Europarlamentarul român Victor Negrescu a inițiat o petiție pentru deschiderea negocierilor de aderare a Moldovei la UE
SafeNews, 6 octombrie 2025 07:50
Europarlamentarul român Victor Negrescu a inițiat o petiție prin care solicită deschiderea imediată a negocierilor de aderare pe capitole între Republica Moldova și Uniunea Europeană. Demersul este sprijinit de 55 de eurodeputați din 19 țări membre, reprezentând principalele familii politice democratice din Parlamentul European, scrie realitatea.md. Scrisoarea comună, adresată președintelui Consiliului European, António Costa, evidențiază
• • •
Acum 10 minute
08:00
Casa Albă: Vor începe concedierile în masă dacă negocierile privind shutdown-ul „nu duc nicăieri” # SafeNews
Administraţia Trump va începe concedieri în masă ale angajaţilor federali dacă preşedintele Donald Trump decide că negocierile cu democraţii din Congres pentru a pune capăt blocajului guvernamental „nu duc nicăieri", a declarat duminică un înalt oficial al Casei Albe, relatează Reuters. În condiţiile în care shutdown-ul a intrat în a cincea zi, directorul Consiliului Economic
Acum 30 minute
07:50
Europarlamentarul român Victor Negrescu a inițiat o petiție pentru deschiderea negocierilor de aderare a Moldovei la UE # SafeNews
Europarlamentarul român Victor Negrescu a inițiat o petiție prin care solicită deschiderea imediată a negocierilor de aderare pe capitole între Republica Moldova și Uniunea Europeană. Demersul este sprijinit de 55 de eurodeputați din 19 țări membre, reprezentând principalele familii politice democratice din Parlamentul European, scrie realitatea.md. Scrisoarea comună, adresată președintelui Consiliului European, António Costa, evidențiază
07:40
Pe versantul estic al Everestului, aproximativ 1.000 de persoane au rămas blocate din cauza ninsorii abundente. Potrivit publicației, viscolul a început sâmbătă, 4 octombrie. Vizibilitatea a scăzut sub un metru, iar zăpada a acoperit porțiunile cheie ale traseului. De asemenea, corturile turiștilor au fost acoperite de zăpadă. „Conform unor statistici incomplete, pe întreg traseul ar
Acum o oră
07:30
Un înalt responsabil al Hamas a afirmat duminică că mişcarea islamistă palestiniană doreşte să ajungă la un acord pentru a pune capăt războiului şi a proceda „imediat" la un schimb de prizonieri cu Israelul, potrivit AFP. Negociatorii israelieni şi ai Hamas trebuie să precizeze detaliile în cadrul discuţiilor prevăzute duminică în Egipt, menite să pună
07:20
Serviciul de Securitate al Georgiei a dejucat un plan de diversiune cu explozibili în ziua alegerilor. # SafeNews
Serviciul de Securitate de Stat al Georgiei a anunțat că a confiscat arme, muniții și explozibili care, potrivit instituției, urmau să fie folosite într-o acțiune de diversiune în ziua alegerilor din 4 octombrie. Ofițerii Serviciului de Securitate au „neutralizat un grup de persoane" care ar fi plănuit să organizeze o diversiune în centrul Tbilisiului. Cetățeanul
07:10
Reconfirmarea parcursului european al Republicii Moldova, prin votul din 28 septembrie, readuce în atenție scenariile privind aderarea la Uniunea Europeană. Liderii europeni subliniază că este nevoie de un răspuns pe măsură din partea UE, însă procesul de integrare rămâne complicat de o serie de obstacole majore cu care statul se confruntă. „Ne dorim să aderăm
Acum 2 ore
07:00
Fost ministru al Apărării în Republica Moldova, Anatol Şalaru a avertizat, în emisiunea lui Vitalie Cojocari de la Euronews, că Rusia îşi construieşte „o armată în România", capabilă să submineze statul din interior. „Uitaţi-vă la ce a declarat Mihail Neamţu, că Rusia trebuie să lovească cu un Oreşnik Ucraina, ca să îşi termine ăştia rezistenţa!
