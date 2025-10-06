VIDEO Marina Tauber nu este încă dată în căutare internațională. Poliția așteaptă mandatul instanței
Realitatea.md, 6 octombrie 2025 11:00
Șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, a declarat că Marina Tauber nu a fost, deocamdată, anunțată în căutare internațională prin Interpol. Motivul este că instituția nu a primit încă mandatul instanței care să permită inițierea procedurii. „În momentul când dosarul ajunge în adresa poliției cu inițierea mandatului de căutare, noi atunci pornim dosarul […] Articolul VIDEO Marina Tauber nu este încă dată în căutare internațională. Poliția așteaptă mandatul instanței apare prima dată în Realitatea.md.
• • •
Alte ştiri de Realitatea.md
Acum 5 minute
11:20
FOTO Incidente la Ziua Națională a Vinului: Carabinier agresat și șofer beat prins la volan # Realitatea.md
Trei persoane, cu vârste între 17 și 31 de ani, dintre care un minor și o femeie, au fost observate de carabinierii aflați în patrulare comportându-se agresiv și adresând înjurii trecătorilor. Incidentul a avut loc în timpul Zilei Naționale a Vinului, desfășurată în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău. „Pentru a restabili ordinea, angajații IGC […] Articolul FOTO Incidente la Ziua Națională a Vinului: Carabinier agresat și șofer beat prins la volan apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
Premierul Franței, Sébastien Lecornu, și-a dat demisia la doar câteva săptămâni după numire # Realitatea.md
Premierul desemnat de Emmanuel Macron, Sébastien Lecornu, a demisionat luni dimineață, la mai puțin de o lună după ce a preluat funcția. „Prim-ministrul Sébastien Lecornu și-a prezentat luni demisia, iar președintele Emmanuel Macron a acceptat-o”, a anunțat Palatul Élysée într-un comunicat, citat de AFP și Le Monde. Lecornu, numit în funcție pe 9 septembrie, nu […] Articolul Premierul Franței, Sébastien Lecornu, și-a dat demisia la doar câteva săptămâni după numire apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
Dorin Recean: Transferurile de bani între Moldova și alte țări din Uniunea Europeană vor fi fără comisioane mari # Realitatea.md
Republica Moldova este, începând de astăzi, oficial conectată la Zona unică de plăți în euro (SEPA), ceea ce va permite efectuarea de transferuri bancare în euro mai rapide, sigure și la costuri reduse. Anunțul a fost făcut de premierul Dorin Recean într-un mesaj public. Conectarea la SEPA înseamnă că cetățenii și companiile din Republica Moldova […] Articolul Dorin Recean: Transferurile de bani între Moldova și alte țări din Uniunea Europeană vor fi fără comisioane mari apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 10 minute
11:10
OTP Bank S.A. intră oficial în SEPA. Beneficiază de plăți rapide și avantajoase în EUR # Realitatea.md
Începând cu 6 octombrie 2025, OTP Bank marchează un moment istoric pentru sectorul bancar din Republica Moldova – anunțăm lansarea oficială a serviciului de plăți către zona SEPA. Acest pas consolidează poziția OTP Bank S.A. ca instituție financiară modernă, aliniată standardelor europene. Grație aderării în SEPA, transferurile în euro devin mai rapide, mai sigure și […] Articolul OTP Bank S.A. intră oficial în SEPA. Beneficiază de plăți rapide și avantajoase în EUR apare prima dată în Realitatea.md.
