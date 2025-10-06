ANALIZĂ // „Escrocheria” preferată a Rusiei. Cum folosește Kremlinul Legea sa „antifraudă” pentru limitarea libertăților și sporirea controlului
DISINFO.MD, 6 octombrie 2025 09:20
În Rusia, lupta împotriva „fraudatorilor" a devenit un pretext preferat pentru înăsprirea legislației digitale. Unele dintre noile măsuri vizează în mod real criminalitatea cibernetică, dar altele par concepute pentru a extinde aparatul represiv al statului, arată Meduza într-o analiză. După interzicerea apelurilor vocale și video pe Telegram și WhatsApp – care a privat milioane de
• • •
Acum 15 minute
09:30
În primele șase luni ale anului 2025, instanțele din Rusia au pronunțat 224 de sentințe în dosare de trădare de stat, spionaj și colaborare confidențială cu state străine — un record absolut pentru întreaga istorie modernă a țării. Potrivit datelor Centrului Analitic al lui Kirill Parubeț, pregătite pentru proiectul „Primul Departament", în aceste dosare au
Acum 30 minute
09:20
Acum o oră
09:00
Într-un război al cifrelor, al dronelor și al propagandei, povestea lui „Rus", un soldat ucrainean care a apărat timp de aproape două luni două poduri strategice din regiunea Donețk, amintește că, uneori, istoria se scrie în subsoluri întunecoase, cu mâinile murdare, cu dinții strânși și cu o voință care nu se înclină. Timp de 50
08:50
Premierul Georgiei anunță măsuri drastice împotriva disidenților și îl acuză pe ambasadorul UE de implicare în proteste # DISINFO.MD
După protestele violente din Tbilisi, premierul Irakli Kobakhidze anunță o campanie dură împotriva disidenților și îl acuză pe ambasadorul UE de ingerință în problemele interne ale țării sale. Tensiunile politice din Georgia ating un nou punct critic. Prim-ministrul Georgiei, Irakli Kobakhidze, a declarat că va impune măsuri drastice împotriva disidenților, în urma protestelor izbucnite la
Acum 2 ore
08:30
Jocul periculos al lui Putin, descifrat de un fost spion britanic. „În timp ce noi ne uităm spre cer, Kremlinul sapă tranșee în altă parte” # DISINFO.MD
În ultimele săptămâni, Vladimir Putin pare să fi ridicat nivelul provocărilor la adresa NATO, testând limitele alianței și răbdarea Occidentului. Dincolo de demonstrațiile de forță și incursiunile aeriene deliberate, specialiștii vorbesc despre o strategie a confuziei și epuizării, menită să distragă atenția de la frontul real: războiul din Ucraina. Într-o analiză difuzată în cea mai
08:20
Putin îl amenință pe Trump cu “distrugerea relațiilor” dacă va da Ucrainei arma cerută de Zelenski # DISINFO.MD
O eventuală decizie a Statelor Unite de a furniza Ucrainei rachete de croazieră cu rază lungă Tomahawk va duce la „distrugerea relațiilor ruso-americane„, a declarat președintele rus Vladimir Putin într-un interviu semnalat duminică de The Moscow Times. Rachetele Tomahawk au o rază de acțiune de până la 2.500 de kilometri, fiind capabile să lovească ținte în adâncimea teritoriului rus.
08:00
„Ochii din cer” ai lui Putin. China, acuzată că a mutat sateliții deasupra Ucrainei, în timpul atacului masiv de duminică # DISINFO.MD
În timpul atacului masiv efectuat de Rusia cu rachete și drone asupra Ucrainei în noaptea de 4 spre 5 octombrie, cel puțin trei sateliți de recunoaștere chinezi au fost observați deasupra regiunilor vestice ale țării, cele mai afectate de atac, scrie The Moscow Times, care citează publicația „Military" și datele serviciului de monitorizare Heavens Above.
