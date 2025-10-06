Începe săptămâna Premiilor Nobel. Astăzi va fi anunțat premiul pentru medicină
Moldpres, 6 octombrie 2025 09:20
Premiile Nobel vor fi anunţate începând de luni. Sunt considerate printre cele mai prestigioase distincţii din lume pentru realizări în medicină, fizică, chimie, literatură, economie şi pace, transmite MOLDPRES cu referire la news.ro.Câştigăto...
Acum 15 minute
09:30
Moneda unică europeană și dolarul american se apreciază astăzi în raport cu leul moldovenesc, relevă datele Băncii Naționale a Moldovei (BNM), informează MOLDPRES. Astfel, euro se scumpește cu doi bani și costă 19 lei și 64 de bani. Totodată,...
Acum 30 minute
09:20
Republica Moldova este conectată la SEPA. Cetățenii vor putea efectua plăți în euro rapide, sigure și la costuri reduse # Moldpres
Republica Moldova devine de astăzi, 6 octombrie 2025, parte operațională a Zonei Unice de Plăți în Euro (SEPA), ceea ce înseamnă că cetățenii și companiile vor putea efectua transferuri în euro rapide, sigure și la costuri reduse, transmite ...
09:20
Acum 4 ore
07:30
10:30 Inspectoratul General al Poliției și Academia de Guvernare Electronică a Estoniei invită la evenimentul de lansare a campaniei naționale „Stop Investițiilor False!” – un apel ferm la vigilență în fața escrocheriilor online. Evenime...
Acum 24 ore
19:40
Peste 50 de eurodeputați din 19 țări cer deschiderea negocierilor de aderare pe capitole cu R. Moldova # Moldpres
Europarlamentarul PSD Victor Negrescu anunţă că a iniţiat, cu sprijinul a 55 de eurodeputaţi din 19 ţări, o scrisoare către preşedintele Consiliului European, António Costa, prin care solicită deschiderea imediată a negocierilor de aderare pe capitole cu Republi...
19:10
Descoperă Moldova cu #MOLDPRES: Ţara vinului și a poveștilor cu aromă de tradiție. Turismul vitivinicol care cucerește lumea, cramă cu cramă # Moldpres
Pe colinele moi ale Moldovei, unde soarele mângâie vița-de-vie și pământul păstrează amintirea unei arte vechi de milenii, s-a născut un nou brand național – turismul vinului. De la cramele subterane monumentale până la vinăriile moderne cu ...
18:10
CEC a aprobat rezultatele finale ale alegerilor parlamentare din 28 septembrie: PAS – 55 de mandate, urmat de Blocul Patriotic cu 26 # Moldpres
Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat astăzi, în cadrul unei ședințe publice, rezultatele finale ale alegerilor parlamentare, desfășurate la 28 septembrie 2025, confirmând repartizarea mandatelor între concurenții electorali care au trecut pragul e...
17:40
Mai multe partide, sancţionate de CEC pentru nereguli financiare în campania parlamentară din 2025 # Moldpres
Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat astăzi raportul final privind supravegherea finanțării campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, constatând mai multe abateri de la normele legale. În urma verificărilor, CEC a aplicat ...
15:10
FOTO// Satul Nimoreni a devenit pentru o zi capitala sportului din raionul Ialoveni: sute de copii au participat la #BeActive Village # Moldpres
Satul Nimoreni din raionul Ialoveni a fost astăzi gazda unui eveniment plin de energie și entuziasm – #BeActive Village, organizat în cadrul Săptămânii Europene a Sportului, o inițiativă ce promovează mișcarea și un stil de viață activ în comuni...
15:10
O furtună puternică a provocat căderi de copaci, pene de curent și anularea de zboruri în mai multe țări europene # Moldpres
O puternică furtună s-a abătut sâmbătă asupra mai multor regiuni din Europa, provocând căderi de copaci și anularea de zboruri, dar până acum nu au existat pagube majore, relatează duminică dpa.Serviciile de pompieri au fost desfășurate în ...
13:40
Miliardarul Andrej Babis, al cărui partid a ieșit în frunte sâmbătă în alegerile legislative din Republica Cehă, a ținut să-i asigure pe alegători de sentimentele sale pro-europene, după o întâlnire cu președintele Petr Pavel duminică...
13:10
Ziua Naţională a Vinului 2025// Cei mai buni producători de vin de casă au fost desemnaţi în cadrul concursului „Polobocul de aur” # Moldpres
În a doua zi a sărbătorii naţionale a vinului, Camera de Comerţ şi Industrie (CCI) a Republicii Moldova a organizat ceremonia de decernare a premiilor învingătorilor în concursul pentru cel mai bun vin de casă „Polobocul de aur”, tra...