11:10
Și-a înjunghiat mama vitregă de șase ori. Un bărbat de 63 de ani, condamnat la 19 ani de închisoare # Realitatea.md
Un bărbat de 63 de ani din raionul Drochia a fost condamnat la 19 ani și 6 luni de închisoare pentru omorul mamei sale vitrege, în vârstă de 72 de ani. Sentința a fost pronunțată recent de Judecătoria Drochia, sediul Central. Crima a avut loc în dimineața zilei de 6 decembrie 2024, într-un sat din […] Articolul Și-a înjunghiat mama vitregă de șase ori. Un bărbat de 63 de ani, condamnat la 19 ani de închisoare apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 30 minute
11:00
VIDEO Marina Tauber nu este încă dată în căutare internațională. Poliția așteaptă mandatul instanței # Realitatea.md
Șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, a declarat că Marina Tauber nu a fost, deocamdată, anunțată în căutare internațională prin Interpol. Motivul este că instituția nu a primit încă mandatul instanței care să permită inițierea procedurii. „În momentul când dosarul ajunge în adresa poliției cu inițierea mandatului de căutare, noi atunci pornim dosarul […] Articolul VIDEO Marina Tauber nu este încă dată în căutare internațională. Poliția așteaptă mandatul instanței apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
Rusia a anunțat luni că unitățile sale de apărare aeriană au distrus 251 de drone ucrainene peste noapte, majoritatea în sud-vestul țării. Potrivit Ministerului rus al Apărării, 61 dintre aparatele fără pilot au fost interceptate deasupra apelor Mării Negre, iar una se îndrepta spre Moscova, transmite Reuters. Ministerul a publicat cifrele pe canalul său oficial […] Articolul Atac ucrainean masiv în Rusia. Moscova susține că a doborât 251 de drone apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
Trei persoane din Călărați și Strășeni au fost trimise în judecată pentru organizarea migrației ilegale în Italia, printr-o schemă de falsificare a cărților de identitate ale României. La sfârșitul anului 2021, unul dintre inculpați, care lucra în Italia, i-ar fi convins pe alți trei bărbați să vină să muncească în domeniul sudării țevilor, promițându-le salariu de […] Articolul Trei persoane, trimise în judecată pentru migrație ilegală în Italia. Cum acționau? apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
Un șofer de 32 de ani a ajuns în stare gravă la spital, după ce s-a răsturnat cu mașina într-un canal, în noaptea de 5 octombrie, pe drumul Bender – Chițcani, în apropierea localității Merenești. Potrivit presei din stânga Nistrului, bărbatul aflat la volanul unui automobil Toyota nu a reușit să țină controlul direcției într-o […] Articolul Accident VIOLENT la Merenești: un șofer a ajuns la spital în stare gravă apare prima dată în Realitatea.md.
Acum o oră
10:40
Inspectorii de mediu din Soroca au descoperit o construcție ilegală a unui bazin acvatic în localitatea Căinarii Vechi, în urma unei razii desfășurate pentru verificarea modului de folosire și protecție a apelor. Potrivit autorităților, bazinul era amplasat pe un teren proprietate privată, iar persoana responsabilă nu deținea autorizațiile necesare și a încălcat normele ecologice privind […] Articolul Un bazin construit ilegal, descoperit de inspectorii de mediu în Soroca apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
Un moldovean căutat pentru răpirea unui minor într-o țară străină, reținut la frontieră # Realitatea.md
Un moldovean a fost reținut în punctul de trecere a frontierei Albița, după ce autoritățile au constatat că acesta este cercetat pentru răpirea unui minor pe teritoriul Slovaciei. „În ziua de 5 octombrie, în jurul orei 09:20, în Punctul de Trecere a Frontierei Albiţa, s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor de control, pentru a ieși din […] Articolul Un moldovean căutat pentru răpirea unui minor într-o țară străină, reținut la frontieră apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 2 ore
10:20
Lena Chilari din Republica Moldova a câștigat marele premiu la International Poetry Slam 2025 din Rotterdam # Realitatea.md
Poeta Lena Chilari a obținut marele premiu la International Poetry Slam 2025, competiție desfășurată în cadrul festivalului Tell ’em din Rotterdam, Țările de Jos. Evenimentul, considerat unul dintre cele mai importante din Europa dedicate poeziei performative și spoken word-ului, a reunit artiști din mai multe țări. Pe scena de la Theater Zuidplein, Lena Chilari a […] Articolul Lena Chilari din Republica Moldova a câștigat marele premiu la International Poetry Slam 2025 din Rotterdam apare prima dată în Realitatea.md.
