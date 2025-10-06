Cel mai scump hamburger din lume costă peste 9.000 de euro. Poate fi gustat doar pe invitație

Cel mai scump hamburger din lume poate fi savurat în Cabrera de Mar, în apropiere de Barcelona. Omul din spatele acestui preparat de peste 9.000 de euro este Bosco Castro, proprietar al restaurantului „Aupa”. Rețeta este ținută secret, însă se știe că preparatul, care costă 9.440 de euro, conține „cele mai bune trei tipuri de […] Articolul Cel mai scump hamburger din lume costă peste 9.000 de euro. Poate fi gustat doar pe invitație apare prima dată în Realitatea.md.

