Israelul și Hamas se pregătesc pentru negocieri privind un acord de încetare a focului în Fâșia Gaza

Centrul Național Anticorupție (CNA) și Procuratura Bălți investighează sustragerea și tăinuirea documentației tehnice aferente unui proiect de infrastructură. Este vorba despre modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare într-o localitate din raionul Glodeni, costuri care se ridică la peste 8 milioane de lei. În vizorul anchetatorilor este un fost primar al localității și o […]