09:50
Întreruperi de gaze naturale între 6 și 10 octombrie în municipiul Chișinău. Vezi adresele vizate # Realitatea.md
Începând de astăzi, 6 octombrie, ora 09:00, și până vineri, 10 octombrie, pe mai multe adrese din municipiul Chișinău vor avea loc întreruperi în furnizarea gazelor naturale. Potrivit municipalității, întreruperea va afecta atât consumatorii casnici, cât și noncasnici de pe următoarele adrese: satul Budești (toți consumatorii); comuna Cruzești (toți consumatorii); comuna Tohatin: strada Trandafirilor, 1/1, […] Articolul Întreruperi de gaze naturale între 6 și 10 octombrie în municipiul Chișinău. Vezi adresele vizate apare prima dată în Realitatea.md.
09:40
Caz cutremurător în România. Un băiețel a fost sfâșiat de o haită de câini maidanezi # Realitatea.md
Caz cutremurător într-un oraș din România. Un băiețel de trei ani a fost ucis de o haită de câini maidanezi. Localnicii sunt alarmați și spun că le este frică să mai iasă pe stradă. Ei afirmă că, în ultimii ani, au depus zeci de sesizări la primărie. Autoritățile locale susțin însă că, deși capturează zeci […] Articolul Caz cutremurător în România. Un băiețel a fost sfâșiat de o haită de câini maidanezi apare prima dată în Realitatea.md.
09:40
„Consens Național” cu Vitalie Dogaru: Ce stă în spatele curajului unui senior care a mers la universitate la 60 de ani # Realitatea.md
Învățarea vârstă n-are. Asta și-au spus 150 de persoane trecute de 60 de ani care s-au înscris la Universitatea Vârstei a Treia. Seniorii vor frecventa cursurile universităților de stat din Cahul, Chișinău și Bălți pentru a învăța, a rămâne activi și conectați la lume. Studenții de vârsta a treia vor însuși abilități digitale ca disciplină […] Articolul „Consens Național” cu Vitalie Dogaru: Ce stă în spatele curajului unui senior care a mers la universitate la 60 de ani apare prima dată în Realitatea.md.
09:30
Ce conține raportul despre anularea alegerilor din România pe care Nicușor Dan l-a prezentat liderilor europeni # Realitatea.md
Administrația Prezidențială a dat publicității raportul complet pe care președintele Nicușor Dan l-a prezentat liderilor europeni, în cadrul summitului Comunității Politice Europene (CPE), și care a documentat ingerința externă a Federației Ruse în alegerile prezidențiale din România din 2024, anulate pe fondul acestor imixtiuni. “Foarte mulți dintre oamenii cu care am discutat mi-au cerut o […] Articolul Ce conține raportul despre anularea alegerilor din România pe care Nicușor Dan l-a prezentat liderilor europeni apare prima dată în Realitatea.md.
09:30
De astăzi, 6 octombrie 2025, Republica Moldova este parte din Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA). Asta înseamnă că transferurile în euro din și către țară vor fi făcute mai repede, mai sigur și la costuri mai mici, la fel ca în Uniunea Europeană. Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu, spune că […] Articolul Moldova devine parte din sistemul european SEPA: transferuri în euro ca în UE apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 4 ore
09:00
Cehia – noul coșmar al UE? Învingător în alegerile legislative din Cehia, miliardarul Andrej Babiš se declară loial # Realitatea.md
Populistul de dreapta Andrej Babiš și mișcarea sa ANO au obținut o victorie decisivă în alegerile parlamentare cruciale din Cehia, potrivit rezultatelor preliminare anunțate sâmbătă, într-un scrutin care riscă să transforme Cehia într-o altă problemă pentru Uniunea Europeană. Partidul ANO era cu mult în față, cu 35% din voturi, după numărarea buletinelor în peste 98% dintre circumscripțiile electorale. Prin comparație, […] Articolul Cehia – noul coșmar al UE? Învingător în alegerile legislative din Cehia, miliardarul Andrej Babiš se declară loial apare prima dată în Realitatea.md.
08:50
Începe săptămâna Premiilor Nobel 2025: când se anunță Nobelul pentru pace, marea obsesie a lui Donald Trump # Realitatea.md
Premiile Nobel, considerate printre cele mai prestigioase distincţii din lume, vor fi anunţate începând de luni, 6 octombrie. Acestea recompensează realizări remarcabile în domenii precum medicină, fizică, chimie, literatură, economie și pace, relatează presa de peste Prut. Laureaţii din acest an se vor alătura unui panteon de personalităţi ilustre, de la Albert Einstein la Maica […] Articolul Începe săptămâna Premiilor Nobel 2025: când se anunță Nobelul pentru pace, marea obsesie a lui Donald Trump apare prima dată în Realitatea.md.
