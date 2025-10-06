Plahotniuc, izolat la Penitenciarul 13: tăiat de la contacte și păzit strict

15:30

Dragi prieteni și prietene, am revenit cu un nou sezon al podcastului „Psihologul Răspunde” – și de data aceasta atingem un subiect care ne privește pe toți: blocajele. Trăim într-o perioadă în care avem acces la informație nelimitată. Știm exact „cum e corect”, ce ar trebui să facem, cum să mâncăm, cum să muncim, cum […] Articolul (VIDEO) Când știi ce ai de făcut, dar nu reușești să faci nimic: despre blocaje și cum ieșim din ele – PSIHOLOGUL RĂSPUNE apare prima dată în ea.md.