06:50
Activistă Greta Thunberg a declarat oficialilor suedezi că este supusă unui tratament dur în custodia israeliană după reţinerea şi îndepărtarea ei dintr-o flotilă care transporta ajutoare către Gaza, potrivit corespondenţei văzute de Guardian. Conform corespondenţei, forţele israeliene sunt, de asemenea, acuzate de un alt deţinut că ar fi făcut fotografii în care Thunberg ar fi
06:40
Partidul Democrația Acasă nu va beneficia de alocații de la stat până în noiembrie 2027, după ce Comisia Electorală Centrală a sancționat astăzi formațiunea cu retragerea subvențiilor de la buget pentru încă 12 luni. În aceeași ședință, CEC a decis ca foștii candidați independenți la alegerile parlamentare din 28 septembrie, Andrei Năstase și Tatiana Crețu,
06:30
CEC a aprobat raportul privind rezultatele alegerilor parlamentare și distribuirea mandatelor în noul Legislativ # SafeNews
Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat raportul cu privire la rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Autoritatea electorală a stabilit numărul de mandate de deputat în Parlamentul R. Moldova obținut de concurenții electorali. Astfel, cele 101 locuri în Parlament vor fi distribuite după cum urmează: Comisia Electorală Centrală expediază raportul cu privire la rezultatul alegerilor
06:20
Putin amenință că va rupe relațiile cu SUA, dacă Washingtonul îi va da Ucrainei rachete Tomahawk # SafeNews
La mai puțin de două luni de la întâlnirea dintre președintele american Donald Trump și Putin la summitul din Alaska, pacea pare și mai îndepărtată, având în vedere avansarea forțelor ruse în Ucraina, zvonurile privind zborul dronelor ruse în spațiul aerian al NATO și discuțiile actuale ale Washingtonului privind participarea directă la atacuri în adâncul
06:10
Autoritățile din Lituania au descoperit ce se afla în baloanele care au pătruns în spațiul aerian al țării și au blocat ore întregi aeroportul din Vilnius # SafeNews
Până la 25 de baloane cu aer cald de mici dimensiuni au intrat sâmbătă seara în spațiul aerian al Lituaniei și au determinat închiderea aeroportului din Vilnius, provocând întârzieri de mai multe ore, au anunțat autoritățile, citate de Hotnews. Potrivit Centrului Național de Management al Crizelor, baloanele au perturbat 30 de zboruri, afectând aproximativ 6.000
Acum 24 ore
12:10
România va continua să sprijine construcția infrastructurii de transport, de importanță strategică pentru Republica Moldova, cu ajutorul UE. Despre acest lucru s-a discutat în cadrul întrevederii de la București dintre ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova, Vladimir Bolea, și ministrul Transporturilor și Infrastructurii al României, Ciprian Șerban. Ministrul român l-a felicitat pe omologul
12:00
Curtea de Apel București a dispus prelungirea măsurii arestului preventiv față de Alexandru Bălan, fost șef adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) al Republicii Moldova, pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu 10 octombrie și până la 8 noiembrie 2025, inclusiv, scrie evz.ro. Potrivit hotărârii, instanța a admis propunerea formulată de DIICOT, care instrumentează
11:50
Alegeri parlamentare în Cehia. Liderul partidului populist ANO, Andrej Babis, și-a proclamat victoria # SafeNews
Partidul ANO (Acțiunea Cetățenilor Nemulțumiți),partid populist de dreapta, condus de miliardarul Andrej Babis, a obținut 35% din voturi la alegerile parlamentare din Cehia, care au avut loc vineri și sâmbătă, anunță agenția Reuters. Formațiunea miliardarului și fostului prim ministru Andrej Babis a obținut un rezultat peste așteptări. Partidul ANO va încerca să conducă un guvern
11:40
Un nou ciclon lovește România, începând de duminică. Ploi abundente revin și în țara noastră # SafeNews
În România, de duminică noaptea revin ploile. Sunt aduse de un nou ciclon format în Mediterană, care va intra în țara vecină. Astfel, românii se vor confrunta cu un nou episod de vreme severă. De asemenea, și în Republica Moldova meteorologii au anunțat precipitații pe arii extinse, izolat abundente, însoțite de descărcări electrice, de mâine, 6 octombrie.