08:40
VIDEO Plahotniuc nu are contact cu alți deținuți foști colegi politici în Penitenciarul nr. 13 # Realitatea.md
Fostul lider al Partidului Democrat Vladimir Plahotniuc, aflat în detenție la Penitenciarul nr. 13 din Chișinău, nu are contact cu alte persoane din aceeași instituție de detenție, cum ar fi cu foștii săi colegi de partid Vladimir Andronachi sau Constantin Țuțu. Informația a fost confirmată de șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, în […] Articolul VIDEO Plahotniuc nu are contact cu alți deținuți foști colegi politici în Penitenciarul nr. 13 apare prima dată în Realitatea.md.
08:30
Explozie mortală în Italia: Un muncitor moldovean și-a pierdut viața în urma unei explozii. Alți doi, în stare gravă # Realitatea.md
Vasile Bujac, un muncitor moldovean în vârstă de 31 de ani, a decedat la Spitalul Cardarelli din Napoli, Italia, unde fusese internat în stare gravă după ce un rezervor de gaz petrolier lichefiat a explodat într-un centru de dezmembrări auto din localitatea Pomigliano d’Arco, provincia Napoli. Bărbatul, rezident în localitatea italiană Casalnuovo, era căsătorit și […] Articolul Explozie mortală în Italia: Un muncitor moldovean și-a pierdut viața în urma unei explozii. Alți doi, în stare gravă apare prima dată în Realitatea.md.
08:10
Declarații la RLIVE TV: Șomerii pot accesa online servicii de formare profesională prin intermediul unui site al ANOFM # Realitatea.md
Persoanele în căutarea unui loc de muncă pot accesa acum pe site-ul angajat.md modulul „Servicii” pentru o mai bună integrare pe piața muncii. Invitatele emisiunii „Consens Național” de la RLIVE TV au menționat că rubrica are cursuri de formare profesională, limbă, recalificare, stagii, antreprenoriat și granturi. Oportunitățile sunt oferite de organizații, proiecte și inițiative dedicate […] Articolul Declarații la RLIVE TV: Șomerii pot accesa online servicii de formare profesională prin intermediul unui site al ANOFM apare prima dată în Realitatea.md.
08:00
Maria Ignat a fost desemnată oficial Miss Universe Moldova 2025, într-o ceremonie plină de rafinament, desfășurată în capitală. Cu o prezență carismatică și o eleganță naturală, tânăra a reușit să impresioneze juriul nu doar prin frumusețe, ci și prin inteligența și încrederea de sine demonstrate pe scenă. Originară din Moldova, juristă de profesie, Maria nu […] Articolul VIDEO Maria Ignat, juristă de meserie, a câștigat titlul de Miss Moldova 2025 apare prima dată în Realitatea.md.
07:50
Aproape o mie de turiști, blocați pe versantul estic al Everestului din cauza unei furtuni de zăpadă # Realitatea.md
Aproape o mie de persoane, turiști și alpiniști, au rămas blocați în apropierea feței estice a Muntelui Everest, în Tibet, după o furtună de zăpadă puternică. Potrivit CNN, echipele de salvare i-au ghidat în siguranță duminică, după mai multe ore de intervenții în condiții dificile, generate de precipitații neobișnuit de abundente în regiunea Himalaya. Până […] Articolul Aproape o mie de turiști, blocați pe versantul estic al Everestului din cauza unei furtuni de zăpadă apare prima dată în Realitatea.md.
