului Trump […] Articolul Israelul declară că se pregătește pentru eliberarea ostaticilor după răspunsul Hamas apare prima dată în SafeNews.
11:30
„Scenariul românesc” în Cehia. Cum încearcă Putin să pună mâna pe puterea politică de la Praga # SafeNews
Sute de conturi anonime de pe platforma de partajare video TikTok devin din ce în ce mai active în răspândirea narativelor pro-ruse și în susținerea partidelor radicale înaintea alegerilor din Cehia din 3 și 4 octombrie. Acest fapt a fost raportat de un grup neguvernamental, ceea ce amintește despre ce s-a întâmplat în România la […] Articolul „Scenariul românesc” în Cehia. Cum încearcă Putin să pună mâna pe puterea politică de la Praga apare prima dată în SafeNews.