11:30
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat că toate întreprinderile trebuiau să finalizeze pregătirile pentru sezonul de încălzire până la 5 octombrie, iar pentru malul stâng al Nistrului este prevăzut un mecanism de rezervă pentru achiziția de gaze cu sprijinul UE. „Companiile au avut instrucții clare, strategii pentru a cumpăra gazul, energia electrică, pentru a rezerva
11:30
Potrivit datelor platformei de criptomonede Binance, în dimineața zilei de 5 octombrie, la ora 08:11, prețul bitcoinului a atins 124.900 de dolari, în creștere cu 1,97%. La doar trei minute, valoarea a urcat la 125.180 de dolari, corespunzător unui avans de 2,06%, transmite gazeta.ru. Recordul anterior fusese înregistrat pe 14 august 2025, când cursul criptomonedei era
11:20
Un portret al preşedintelui Donald Trump ar putea apărea pe o monedă comemorativă de 1 dolar emisă de Monetăria Statelor Unite în onoarea celei de-a 250-a aniversări a Americii în 2026, potrivit primelor schiţe ale imaginilor confirmate de Trezoreria SUA, relatează CNN. „Nu sunt ştiri false aici", a dat asigurări, pe X, șeful Trezoreriei SUA,
11:10
Războiul Rusiei în Ucraina s-a transformat într-un conflict de uzură costisitor, iar Vladimir Putin se luptă să-și mențină finanțele de război în fața rezistenței tot mai eficiente a Ucrainei și a „zidului de drone", se arată într-o analiză Forbes. Războiul Rusiei în Ucraina a devenit o încercare dură de rezistență, iar Vladimir Putin se luptă
11:10
„Apelul către Putin”: O metodă de tortură îngrozitoare este folosită tot mai des de forțele ruse în Ucraina # SafeNews
Forțele ruse au torturat prizonieri de război și civili ucraineni folosind o metodă ce implică electrocutarea victimelor în zona organelor genitale și a picioarelor folosind un telefon militar de campanie, potrivit unui nou raport care va fi prezentat în Consiliul ONU pentru Drepturile Omului (CDO) la mijlocul lunii octombrie, transmite Digi24.RO. Firele unui telefon militar
10:50
Maia Sandu, mesaj după violențele din Georgia: „Democrația nu poate fi redusă la tăcere. Moldova este alături de voi” # SafeNews
Președinta țării, Maia Sandu, a transmis un mesaj de susținere poporului georgian, care a ieșit sâmbătă, într-un număr mare să protesteze împotriva puterii în Georgia, în ziua aveau alegerile locale. „Gândurile mele sunt alături de poporul Georgiei, care apără libertatea și viitorul său european. Democrația nu poate fi redusă la tăcere. Moldova este alături de
10:50
Primarul satului Sadîc din raionul Cantemir, filmat în campania electorală cum se bate cu femeie chiar în incinta Primăriei, a fost condamnat de prima instanță pentru huliganism, într-un alt dosar. Ar fi vorba despre o altă bătaie, anterioară, cu un consătean de-al său. Instanța l-a găsit vinovat de huliganism și l-a obligat pe Ilie Porumbescu
10:40
VIDEO // Mesajul lui Dan Perciun de Ziua Mondială a Educației și Ziua Profesorului: „Întreaga societate spune „mulțumesc”” # SafeNews
Astăzi, întreaga societate spune „mulțumesc" celor care au ales cea mai nobilă profesie, transmite, duminică dimineață, 5 octombrie 2025, ministrul Educației, Dan Perciun, de Ziua Mondială a Educației și Ziua Profesorului. Potrivit ministrului Dan Perciun, în anul de studii 2024–2025 în școlile noastre din Republica Moldova învață peste 460.000 de copii de grădiniță și elevi,
10:30
Atac de amploare al armatei ruse asupra Zaporojie: un mort și mai mulți răniți. Polonia este în alertă # SafeNews