07:40
Cel mai scump hamburger din lume costă peste 9.000 de euro. Poate fi gustat doar pe invitație # Realitatea.md
Cel mai scump hamburger din lume poate fi savurat în Cabrera de Mar, în apropiere de Barcelona. Omul din spatele acestui preparat de peste 9.000 de euro este Bosco Castro, proprietar al restaurantului „Aupa”. Rețeta este ținută secret, însă se știe că preparatul, care costă 9.440 de euro, conține „cele mai bune trei tipuri de […] Articolul Cel mai scump hamburger din lume costă peste 9.000 de euro. Poate fi gustat doar pe invitație apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
06:50
VIDEO Turcul devenit viral la Jocurile Olimpice a cucerit, un an mai târziu, o medalie de aur în Champions League # Realitatea.md
Yusuf Dikec, turcul care a devenit viral la ediția din 2024 a Jocurilor Olimpice, datorită posturii relaxate pe care o avea în cadrul probei de tragere cu pistolul cu aer comprimat, a reușit acum, un an mai târziu, să obțină o medalie de aur la European Champions League. În vara anului 2024, Yusuf Dikec a […] Articolul VIDEO Turcul devenit viral la Jocurile Olimpice a cucerit, un an mai târziu, o medalie de aur în Champions League apare prima dată în Realitatea.md.
06:20
Administrația Trump pregătește concedieri în masă dacă negocierile cu democrații eșuează # Realitatea.md
Administrația Trump ia în calcul concedieri masive ale angajaților federali dacă președintele Donald Trump va concluziona că negocierile cu democrații din Congres, menite să pună capăt blocajului guvernamental, nu duc nicăieri, a declarat un înalt oficial al Casei Albe. În contextul în care shutdown-ul guvernamental a intrat în a cincea zi, directorul Consiliului Economic Național, […] Articolul Administrația Trump pregătește concedieri în masă dacă negocierile cu democrații eșuează apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 24 ore
18:20
În cadrul Zilei Naționale a Vinului, Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI a RM) a desemnat câștigătorii celei de-a XXIII-a ediții a concursului „Polobocul de Aur 2024”, eveniment dedicat celor mai buni producători de vin de casă din țară. Concursul, organizat anual de CCI din 2002, are ca scop promovarea tradițiilor vitivinicole, […] Articolul Cei mai buni vinificatori de casă, premiați la concursul „Polobocul de Aur 2024” apare prima dată în Realitatea.md.
18:10
Alegerile din 28 septembrie, validate de CEC: scrutinul a fost declarat legal și valabil # Realitatea.md
Comisia Electorală Centrală a declarat valabile alegerile parlamentare din 28 septembrie și a aprobat centralizarea rezultatelor, la o săptămână după scrutin. Rezultatele finale vor fi prezentate Curții Constituționale, pentru confirmarea alegerilor și validarea mandatelor de deputat, în decurs de 10 zile. CEC a aprobat cu doar 6 voturi raportul cu privire la rezultatele alegerilor parlamentare […] Articolul Alegerile din 28 septembrie, validate de CEC: scrutinul a fost declarat legal și valabil apare prima dată în Realitatea.md.
17:30
Curtea de Apel București a dispus prelungirea măsurii arestului preventiv față de Alexandru Bălan, fost șef adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) al Republicii Moldova, pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu 10 octombrie și până la 8 noiembrie 2025, inclusiv, scrie evz.ro. Potrivit hotărârii, instanța a admis propunerea formulată de DIICOT, care […] Articolul Alexandru Bălan, fost adjunct al SIS, rămâne în arest preventiv încă 30 de zile apare prima dată în Realitatea.md.
17:20
Membrii Comisiei Electorale Centrale au aprobat numărul de mandate în Parlament, obținute de concurenți electorali, în urma alegerilor din 28 septembrie. Astfel, PAS a obținut 55 mandate, Blocul Patriotic – 26 mandate, Blocul Alternativa – 8 mandate, iar Partidul Nostru și Partidul Democrația Acasă câte 6 mandate. Comisia Electorală Centrală (CEC) s-a întrunit astăzi, 5 octombrie, […] Articolul CEC a aprobat repartizarea mandatelor în noul Parlament apare prima dată în Realitatea.md.
16:00
Mai multe zone din Nepal sunt afectate de ploile abundente, în ultimele 36 de ore. În urma inundațiilor și alunecărilor de teren, cel puțin 22 de persoane au murit. Autostrăzile au fost blocate de aluviuni, iar alte 11 persoane sunt de negăsit încă de sâmbătă, 4 octombrie, scrie gândul.ro. Nepal se află sub asediul ploilor […] Articolul Nepalul, lovit de inundații puternice. Cel puțin 22 de persoane au murit apare prima dată în Realitatea.md.
