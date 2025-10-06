Săptămâna Premiilor Nobel. Care e programul din acest an

08:40

Aproape toate cadrele didactice din învățământul primar sunt femei. Potrivit Ministerului Educaţiei, puţin peste un procent dintre învăţătorii de clasele primare sunt bărbaţi. Atât la Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă", cât şi la Colegiul "Alexei Mateevici", băieţii sunt extrem de puţini, abia dacă pot fi zăriți printre studente. Cei care ajung, totuşi, să predea devin un model pentru tinerii care ezită să urmeze cariera didactică.