FCSB a învins-o pe CSU Craiova, iar echipa olteană a cedat fotoliul de lider în clasamentul Superligii românești de fotbal

Cetățenii R. Moldova au oferit, pe 28 septembrie, un vot „clar” în favoarea direcției europene, o „ripostă” Federației Ruse și „o palmă corupției”, iar rezultatele alegerilor parlamentare au fost aplaudate, la propriu, în Occident. În timp ce Comisia Electorală Centrală se pregătește să aprobe Raportul cu privire la rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie și să-l expedieze pentru validare la Curtea Constituțională, fugarii sunt, rând pe rând, condamnați, iar regiunea transnistreană se confruntă cu o nouă criză a gazelor.