15:10
Sorin Oprescu, fost primar general al Capitalei, condamnat definitiv la 10 ani și 8 luni de închisoare pentru corupție, a fost localizat și reținut sâmbătă în Grecia, în apropiere de aeroportul din Salonic, transmite mediafax.ro. Operațiunea a fost rezultatul cooperării internaționale dintre Poliția Capitalei – Serviciul Investigații Criminale, Centrul de Cooperare Polițienească Internațională (IGPR) și […] Articolul Fostul primar al Bucureștiului, Sorin Oprescu, reținut lângă aeroportul din Salonic apare prima dată în Realitatea.md.
14:40
Europarlamentarul român Victor Negrescu a inițiat o petiție pentru deschiderea negocierilor de aderare a Moldovei la UE # Realitatea.md
Europarlamentarul român Victor Negrescu a inițiat o petiție prin care solicită deschiderea imediată a negocierilor de aderare pe capitole între Republica Moldova și Uniunea Europeană. Demersul este sprijinit de 55 de eurodeputați din 19 țări membre, reprezentând principalele familii politice democratice din Parlamentul European. Scrisoarea comună, adresată președintelui Consiliului European, António Costa, evidențiază unitatea și […] Articolul Europarlamentarul român Victor Negrescu a inițiat o petiție pentru deschiderea negocierilor de aderare a Moldovei la UE apare prima dată în Realitatea.md.
14:10
Premierul Georgiei acuză protestatarii că au încercat să răstoarne guvernul și critică Uniunea Europeană pentru amestec # Realitatea.md
Prim-ministrul Georgiei, Irakli Kobahidze, i-a acuzat duminică pe protestatarii care au încercat să forţeze intrarea în palatul prezidenţial că au încercat să răstoarne guvernul şi a acuzat totodată Uniunea Europeană de amestec, relatează știrileprotv.ro. Potrivit lui Kobahidze, până la 7.000 de persoane au participat la miting, dar „încercarea lor de a răsturna ordinea constituţională” a […] Articolul Premierul Georgiei acuză protestatarii că au încercat să răstoarne guvernul și critică Uniunea Europeană pentru amestec apare prima dată în Realitatea.md.
13:20
Autoritățile de la Chișinău nu confirmă informațiile potrivit cărora unele drone rusești ar fi traversat teritoriul Republicii Moldova în contextul atacului de noaptea trecută, 5 octombrie, asupra Ucrainei. Maria Aramă, ofițerul de presă al Ministerului Apărării, a declarat pentru Teleradio-Moldova că nu au fost interceptate drone în spațiul aerian al țării. Potrivit presei din Ucraina, armata […] Articolul Ministerul Apărării nu confirmă încălcarea spațiului aerian al Moldovei apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
Alegeri în Cehia, rezultat final. Partidul lui Andrej Babiš câștigă detașat scrutinul pentru Parlament # Realitatea.md
Partidul centrist-populist ANO a câștigat alegerile parlamentare din Cehia cu 34,51% din voturi. Cel mai bun rezultat din istoria formațiunii conduse de Andrej Babiš, informează evz.ro. Pe locul secund se situează coaliția de centru-dreapta Spolu (formată din ODS, KDU-ČSL și TOP 09) cu 23,36%, urmată de STAN (Starostové a nezávislí – „Primarii și Independenții”) cu 11,23%. […] Articolul Alegeri în Cehia, rezultat final. Partidul lui Andrej Babiš câștigă detașat scrutinul pentru Parlament apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
Rusia a bombardat Ucraina cu drone, iar unele ar fi traversat teritoriul Republicii Moldova # Realitatea.md
Rusia a bombardat noaptea trecută Ucraina cu zeci de drone Shahed, iar unele dintre acestea ar fi traversat teritoriul Republicii Moldova, în special regiunea transnistreană. Potrivit hărții atacurilor aeriene publicate de autoritățile ucrainene, traiectoriile unor aparate ar fi trecut prin estul țării. Autoritățile de la Chișinău, deocamdată, nu au comentat aceste informații. Începând cu seara […] Articolul Rusia a bombardat Ucraina cu drone, iar unele ar fi traversat teritoriul Republicii Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