Mai mult de 2 zile în urmă
17:00
În regiunea transnistreană a fost oprită apa caldă, iar la stațiile PECO nu se mai vinde gaz # DISINFO.MD
Vineri dimineața, în orașele Dubăsari și Grigoriopol a fost oprită furnizarea apei calde, iar în jurul orei 13:00, aceeași măsură a fost aplicată și în Tiraspol, Tighina, Râbnița și Sucleia. Totodată, la stațiile PECO din regiunea transnistreană a fost sistată comercializarea gazului lichefiat, care va fi livrat exclusiv serviciilor de urgență și militare, transmite corespondentul
16:50
Atacuri cibernetice, acțiuni secrete și propagandă. Ce conține raportul cu acțiunile Rusiei, prezentat de președintele României liderilor europeni # DISINFO.MD
O amplă infrastructură de dezinformare coordonată de Federația Rusă a fost folosită încă din anul 2022 pentru a crea o percepție anti-sistem, pe care să o modeleze în contexte cheie, cum au fost alegerile prezidențiale din 2024, este principala concluzie a raportului prezentat de președintele Nicușor Dan liderilor europeni. Raportul citat menționează că această infrastructură
08:10
Un articol distribuit pe rețelele sociale pretinde că dezvăluie transferul iminent în Moldova a 42.000 de tone de deșeuri toxice îngropate în prezent la Stocamine, în regiunea franceză Alsacia, pe care președinta Maia Sandu l-ar fi acceptat. Cu toate acestea, conducerea depozitului asigură că nu este prevăzută nicio transferare a acestor deșeuri în R. Moldova. Această
07:50
Alegerile parlamentare din 28 septembrie au fost urmate de o avalanșă de acuzații venite atât din partea unor politicieni locali, cât și de la oficiali de la Moscova. Declarațiile despre „alegeri fraudate", „amestecul Uniunii Europene" sau „victoria PAS doar cu ajutorul diasporei" au fost propagate de Ilan Șor, Igor Dodon, Maria Zaharova și alți actori
07:10
Premierul Irlandei, despre pericolul Rusiei: Statele din Europa de Est simt amenințarea; țara mea e naivă # DISINFO.MD
Premierul Irlandei, Micheál Martin, a atras atenția asupra situației de securitate cu care se confruntă Europa, vorbind despre „un model" de comportament al Rusiei în Europa de Est și avertizând asupra „unui anumit grad de naivitate în Irlanda în această privință". „Am purtat o discuție foarte serioasă cu privire la amenințarea pe care Rusia o
06:30
Fostul președinte sirian Bashar al-Assad a fost spitalizat la Moscova în urma unei presupuse tentative de otrăvire, susține Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (SOHR). Dictatorul destituit, care a primit azil politic în Rusia după ce a fost răsturnat de la putere în urmă cu zece luni, ar fi fost externat recent dintr-un spital din capitala
06:00
Orban și Tusk s-au „împuns” la Copenhaga, în fața jurnaliștilor: „Cine este de partea cui în acest război” # DISINFO.MD
Premierii Poloniei și Ungariei au avut un schimb de replici în fața jurnaliștilor, înaintea participării la reuniunea Comunității Politice Europene de la Copenhaga. Polonezul Donald Tusk i-a spus omologului maghiar că nu își dă seama de ce parte a baricadei joacă și că acesta consideră că nu există un război. Viktor Orban făcea declarații în
05:20
Rusia, lovită de o penurie critică de carburanți. Guvernul le cere oamenilor să mai rabde o lună # DISINFO.MD
Problema penuriei de carburanți din Rusia nu va fi soluționată mai devreme de sfârșitul lunii octombrie 2025. Declarația a fost făcută de ministrul energiei, Serghei Țivilev, în cadrul unei întrevederi cu așa-numitul „guvernator" al Sevastopolului, numit de Moscova, Mihail Razvojaev, potrivit serviciului de presă al „administrației" din Sevastopol. „Situația ar putea rămâne instabilă timp de