13:00
11:20
10:50
Viticultura moldovenească în continuă modernizare: tehnologii europene la Criuleni, în cadrul Proiectului „Livada Moldovei” # Moldpres
La Stațiunea de Cercetare și Extensiune în Agricultură Criuleni a Universității Tehnice a Moldovei (UTM) a fost instalat un sistem modern de susținere monoplan în plantația viticolă didactico-experimentală, marcând un pas important în direcția mo...
10:10
„Povești ce unesc generații”. Gala Internațională a Teatrelor de Păpuși „Licurici-80” a început la Chișinău # Moldpres
În perioada 4–12 octombrie 2025, Teatrul Republican de Păpuși „Licurici” din Chișinău găzduiește Gala Internațională a Teatrelor de Păpuși „Licurici-80”, ediția a VI-a, desfășurată sub genericul „Povești ce unesc generații...
09:50
Kasîm și „Gagauz Șarap Yortusu” - două sărbători ale tradiției și vinului în UTA Găgăuzia, pe 8-9 noiembrie 2025 # Moldpres
Autonomia Găgăuză se pregătește pentru un weekend plin de culoare, dedicat tradițiilor, obiceiurilor și gusturilor autentice locale. În zilele de 8 și 9 noiembrie 2025 vor avea loc două evenimente de amploare: sărbătoarea Kasîm la Ceadîr-Lunga și Fes...
Ieri
09:40
Ziua Națională a Vinului continuă duminică cu tradiții, muzică și celebrarea excelenței în vinificație # Moldpres
Cea de-a doua zi a Sărbătorii Naționale a Vinului 2025 aduce în centrul Chișinăului o atmosferă de sărbătoare autentică, dedicată tradițiilor, folclorului și pasiunii pentru vinul moldovenesc. Piața Marii Adunări Naționale s-a transformat din nou într-o...
09:40
Partidul populist al miliardarului Babis câștigă alegerile parlamentare în Cehia și se îndreaptă spre o alianță cu partide marginale # Moldpres
Partidul populist al miliardarului Andrej Babis a câștigat detașat alegerile parlamentare din Cehia sâmbătă, făcând să se contureze perspectiva unui guvern care va propulsa tabăra europeană anti-imigrație și va reduce sprijinul pentru Ucraina, relateaz...
09:30
Preşedintele Parlamentului Igor Grosu a apreciat Vinul Moldovei ca simbol al renașterii și al drumului european al țării # Moldpres
Povestea de succes a vinului moldovenesc este una profund legată de istoria și identitatea națională - o dovadă că tradiția, munca și pasiunea pot transforma un sector într-un veritabil ambasador al țării. Cu ocazia Zilei Naționale a Vinului 2025, președintele P...
08:20
Forțele rusești au atacat regiunile de vest ale Ucrainei: explozii la Liov, Ivano-Frankivsk și Zaporojie # Moldpres
Regiunile de vest ale Ucrainei au fost ținta unei atacuri masive cu rachete și drone rusești, în noaptea de 4 spre 5 octombrie 2025. Alarmele aeriene au răsunat în mai multe zone ale țării, iar explozii puternice s-au auzit în Liov, Ivano-Frankivsk, Cernih...
08:00
În Republica Moldova este marcată astăzi Ziua Profesională a Lucrătorilor din Învățământ – un prilej de bilanț, dar și de exprimare a recunoștinței față de miile de cadre didactice care își desfășoară activitatea în instituții...
4 octombrie 2025
19:10
Președinta Maia Sandu la Gala „Pedagogul Anului 2025”: „Educația este cea mai mare garanție că Moldova va reuși” # Moldpres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat astăzi la Gala Laureaților concursului republican „Pedagogul Anului 2025”, unde a felicitat cadrele didactice și angajații din sistemul educațional pentru munca și devotamentul lor.„Astăzi ne ...
18:40
Marele moment al Zilei Naționale a Vinului 2025 a constat în decernarea premiilor care onorează excelența și tradiția vitivinicolă a Republicii Moldova, transmite MOLDPRES.Astfel, Marele Premiu a revenit Combinatului de Vinuri „CRICOVA” S.A., un nume e...
18:20
Ziua Națională a Vinului 2025, prin prisma mesajului Uniunii Europene: tradiție și angajament pentru viitor # Moldpres
Republica Moldova celebrează astăzi Ziua Națională a Vinului 2025, un eveniment de amploare dedicat tradițiilor viticole și recunoașterii internaționale de care se bucură vinurile moldovenești.Ceremonia oficială de deschidere a avut loc în centrul Capitalei și a...