Ieri
11:10
„Dincolo de calea ferată” de Cătălin Mitulescu este filmul din seria „CineMADE în România”, difuzat în exclusivitate de RLIVE TV. Drama va putea fi vizionată în această seară, la ora 22:00. Radu, protagonistul filmului, se întoarce din Italia după o absență de un an și își găseşte soţia schimbată. Cei doi petrec o noapte în […] Articolul CineMADE in Romania: Urmărește filmul „Dincolo de calea ferată” la RLIVE TV apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
De Ziua Națională a Vinului, turiștii investesc în Republica Moldova peste 100 de milioane de lei # Realitatea.md
Economia Republicii Moldova va fi alimentată cu cel puțin 100 de milioane de lei în perioada Zilei Naționale a Vinului. Estimarea aparține invitaților emisiunii „Consens Național” de la Rlive, care au calculat suma pornind de la numărul de turiști și cheltuielile minime ale acestora. Anul acesta sunt așteptați peste 15 mii de vizitatori străini, fiecare […] Articolul De Ziua Națională a Vinului, turiștii investesc în Republica Moldova peste 100 de milioane de lei apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
Horoscop 5 octombrie 2025: Iubirea învinge mereu! Leii și Balanțele reușesc să-și salveze relațiile # Realitatea.md
Iată ce vă rezervă astrele pentru ziua de duminică, 5 octombrie 2025. Berbec Berbecii vor simți un val de entuziasm. Marte, planeta ta guvernatoare, formează un aspect favorabil cu Jupiter, amplificând ambițiile tale. În dragoste, dacă ești singură, o întâlnire neașteptată ar putea aprinde scântei – fii deschisă la flirturi spontane! Taur Venus în semnul […] Articolul Horoscop 5 octombrie 2025: Iubirea învinge mereu! Leii și Balanțele reușesc să-și salveze relațiile apare prima dată în Realitatea.md.
09:30
Ziua Profesorului este marcată pe 5 octombrie în Republia Moldova. Sărbătoarea se desfășoară concomitent cu Ziua Mondială a Educației, stabilită de UNESCO în anul 1994. Organizația internațională și-a propus să sensibilizeze oamenii cu referire la rolul învățătorilor și educației. Astfel, evenimentul a fost creat pentru a aduce recunoștință cadrelor didactice, pentru aportul pe care îl […] Articolul 5 octombrie – Ziua Profesorului! Respect și recunoștință pentru dascăli apare prima dată în Realitatea.md.
4 octombrie 2025
21:00
Maia Sandu, mesaj de solidaritate cu protestatarii din Georgia: „Democrația nu poate fi redusă la tăcere” # Realitatea.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de sprijin pentru poporul georgian, pe fondul protestelor violente izbucnite la Tbilisi. Într-o postare publicată pe platforma X, șefa statului și-a exprimat solidaritatea cu cetățenii Georgiei care militează pentru valorile europene. „Gândurile mele sunt alături de poporul Georgiei, care apără libertatea și viitorul său european. Democrația […] Articolul Maia Sandu, mesaj de solidaritate cu protestatarii din Georgia: „Democrația nu poate fi redusă la tăcere” apare prima dată în Realitatea.md.
20:50
Proteste violente la Tbilisi: manifestanții au încercat să ia cu asalt palatul prezidențial # Realitatea.md
Protestul anunțat de opoziția din Georgia drept o acțiune pașnică de „răsturnare a guvernării” s-a transformat sâmbătă seara în confruntări violente în capitala Tbilisi. Mii de oameni au blocat centrul orașului, pe bulevardul Rustaveli și în Piața Libertății, cerând demisia guvernului condus de partidul „Visul Georgian”, acuzat că servește interesele Moscovei. Potrivit presei georgiene, manifestanții […] Articolul Proteste violente la Tbilisi: manifestanții au încercat să ia cu asalt palatul prezidențial apare prima dată în Realitatea.md.