05:10
Liderii europeni au discutat la Copenhaga despre „zidul antidronă”. Premierul Danemarcei: „Nu contează denumirea, ci eficiența” # DISINFO.MD
Liderii europeni reuniți în capitala Danemarcei au abordat miercuri, 1 octombrie, problema intensificării măsurilor de apărare aeriană, în contextul amenințărilor tot mai frecvente cu drone, inclusiv în afara flancului estic al Uniunii Europene. Conceptul așa-numitului „zid antidronă" a fost subiectul central la conferința de presă de după reuniunea informală a șefilor de stat sau de
2 octombrie 2025
10:40
Norvegia inaugurează în Polonia un centru militar de antrenament pentru soldații ucraineni # DISINFO.MD
Norvegia a lansat în Polonia un centru de instruire militară pentru soldații ucraineni, Camp Jomsborg, la granița cu Ucraina. Proiectul, unul dintre cele mai mari de acest tip din istoria Norvegiei, va pregăti până la 1.200 de militari simultan și va valorifica experiența Ucrainei din războiul aflat în desfășurare, scrie TVP World. Ministrul polonez al
10:30
Oficialii Nobel îl acuză pe Trump că pune în pericol moştenirea ştiinţifică americană. Președintele SUA vrea premiul pentru pace # DISINFO.MD
Atacând ştiinţa, Donald Trump riscă să facă Statele Unite să-şi piardă locul de naţiune lider în cercetarea ştiinţifică, cu repercusiuni în întreaga lume, avertizează responsabilii Premiului Nobel. Aceasta, în condițiile în care președintele american își dorește premiul Nobel pentru pace. Șansele să-l primească sunt însă mici, consideră experții. De la preluarea mandatului, preşedintele american a
10:20
Cum s-a transformat visul lui Vladimir Putin de demilitarizare a Ucrainei în cel mai mare coșmar al său # DISINFO.MD
Transformarea Ucrainei în una dintre principalele puteri militare ale Europei, specializată în folosirea dronelor și a altor tehnologii inovatoare, reprezintă cel mai mare coșmar al lui Vladimir Putin. Însă, este un coșmar care a devenit realitate tocmai din cauza agresiunii ruse care a dus la extinderea și modernizarea armatei ucrainene, iar acum mai multe țări
10:10
„NATO se pregătește să doboare avioane rusești. Putin a acceptat provocarea”: Cum rescrie propaganda Moscovei realitatea # DISINFO.MD
Pe măsură ce sprijinul populației pentru continuarea războiului scade la un minim istoric, Kremlinul intensifică propaganda. Vladimir Putin și Serghei Lavrov încearcă să rescrie realitatea, prezentând NATO și Uniunea Europeană drept agresori, în timp ce Rusia se declară victimă, relatează Politico. În ultimele săptămâni, Polonia, Lituania și Estonia au raportat incursiuni ale dronelor și avioanelor
10:00
Avioane de luptă cu inteligență artificială și „gândaci-spioni”. Cum se schimbă industria războiului # DISINFO.MD
Invazia Rusiei în Ucraina a remodelat generații de start-up-uri și a atras investitori care au adus un model de afaceri complet nou în construcția arsenalelor militare europene. Guvernele din întreaga lume cheltuiesc trilioane de dolari pentru a se pregăti de un nou tip de conflict, dominat de tehnologie, iar acest val de finanțare transformă profund
09:50
E timpul să schimbăm modul în care gândim despre Ucraina. Nu este vorba despre salvarea ei, ci despre cum poate salva și alte țări. De la începutul invaziei la scară largă a Rusiei, pe 24 februarie 2022, Ucraina a fost văzută ca o victimă – sortită înfrângerii. Se credea că are adevărul de partea sa,
09:40