Autorităţile ucrainene au raportat, duminică, moartea unei persoane într-un atac rusesc la Zaporojie, în timp ce Polonia a mobilizat avioane şi sisteme terestre pentru a-şi proteja spaţiul aerian. Potrivit guvernatorului regiunii Zaporojie (sud-est),Ivan Fedorov, acest „atac combinat" rus a ucis o femeie şi a rănit nouă persoane. Pe Telegram, el a publicat fotografii care par
Ieri
15:10
Cristian Diaconescu: Lucrăm pentru o întâlnire Donald Trump – Nicușor Dan. Președintele dorește o vizită de substanță, nu de imagine # SafeNews
Consilierul prezidențial al României, Cristian Diaconescu, a spus în cadrul emisiunii „În fața ta", de la Digi24, că se lucrează pentru o întâlnire a lui Nicușor Dan cu Donald Trump la Washington. Acesta a sublliniat faptul că președintele României își dorește ca această vizită să fie una de substanță, nu una de imagine. Dialogul bilateral
15:00
Cu ocazia Galei laureaților concursului republican „Pedagogul Anului 2025", Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj emoționant și plin de recunoștință către cadrele didactice din întreaga țară. În discursul său, șefa statului a subliniat rolul esențial al profesorilor, învățătorilor, educatorilor, bibliotecarilor, psihopedagogilor și logopezilor în modelarea viitorului copiilor și în promovarea valorilor democratice,
12:40
AVERTIZARE METEO pentru sudul țării și capitală: Cod galben de ploi torențiale și temperaturi în scădere # SafeNews
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis pentru astăzi, până la ora 17:00, un cod galben de ploi puternice, valabil în sudul Republicii Moldova, în municipiul Chișinău și în mai multe raioane din apropierea râului Prut. Meteorologii avertizează că, în
12:30
VIDEO // TRAGEDIE RUTIERĂ LA UNGHENI: Un bărbat a murit pe loc, alți doi au fost răniți grav, după ce un BMW s-a izbit de un camion # SafeNews
Un grav accident de circulație s-a produs în noaptea de vineri spre sâmbătă, în jurul orei 23:30, pe o stradă din municipiul Ungheni. În urma impactului violent dintre un automobil de marca BMW și un camion de mare tonaj, un bărbat de 37 de ani a decedat pe loc, iar alți doi pasageri din aceeași […] Articolul VIDEO // TRAGEDIE RUTIERĂ LA UNGHENI: Un bărbat a murit pe loc, alți doi au fost răniți grav, după ce un BMW s-a izbit de un camion apare prima dată în SafeNews.
12:20
Primăria Chișinău informează că, în perioada 3 octombrie 2025, ora 16:00 – 6 octombrie 2025, ora 06:00, este suspendat traficul rutier pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, tronsonul cuprins între str. Alexandr Pușkin și str. Maria Cebotari, dar și pe str. Mitropolit G.Bănulescu-Bodoni, tronsonul cuprins între str. Columna și str. 31 August 1989. Măsura […] Articolul Traficul din centrul capitalei este blocat: Cum poți ocoli? apare prima dată în SafeNews.
12:20
Ministra Sănătății, Ala Nemerenco, câștigă definitiv procesul de defăimare intentat împotriva deputatei socialiste Alla Darovannaia # SafeNews
După aproape cinci ani de dispute în instanță, ministra Sănătății, Ala Nemerenco, a obținut câștig de cauză în procesul de defăimare intentat împotriva deputatei socialiste Alla Darovannaia. Curtea Supremă de Justiție a emis, pe 1 octombrie, o decizie definitivă care confirmă caracterul fals și calomnios al acuzațiilor lansate de parlamentară. Litigiul a pornit în martie […] Articolul Ministra Sănătății, Ala Nemerenco, câștigă definitiv procesul de defăimare intentat împotriva deputatei socialiste Alla Darovannaia apare prima dată în SafeNews.
