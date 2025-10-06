Șeful IGP: „Oamenii din rețeaua lui Șor vor ajunge în Parlament. Ne așteptăm la încercări de subminare a statului de drept” (VIDEO)

Șeful IGP: „Oamenii din rețeaua lui Șor vor ajunge în Parlament. Ne așteptăm la încercări de subminare a statului de drept” (VIDEO)

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agora.md