Un nou concept de apărare colectivă prinde contur în Europa: o rețea unitară de protecție aeriană împotriva atacurilor cu drone, întinsă de-a lungul granițelor estice ale Uniunii Europene. Inițiativa, denumită informal „Zidul de drone", vine ca răspuns la intensificarea incidentelor aeriene provocate de Federația Rusă și a fost prezentată public de președintele ucrainean Volodimir Zelenski,
09:30
Liderii europeni se întâlnesc la Copenhaga pentru discuții despre Ucraina și securitatea pe continent # DISINFO.MD
Cea de-a șaptea reuniune a Comunității politice europene, la care participă lideri de pe întregul continent european, se reunește la Copenhaga, astăzi, 2 octombrie. Temele abordate includ modalități de a întări Ucraina, situația generală a securității în Europa şi modalități prin care Europa poate deveni mai puternică și mai sigură în situația geopolitică actuală, informează
27 septembrie 2025
16:10
Astăzi, în „ziua tăcerii", primarul Chișinăului, Ion Ceban, a postat pe rețelele sociale o fotografie cu familia sa. Însă un canal anonim de Telegram a publicat alte imagini, mult mai incomode: încă din 2019, Ceban, împreună cu viceprimarul Ilia Ceban și șefa cabinetului său, Elena Panuș, apăreau la o plimbare prin capitală alături de consultanta
05:10
Donald Trump a semnat un decret prezidențial care stabilește condițiile pentru transferul proprietății companiei ce deține aplicația TikTok către o firmă americană. Trump a declarat că el și președintele Chinei, Xi Jinping, au ajuns la un acord pentru a permite TikTok să continue să funcționeze în SUA, separând platforma de socializare de proprietarul său chinez,
25 septembrie 2025
10:50
Blocul „Victorie", afiliat oligarhului fugar Ilan Șor, a devenit simbolul unei politici toxice, unde corupția, mituirile electorale și propaganda pro-rusă sunt combinate pentru a submina democrația și a deturna orientarea strategică a Republicii Moldova. Comisia Electorală Centrală a descalificat blocul „Victorie" pentru finanțarea ilegală a campaniei. Autoritățile au prezentat dovezi clare despre mituire și distribuirea
09:10
După declarațiile președintelui american Donald Trump potrivit cărora războiul prelungit a slăbit Rusia atât militar, cât și economic, iar Ucraina ar putea recâștiga întreg teritoriul cu sprijinul NATO și UE, Ministerul Finanțelor de la Moscova a anunțat o nouă măsură fiscală: majorarea taxei pe valoare adăugată (TVA) de la 20 la 22 la sută, începând
08:30
Băncile rusești de top au început să anuleze activ limitele stabilite anterior pe cardurile de credit. Despre aceasta scrie The Moscow Times, cu referire la numeroase plângeri depuse de cetățeni publicate de Izvestia. Cel mai des, clienții se plâng de acțiunile VTB, Poșta Bank și Renaissance Bank. Un client VTB cu statut premium a povestit
08:00
„Punct de cotitură major”: Zelenski salută „schimbarea de atitudine” a președintelui Trump față de războiul din Ucraina # DISINFO.MD
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și-a exprimat marți satisfacția față „schimbarea de atitudine" a omologului său american Donald Trump în ce
06:40
”Rusia vrea să preia puterea de la Chișinău”, mesajul premierului Dorin Recean în ajun de alegeri # DISINFO.MD
Premierul Dorin Recean a declarat că Federația Rusă încearcă să influențeze alegerile din Republica Moldova printr-o serie de scenarii menite să submineze voinţa suverană a cetățenilor și să preia controlul la Chișinău. Într-un discurs adresat populației, Recean a atras atenția asupra intensificării acțiunilor subversive și a prezentat patru metode folosite de Kremlin pentru a destabiliza [...] Articolul ”Rusia vrea să preia puterea de la Chișinău”, mesajul premierului Dorin Recean în ajun de alegeri apare prima dată în DISINFO.MD.