18:10
Sanae Takaichi, o naţionalistă radicală cu poziţii ultraconservatoare, ar urma să devină prima femeie prim-ministru al Japoniei. Ea a fost aleasă sâmbătă, 4 octombrie, lidera Partidului Liberal-Democrat (PLD), aflat la guvernare, scrie Observatornews.ro. Astăzi, în al doilea tur al alegerilor pentru conducerea PLD, în care au votat doar aleşi şi membri ai formaţiunii de guvernământ, […] Articolul Japonia ar putea avea prima femeie premier din istorie apare prima dată în Realitatea.md.
18:00
FOTO Ziua Națională a Vinului 2025: Două noi distincții acordate pentru meritele vinificatorilor # Realitatea.md
Ziua Națională a Vinului este o sinteză a rezultatelor viticultorilor și vinificatorilor din ultimul an, care au consolidat poziția țării noastre pe harta vinicolă mondială ca fiind un producători de vinuri „Uimitor de bune”. Tradițional, în cadrul evenimentului sunt decernate premii și distincții „Oamenilor Vinului” – semne de recunoștință pentru contribuția la vizibilitatea și recunoașterea […] Articolul FOTO Ziua Națională a Vinului 2025: Două noi distincții acordate pentru meritele vinificatorilor apare prima dată în Realitatea.md.
17:50
Parlamentul Bulgariei i-a retras preşedintelui autoritatea de a numi şefii serviciilor de securitate # Realitatea.md
Parlamentul Bulgariei a adoptat modificările la Legea privind Agenţia de Stat pentru Securitate Naţională în prima şi a doua lectură. Conform amendamentelor, preşedintele Agenţiei de Stat pentru Securitate Naţională va fi ales de Parlament la propunerea guvernului, în loc să fie numit prin decret prezidenţial, scrie G4media.ro. Modificările au fost prezentate de deputaţii din GERB-SDS, […] Articolul Parlamentul Bulgariei i-a retras preşedintelui autoritatea de a numi şefii serviciilor de securitate apare prima dată în Realitatea.md.
17:30
FOTO Organizatii ultranaționaliste din întreaga lume s-au întrunit la Sankt Petersburg # Realitatea.md
La Palatul Mariinsky din Sankt Petersburg, unde se desfășoară ședințele adunării legislative a orașului, pe 12 septembrie a avut loc o întâlnire internațională a participanților din organizații ultranaționaliste din mai multe țări ale lumii. Raportul despre eveniment a fost publicat pe 23 septembrie de fondatorul canalului TV „Tsargrad”, Konstantin Malofeev, supranumit „oligarhul ortodox”. „Bumaga” și […] Articolul FOTO Organizatii ultranaționaliste din întreaga lume s-au întrunit la Sankt Petersburg apare prima dată în Realitatea.md.
17:00
VIDEO Un tren plin cu pasageri, atacat cu drone de ruși: 30 de persoane, inclusiv 3 copii, au fost rănite # Realitatea.md
30 de persoane, inclusiv 3 copii, au fost rănite după ce, sâmbătă, 4 octombrie, rușii au atacat cu drone o gară din regiunea Sumî. Anunțul a fost făcut de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. O dronă a lovit gara din orașul Șostka, regiunea Sumî, avariind două trenuri. Pasagerii și angajații trenului se aflau la fața locului […] Articolul VIDEO Un tren plin cu pasageri, atacat cu drone de ruși: 30 de persoane, inclusiv 3 copii, au fost rănite apare prima dată în Realitatea.md.
16:20
FOTO „Pedagogul anului 2025”: 13 profesori și educatori au fost premiați pentru excelență # Realitatea.md
Câștigătorii concursului republican „Pedagogul anului 2025” au fost premiați sâmbătă, 4 octombrie, în cadrul unei ceremonii festive organizate de Ministerul Educației și Cercetării (MEC0. Premiul a fost acordat unui număr de 13 profesori, învățători și educatori, care s-au remarcat prin profesionalism, creativitate și pasiune pentru educație, după ce au parcurs mai multe etape ale competiției. […] Articolul FOTO „Pedagogul anului 2025”: 13 profesori și educatori au fost premiați pentru excelență apare prima dată în Realitatea.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.