18:00
Autoritățile chineze vor anula zboruri și vor închide magazine sâmbătă, în condițiile în care taifunul Matmo se îndreaptă spre provinciile sudice Hainan și Guangdong, chiar în perioada extrem de aglomerată a călătoriilor prilejuite d...
16:00
REPORTAJ MOLDPRES// La Chişinău a fost inaugurată oficial cea de-a XXIV-a ediţie a Zilei Naţionale a Vinului: două zile de gust şi voie bună, unde vinul e vedeta # Moldpres
Vinul Moldovei este sărbătorit astăzi în centrul capitalei, acolo unde a început cea de-a XXIV-a ediție a Zilei Naționale a Vinului. Muzica și dansurile populare, bucatele tradiționale și vinul de calitate au creat o atmosferă specială la cea mai mare s...
15:20
Cei mai buni profesori, învăţători şi educatori ai anului 2025, premiați la concursul republican „Pedagogul anului” # Moldpres
Trei categorii de profesori, învățători și educatori din întreaga țară au urcat astăzi pe podium, la ediția din acest an a concursului republican „Pedagogul anului 2025”, organizat de Ministerul Educației și Cercetării. În total, 13 cadre ...
14:30
Două persoane au fost împușcate mortal și alte cinci au fost rănite, între care unele grav, într-un incident armat produs vineri seara în orașul de coastă Nisa, în sudul Franței, au declarat sâmbătă oficiali, relatează dpa.O opera...
14:10
Oraşele Ungheni și Konin din Polonia își reafirmă prietenia: Declarație de cooperare semnată în contextul integrării europene # Moldpres
Relațiile de înfrățire și colaborare dintre municipiul Ungheni și orașul Konin, Polonia, au fost reconfirmate printr-o nouă Declarație de cooperare, semnată în cadrul vizitei oficiale a unei delegații poloneze conduse de primarul Piotr Korytkowski, transmite...
14:10
Ucraina: Mai multe victime după ce un tren de pasageri a fost lovit într-un atac lansat de Rusia # Moldpres
Un tren de pasageri a fost lovit într-un atac rusesc cu dronă într-o gară din regiunea Sumî din nordul Ucrainei, provocând zeci de răniți, au declarat sâmbătă oficiali ucraineni, relatează Reuters.'Un atac brutal cu dronă rusesc asupr...
12:20
Accident grav la Ungheni: un șofer decedat și doi răniți după coliziunea dintre un BMW și un camion # Moldpres
Noaptea trecută, în jurul orei 23:30, poliția din Ungheni a fost sesizată despre producerea unui accident rutier grav pe teritoriul orașului, transmite MOLDPRES.Din primele cercetări, oamenii legii au stabilit că un camion, condus de un bărbat de 40 de ani și &i...
11:40
Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Nord a anunțat lansarea procedurii de licitație publică pentru executarea lucrărilor de construcții în cadrul proiectului „Amenajarea traseului ecoturistic „Zamca” în apropierea râului Prut, satul Pe...
11:30
Republica Moldova, aliniată la Ziua Internațională a Animalelor, cu o faună între diversitate, provocări și protecție # Moldpres
Ziua Internațională a Animalelor, marcată anual pe 4 octombrie, oferă un prilej de reflectare asupra importanței biodiversității și a rolului fiecărei specii în menținerea echilibrului ecosistemelor. Republica Moldova, deși un teritoriu relativ mic, se remarcă p...
11:00
Zborurile, reluate pe aeroportul din Munchen după suspendarea traficului aerian pentru a doua noapte consecutiv # Moldpres
Operațiunile pe aeroportul din Munchen (sudul Germaniei) au fost reluate sâmbătă dimineață, după ce traficul aerian fusese suspendat pentru a doua noapte consecutiv în urma apariției unor drone, însă călătorii au fost avertizați să se aștepte &...
10:00
FOTO// Cu ajutorul partenerilor de dezvoltare, femeile din UTA Găgăuzia transformă gospodăriile în afaceri verzi și sustenabile # Moldpres
În prima zi de octombrie, un grup de experți și reprezentanți internaționali, inclusiv şefa Biroului Ambasadei Norvegiei, Kamilla Kolshus, şefa Secției Cooperare pentru Dezvoltare a Ambasadei Suediei, Maria Tropp, și reprezentanta rezidentă adjunctă a Programului ...
Mai mult de 2 zile în urmă
09:40
Republica Moldova intră pregătită în iarna 2025–2026, cu stocuri suficiente de lemn de foc pentru populație # Moldpres
Republica Moldova dispune de rezerve suficiente de lemn de foc pentru a face față sezonului rece 2025–2026, a declarat pentru MOLDPRES Iulian Mamai, director adjunct al Agenției „Moldsilva”. Potrivit acestuia, stocurile actuale acoperă necesarul populației,...