05:30
Republica Moldova se află într-un moment decisiv. Alegerile din această toamnă vor determina dacă țara va continua integrarea europeană sau va rămâne blocată într-o zonă gri, vulnerabilă influențelor externe. Parcursul european nu este doar o alegere geopolitică, ci o decizie care afectează direct viața de zi cu zi a cetățenilor. Beneficiile cooperării cu UE De [...] Articolul De ce contează parcursul pro-european al Republicii Moldova apare prima dată în DISINFO.MD.
05:00
În spațiul public au apărut înregistrări audio de la ședințele secrete ale „activiștilor” partidului oligarhului fugar Ilan Șor. Înregistrările confirmă: nu este vorba de simpatizanți spontani, ci de o structură paralelă, cu un sistem strict de control și plată. Loialitatea față de Șor este răsplătită cu bani, iar nesupunerea se sancționează prin retragerea bonusurilor. În [...] Articolul „Ilan al nostru vrea să vă instruiască”: cum își pregătește Șor armata pentru alegeri apare prima dată în DISINFO.MD.
04:30
Conexiuni între politicienii pro-ruși și Moscova: cine sunt oamenii Kremlinului la Chișinău și cum funcționează „diplomația paralelă” # DISINFO.MD
În preajma alegerilor din 28 septembrie, liderii pro-ruși de la Chișinău și-au intensificat contactele cu oficiali de la Moscova. Promisiunile făcute moldovenilor după aceste întâlniri sunt aceleași: „gaz direct și ieftin”, piețe pentru exporturi și „sprijin” politic. Multe dintre întrevederile politicienilor pro-ruși cu oficialii și politicienii de la Kremlin s-au desfășurat în afara canalelor diplomatice [...] Articolul Conexiuni între politicienii pro-ruși și Moscova: cine sunt oamenii Kremlinului la Chișinău și cum funcționează „diplomația paralelă” apare prima dată în DISINFO.MD.
24 septembrie 2025
12:30
În ultimii ani, Republica Moldova a devenit ținta unei campanii de dezinformare tot mai sofisticate, coordonată de rețele media și online afiliate Kremlinului. Obiectivul nu este doar influențarea preferințelor electorale, ci și subminarea încrederii în instituțiile democratice, în parcursul european al țării și în parteneriatele cu UE și NATO. Presa afiliată Kremlinului, vector de propagandă [...] Articolul Rețelele de dezinformare pro-ruse din Moldova: cum funcționează și care este miza apare prima dată în DISINFO.MD.
07:30
Republica Moldova intră într-o campanie electorală care depășește cu mult mizele obișnuite ale unei competiții politice interne. Alegerile parlamentare din 28 septembrie sunt privite de mulți observatori drept un test geopolitic major, care va determina nu doar cine va guverna, ci și în ce familie de valori și alianțe va continua să existe țara. Lecția [...] Articolul Moldova între Vest și Est: riscăm scenariul Georgiei? apare prima dată în DISINFO.MD.
04:30
Formarea Blocului Electoral Patriotic (BEP) a fost anunțată cu mare pompă la sfârșitul lunii iulie 2025 de către Partidul Socialiștilor, Inima Moldovei și Viitorul Moldovei. Cu puțin timp înainte de a anunța crearea alianței, cei trei au fost a câta oară la Moscova. Ulterior, comuniștii conduși de Vladimir Voronin au decis să li se alăture, confirmând [...] Articolul Blocul Electoral Patriotic: între promisiuni de gaz rusesc și realitatea geopolitică apare prima dată în DISINFO.MD.
23 septembrie 2025
07:30
Riscuri legate de corupția electorală: percheziții, Evrazia și implicarea blocului „Victorie” # DISINFO.MD
Republica Moldova a fost zguduită ieri și azi de o operațiune de amploare a poliției și procurorilor, care au efectuat peste 250 de percheziții în mai multe raioane, inclusiv Chișinău, Orhei, Drochia și Râșcani. Aproximativ 74 de persoane au fost reținute în dosare de corupere electorală și finanțare ilegală. Anchetele vizează în special membri și [...] Articolul Riscuri legate de corupția electorală: percheziții, Evrazia și implicarea blocului „Victorie” apare prima dată în DISINFO.MD.