11:30
Israelul a declarat sâmbătă că se pregătește pentru eliberarea rapidă a ostaticilor deținuți de Hamas. Reacția vine în urma răspunsului pozitiv al mișcării islamiste palestiniene la planul de pace pentru Gaza al președintelui Donald Trump, relatează Agerpres cu referire la AFP. „În urma răspunsului Hamas, Israelul se pregătește pentru implementarea imediată a primei etape a planului Trump […] Articolul Israelul declară că se pregătește pentru eliberarea ostaticilor după răspunsul Hamas apare prima dată în SafeNews.
11:30
„Scenariul românesc” în Cehia. Cum încearcă Putin să pună mâna pe puterea politică de la Praga # SafeNews
Sute de conturi anonime de pe platforma de partajare video TikTok devin din ce în ce mai active în răspândirea narativelor pro-ruse și în susținerea partidelor radicale înaintea alegerilor din Cehia din 3 și 4 octombrie. Acest fapt a fost raportat de un grup neguvernamental, ceea ce amintește despre ce s-a întâmplat în România la […] Articolul „Scenariul românesc” în Cehia. Cum încearcă Putin să pună mâna pe puterea politică de la Praga apare prima dată în SafeNews.
11:20
Cele două piste ale aeroportului din München, închise pentru a doua oară în mai puţin de 24 de ore după ce au fost observate drone # SafeNews
Ambele piste ale aeroportului din München au fost închise vineri seara pentru a doua oară în mai puţin de 24 de ore după ce au fost observate din nou drone, au declarat autorităţile, relatează Reuters. „Controlul traficului aerian german a restricţionat operaţiunile de zbor la Aeroportul din München ca măsură de precauţie din cauza semnalării […] Articolul Cele două piste ale aeroportului din München, închise pentru a doua oară în mai puţin de 24 de ore după ce au fost observate drone apare prima dată în SafeNews.
11:10
Accident grav în Italia, cu implicarea unui microbuz cu turiști: trei morți și cinci răniți # SafeNews
Trei persoane au fost ucise și cinci rănite într-un accident rutier produs în dimineața zilei de joi, 2 octombrie 2025, pe drumul statal Aurelia, în direcția nord, în apropiere de Grosseto, Italia. Au fost implicate două vehicule: o dubă și un microbuz care transportau turiști. Victimele care au decedat îm urma impactului au fost un […] Articolul Accident grav în Italia, cu implicarea unui microbuz cu turiști: trei morți și cinci răniți apare prima dată în SafeNews.
09:00
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat practic război cartelurilor de droguri din regiunea Caraibelor. Guvernul a anunțat că Statele Unite se află acum în stare de „conflict armat” cu cartelurile. Această formulare are o semnificație serioasă. Chestiunea este că și războiul SUA împotriva grupării teroriste Statul Islamic (ISIS) a fost încadrat în aceeași categorie. Aceasta […] Articolul Trump anunță începutul războiului SUA împotriva cartelurilor de droguri apare prima dată în SafeNews.
08:50
Lucrările la noul pod între România și Ucraina, peste râul Tisa, au ajuns la aproape 90%: „Un moment care depășește simpla construcție” # SafeNews
Construcția podului peste râul Tisa, care leagă Ucraina de România, este aproape de finalizare, lucrările fiind realizate în proporție de 87%. Structura metalică a fost deja montată, iar rampele de acces au fost finalizate, relatează Digi24.ro cu referire la UNN. În prezent se lucrează la trotuare și la instalarea sistemului de iluminat, a transmis guvernatorul Transcarpatia, Myroslav Biletsky, […] Articolul Lucrările la noul pod între România și Ucraina, peste râul Tisa, au ajuns la aproape 90%: „Un moment care depășește simpla construcție” apare prima dată în SafeNews.