09:20
Fermierii din Republica Moldova continuă să își dezvolte afacerile cu ajutorul programelor de finanțare în rate implementate de Agenția pentru Dezvoltarea și Modernizarea Agriculturii (ADMA). Un exemplu recent este compania SRL „MARGIMAX” din satul S...
09:10
Protecția și gestionarea durabilă a bazinului Nistrului, pe agenda grupurilor de lucru moldo-ucrainene # Moldpres
În perioada 2–3 octombrie 2025, la Chișinău au avut loc ședințele Grupurilor de lucru „Monitoring și schimb de informații” și „Planificare și management” din cadrul Comisiei privind utilizarea durabilă și protecția bazinului fluviulu...
09:00
Misiunea TAIEX la Chişinău s-a încheiat cu recomandări de practici europene pentru o infrastructură rutieră mai sigură și modernă în R. Moldova # Moldpres
Misiunea TAIEX dedicată managementului activelor și siguranței rutiere, desfăşurată în această săptămână, s-a încheiat la Chișinău, marcând un pas important în procesul de modernizare a rețelei de drumuri naționale. Timp de cinci zile, ...
08:40
Ziua Națională a Vinului 2025, marcată de tradiție, inovație și recunoaștere internațională # Moldpres
Republica Moldova își celebrează patrimoniul vitivinicol prin Ziua Națională a Vinului 2025, desfășurată în perioada 4–5 octombrie, în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău.Evenimentul, ajuns la cea de-a 24-a ediție, adună peste 100 ...
07:40
11:00 Ziua profesională a lucrătorilor din educație, eveniment festiv organizat la Palatul Republicii Programul evenimentelor dedicate Zilei Naționale a Vinului:12:00 – Baletul Național al Moldovei „JOC”12:00 – Inaugurarea oficială a...
3 octombrie 2025
22:00
FOTO // Peste 50 de cadre didactice de la Academia „Ștefan cel Mare” au fost apreciate cu diplome, grade și distincții # Moldpres
Peste 50 de cadre didactice de la Academia „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne (MAI) au fost apreciate astăzi cu diplome, grade și distincții, în cadrul unui eveniment festiv dedicat Zilei Pedagogului, informează MOLDPRES.În cadrul...
20:40
20:20
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a anunţat astăzi retragerea din comerţ a unui lot a produselor – hinkali, marca comercială Deosebit, transmite MOLDPRES.Potrivit ANSA, operatorul din domeniul alimentar Ferex GB SRL recheamă de la consumator...
19:40
Memorandum pentru consolidarea cooperării în procesul de integrare europeană, semnat între MDED și Consiliul Național al Comerțului din Suedia # Moldpres
Un Memorandum de înțelegere pentru consolidarea cooperării în procesul de integrare europeană a fost semnat astăzi între Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării al Republicii Moldova și Consiliul Național al Comerțului din Suedia, transmite M...
19:30
VIDEO // Ministrul Dorin Junghietu: „Companiile din sectorul energetic au sarcina ca până la 5 octombrie să finalizeze toate pregătirile pentru sezonul rece” # Moldpres
Companiile din sectorul energetic au sarcina ca până la 5 octombrie să finalizeze toate pregătirile pentru sezonul rece, a anunțat ministrul Energiei, Dorin Junghietu, transmite MOLDPRES.Potrivit oficialului, până în prezent au fost realizate 23 de acț...
19:10
VIDEO // Captură de 4,5 milioane de lei. Doi bărbați din capitală, reținuți pentru transportarea drogurilor # Moldpres
Doi bărbați, în vârstă de 37 și 38 de ani, au fost reținuți pentru deținerea și transportarea substanțelor narcotice, în proporții deosebit de mari. Drogurile urmau a fi comercializate prin intermediul aplicației mobile Telegram, informează MOLDPRES....
18:20
O nouă cauză penală inițiată pe numele lui Constantin Țuțu. Ex-deputatul este cercetat pentru traversarea ilegală a frontierei și trafic de influență # Moldpres
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu s-a aflat, în ultima perioadă, pe teritoriul din stânga Nistrului. După ce a aflat că este vizat într-o cauză penală pornită pe faptul traversării ilegale a frontierei de stat, acesta a traversat din nou ilegal fr...
17:50
Bursele pentru studenți vor fi acordate în baza unor noi reguli. Ministrul Dan Perciun vine cu explicații # Moldpres
Bursele pentru tinerii care studiază în universități vor fi acordate în baza unor noi reguli. Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a comunicat că acestea vor fi obținute în funcție de rezultatele academice ale studenților, iar cei cu medii m...