06:30
„UE vrea să transforme Moldova într-o colonie” Este vorba despre o sperietoare clasică: sugerează că apropierea de Bruxelles ar însemna cedarea suveranității. Faptele arată însă altceva. Uniunea Europeană este principalul partener comercial al Republicii Moldova (circa 54% din comerțul total în 2024), iar aproximativ 66% din exporturile moldovenești merg pe piața UE. Rusia a coborât [...] Articolul Cele mai periculoase falsuri electorale pro-ruse. Ce arată faptele apare prima dată în DISINFO.MD.
05:30
Mobilizarea alegătorilor pro-ruși și descurajarea participării pro-europene, o tactică a Kremlinului # DISINFO.MD
În Republica Moldova, campaniile electorale se joacă adesea în sate, unde venitul lunar este mai mic decât în orașe. Exact acolo se concentrează și tacticile partidelor afiliate Moscovei. Sub forma unor pachete cu produse alimentare sau a unor sume de câteva sute de lei, alegătorii sunt convinși să-și „exprime opțiunea” într-o direcție bine stabilită. În [...] Articolul Mobilizarea alegătorilor pro-ruși și descurajarea participării pro-europene, o tactică a Kremlinului apare prima dată în DISINFO.MD.
04:30
Interferența rusă în procesele electorale din Republica Moldova: Kremlinul și „manualul” de influență # DISINFO.MD
Republica Moldova intră în alegerile parlamentare din 28 septembrie cu un bagaj greu: un război hibrid purtat de Federația Rusă, care de ani de zile testează reziliența democratică a statului. De la bani negri și rețele de propagandă, până la șantaj energetic și coruperea alegătorilor, metodele folosite par extrase dintr-un manual. Obiectivul este limpede – [...] Articolul Interferența rusă în procesele electorale din Republica Moldova: Kremlinul și „manualul” de influență apare prima dată în DISINFO.MD.
22 septembrie 2025
08:30
Moldova se pregătește pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Riscul ca forțele pro-Moscova să preia controlul politicu este tratat cu seriozitate de partidele pro-europene și de societatea civilă. Moscova își intensifică acțiunile de influență prin dezinformare, control asupra mass-mediei și prin susținerea financiară a unor oligarhi fugari, cu scopul de a submina integrarea europeană [...] Articolul Ce s-ar întâmpla cu Moldova dacă forțele pro-ruse câștigă alegerile apare prima dată în DISINFO.MD.
06:30
Prevenirea cumpărării de voturi: rolul societății civile, al educației alegătorilor și al cooperării cu forțele de ordine # DISINFO.MD
Cumpărarea de voturi este una dintre cele mai grave amenințări la adresa democrației moldovenești. În spatele fenomenului se află rețele organizate, deseori cu ramificații externe, care folosesc bani clandestini și manipulare informațională pentru a influența rezultatele scrutinelor. Statul anchetează și sancționează aceste practici, dar adevărata apărare a integrității electorale se construiește prin vigilența societății civile, [...] Articolul Prevenirea cumpărării de voturi: rolul societății civile, al educației alegătorilor și al cooperării cu forțele de ordine apare prima dată în DISINFO.MD.
05:30
Alegerile parlamentare din 28 septembrie se desfășoară într-un context dominat de suspiciuni și dovezi clare de ingerințe externe, în special venite din Federația Rusă. În timp ce cetățenii așteaptă o competiție liberă și corectă, instituțiile statului se confruntă cu cel mai mare val de anchete privind coruperea alegătorilor și finanțarea ilegală a partidelor din ultimul [...] Articolul Integritatea democrației: înțelegerea impactului fraudei electorale în Moldova apare prima dată în DISINFO.MD.