08:40
Suedia pregătește modificări legislative care vor oferi gărzii de coastă capacități de monitorizare mai bune în Marea Baltică. Propunerile prevăd amendamente la o serie de legi și sunt orientate spre extinderea posibilităților pazei de coastă de a colecta, prelucra și analiza informații pentru o mai bună înțelegere a situației generale, transmite eurointegration.com.ua. „Nu am ales noi […] Articolul Suedia pregătește măsuri pentru consolidarea monitorizării în Marea Baltică apare prima dată în SafeNews.
08:30
Republica Moldova discută despre blocarea accesului deținătorilor de pașapoarte diplomatice rusești # SafeNews
După ce Guvernul de la Praga a anunțat interdicția de acces pe teritoriul țării pentru deținătorii de pașapoarte diplomatice și de serviciu emise de Federația Rusă, care nu sunt acreditați oficial, a apărut întrebarea firească, dacă și Republica Moldova o va face. Liderul PAS, Igor Grosu, a comentat subiectul la emisiunea „Cabinetul din umbră” de la […] Articolul Republica Moldova discută despre blocarea accesului deținătorilor de pașapoarte diplomatice rusești apare prima dată în SafeNews.
08:20
Risc ridicat de sabotaj la adresa forţelor armate daneze, avertizează serviciul de informaţii al ţării # SafeNews
Există un risc ridicat de sabotaj împotriva forţelor armate daneze, a declarat vineri directorul Serviciului de Informaţii al Apărării din Danemarca (FE), Thomas Ahrenkiel, relatează Reuters. Incursiunile cu drone de săptămâna trecută au determinat închiderea temporară a şase aeroporturi militare şi civile daneze, în ceea ce prim-ministrul Mette Frederiksen a numit un atac hibrid asupra […] Articolul Risc ridicat de sabotaj la adresa forţelor armate daneze, avertizează serviciul de informaţii al ţării apare prima dată în SafeNews.
08:10
Trump: Hamas are termen până duminică seara pentru a accepta acordul pentru Gaza, altfel se va confrunta cu „un IAD cum nimeni nu a mai văzut până acum” # SafeNews
Preşedintele SUA, Donald Trump, a dat Hamasului termen până duminică seara să accepte un acord al ultimei şanse – planul său pentru viitorul Gaza – alternativa fiind să se confrunte cu „iadul”, relatează Reuters. „Un acord trebuie să fie încheiat cu Hamas până duminică seara la ora 18:00, ora Washingtonului” (luni, ora 1:00, ora României […] Articolul Trump: Hamas are termen până duminică seara pentru a accepta acordul pentru Gaza, altfel se va confrunta cu „un IAD cum nimeni nu a mai văzut până acum” apare prima dată în SafeNews.
Mai mult de 2 zile în urmă
08:00
Curtea Constituțională va decide soarta celor şase mandate ale partidului „Democrația Acasă”, condus de Vasile Costiuc # SafeNews
Comisia Electorală Centrală (CEC) a examinat contestațiile depuse de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) și Inspectoratul Național de Investigații (INI),prin care s-a solicitat anularea înregistrării partidului „Democrația Acasă” în cursa electorală. Instituția a anunțat că va transmite toate materialele Curții Constituționale, care urmează să decidă asupra validării acestora întrucât, după desfășurarea scrutinului, înregistrarea concurentului electoral […] Articolul Curtea Constituțională va decide soarta celor şase mandate ale partidului „Democrația Acasă”, condus de Vasile Costiuc apare prima dată în SafeNews.
07:50
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, afirmă că România plăteşte unul dintre cele mai mari preţuri la energie din lume, iar ţinta sa este una foarte clară, şi anume capacităţi de stocare, baterii, investiţii în producţie de energie electrică în bandă, gaz, hidro şi nuclear. El mai anunţă creşterea capacităţilor de producţie, a celor de stocare ale […] Articolul Prețurile la energie în România, printre cele mai mari din lume apare prima dată în SafeNews.