21 septembrie 2025
16:00
Rețea secretă finanțată de Rusia încearcă să submineze alegerile din Moldova – investigație BBC # DISINFO.MD
Cu doar o săptămână înainte de alegerile parlamentare din 28 septembrie, BBC a publicat o anchetă care dezvăluie existența unei rețele secrete proruse, menită să răspândească dezinformare și să submineze încrederea în procesul electoral din Republica Moldova. Cum funcționează rețeauaUn reporter BBC sub acoperire a descoperit că recruții primeau plăți lunare de aproximativ 170 de [...] Articolul Rețea secretă finanțată de Rusia încearcă să submineze alegerile din Moldova – investigație BBC apare prima dată în DISINFO.MD.
15:10
În Rusia se privește cu puțin optimism spre rezultatul alegerilor din Moldova. Până la scrutinul parlamentar din 28 septembrie a rămas doar o săptămână, însă presa de stat rusă evaluează șansele forțelor proruse drept extrem de reduse. Cea mai mare coaliție de protest – „Blocul Patriotic” – riscă să fie exclusă din cursă, scrie „Izvestia”. [...] Articolul Kremlinul evaluează șansele forțelor proruse la parlamentare drept extrem de reduse apare prima dată în DISINFO.MD.
19 septembrie 2025
11:50
În Republica Moldova se dezvoltă rapid o nouă rețea pe Telegram, care se prezintă drept grupuri locale cu „informații utile”. Sub acoperirea anunțurilor despre vreme, reparații de drumuri sau afișe culturale, abonaților li se livrează constant mesaje de propagandă în favoarea lui Ilan Șor și a apropiaților săi, scrie disnfo.md. În prezent, rețeaua include circa 25 [...] Articolul Telegram, calul troian care îl promovează pe Șor și mobilizează la proteste apare prima dată în DISINFO.MD.
08:30
Șoltoianu și moștenirea Moscovei – de la servicii rusești până la politicieni și foști președinți # DISINFO.MD
Ivan Șoltoianu, fost campion al fostei URSS și acuzat de crimă, pare să nu își mai exercite influența decât în lumea interlopă. Potrivit unor surse / documente și înregistrări audio primite pe adresa redacției, Ivan Șoltoianu a devenit dintr-un „băiat simplu de la țară” din Inești, negociator din umbră și intermediar în rețele de influență [...] Articolul Șoltoianu și moștenirea Moscovei – de la servicii rusești până la politicieni și foști președinți apare prima dată în DISINFO.MD.
08:00
Raport Yale: Rusia aplică o „abordare industrială” în spălarea pe creier a copiilor ucraineni # DISINFO.MD
Rusia a folosit aceleași metode pentru spălarea pe creier a copiilor ucraineni deportați ca și pentru dezvoltarea complexului său militar-industrial, au declarat oficiali ucraineni pentru Euronews, în urma celui mai recent raport al Laboratorului de Cercetare Umanitară (HRL) al Școlii de Sănătate Publică de la Yale, care vorbește despre un „sistem fără precedent” de îndoctrinare. Ultima investigație [...] Articolul Raport Yale: Rusia aplică o „abordare industrială” în spălarea pe creier a copiilor ucraineni apare prima dată în DISINFO.MD.
07:30
Doi tineri, inculpați pentru atacul cibernetic care a paralizat timp de trei luni transportul public din Londra # DISINFO.MD
Doi tineri de 18 și 19 ani au fost arestați în Marea Britanie și trimiși în fața instanței, fiind suspectați că au orchestrat un atac cibernetic care a paralizat timp de trei luni serviciile online ale Transport for London (TfL). Acțiunea, atribuită grupării Scattered Spider, a provocat pagube estimate la 39 de milioane de lire [...] Articolul Doi tineri, inculpați pentru atacul cibernetic care a paralizat timp de trei luni transportul public din Londra apare prima dată în DISINFO.MD.