07:40
Maia Sandu nu va fi supusă unei expertize psihiatrice. Cererea avocatului Hlopeţchi, respinsă # SafeNews
Președinta Maia Sandu nu va fi supusă unei expertize psihiatrice și nici nu va fi internată pentru 90 de zile în „instituția psihiatrică pentru supraveghere”, așa cum a solicitat avocatul Annei Mihalachi, femeia acționată în judecată de către șefa statului pentru că ar fi denigrat-o prin răspândirea unor informații false despre bunelul său, transmite Ziarul de […] Articolul Maia Sandu nu va fi supusă unei expertize psihiatrice. Cererea avocatului Hlopeţchi, respinsă apare prima dată în SafeNews.
07:30
După mai multe ședințe amânate din cauza stării de sănătate precare, șeful suspendat al Direcției juridice a Parlamentului, Ion Creangă, bănuit de „trădare de patrie în interesul Rusiei” a ajuns în instanță. În ședința de vineri, 3 octombrie, acesta a continuat să-și spună ultimul cuvânt. În acest sens, Creangă pledează nevinovat și spune că se […] Articolul Ion Creangă, acuzat de trădare de patrie, a ajuns în instanță apare prima dată în SafeNews.
07:20
Noi detalii despre reținerea lui Țuțu. Poliția: A încercat prin intermediari să influențeze unii angajați IGPF # SafeNews
Oamenii legii transmit că, în ultima perioadă, fostul deputat democrat Constantin Țuțu s-a aflat pe teritoriul din stânga Nistrului. După ce a aflat că este vizat într-o cauză penală legată de acest fapt, acesta a traversat din nou ilegal frontiera cu Ucraina, potrivit Poliției Republicii Moldova. „Din țara vecină, având intenția să-și legalizeze aflarea pe […] Articolul Noi detalii despre reținerea lui Țuțu. Poliția: A încercat prin intermediari să influențeze unii angajați IGPF apare prima dată în SafeNews.
07:10
Un bărbat în vârstă de 33 de ani a fost reținut vineri și ulterior arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat de terorism. Potrivit DIICOT, acesta pregătea un atentat care urmărea „uciderea mai multor persoane și provocarea panicii în rândul populației”, transmite Antena 3 CNN. Anchetatorii susțin că între 2022 și mai 2025 bărbatul a […] Articolul Bărbat reținut pentru terorism, în România: Pregătea un atentat de proporții apare prima dată în SafeNews.
3 octombrie 2025
17:00
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis cod galben de ploi puternice. Avertizarea este valabilă pentru ziua de 4 octombrie, în intervalul orelor 00:00 – 17:00. Potrivit SHS, în perioada respectivă, în majortatea raioanelor ale R. Moldova se prevăd ploi puternice. Prin acumulare se vor înregistra cantități de apă de 15–30 l/m². În caz de situații […] Articolul Cod galben de ploi puternice emis pentru 4 octombrie în majoritatea raioanelor din țară apare prima dată în SafeNews.
16:40
Președintele Iranului insistă pentru mutarea capitalei de la Teheran din cauza unei crize prelungite pentru care nu se întrevede vreo soluție # SafeNews
Președintele Iranului a declarat că țara nu are altă opțiune decât să își mute capitala de la Teheran spre sud, din cauza extinderii lipsei de surse adecvate de apă și a altor probleme precum tasarea terenului, relatează The Guardian. Masoud Pezeshkian a afirmat joi că a prezentat încă de anul trecut această propunere liderului suprem, ayatollahul […] Articolul Președintele Iranului insistă pentru mutarea capitalei de la Teheran din cauza unei crize prelungite pentru care nu se întrevede vreo soluție apare prima dată în SafeNews.
16:30
Rușii de rând își bagă și mai adânc mâna în buzunare și au din ce în ce mai puțini bani, iar președintele Vladimir Putin se teme, probabil, de o rebeliune internă, potrivit site-ului de știri slovac Aktuality.sk. Acest lucru este sugerat de proiectul de buget pentru anul viitor, asupra căruia a atras atenția Institutul pentru […] Articolul Măsura luată de Vladimir Putin care arată că se teme de o nouă rebeliune internă apare prima dată în SafeNews.
